La frange, c’est ce petit détail coiffure qui change tout à un visage.

Elle affine, elle encadre, elle donne du caractère.

Mais elle a aussi ce défaut bien connu de toutes celles et ceux qui en portent une : elle pousse vite, très vite, et peut rapidement transformer une coiffure soignée en quelque chose de beaucoup moins flatteur.

Entre deux passages chez le coiffeur, qui se font souvent attendre faute de temps ou de budget, il faut donc savoir se débrouiller.

Couper sa frange soi-même fait peur au début, c’est normal.

Mais avec les bons outils et les bonnes techniques, c’est tout à fait faisable sans catastrophe.

Pourquoi la frange demande plus d’entretien que le reste de la chevelure

La frange pousse en moyenne de un à un centimètre et demi par mois, comme le reste des cheveux. Sauf que sur le reste de la chevelure, quelques centimètres de plus passent souvent inaperçus pendant des semaines. Sur une frange, c’est immédiat. Dès que les pointes commencent à frôler les sourcils, puis à les dépasser, l’effet voulu disparaît. Une frange courte qui retombe sur les yeux perd tout son sens, et une frange longue qui devient trop épaisse ou trop lourde finit par coller au front et agacer toute la journée.

À cela s’ajoute le problème du sébum. Le front est une zone particulièrement active en matière de production de sébum, et les cheveux qui reposent dessus en absorbent une bonne partie. Résultat : la frange a tendance à graisser plus vite que le reste de la coiffure, à s’aplatir, à perdre du volume et à coller. Sans un entretien régulier, elle peut vite donner une impression de cheveux sales même après un shampooing récent.

Les outils indispensables pour entretenir sa frange à la maison

Avant de se lancer dans quoi que ce soit, il faut s’équiper correctement. Utiliser des ciseaux de cuisine ou des ciseaux de bureau pour couper sa frange est la première erreur à éviter. Ces ciseaux ne sont pas assez tranchants pour les cheveux et vont les écraser plutôt que les couper nettement, ce qui donne des pointes irrégulières et abîmées.

Des ciseaux à cheveux professionnels : ils se trouvent facilement dans les grandes surfaces ou sur internet pour une dizaine d’euros. Un investissement minime qui fait une vraie différence.

: ils se trouvent facilement dans les grandes surfaces ou sur internet pour une dizaine d’euros. Un investissement minime qui fait une vraie différence. Un peigne à dents fines : indispensable pour délimiter proprement la frange et la séparer du reste des cheveux avant de couper.

: indispensable pour délimiter proprement la frange et la séparer du reste des cheveux avant de couper. Des pinces à cheveux : pour maintenir les mèches qu’on ne veut pas toucher pendant la coupe.

: pour maintenir les mèches qu’on ne veut pas toucher pendant la coupe. Un miroir grossissant ou un bon éclairage : couper sa frange dans un miroir de salle de bain mal éclairé est une très mauvaise idée. Il faut voir ce qu’on fait précisément.

: couper sa frange dans un miroir de salle de bain mal éclairé est une très mauvaise idée. Il faut voir ce qu’on fait précisément. Un shampoing sec : pour les jours où la frange manque de volume ou graisse trop vite entre deux lavages.

Comment couper sa frange soi-même sans se rater

C’est la partie qui inquiète le plus, et c’est compréhensible. Mais il existe des techniques simples qui permettent d’obtenir un résultat propre sans être coiffeur professionnel.

La technique de la torsade

Cette méthode est particulièrement adaptée aux franges droites classiques. Elle consiste à tordre légèrement la frange sur elle-même avant de couper les pointes qui dépassent. En coupant en biais sur la torsade, on obtient naturellement un résultat dégradé et légèrement effilé, beaucoup plus naturel qu’une coupe droite nette. C’est la technique recommandée pour éviter l’effet « coupe au bol » qui arrive souvent quand on coupe trop droit et trop franc.

Couper à sec ou à mouillé ?

Les avis divergent sur ce point, même chez les professionnels. Couper la frange à sec permet de voir exactement où elle tombe une fois coiffée, ce qui évite les mauvaises surprises liées au retrait de l’eau. Les cheveux mouillés s’allongent légèrement, et on a tendance à couper trop court sans s’en rendre compte. Pour un entretien à la maison, couper à sec est donc généralement plus sûr, surtout si on a les cheveux ondulés ou bouclés qui remontent en séchant.

Les erreurs classiques à ne pas commettre

Couper trop court d’un coup : mieux vaut procéder par petites coupes successives et vérifier au fur et à mesure.

: mieux vaut procéder par petites coupes successives et vérifier au fur et à mesure. Couper les cheveux tirés vers le bas : quand on tire la frange vers le bas pour couper, on la raccourcit beaucoup plus qu’on ne le pense une fois relâchée.

