Tailler les hortensias en octobre : bonne ou mauvaise idée ?

Chaque automne, la même question revient dans les jardins : faut-il couper les hortensias avant l’hiver ?

Certains jardiniers s’y attellent dès les premières feuilles tombées, d’autres préfèrent attendre.

La vérité, c’est que la réponse dépend beaucoup de l’espèce que vous avez dans votre jardin, et qu’une mauvaise taille au mauvais moment peut vous priver de fleurs pendant toute une saison.

Avant de saisir votre sécateur en octobre, voici ce qu’il faut vraiment savoir.

Les hortensias ne se taillent pas tous de la même façon

C’est le point de départ de tout. Il existe plusieurs grandes familles d’hortensias, et elles n’ont pas du tout le même comportement face à la taille. Confondre un Hydrangea macrophylla avec un Hydrangea paniculata, c’est prendre le risque de rater complètement la floraison de l’année suivante.

L’hortensia à grandes feuilles (Hydrangea macrophylla)

C’est l’hortensia le plus répandu dans les jardins français. Ses fleurs en boule ou en forme de lacecap sont caractéristiques. Ce qu’on sait moins, c’est qu’il fleurit sur le bois de l’année précédente. Autrement dit, les tiges qui ont poussé cette année porteront les fleurs de l’an prochain. Si vous les coupez en octobre, vous supprimez directement les futures fleurs. C’est l’erreur la plus fréquente.

Pour cette espèce, la taille d’octobre est donc fortement déconseillée. Les têtes florales fanées que vous voyez en ce moment jouent même un rôle protecteur : elles forment une sorte de capuchon naturel qui protège les bourgeons situés juste en dessous des gelées hivernales. Les supprimer, c’est exposer ces bourgeons fragiles au froid.

L’hortensia paniculé (Hydrangea paniculata)

Celui-là, c’est tout le contraire. Il fleurit sur le bois de l’année en cours, c’est-à-dire sur les tiges qui vont pousser au printemps prochain. On peut donc le tailler bien plus sévèrement, et même le tailler en fin d’hiver ou au début du printemps sans aucun problème. En octobre, une taille légère est possible, mais elle n’est pas indispensable. La plupart des jardiniers expérimentés préfèrent attendre février ou mars pour cette espèce.

L’hortensia arborescent (Hydrangea arborescens)

Comme le paniculé, il fleurit sur le bois de l’année. Ses fleurs blanches en grandes boules, dont la variété ‘Annabelle’ est la plus connue, apparaissent sur les nouvelles pousses. Une taille sévère en fin d’hiver lui convient parfaitement. En octobre, on peut éventuellement raccourcir les tiges pour éviter que le poids de la neige ne les casse, mais ce n’est pas une taille de floraison à proprement parler.

L’hortensia grimpant (Hydrangea petiolaris)

Il fleurit sur le bois de l’année précédente, comme le macrophylla. On évite donc de le tailler en automne, sauf pour supprimer les branches mortes ou celles qui partent dans de mauvaises directions. Une intervention légère reste possible, mais on n’y touche pas sérieusement.

Octobre : un mois délicat pour les hortensias

Octobre correspond à une période de transition pour les hortensias. Les premières gelées peuvent survenir selon les régions, les plantes commencent à ralentir leur activité, et les bourgeons floraux sont déjà formés sur certaines espèces. C’est précisément pour cette raison que le mois d’octobre est considéré comme l’un des moins appropriés pour tailler la majorité des hortensias.

Une taille en octobre expose les plaies de coupe au gel, ce qui peut provoquer des dégâts sur les tissus végétaux. Les plantes n’ont plus suffisamment de temps pour cicatriser correctement avant les températures négatives. Sur un Hydrangea macrophylla, cela peut en plus endommager les bourgeons floraux situés à l’extrémité des tiges, ceux-là même qui donneront les fleurs du printemps prochain.

Ce qu’on peut faire en octobre sans risque

Même si une taille franche est déconseillée pour la plupart des espèces en octobre, il y a quelques interventions légitimes et sans danger que vous pouvez réaliser à cette période.

Supprimer les bois morts : les tiges qui ne portent plus aucun bourgeon et qui sont clairement mortes peuvent être retirées à tout moment de l’année, y compris en octobre.

les tiges qui ne portent plus aucun bourgeon et qui sont clairement mortes peuvent être retirées à tout moment de l’année, y compris en octobre. Éliminer les branches cassées ou malades : une branche abîmée par le vent ou présentant des signes de maladie doit être coupée proprement, quelle que soit la saison.

une branche abîmée par le vent ou présentant des signes de maladie doit être coupée proprement, quelle que soit la saison. Nettoyer la base de la plante : retirer les feuilles mortes accumulées au pied de l’hortensia pour éviter le développement de champignons et de maladies.

retirer les feuilles mortes accumulées au pied de l’hortensia pour éviter le développement de champignons et de maladies. Laisser les fleurs fanées en place : pour les macrophylla notamment, résistez à l’envie de couper les têtes florales séchées. Elles protègent les bourgeons du gel.

