iPhone saturé : les astuces vraiment efficaces pour libérer de l’espace

Un iPhone qui affiche « Espace insuffisant » au pire moment, ça arrive à tout le monde.

Impossible de prendre une photo, une mise à jour qui refuse de s’installer, des applications qui plantent… Le stockage d’un smartphone se remplit bien plus vite qu’on ne le pense, et pas toujours pour les raisons que l’on croit.

Les photos en haute résolution, les vidéos 4K, les messages avec leurs pièces jointes accumulées depuis des années, les caches d’applications qui grossissent en silence… tout cela finit par saturer même un iPhone avec une capacité de 128 Go.

Avant de passer à un modèle plus récent ou de souscrire un abonnement iCloud, il existe plusieurs manipulations concrètes qui permettent de récupérer plusieurs gigaoctets sans perdre ce qui compte vraiment.

Vérifier ce qui occupe réellement l’espace

Avant de supprimer quoi que ce soit, il faut savoir ce qui prend de la place. Sur un iPhone, le menu dédié au stockage est souvent une vraie révélation. Pour y accéder :

Ouvrez Réglages Appuyez sur Général Sélectionnez Stockage iPhone

Une barre colorée apparaît en haut, avec une répartition par catégorie : applications, photos, médias, messagerie, système… Prenez le temps de la lire attentivement. Juste en dessous, iOS propose des recommandations automatiques comme « Activer la photothèque iCloud » ou « Supprimer les apps inutilisées ». Ces suggestions sont parfois pertinentes, mais pas toujours adaptées à votre situation. Ce qui est plus intéressant, c’est la liste des applications classées par taille. Vous y trouverez souvent des surprises : une application que vous n’avez pas ouverte depuis six mois qui occupe 4 Go, ou une application de streaming dont le cache a explosé.

Les photos et vidéos : le premier poste à traiter

Dans la grande majorité des cas, ce sont les photos et vidéos qui monopolisent l’espace. Un seul clip vidéo en 4K à 60 images par seconde peut peser plusieurs centaines de mégaoctets. Multiplié par des dizaines de vidéos, le résultat est vite catastrophique.

Activer la photothèque iCloud

La solution la plus simple consiste à activer la photothèque iCloud. Vos photos et vidéos sont alors stockées dans le cloud, et seules des versions compressées restent sur l’appareil. Pour l’activer :

Allez dans Réglages Appuyez sur votre nom en haut, puis sur iCloud Sélectionnez Photos Activez Photothèque iCloud et choisissez Optimiser le stockage de l’iPhone

Cette option est gratuite jusqu’à 5 Go de stockage iCloud. Au-delà, il faut passer à un abonnement iCloud+, dont les tarifs commencent à 0,99 € par mois pour 50 Go. C’est souvent le compromis le plus raisonnable pour les personnes qui prennent beaucoup de photos.

Supprimer les doublons et les photos ratées

Depuis iOS 16, Apple a intégré un outil de détection des doublons directement dans l’application Photos. Rendez-vous dans l’onglet Albums, puis faites défiler jusqu’à la section Utilitaires. Si des doublons ont été détectés, ils apparaissent ici et vous pouvez les fusionner ou les supprimer en quelques tapotements. Pensez à vider régulièrement l’album « Récemment supprimés », qui conserve les photos effacées pendant 30 jours avant de les supprimer définitivement. Ces fichiers continuent d’occuper de l’espace pendant tout ce temps.

Changer le format de capture

Si vous souhaitez réduire le poids de vos futures photos sans passer par iCloud, vous pouvez modifier le format d’enregistrement. Dans Réglages > Appareil photo > Formats, choisissez Haute efficacité plutôt que Le plus compatible. Vos photos seront alors enregistrées au format HEIF et vos vidéos en HEVC, deux formats qui offrent une qualité similaire au JPEG et au H.264 pour un poids deux fois moindre environ.

Gérer les applications et leurs données

Décharger les applications inutilisées

Il y a une différence importante entre supprimer une application et la décharger. Supprimer une app efface tout : l’application et ses données. La décharger supprime uniquement le programme, mais conserve les données associées. Si vous réinstallez l’app plus tard, vous retrouvez vos paramètres et votre historique.

Pour décharger une application manuellement :

Allez dans Réglages > Général > Stockage iPhone Appuyez sur l’application concernée Choisissez Décharger l’app

Vous pouvez aussi activer la fonction « Décharger les apps inutilisées » dans ce même menu pour que l’iPhone le fasse automatiquement lorsque le stockage devient critique.

Vider les caches des applications

Les applications accumulent des données temporaires au fil du temps : miniatures, fichiers mis en cache, données de navigation… Ces fichiers ne sont pas toujours visibles, mais ils peuvent représenter plusieurs gigaoctets. Malheureusement, iOS ne propose pas de bouton universel pour vider tous les caches d’un coup. Il faut le faire application par application.

