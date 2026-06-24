Facile à cultiver et spectaculaire en floraison, cet arbre fait le bonheur des abeilles tout l’été

Il y a des arbres qu’on plante pour l’ombre, d’autres pour les fruits, et puis il y en a un qui fait tout ça à la fois tout en attirant des nuées d’abeilles bourdonnantes dès le printemps. Le tilleul est de ceux-là.

Petit au départ, discret dans ses premières années, il finit par s’imposer dans un jardin comme une évidence.

Ses fleurs jaune pâle, qui apparaissent en juin et juillet, dégagent un parfum doux et envoûtant que les abeilles repèrent à des centaines de mètres.

Si vous cherchez un arbre qui transforme votre espace vert en véritable refuge pour les pollinisateurs, vous avez trouvé.

Le tilleul, un arbre aux multiples visages

Le tilleul appartient au genre Tilia, une famille d’arbres à feuilles caduques originaires des régions tempérées de l’hémisphère nord. On en dénombre une trentaine d’espèces dans le monde, mais en France, trois d’entre elles sont particulièrement répandues :

Tilia cordata , le tilleul à petites feuilles, considéré comme le plus mellifère de tous

, le tilleul à petites feuilles, considéré comme le plus mellifère de tous Tilia platyphyllos , le tilleul à grandes feuilles, qui fleurit légèrement plus tôt

, le tilleul à grandes feuilles, qui fleurit légèrement plus tôt Tilia × europaea, un hybride naturel des deux précédents, très courant dans les parcs et les allées

Dans un jardin privé, c’est souvent le tilleul à petites feuilles qui est recommandé. Sa croissance est plus lente que celle de ses cousins, ce qui le rend plus facile à gérer sur un terrain de taille modeste. Il peut atteindre entre 20 et 30 mètres à l’état sauvage, mais en jardinage raisonné, une taille régulière permet de le maintenir à une hauteur bien plus accessible.

Pourquoi les abeilles sont-elles aussi folles du tilleul ?

La réponse tient en deux mots : nectar et pollen. Le tilleul produit des quantités remarquables de nectar, surtout lorsque les températures nocturnes restent douces et que l’humidité est suffisante. Une seule fleur peut contenir jusqu’à 2 mg de nectar, ce qui est considérable pour un arbre de cette taille.

Les apiculteurs le savent bien. La miellée de tilleul est l’une des plus attendues de l’année. Elle intervient généralement entre la mi-juin et la mi-juillet, selon les régions et les espèces. Le miel qui en résulte est reconnaissable entre tous : légèrement mentholé, avec une texture fine et une couleur qui va du blanc au jaune pâle. Il cristallise assez rapidement, ce qui est le signe d’une richesse en glucose.

Mais les abeilles domestiques ne sont pas les seules à profiter du festin. Les bourdons, les abeilles solitaires comme l’osmie ou l’andrène, et même certains papillons fréquentent assidûment les tilleuls en fleurs. Un seul arbre adulte peut nourrir des milliers d’insectes pollinisateurs pendant plusieurs semaines.

Comment planter un tilleul dans votre jardin

Choisir le bon emplacement

Le tilleul est un arbre généreux, mais il a besoin d’espace. Même si vous le taillez régulièrement, ses racines s’étendent largement sous terre. Il faut donc éviter de le planter trop près d’une maison, d’une terrasse ou d’une canalisation. Prévoyez au minimum 5 à 6 mètres de distance par rapport à toute construction.

En termes d’exposition, le tilleul apprécie le plein soleil ou la mi-ombre. Il supporte la plupart des types de sols, du moment qu’ils ne sont pas trop secs ni trop compactés. Un sol frais, profond et légèrement calcaire lui convient parfaitement. Dans les régions à étés chauds et secs, un arrosage régulier les premières années est indispensable pour bien l’établir.

La période idéale pour la plantation

Comme la majorité des arbres à feuilles caduques, le tilleul se plante de préférence à l’automne, entre octobre et novembre. Les racines profitent alors de la douceur du sol encore réchauffé par l’été pour s’installer avant l’hiver. Une plantation au printemps est possible, mais elle demande davantage d’attention en matière d’arrosage.

Si vous achetez un jeune plant en conteneur, la plantation est possible presque toute l’année, à condition d’éviter les périodes de gel ou de canicule.

