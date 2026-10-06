Avant de rallumer le chauffage, passez le sèche-cheveux sur votre radiateur : voici pourquoi c’est une excellente idée

Chaque automne, c’est le même rituel.

On attend les premières vraies gelées, on tourne le bouton du thermostat, et on espère que les radiateurs vont repartir sans problème. Parfois ça marche.

Parfois, on entend des bruits étranges, des claquements, des sifflements, et la chaleur met un temps fou à se diffuser dans la pièce.

Ce que la plupart des gens ignorent, c’est qu’un simple sèche-cheveux, utilisé quelques minutes avant la remise en route du chauffage, peut éviter bien des désagréments.

Ce geste, pratiqué par des plombiers et des chauffagistes depuis des années, reste pourtant totalement méconnu du grand public.

Voici ce qu’il faut savoir avant de toucher à votre thermostat.

Pourquoi les radiateurs posent problème après une longue période d’arrêt

Un radiateur qui reste éteint pendant six mois, c’est un radiateur qui accumule des problèmes en silence. L’eau qui circule dans un circuit de chauffage central ne disparaît pas pendant l’été, elle reste là, dans les tuyaux et dans les radiateurs, sans bouger. C’est précisément cette stagnation qui crée des difficultés.

Avec le temps, plusieurs phénomènes se produisent de manière simultanée :

Des dépôts de calcaire se forment à l’intérieur des radiateurs, notamment dans les zones où la circulation de l’eau est la plus faible.

se forment à l’intérieur des radiateurs, notamment dans les zones où la circulation de l’eau est la plus faible. De la boue ferrugineuse , mélange d’oxyde de fer et de résidus minéraux, se dépose au fond des radiateurs et crée des zones froides.

, mélange d’oxyde de fer et de résidus minéraux, se dépose au fond des radiateurs et crée des zones froides. Des poches d’air s’installent dans le circuit, bloquant la circulation normale de l’eau chaude.

s’installent dans le circuit, bloquant la circulation normale de l’eau chaude. Les joints et les vannes, restés immobiles pendant des mois, peuvent se rigidifier et perdre une partie de leur étanchéité.

À tout cela s’ajoute un problème que l’on oublie souvent : la condensation. Pendant les mois d’été, les variations de température entre le jour et la nuit provoquent la formation de microgouttelettes d’eau à l’intérieur des radiateurs et sur les vannes. Cette humidité favorise l’oxydation et peut, dans certains cas, provoquer de légères obstructions au niveau des robinets thermostatiques.

Le rôle précis du sèche-cheveux sur un radiateur

Le geste du sèche-cheveux cible un point très précis du radiateur : la tête thermostatique et le robinet de réglage. Ce sont ces deux éléments qui, après une longue période d’inactivité, ont le plus de chances de rester bloqués.

La tête thermostatique, talon d’Achille du radiateur

La tête thermostatique est ce petit boîtier vissé sur le côté du radiateur, celui avec les chiffres de 1 à 5. À l’intérieur se trouve un élément sensible à la température, généralement une capsule remplie de cire ou d’un liquide spécifique, qui se dilate ou se contracte pour ouvrir ou fermer le passage de l’eau chaude.

Le problème, c’est que cet élément peut rester figé en position fermée après plusieurs mois sans fonctionner. Concrètement, cela signifie que même si votre chaudière tourne et que l’eau est bien chaude dans le circuit, elle ne parvient pas à entrer dans le radiateur. Résultat : un radiateur froid malgré un chauffage qui fonctionne, et une facture d’énergie qui grimpe inutilement.

Ce que fait le sèche-cheveux exactement

En dirigeant un flux d’air chaud sur la tête thermostatique pendant deux à trois minutes, vous reproduisez artificiellement ce que fait normalement la chaleur ambiante. La capsule à l’intérieur se dilate, la vanne s’ouvre, et le mécanisme retrouve sa mobilité. C’est aussi simple que ça.