Pour certaines apps, il suffit d’aller dans leurs réglages internes. Pour Spotify par exemple, rendez-vous dans Paramètres > Stockage pour supprimer les titres téléchargés. Pour Netflix, le même type d’option existe dans les réglages de l’application. Pour les applications qui ne proposent pas cette option, la seule solution reste de les désinstaller puis de les réinstaller.

Les applications de messagerie

Les applications comme WhatsApp, Messenger ou même Messages d’Apple accumulent une quantité impressionnante de fichiers : photos reçues, vidéos, GIF, fichiers audio… Dans Réglages > Général > Stockage iPhone, appuyez sur Messages pour voir le détail de ce que cette application occupe. Vous pouvez configurer la suppression automatique des anciens messages en allant dans Réglages > Messages > Conserver les messages et en choisissant une durée de 30 jours ou 1 an plutôt que Pour toujours.

Gérer la musique et les podcasts téléchargés

Si vous utilisez Apple Music ou Spotify avec des titres téléchargés pour une écoute hors connexion, vérifiez régulièrement la taille de votre bibliothèque locale. Il est fréquent d’avoir téléchargé des albums entiers pour un voyage et de les avoir oubliés là depuis. Dans Apple Music, allez dans Réglages > Musique > Téléchargements pour gérer et supprimer les titres stockés localement.

La même logique s’applique aux podcasts. L’application Podcasts d’Apple télécharge parfois automatiquement les nouveaux épisodes. Dans Réglages > Podcasts, vous pouvez limiter les téléchargements automatiques et configurer la suppression des épisodes déjà écoutés.

Supprimer les fichiers dans l’application Fichiers

L’application Fichiers est souvent négligée, mais elle peut contenir des documents volumineux téléchargés depuis Safari, des pièces jointes d’e-mails sauvegardées, ou des fichiers importés depuis d’autres applications. Ouvrez Fichiers, puis naviguez dans Sur mon iPhone pour voir ce qui y est stocké. Triez par taille pour identifier rapidement les fichiers les plus lourds.

Optimiser les réglages de l’appareil photo pour l’avenir

Si vous possédez un iPhone 15 Pro ou un modèle récent capable de filmer en ProRes ou en Log, sachez que ces formats professionnels génèrent des fichiers extrêmement lourds. Une minute de vidéo en ProRes peut dépasser 6 Go. Ces options sont pensées pour les professionnels qui retravaillent leurs images en post-production. Si vous n’en avez pas l’utilité, désactivez-les dans Réglages > Appareil photo > Formats.

De la même façon, si vous n’avez pas besoin du mode RAW pour les photos, assurez-vous qu’il est bien désactivé. Un fichier RAW pèse entre 25 et 50 Mo selon le modèle d’iPhone, contre 3 à 5 Mo pour un JPEG standard.

Utiliser des services de stockage en ligne alternatifs

Si vous ne souhaitez pas payer pour iCloud, d’autres solutions cloud permettent de déporter vos fichiers en ligne. Google Photos propose un stockage gratuit avec compression légère, et son application permet de supprimer automatiquement les photos déjà sauvegardées depuis votre iPhone. Amazon Photos offre un stockage illimité pour les photos (pas les vidéos) aux abonnés Amazon Prime. Dropbox ou OneDrive peuvent aussi accueillir vos documents et fichiers volumineux.

L’idée n’est pas de multiplier les abonnements, mais de choisir celui qui correspond le mieux à votre usage et à ce que vous payez déjà par ailleurs.

Réinitialiser l’iPhone en dernier recours

Quand toutes les manipulations précédentes ont été faites et que l’espace récupéré reste insuffisant, il reste une option radicale : la réinitialisation complète de l’iPhone. Avant de le faire, sauvegardez absolument toutes vos données via iCloud ou via un ordinateur avec iTunes ou le Finder sur Mac. Une fois la sauvegarde confirmée, allez dans Réglages > Général > Transférer ou réinitialiser l’iPhone > Effacer contenu et réglages.

Cette opération remet l’iPhone dans son état d’origine. Lors de la restauration depuis une sauvegarde, vous pouvez choisir de ne pas réinstaller certaines applications ou de ne pas récupérer certains fichiers, ce qui vous donne une seconde chance de faire le tri. C’est fastidieux, mais souvent très efficace pour repartir sur des bases saines.

Ce qu’il faut retenir pour éviter que ça se reproduise

La saturation d’un iPhone est rarement le résultat d’un seul fichier volumineux. C’est l’accumulation progressive de dizaines de petites choses : des photos jamais triées, des applications jamais ouvertes, des messages jamais nettoyés, des caches jamais vidés. Prendre dix minutes tous les deux ou trois mois pour consulter le menu Stockage iPhone et faire un peu de ménage suffit généralement à éviter d’arriver en situation critique. Les outils sont là, intégrés dans iOS, encore faut-il penser à les utiliser.