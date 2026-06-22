Pourquoi le Livret A déçoit en 2026 : les vraies options entre PEL et CEL pour votre épargne

En 2026, les épargnants français se réveillent avec une réalité un peu amère : le Livret A, longtemps champion de la sécurité et de la souplesse, affiche un taux net de 1,5 %.

L’inflation, elle, reste au-dessus, autour de 2,2 % d’après l’INSEE (avril 2026).

Résultat : un rendement réel qui s’étiole, un pouvoir d’achat qui recule à petits pas.

Faut-il s’accrocher à ce bon vieux Livret A pour son épargne de précaution, ou regarder ailleurs ?

Deux produits souvent délaissés, le CEL (Compte Épargne Logement) et le PEL (Plan Épargne Logement), reviennent dans le débat.

Mais à qui s’adressent-ils, avec quels taux en 2026, et dans quels cas sont-ils vraiment utiles ?

Chiffres-clés 2026 : Livret A, CEL, PEL, LEP… le grand comparatif

Produit Taux brut Taux net Plafond Fiscalité Livret A 1,5 % 1,5 % 22 950 € Exonéré LEP 2,5 % 2,5 % 10 000 € Exonéré (sous conditions de ressources) CEL 1 % 0,7 % 15 300 € Flat tax (PFU 30 %) PEL (ouvert en 2026) 2 % 1,37 % 61 200 € Flat tax (PFU 31,4 %)

Dans ce paysage, le LEP tient la corde pour ceux qui remplissent les critères de revenus. Le Livret A, malgré sa notoriété, cède du terrain en rendement net. Quant au CEL et au PEL, ils semblent à la traîne… sauf pour un profil précis : l’épargnant qui prépare un projet immobilier dans un horizon proche.

CEL et PEL : fonctionnement, taux, fiscalité en 2026

Le CEL : souplesse mais rendement en berne

Créé en 1965, le Compte Épargne Logement s’adresse à ceux qui privilégient la liquidité. Versements libres (min. 75 €), retraits possibles à tout moment (solde plancher : 300 €). Plafond limité à 15 300 €, capitalisation annuelle des intérêts.

Au 1er février 2026, le taux du CEL tombe à 1 % brut, soit 0,7 % net après prélèvements sociaux et impôt forfaitaire (flat tax 30 %). Pour un capital de 10 000 €, cela représente 70 € d’intérêts par an, bien en deçà de l’inflation. L’épargne placée sur un CEL voit donc son pouvoir d’achat s’éroder année après année.

PEL : taux garantis, mais contraintes renforcées

Le Plan Épargne Logement, lui, fonctionne différemment. Taux fixé et garanti à l’ouverture : 2 % brut pour les plans ouverts en 2026, soit 1,37 % net après flat tax (31,4 %). Plafond beaucoup plus élevé (61 200 €), durée minimale de 4 ans, versements annuels obligatoires (540 € minimum), retraits non autorisés sous peine de clôture pure et simple.

Le PEL est donc un produit de moyen-long terme. La nouveauté 2026 : la clôture automatique au bout de 15 ans pour les plans récents (ouverts après le 1er mars 2011). Un PEL, une fois atteint cet âge, ne peut plus capitaliser d’intérêts.

Fiscalité : le CEL pénalisé, le PEL aussi

Depuis 2018, la fiscalité du CEL et du PEL a perdu en attractivité. Les intérêts générés sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) : 12,8 % d’impôt + 17,2 % de prélèvements sociaux. Soit un taux de ponction de 30 % (CEL) ou 31,4 % (PEL), bien plus élevé que pour le Livret A ou le LEP, qui restent hors du champ de l’impôt.

Prêt épargne logement : qui peut en profiter, et à quel coût ?

L’unique raison de s’intéresser à un CEL ou à un PEL aujourd’hui : obtenir un prêt à taux préférentiel pour l’immobilier. Mais attention, les conditions sont strictes.

Ancienneté : 18 mois minimum de détention pour ouvrir droit à un prêt CEL.

18 mois minimum de détention pour ouvrir droit à un prêt CEL. Montant maximal : 23 000 € via un CEL seul, jusqu’à 92 000 € en cumulant avec un PEL.

23 000 € via un CEL seul, jusqu’à 92 000 € en cumulant avec un PEL. Taux prêt CEL 2026 : 2,5 % (fixe), inférieur à la plupart des crédits immobiliers classiques du marché début 2026.

2,5 % (fixe), inférieur à la plupart des crédits immobiliers classiques du marché début 2026. Prime d’État : 1 144 € max, mais uniquement pour les CEL ouverts avant 2018. Les nouveaux comptes ne sont plus concernés.

1 144 € max, mais uniquement pour les CEL ouverts avant 2018. Les nouveaux comptes ne sont plus concernés. Droits à prêt : calculés selon les intérêts acquis (formule réglementaire), transmissibles à certains membres de la famille (conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs…).

Concrètement, seuls les projets immobiliers à court ou moyen terme trouvent un intérêt au CEL/PEL en 2026. Pour une acquisition programmée d’ici 18 à 36 mois, ces produits permettent de sécuriser un taux de crédit avantageux, dans un contexte de remontée des taux bancaires.

