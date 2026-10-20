La baisse du désir féminin dans le couple : chiffres, causes et nouvelles dynamiques révélées par l’étude Ifop 2026

L’intimité conjugale change de visage.

Longtemps perçue comme la colonne vertébrale du couple, la sexualité recule, jusqu’à devenir une variable d’ajustement pour de nombreuses Françaises.

Un phénomène qui se confirme : la dernière étude Ifop menée pour Passage du Désir, au cœur de l’été 2026, met des chiffres précis sur une réalité rarement abordée sans détour – la « récession sexuelle » ne touche plus seulement les célibataires ou les jeunes générations, mais s’immisce dans les habitudes des couples, toutes tranches d’âge confondues.

Une enquête large et des tendances internationales

Près de 2 000 Françaises, dont plus de 1 200 vivant en couple, ont répondu en ligne à ce questionnaire, conçu selon les principes rigoureux des quotas pour garantir la représentativité. L’étude ne se limite pas à l’Hexagone : plus de 3 600 femmes issues de tous les pays du G7 ont livré leur expérience. Un panorama complet, où se dessinent des disparités frappantes selon les sociétés, les cultures, les âges.

Des statistiques qui bousculent les idées reçues

52 % des femmes interrogées dans le G7 déclarent ne pas avoir de rapports sexuels ; le chiffre descend à 31 % pour celles en couple.

des femmes interrogées dans le G7 déclarent ne pas avoir de rapports sexuels ; le chiffre descend à pour celles en couple. La France affiche 26 % de femmes en couple sexuellement inactives, un chiffre stable par rapport à l’Allemagne ou au Royaume-Uni, mais loin derrière le Japon, où l’abstinence atteint 66 % .

de femmes en couple sexuellement inactives, un chiffre stable par rapport à l’Allemagne ou au Royaume-Uni, mais loin derrière le Japon, où l’abstinence atteint . En France, la sexualité reste présente chez deux tiers des femmes en couple (au moins un rapport dans le mois), mais la fréquence baisse avec l’âge : 55 % des 65 ans et plus ne font plus l’amour, contre 16 % chez les 25-34 ans.

Le recul est net sur le temps long : en 2005, 40 % des femmes en couple avaient un rapport sexuel hebdomadaire, elles ne sont plus que 28 % en 2026.

L’écart générationnel ne gomme pas l’évolution globale. Même chez les plus jeunes, la lassitude sexuelle s’installe : 16 % des 25-34 ans en couple se disent déjà inactives sexuellement.

Pourquoi le désir s’étiole-t-il ?

La routine n’explique pas tout. Derrière la raréfaction des rapports, plusieurs leviers se conjuguent. Les sentiments, d’abord : pour 64 % des femmes sans activité sexuelle, l’amour pour le conjoint s’est érodé. Le désir lui aussi s’émousse, 67 % n’éprouvant plus d’attirance physique. Le lien entre la passion amoureuse et la pulsion charnelle s’amenuise, et cette dissociation ne fait pas toujours souffrir les principales concernées.

La sexualité n’est plus tout à fait synonyme de bonheur conjugal. Sur ce point, la France rejoint une tendance globale, avec une importance attribuée à la sexualité qui recule : 68 % des femmes jugent ce critère essentiel au bonheur amoureux, contre 81 % en 2005.

Masturbation, tendresse, alternatives au couple sexuel

La baisse du désir ne signifie pas absence de plaisir. Près d’une femme inactive sur trois continue à partager des moments d’intimité avec son partenaire, sans pénétration. La masturbation, elle, s’impose comme une alternative, parfois préférée à la sexualité conjugale : 41 % des femmes inactives l’ont choisie, surtout les plus jeunes, féministes ou engagées à gauche. Chez celles qui se disent insatisfaites, ce taux grimpe à 65 %.

Le couple sans sexe : un nouveau modèle ?

L’étude met en lumière une réalité longtemps tue : le couple « sexless » s’installe dans le paysage, sans forcément rimer avec frustration ou infidélité. Pour près des deux tiers des Françaises sans rapports sexuels avec leur conjoint, la satisfaction sentimentale reste au rendez-vous. Mieux, 44 % estiment que la sexualité n’est pas indispensable à une vie amoureuse épanouie (21 % seulement chez les femmes actives sexuellement).