Ce geste permet de :

Assouplir les joints qui ont pu se rigidifier avec le temps et les écarts de température.

qui ont pu se rigidifier avec le temps et les écarts de température. Éliminer la condensation résiduelle présente autour du robinet et de la vanne d’arrêt.

présente autour du robinet et de la vanne d’arrêt. Faciliter la purge qui suivra, en favorisant une meilleure circulation de l’eau dans le radiateur.

qui suivra, en favorisant une meilleure circulation de l’eau dans le radiateur. Réduire les bruits de démarrage, ces fameux claquements et gargouillis qui apparaissent souvent lors de la première mise en route.

Comment faire ce geste correctement, étape par étape

Il ne s’agit pas de braquer le sèche-cheveux n’importe comment sur le radiateur. Pour que le geste soit efficace, il faut respecter quelques étapes simples.

Ce qu’il vous faut

Un sèche-cheveux classique (n’importe quel modèle fait l’affaire)

Une clé de purge pour radiateur (disponible en quincaillerie pour moins de 2 euros)

Un chiffon ou une petite bassine

Les étapes à suivre

Avant de rallumer la chaudière, repérez la tête thermostatique de chaque radiateur. Elle se trouve généralement sur le côté gauche ou droit en haut du radiateur. Réglez le sèche-cheveux sur chaleur moyenne. Inutile de mettre la puissance maximale, vous n’avez pas besoin d’une chaleur intense, juste d’un flux d’air chaud régulier. Dirigez le flux d’air directement sur la tête thermostatique et sur le robinet, en maintenant le sèche-cheveux à environ 10 à 15 centimètres de la surface. Maintenez ce flux pendant 2 à 3 minutes par radiateur. Pendant que vous chauffez la tête thermostatique, tournez légèrement le bouton de réglage dans un sens puis dans l’autre pour aider le mécanisme à se débloquer. Une fois ce geste effectué sur tous les radiateurs, vous pouvez passer à la purge habituelle avant de rallumer la chaudière.

La purge, étape indispensable que le sèche-cheveux prépare

Le geste du sèche-cheveux ne remplace pas la purge annuelle des radiateurs, il la prépare et la rend plus efficace. La purge consiste à évacuer les poches d’air emprisonnées dans le radiateur, ces bulles qui empêchent l’eau chaude de circuler correctement.

Pour purger un radiateur, il suffit d’insérer la clé de purge dans la petite vis située en haut du radiateur, côté opposé à la tête thermostatique, et de la tourner légèrement dans le sens antihoraire. Un sifflement d’air se fait entendre, puis quelques gouttes d’eau apparaissent. À ce moment-là, vous refermez la vis.

Grâce au passage préalable du sèche-cheveux, les vannes sont plus souples et l’air circule mieux dans le radiateur. La purge est donc plus rapide et plus complète. Dans certains cas, des radiateurs qui résistaient à la purge depuis plusieurs années finissent par céder après ce traitement.

Ce geste est-il vraiment utile sur tous les types de radiateurs ?

La question mérite d’être posée. Tous les radiateurs ne fonctionnent pas de la même façon, et le geste du sèche-cheveux ne s’applique pas de la même manière à chaque situation.

Les radiateurs à eau (chauffage central)

C’est pour ces radiateurs que le geste est le plus pertinent et le plus efficace. La tête thermostatique est présente sur la quasi-totalité des modèles modernes, et c’est elle qui bénéficie le plus du traitement à l’air chaud. Si votre logement est équipé d’un chauffage central au gaz, au fioul ou à la pompe à chaleur, ce geste vous concerne directement.

Les radiateurs électriques

Pour les radiateurs électriques à inertie ou les panneaux rayonnants, le principe est différent. Il n’y a pas de circuit d’eau, donc pas de tête thermostatique à débloquer. En revanche, le sèche-cheveux peut avoir une utilité indirecte : éliminer la poussière accumulée dans les fentes de ventilation et autour du thermostat électronique, ce qui améliore le fonctionnement général de l’appareil et réduit les risques de surchauffe localisée.

Les planchers chauffants

Pour les planchers chauffants, le geste du sèche-cheveux sur les radiateurs ne s’applique pas, mais il peut être utile sur les collecteurs de distribution, ces boîtiers qui répartissent l’eau chaude dans les différentes boucles du plancher. Les têtes thermostatiques présentes sur ces collecteurs peuvent aussi se bloquer après l’été.

