Canicule au travail : les nouvelles règles qui changent la donne pour les entreprises

Juin, chaleur pesante, ventilateurs en surchauffe, salariés en quête d’ombre.

L’été s’installe, et avec lui, la nécessité pour les entreprises de revoir leurs pratiques.

Le thermomètre grimpe, la réglementation aussi.

Depuis le 1er juillet 2025, une nouvelle ère s’ouvre pour la prévention des risques liés à la chaleur en entreprise.

Les employeurs n’ont plus le choix : ils doivent désormais prendre des mesures concrètes, précises, sous peine de sanctions. Fini l’improvisation.

Le décret du 27 mai 2025 impose un cadre robuste, pensé pour protéger la santé des travailleurs face à des épisodes caniculaires de plus en plus fréquents.

Des risques sanitaires bien réels, des conséquences parfois dramatiques

Travailler sous des températures élevées n’est jamais anodin. Déshydratation, épuisement, crampes, migraines, fièvre soudaine, voire coup de chaleur : ces dangers guettent tous ceux qui poursuivent leur activité alors que la chaleur s’installe. Les statistiques le rappellent chaque été. Les secteurs du BTP, de l’agriculture, de la logistique, mais aussi les bureaux mal isolés ou les ateliers urbains, personne n’est vraiment à l’abri. L’exposition prolongée, la charge physique, le manque d’air renouvelé, l’absence de zones de repos… tout concourt à aggraver la situation. Les conséquences, parfois immédiates, peuvent aussi se révéler à moyen terme : accidents de travail, arrêts maladie, baisse de vigilance.

Un nouveau cadre réglementaire : ce qui change depuis juillet 2025

Le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 bouleverse les habitudes. Ce texte, entré en vigueur le 1er juillet 2025, vise à encadrer précisément la gestion des risques liés à la chaleur en entreprise. Il ne s’agit plus de recommandations, mais d’obligations fermes. Plusieurs points-clés structurent ce nouveau dispositif.

Procédés de travail repensés : limiter, voire supprimer l’exposition directe à la chaleur si cela est techniquement possible.

Réaménagement des lieux et des postes de travail : optimiser l’agencement pour réduire les zones chaudes, privilégier la ventilation, installer des brumisateurs ou des pare-soleil.

Organisation ajustée : horaires décalés, pauses plus fréquentes, limitation de la durée d’exposition. La planification devient un outil stratégique de prévention.

Accès à l’eau renforcé : au moins trois litres d’eau potable et fraîche par jour et par salarié lorsque l’eau courante n’est pas présente, obligation de maintenir l’eau au frais à proximité des postes.

Équipements adaptés : vêtements légers, respirants, couvre-chefs, lunettes filtrantes, équipements spécifiques pour maintenir une température corporelle stable.

Formation obligatoire : chaque salarié doit être informé et formé sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur et sur l’utilisation des équipements mis à disposition.

Toutes ces mesures ne s’appliquent pas seulement aux salariés en CDI. Les intérimaires, sous-traitants, travailleurs indépendants présents sur site doivent être protégés, sans exception.

Le rôle central du document unique d’évaluation des risques (DUERP)

La gestion des risques thermiques s’inscrit désormais dans le document unique d’évaluation des risques professionnels. L’employeur doit y intégrer toutes les situations à risque liées à la chaleur, les mesures de prévention, les moyens techniques mis en place, les consignes en cas d’alerte météo. Cette mise à jour n’est pas une formalité administrative. Elle conditionne la pertinence de la politique de prévention, et engage la responsabilité de l’entreprise.

Canicule : comment s’organiser face aux différents niveaux de vigilance

Météo-France actualise en permanence ses seuils de vigilance. Le dispositif réglementaire s’articule désormais autour de ces niveaux, qui dictent la gradation des mesures à déployer.

Niveau de vigilance Caractéristiques Actions attendues Verte Situation normale, pas de vigilance particulière Veille saisonnière, surveillance des conditions Jaune Pic de chaleur (1-2 jours), risques pour la santé Adaptation des horaires, pauses prolongées, suspension des tâches pénibles Orange Canicule (chaleur intense et durable, risque sanitaire généralisé) Réévaluation quotidienne des risques, ajustement des charges et horaires, organisation renforcée des repos Rouge Canicule extrême (durée, intensité, ampleur géographique) Mesures exceptionnelles, arrêt possible de certaines activités, priorité à la sécurité

Dès la vigilance jaune, l’entreprise doit réagir. Les phases orange et rouge imposent une gestion de crise quotidienne, adaptée à chaque salarié selon sa situation : âge, état de santé, nature des tâches.