Les étapes de la plantation

Creusez un trou deux fois plus large et aussi profond que la motte du jeune arbre Mélangez la terre extraite avec du compost bien mûr pour enrichir le sol Placez le plant de façon à ce que le collet soit au niveau du sol, ni enterré ni surélevé Remplissez le trou, tassez légèrement et formez une cuvette d’arrosage autour du tronc Arrosez abondamment et paillez le pied avec de la paille, des copeaux de bois ou des feuilles mortes

L’entretien du tilleul au fil des saisons

Le tilleul est un arbre relativement rustique qui ne demande pas des soins constants une fois bien installé. Quelques gestes simples suffisent à le garder en bonne santé et à maximiser sa production florale.

La taille

La taille du tilleul se pratique de préférence en fin d’hiver, avant le réveil végétatif. Elle permet de contrôler la hauteur et l’envergure de l’arbre, mais aussi d’aérer la couronne pour favoriser la floraison. Attention toutefois à ne pas tailler trop sévèrement : un arbre trop stressé par une taille drastique peut produire moins de fleurs l’année suivante.

Dans les jardins publics, on voit souvent des tilleuls taillés en têtard ou en rideau. Cette pratique, bien que courante, réduit considérablement la production de nectar. Pour les abeilles, un tilleul taillé en forme naturelle, avec une belle couronne arrondie, est bien plus généreux.

L’arrosage et la fertilisation

Un tilleul adulte et bien établi n’a généralement pas besoin d’être arrosé, sauf en cas de sécheresse prolongée. Les jeunes plants, en revanche, méritent un arrosage hebdomadaire pendant les deux ou trois premières années suivant la plantation.

Pour la fertilisation, un apport de compost au pied de l’arbre chaque printemps suffit amplement. Évitez les engrais azotés en excès, qui favorisent la croissance des feuilles au détriment des fleurs.

Le tilleul au-delà des abeilles : un arbre aux mille usages

Si le tilleul est un sanctuaire pour les pollinisateurs, il est aussi un arbre remarquablement utile pour les humains. Ses fleurs séchées sont utilisées depuis des siècles en phytothérapie pour leurs propriétés apaisantes et légèrement sédatives. Une infusion de tilleul avant le coucher est un remède de grand-mère qui a traversé les générations sans prendre une ride.

Ses feuilles jeunes, tendres et légèrement mucilagineuses, sont comestibles au printemps. Certains cuisiniers les incorporent dans des salades ou des soupes. Les bractées, ces petites feuilles allongées qui accompagnent les fleurs, peuvent être utilisées en infusion.

Le bois de tilleul, léger et facile à travailler, est apprécié des sculpteurs et des luthiers. Il est aussi utilisé pour fabriquer du charbon végétal de qualité, notamment le fameux charbon de tilleul utilisé en médecine traditionnelle.

Associer le tilleul à d’autres plantes mellifères

Pour créer un véritable corridor écologique dans votre jardin, le tilleul peut être accompagné d’autres plantes particulièrement appréciées des abeilles. L’idée est d’assurer une floraison continue du début du printemps jusqu’à la fin de l’automne.

Plante Période de floraison Intérêt pour les pollinisateurs Saule marsault Février – Mars Première source de pollen de l’année Cerisier Avril – Mai Nectar et pollen abondants Lavande Juin – Août Nectar très concentré Tilleul Juin – Juillet Miellée exceptionnelle Phacélie Avril – Septembre Plante mellifère par excellence Lierre grimpant Septembre – Octobre Dernière ressource avant l’hiver

Avec une telle association, votre jardin devient une véritable table ouverte pour les pollinisateurs tout au long de la saison. Le tilleul en est la pièce maîtresse, mais chaque plante joue son rôle dans l’équilibre général.

Quelques précautions à connaître avant de se lancer

Le tilleul attire les pucerons, et c’est un fait bien connu. Ces insectes sécrètent un miellat collant qui tombe sur tout ce qui se trouve en dessous de l’arbre : voiture, mobilier de jardin, terrasse. Planter un tilleul au-dessus d’un parking ou d’une allée carrossable est donc une idée à éviter.

Par ailleurs, certaines espèces de tilleul, notamment Tilia tomentosa, le tilleul argenté, produisent un nectar qui peut être toxique pour les bourdons en cas de manque de ressources alternatives. Ce phénomène, observé lors de certaines sécheresses estivales, reste rare mais mérite d’être mentionné. Pour un jardin familial, mieux vaut se tourner vers Tilia cordata ou Tilia platyphyllos, qui ne présentent pas ce risque.

Enfin, si votre jardin est vraiment petit, sachez qu’il existe des variétés naines ou à port fastigié comme Tilia cordata ‘Winter Orange’ ou Tilia cordata ‘Greenspire’, qui permettent de profiter des bienfaits du tilleul sans sacrifier tout l’espace disponible. Ces variétés sélectionnées fleurissent aussi généreusement que leurs grandes sœurs sauvages, et les abeilles ne font aucune différence.