Les autres gestes à ne pas négliger avant la remise en route

Le sèche-cheveux est un geste efficace, mais il s’inscrit dans une routine de remise en route plus complète. Voici ce qu’il est conseillé de vérifier avant d’allumer la chaudière pour la saison.

Vérifier la pression du circuit : Le manomètre de la chaudière doit indiquer une pression comprise entre 1 et 1,5 bar à froid. Si elle est inférieure, il faut appoint en eau via le robinet de remplissage.

: Le manomètre de la chaudière doit indiquer une pression comprise entre 1 et 1,5 bar à froid. Si elle est inférieure, il faut appoint en eau via le robinet de remplissage. Inspecter visuellement les radiateurs : Cherchez des traces de rouille, d’humidité ou de petites fuites autour des raccords et des vannes.

: Cherchez des traces de rouille, d’humidité ou de petites fuites autour des raccords et des vannes. Nettoyer les radiateurs : La poussière accumulée sur les ailettes réduit sensiblement l’efficacité du chauffage. Un coup d’aspirateur ou de chiffon humide suffit.

: La poussière accumulée sur les ailettes réduit sensiblement l’efficacité du chauffage. Un coup d’aspirateur ou de chiffon humide suffit. Tester le thermostat d’ambiance : Changez les piles si nécessaire et vérifiez que la programmation correspond bien à vos habitudes de vie actuelles.

: Changez les piles si nécessaire et vérifiez que la programmation correspond bien à vos habitudes de vie actuelles. Faire réviser la chaudière : L’entretien annuel de la chaudière est obligatoire pour les appareils au gaz et au fioul. Il doit être réalisé par un professionnel agréé.

Quand le sèche-cheveux ne suffit pas

Il arrive que malgré le passage du sèche-cheveux et une purge correctement réalisée, certains radiateurs restent froids ou chauffent de manière inégale. Dans ce cas, plusieurs causes peuvent être en jeu.

Un radiateur froid en bas et chaud en haut indique généralement une accumulation de boues ferrugineuses au fond. Ces dépôts ne peuvent pas être éliminés par le seul geste du sèche-cheveux. Il faut alors envisager un désembouage du circuit, une opération qui consiste à injecter un produit chimique dans le circuit pour dissoudre ces dépôts, puis à rincer l’ensemble. Cette opération doit être réalisée par un plombier chauffagiste.

Un radiateur complètement froid malgré une tête thermostatique débloquée peut signaler une vanne d’équilibrage mal réglée ou un problème de débit dans le circuit général. Là encore, l’intervention d’un professionnel s’impose.

Enfin, si plusieurs radiateurs restent froids simultanément, la cause peut venir directement de la chaudière elle-même : pompe de circulation défaillante, vase d’expansion hors service, ou problème de brûleur. Aucun sèche-cheveux ne peut résoudre ces pannes-là.

Un geste qui peut faire baisser la facture de chauffage

Au-delà du confort immédiat, débloquer les têtes thermostatiques avant la remise en route du chauffage a un impact direct sur la consommation d’énergie. Un radiateur dont la vanne reste partiellement bloquée en position fermée oblige la chaudière à tourner plus longtemps pour atteindre la température souhaitée dans la pièce. La chaudière compense en forçant davantage, ce qui se traduit par une consommation accrue de gaz ou de fioul.

À l’inverse, un radiateur dont la tête thermostatique fonctionne correctement régule précisément la température ambiante. Il s’arrête quand la pièce atteint la température voulue, et repart seulement quand elle descend en dessous. Ce fonctionnement optimal peut représenter une économie réelle sur la durée de la saison de chauffe, même si le montant exact varie selon la configuration du logement et les habitudes de chacun.

Deux minutes avec un sèche-cheveux par radiateur, une fois par an avant la première mise en route : c’est un investissement en temps presque nul pour un bénéfice concret sur le confort et potentiellement sur la facture. Ce genre de petit geste de bon sens, transmis de génération en génération dans les métiers du bâtiment, mérite clairement d’être connu de tous.