Des obligations renforcées pour le BTP et les activités extérieures

Les chantiers, les exploitations agricoles, les forêts… Ces environnements exposent particulièrement les travailleurs aux coups de chaud. Le nouveau cadre réglementaire met l’accent sur des dispositions spécifiques :

Locaux de repos adaptés à proximité des chantiers, ou aménagement de zones d’ombre et de rafraîchissement.

Obligation de fournir au moins trois litres d’eau potable et fraîche par jour et par salarié, en permanence.

Vérification de la compatibilité des équipements et engins avec la chaleur (protection, ventilation, sièges adaptés).

Réorganisation des tâches et des horaires pour éviter l’exposition lors des pics thermiques.

Possibilité d’arrêter les travaux si la sécurité ne peut être garantie.

Les périodes de canicule (vigilance orange ou rouge) permettent, dans le BTP, d’ouvrir droit à l’indemnisation des arrêts de travail. Les employeurs doivent alors prouver qu’ils ont tout tenté pour protéger les équipes.

Prévention, information, et attention aux publics fragiles

Femmes enceintes, salariés âgés, personnes atteintes de maladies chroniques ou en situation de handicap : la vigilance doit être maximale. L’entreprise doit prévoir des mesures spécifiques, en lien étroit avec la médecine du travail. Cela passe par l’adaptation des postes, la réduction de la charge physique, mais aussi par une information claire, accessible, réactualisée chaque fois que nécessaire.

La formation ne se limite pas à une session annuelle. Elle doit s’organiser en amont de l’été, se réactiver à chaque alerte météo, s’appuyer sur des supports concrets : affichages, guides pratiques, exercices de simulation. Mieux vaut prévenir que subir.

Sanctions, droits des salariés et recours possibles

Refuser d’appliquer ces règles expose l’employeur à des sanctions. Inspections du travail, interventions du Comité social et économique (CSE), signalements répétés… Les contrôles s’intensifient en période estivale. Le salarié, de son côté, dispose de plusieurs leviers :

Saisir l’inspection du travail en cas de non-respect des obligations.

Faire appel au CSE ou au délégué du personnel pour alerter sur une situation à risque.

Exercer son droit de retrait si un danger grave et imminent est constaté (article L4131-1 du Code du travail).

L’obligation de sécurité ne connaît pas d’exception en période de canicule. Les travailleurs indépendants, sous-traitants, artisans, agriculteurs sont concernés. Les plans de prévention doivent les inclure systématiquement.

FAQ pratique : canicule, travail et droits au quotidien

Un employeur peut-il refuser de modifier les horaires de travail en cas de forte chaleur ?

Non. Dès la vigilance jaune, il doit adapter l’organisation du travail. Cela peut aller du décalage d’horaires au report de certaines tâches.

Combien d’eau doit être fournie sur un chantier sans accès à l’eau courante ?

Au moins trois litres d’eau potable et fraîche par jour et par salarié, avec un dispositif pour maintenir cette eau au frais, à proximité immédiate des postes de travail.

Le droit de retrait est-il automatique en cas de canicule ?

Il existe si le salarié constate un danger grave et imminent. Mais il doit pouvoir justifier que l’employeur n’a pas pris les mesures requises.

Quels équipements sont obligatoires en période de chaleur ?

Vêtements légers et respirants, couvre-chefs, lunettes filtrantes, brumisateurs, ventilateurs, pare-soleil… L’employeur doit fournir les moyens adaptés au poste et à l’exposition.

Les mesures s’appliquent-elles aux travailleurs temporaires ou indépendants ?

Oui, toutes les personnes présentes sur site ou sur chantier doivent bénéficier des mesures de prévention, quelle que soit leur forme de contrat.

Les étés s’annoncent plus chauds, les obligations plus strictes. Les entreprises n’ont plus la latitude de traiter la canicule comme un simple désagrément passager. Organisation, anticipation, dialogue social : trois piliers pour éviter des drames humains et des contentieux évitables. La prévention n’est pas un luxe, mais la nouvelle norme du management en période estivale.