La conjugalité sans sexe n’est plus une anomalie honteuse. Elle devient l’une des formes possibles de la vie à deux, surtout chez les plus âgées, mais aussi chez certaines jeunes femmes qui s’émancipent des normes traditionnelles.

Facteurs aggravants et leviers de relance

Si l’âge et la durée du couple jouent un rôle, d’autres éléments influencent la chute du désir. Les convictions religieuses ou conservatrices pèsent : 35 % des femmes conservatrices et 36 % des catholiques pratiquantes vivent l’abstinence conjugale, contre 18 à 20 % chez les féministes ou sans religion.

La charge mentale et le partage des tâches : 37 % des femmes inactives évoquent une meilleure répartition des tâches domestiques comme clé pour relancer le désir.

La communication : 56 % pointent le manque de dialogue sur les envies et les attentes.

La tendresse et l’attention au quotidien : 67 % des femmes actives sexuellement y voient un levier puissant.

La forme physique et l’attractivité du conjoint : 63 % et 50 % respectivement citent ces facteurs comme déclencheurs potentiels d’un regain de libido.

Le recours aux jouets et jeux sexuels progresse : 46 % des femmes en couple y ont recours, avec des pics chez les moins de 25 ans ou celles ayant une libido élevée.

La question de l’égalité domestique se révèle incontournable, mais ne suffit pas toujours à raviver la flamme. L’exigence de séduction réciproque, longtemps à sens unique, s’impose désormais comme une attente partagée.

Comparaisons internationales : l’ombre du Japon, l’exception italienne

Le Japon reste le pays emblématique du couple sans sexe, mais la France, le Canada, l’Allemagne et les États-Unis convergent autour de 24 à 28 % de couples affichant une abstinence prolongée. L’Italie fait figure d’exception, avec seulement 18 %. Les sociétés vieillissantes et soumises à une forte pression sociale voient le phénomène amplifié.

Pays Couples sans sexe (%) Japon 66 France 26 Allemagne 24 États-Unis 28 Italie 18

Le rôle croissant des sextoys et du plaisir individuel

Dans ce contexte, les sextoys s’imposent comme une réponse pragmatique à la baisse de la fréquence des rapports. La France n’échappe pas à la tendance : plus d’une Française sur deux a déjà expérimenté un sextoy, seul ou en couple. Ce recours, banalisé, s’affirme davantage chez les jeunes, les habitants des zones rurales, et les personnes engagées dans une démarche féministe ou homosexuelle.

Le plaisir solitaire ne s’oppose plus systématiquement à l’épanouissement en couple. Il devient même, pour beaucoup, un complément ou une alternative assumée à la sexualité conjugale, loin de l’image de frustration autrefois associée à l’abstinence.

FAQ pratique : comprendre et agir sur la baisse du désir féminin en couple

Quels signaux doivent alerter dans la vie de couple ?

Une absence prolongée de rapports sexuels (plusieurs mois) sans discussion sur le sujet.

Une dissociation nette entre attachement sentimental et désir physique.

Un refus systématique de toute forme d’intimité, y compris les gestes tendres.

Quels leviers concrets pour raviver le désir ?

Multiplier les temps à deux, sans écran ni distraction.

Parler ouvertement des envies, sans jugement ni tabou.

Repartager la charge domestique pour réduire la fatigue mentale.

Expérimenter des nouveautés, jeux, sextoys ou massages, selon l’affinité du couple.

Travailler sur la forme physique et l’attractivité, des deux côtés.

Le couple sans sexe est-il voué à l’échec ?

Non. Pour une part croissante de femmes, la satisfaction sentimentale survit à l’abstinence sexuelle. Ce qui compte : que la situation soit choisie, partagée, et non subie dans le silence.

Vers de nouveaux équilibres amoureux

L’étude Ifop/Passage du Désir révèle un glissement durable : la sexualité ne dicte plus la valeur du couple. La parole se libère, les alternatives s’installent, la norme s’effrite. Dans ce paysage, le désir féminin réclame reconnaissance, attention, et surtout, liberté de redéfinir ses propres règles. Le couple, moins sanctuaire qu’autrefois, invente de nouveaux espaces d’intimité, parfois sans sexe, mais pas sans amour. Un basculement discret, mais profond, dans la société française et au-delà.