Quand tailler les hortensias selon les espèces ?

Espèce Floraison sur Meilleure période de taille Taille en octobre Hydrangea macrophylla Vieux bois Fin mars / début avril Déconseillée Hydrangea paniculata Bois de l’année Février / mars Légère seulement Hydrangea arborescens Bois de l’année Février / mars Légère seulement Hydrangea petiolaris Vieux bois Après floraison (été) Déconseillée

Le bon moment pour tailler les hortensias à grandes feuilles

Pour les Hydrangea macrophylla, la taille idéale se fait à la fin de l’hiver, généralement entre fin mars et début avril selon les régions. On attend que les risques de gelées sévères soient écartés et que les bourgeons commencent à gonfler. C’est à ce moment-là qu’on peut voir clairement quels bourgeons sont vivants et quels bois sont morts.

La technique consiste à couper juste au-dessus d’un bourgeon bien formé, en coupant proprement avec un sécateur bien affûté et désinfecté. On raccourcit les tiges qui ont fleuri l’année précédente d’un tiers environ, et on supprime les bois les plus vieux et les plus faibles pour aérer la plante. On ne touche surtout pas aux tiges jeunes et vigoureuses qui n’ont pas encore fleuri : ce sont elles qui porteront les fleurs de la saison.

Les erreurs classiques à éviter absolument

Au fil des années, les mêmes erreurs reviennent régulièrement chez les jardiniers amateurs. Les voici, pour ne pas les reproduire.

Tailler trop court en automne : couper les hortensias à macrophylla ras en octobre ou novembre, c’est la garantie de ne pas avoir une seule fleur l’été suivant.

couper les hortensias à macrophylla ras en octobre ou novembre, c’est la garantie de ne pas avoir une seule fleur l’été suivant. Confondre les espèces : avant de tailler, identifiez bien votre hortensia. Un étiquetage au moment de la plantation évite bien des erreurs par la suite.

avant de tailler, identifiez bien votre hortensia. Un étiquetage au moment de la plantation évite bien des erreurs par la suite. Tailler en période de gel : même pour les espèces qu’on taille en hiver, on évite de couper par temps de gel. On attend un jour doux, sans risque de températures négatives dans les jours qui suivent.

même pour les espèces qu’on taille en hiver, on évite de couper par temps de gel. On attend un jour doux, sans risque de températures négatives dans les jours qui suivent. Utiliser un sécateur mal affûté : les coupes déchirées favorisent les maladies. Un outil propre et tranchant fait une coupe nette qui cicatrise mieux.

les coupes déchirées favorisent les maladies. Un outil propre et tranchant fait une coupe nette qui cicatrise mieux. Retirer les fleurs fanées trop tôt : les vieilles fleurs séchées des macrophylla ont une vraie utilité protectrice en hiver. On les laisse jusqu’au printemps.

Préparer ses hortensias pour l’hiver autrement qu’en taillant

En octobre, plutôt que de tailler, il y a d’autres gestes bien plus utiles pour aider vos hortensias à passer l’hiver dans de bonnes conditions.

Le paillage au pied de la plante est l’une des actions les plus efficaces. Un bon paillis de 10 à 15 cm de feuilles mortes, de paille ou d’écorces de pin protège les racines du gel et maintient une certaine humidité dans le sol. Pour les variétés sensibles au froid ou les jeunes plants, on peut aussi entourer la plante d’un voile d’hivernage, en laissant la base bien aérée pour éviter les maladies cryptogamiques.

C’est aussi le bon moment pour apporter un amendement organique au pied des hortensias, comme du compost bien mûr. Il nourrira le sol progressivement pendant l’hiver et les plantes en profiteront dès la reprise de la végétation au printemps. En revanche, on évite les engrais minéraux en cette période : ils stimuleraient des pousses trop fragiles face au gel.

Si vous avez des hortensias en pot, pensez à les rentrer dans un endroit hors gel, comme un garage ou une véranda non chauffée. Les racines des plantes en conteneur sont beaucoup plus exposées au froid que celles en pleine terre, et un gel sévère peut être fatal même à des variétés réputées rustiques.

Adapter ses pratiques selon sa région

La question de la taille en octobre ne se pose pas de la même façon selon que vous habitez dans le Nord de la France, en Bretagne, dans le Sud-Ouest ou dans les zones montagneuses. Dans les régions à hivers doux, comme le littoral atlantique ou méditerranéen, les risques de gel sont limités et les hortensias sont souvent moins stressés. Dans les zones plus froides, comme l’Alsace, la Lorraine ou les Alpes, la prudence s’impose encore davantage et toute taille automnale est à proscrire.

En règle générale, plus votre région est froide, plus vous devez retarder la taille au printemps, et plus vous devez soigner la protection hivernale de vos plantes. Un hortensia bien protégé en hiver sera toujours plus beau et plus fleuri qu’un hortensia taillé trop tôt et mal préparé pour le froid.