: quand on tire la frange vers le bas pour couper, on la raccourcit beaucoup plus qu’on ne le pense une fois relâchée. Négliger les coins : les extrémités de la frange, sur les côtés, ont tendance à être oubliées et donnent un résultat inégal.

: les extrémités de la frange, sur les côtés, ont tendance à être oubliées et donnent un résultat inégal. Couper quand les cheveux sont sales ou coiffés avec des produits : les résidus de produits coiffants faussent la texture et le tombé naturel de la frange.

Gérer la frange au quotidien : les bons réflexes

Entre la coupe et le prochain rendez-vous, il y a tout un travail quotidien pour garder une frange présentable. Ce n’est pas forcément chronophage, mais ça demande quelques habitudes à prendre.

Le lavage de la frange

Laver sa frange tous les jours n’est pas forcément nécessaire, mais beaucoup de personnes en ont besoin parce que leur front transpire ou produit beaucoup de sébum. Dans ce cas, inutile de laver toute la chevelure à chaque fois. On peut très bien laver uniquement la frange au lavabo le matin, en la rinçant à l’eau claire ou avec un peu de shampoing, puis la sécher rapidement au sèche-cheveux. Ça prend deux minutes et ça change tout à l’allure générale.

Le shampoing sec est aussi un allié précieux pour les jours où on manque de temps. Appliqué à la racine de la frange, il absorbe l’excès de sébum et redonne du volume en quelques secondes. Il faut juste penser à bien le faire pénétrer avec les doigts et à brosser ensuite pour éviter les résidus blancs visibles.

Coiffer sa frange correctement

Une frange qui n’est pas coiffée correctement après le lavage peut prendre un mauvais pli difficile à corriger ensuite. L’idéal est de la sécher au sèche-cheveux avec une brosse ronde pour lui donner du volume et la diriger dans le bon sens dès la sortie du shampooing. Si on la laisse sécher à l’air libre, elle risque de partir dans tous les sens ou de s’aplatir complètement sur le front.

Pour les franges qui ont tendance à se séparer au milieu ou à s’ouvrir sur les côtés, un peu de spray coiffant léger ou de cire fine appliqué sur les pointes peut aider à maintenir la forme sans alourdir. L’excès de produit est l’ennemi de la frange : trop de laque ou de gel et elle colle, brille et perd tout naturel.

Que faire quand la frange repousse de façon inégale ?

C’est un problème courant. Certaines zones de la frange poussent plus vite que d’autres, ou les cheveux ont des épaisseurs différentes selon l’endroit. Quand la frange commence à avoir des longueurs inégales et qu’on ne se sent pas de la couper soi-même, il existe quelques solutions de repli. Pincer légèrement la frange sur le côté avec une pince discrète ou la travailler en frange balayée qui se fond dans le reste de la coiffure permet de gagner quelques semaines sans que ça se voie trop.

Adapter l’entretien selon le type de frange

Toutes les franges ne demandent pas le même entretien. Une frange épaisse et droite se remarque dès qu’elle dépasse d’un centimètre et nécessite une coupe plus régulière. Une frange effilée ou rideau est beaucoup plus tolérante à la repousse, car ses contours flous s’intègrent naturellement dans la longueur des cheveux. C’est d’ailleurs pour cette raison que beaucoup de coiffeurs recommandent la frange rideau aux personnes qui n’ont pas le temps ou l’envie de passer régulièrement en salon.

Les personnes aux cheveux bouclés ou frisés doivent être particulièrement vigilantes quand elles coupent leur frange elles-mêmes. La rétraction des boucles au séchage peut faire remonter la frange bien au-dessus de l’endroit voulu si on coupe sans anticiper ce phénomène. Il vaut mieux dans ce cas couper légèrement plus long que prévu et ajuster si nécessaire.

À partir de quand faut-il vraiment retourner chez le coiffeur ?

L’entretien à la maison a ses limites. Pour un simple rafraîchissement des pointes, les techniques décrites plus haut suffisent largement. Mais quand la frange a vraiment besoin d’être retravaillée en profondeur, quand son épaisseur a changé, quand elle a été mal coupée ou quand on veut changer sa forme, il vaut mieux confier ça à un professionnel. Certains salons proposent d’ailleurs des services express de coupe de frange à petit prix, parfois sans rendez-vous, justement pour répondre à ce besoin entre deux séances complètes.

Prendre soin de sa frange au quotidien, c’est finalement une question d’observation et de régularité. Quelques minutes par semaine suffisent pour maintenir une coiffure soignée et éviter de se retrouver à devoir tout retravailler d’un coup. Une fois qu’on a pris les bons réflexes, ça devient une habitude aussi naturelle que se brosser les dents.