Quand le CEL ou le PEL s’imposent (et quand il vaut mieux s’en passer)

Profils pour qui le CEL ou le PEL gardent du sens

Primo-accédant avec projet immobilier défini à court terme (moins de 3 ans), souhaitant sécuriser un taux de prêt à 2,5 % via le CEL ou 3,45 % via le PEL.

avec projet immobilier défini à court terme (moins de 3 ans), souhaitant sécuriser un taux de prêt à 2,5 % via le CEL ou 3,45 % via le PEL. Épargnant ayant déjà un PEL plein : ouvrir un CEL permet d’augmenter le montant total du prêt épargne logement (jusqu’à 92 000 €).

: ouvrir un CEL permet d’augmenter le montant total du prêt épargne logement (jusqu’à 92 000 €). Transmission familiale : céder ses droits à prêt à un proche, dans les limites prévues par la loi, pour maximiser l’avantage familial lors d’une acquisition immobilière.

Situations où le Livret A (ou le LEP) restent imbattables

Épargne de précaution sans projet immobilier identifié : le Livret A reste plus souple, mieux rémunéré net d’impôt, sans plafond fiscal d’entrée.

Taux marginal d’imposition élevé : pour les foyers à 30 % ou plus, la fiscalité CEL/PEL post-2018 annule tout intérêt.

Projet immobilier lointain ou incertain : inutile d’immobiliser son épargne dans un produit faiblement rémunéré et peu flexible.

Plafond Livret A ou LEP non atteint : toujours prioriser ces produits avant de songer au CEL ou au PEL.

Les pièges à éviter (et les astuces à connaître)

Un seul CEL par personne : toute multi-détention détectée entraîne la clôture immédiate et la perte des droits à prêt.

toute multi-détention détectée entraîne la clôture immédiate et la perte des droits à prêt. Retrait sous 300 € : le compte est clôturé automatiquement, l’ancienneté et les droits à prêt disparaissent.

le compte est clôturé automatiquement, l’ancienneté et les droits à prêt disparaissent. Demander un prêt avant 18 mois de détention : refus garanti, aucun recours possible.

refus garanti, aucun recours possible. Cumul CEL/PEL : uniquement dans la même banque, sous peine de perdre la prime d’État (pour les comptes ouverts avant 2018).

: uniquement dans la même banque, sous peine de perdre la prime d’État (pour les comptes ouverts avant 2018). Transfert de CEL : en cas de changement de banque, préférer le transfert à la clôture pour conserver son historique et ses droits à prêt.

Procédure d’ouverture et gestion : ce qu’il faut savoir

Ouverture : toutes les banques universelles proposent le CEL, dépôt initial de 300 €, justificatifs d’identité et de domicile requis.

toutes les banques universelles proposent le CEL, dépôt initial de 300 €, justificatifs d’identité et de domicile requis. Vérification préalable : s’assurer qu’aucun CEL n’est déjà ouvert (contrôle possible sur impots.gouv.fr via l’espace particulier).

s’assurer qu’aucun CEL n’est déjà ouvert (contrôle possible sur impots.gouv.fr via l’espace particulier). Versements : libres, à partir de 75 €, pas d’obligation annuelle mais des versements réguliers maximisent les droits à prêt.

libres, à partir de 75 €, pas d’obligation annuelle mais des versements réguliers maximisent les droits à prêt. Frais de transfert : variables selon les banques (de 0 à 257,50 €), à négocier lors du changement d’établissement.

FAQ pratique : vos questions, nos réponses

Peut-on cumuler un CEL et un PEL ?

Oui, à condition de les ouvrir dans la même banque. Ce cumul permet d’augmenter le montant maximal du prêt immobilier (jusqu’à 92 000 €).

Le CEL est-il intéressant sans projet immobilier ?

Non. Hors projet immobilier concret, le Livret A (voire le LEP) offre une rémunération nette supérieure et une meilleure flexibilité.

La prime d’État existe-t-elle encore ?

Uniquement pour les CEL ouverts avant 2018. Pour les nouveaux CEL, elle a disparu.

Quel est le rendement réel du CEL par rapport à l’inflation ?

Négatif : avec 0,7 % net pour une inflation à 2,2 %, le capital perd du pouvoir d’achat chaque année.

Peut-on ouvrir un CEL pour un enfant ?

Oui, c’est possible dès la naissance, le compte étant géré par le représentant légal jusqu’à la majorité.

Regard d’expert : le CEL et le PEL restent-ils des placements d’avenir ?

En 2026, le CEL et le PEL ne sont plus les produits d’épargne universels qu’ils furent dans les années 1980 ou 1990. Leur rôle s’est réduit : véritables options immobilières, ils n’intéressent aujourd’hui que les ménages qui préparent activement un achat ou une transmission familiale. Pour l’épargne de précaution, la messe est dite. Le Livret A, malgré un rendement décevant face à l’inflation, garde la préférence par sa souplesse et sa fiscalité. Le LEP, pour ceux qui y ont droit, fait encore mieux.

Le CEL peut servir d’appoint pour maximiser un prêt immobilier, mais gare à sa rentabilité érodée et à sa fiscalité lourde. Ouvrir un PEL en 2026 a du sens pour les plans d’achat à horizon 4-10 ans, à condition de pouvoir alimenter le compte régulièrement. Pour le reste, mieux vaut être sélectif : la simplicité, la disponibilité et la protection fiscale du Livret A (ou du LEP) font toujours la différence.