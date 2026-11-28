Les légumes d’hiver, c’est souvent la bataille à table.

Le chou-fleur qui fait la grimace, le poireau qui se retrouve poussé sur le bord de l’assiette, la courge butternut qui reste intacte malgré les négociations.

Pourtant, il existe une technique culinaire qui fait des miracles avec les enfants les plus récalcitrants : le gratin.

Quelques pommes de terre, une béchamel bien crémeuse, du fromage gratiné à souhait, et les légumes deviennent soudainement beaucoup plus attrayants.

Ce n’est pas de la triche, c’est de l’astuce.

Voici cinq recettes de gratins de légumes d’hiver qui ont fait leurs preuves, même auprès des enfants les plus difficiles.

Pourquoi le gratin est la meilleure arme pour faire manger des légumes aux enfants

Avant de passer aux recettes, il est utile de comprendre pourquoi cette technique fonctionne aussi bien. Le gratin transforme la texture des légumes. Un chou-fleur cuit à la vapeur reste ferme, parfois amer en surface. Le même chou-fleur nappé de béchamel et passé au four devient fondant, doux, presque sucré. La croûte dorée sur le dessus ajoute un côté croustillant que les enfants adorent.

Il y a aussi la question visuelle. Un plat qui sort du four avec une belle couleur dorée, qui sent bon le fromage fondu, ça donne envie. Les enfants mangent d’abord avec les yeux, exactement comme les adultes. Le gratin dauphinois a d’ailleurs traversé les générations pour cette raison précise : il est réconfortant, généreux, et personne ne peut vraiment lui résister.

Enfin, le gratin permet de mélanger les légumes avec des ingrédients que les enfants aiment déjà naturellement : le fromage, la crème, parfois des lardons ou du jambon. C’est une introduction en douceur aux saveurs des légumes d’hiver, sans confrontation directe.

1. Le gratin de chou-fleur à la béchamel et au gruyère

C’est probablement le grand classique des gratins de légumes d’hiver pour les enfants. Le chou-fleur est un légume qui divise, mais une fois nappé d’une béchamel maison et recouvert de gruyère râpé, il devient irrésistible.

Les ingrédients pour 4 personnes

1 chou-fleur de taille moyenne

50 g de beurre

50 g de farine

500 ml de lait entier

150 g de gruyère râpé

Sel, poivre, noix de muscade

La préparation

Commencez par précuire le chou-fleur en petits bouquets dans une casserole d’eau bouillante salée pendant 8 à 10 minutes. Il doit être tendre mais pas complètement défait. Pendant ce temps, préparez la béchamel : faites fondre le beurre dans une casserole, ajoutez la farine d’un seul coup et mélangez vivement pendant une minute. Versez ensuite le lait progressivement en fouettant sans arrêt pour éviter les grumeaux. Assaisonnez avec le sel, le poivre et une pincée de noix de muscade.

Disposez le chou-fleur égoutté dans un plat à gratin beurré, nappez généreusement de béchamel, et recouvrez de gruyère râpé. Enfournez à 200°C pendant 20 à 25 minutes, jusqu’à ce que le dessus soit bien doré. Laissez reposer quelques minutes avant de servir.

Astuce pour les enfants : vous pouvez ajouter quelques dés de jambon blanc dans la béchamel. Cela adoucit encore le goût du chou-fleur et rend le plat plus complet.

2. Le gratin de courge butternut au parmesan

La courge butternut est l’un des légumes d’hiver les plus doux et les plus sucrés naturellement. Sa chair orangée est fondante après cuisson, et son goût légèrement sucré plaît souvent aux enfants même sans artifice. En gratin, elle devient carrément addictive.

Les ingrédients pour 4 personnes

1 courge butternut d’environ 800 g

200 ml de crème fraîche épaisse

1 gousse d’ail

80 g de parmesan râpé

Sel, poivre, thym frais

La préparation

Épluchez la courge butternut et coupez-la en tranches fines d’environ 5 mm d’épaisseur. Frottez le fond du plat à gratin avec la gousse d’ail coupée en deux, puis beurrez-le légèrement. Disposez les tranches de courge en les faisant se chevaucher légèrement. Mélangez la crème fraîche avec le sel, le poivre et quelques feuilles de thym frais, puis versez ce mélange sur les tranches de courge. Recouvrez de parmesan râpé et enfournez à 180°C pendant 35 à 40 minutes.

La courge doit être complètement tendre et le dessus bien doré. Ce gratin se suffit à lui-même en plat principal accompagné d’une salade verte, ou peut servir de garniture avec une viande rôtie.

Astuce pour les enfants : si vos enfants sont curieux de la couleur orange vive de ce gratin, expliquez-leur que c’est le bêta-carotène, le même pigment que dans les carottes, qui est excellent pour la vue. Parfois, une petite explication scientifique suffit à piquer leur curiosité.

3. Le gratin de poireaux et pommes de terre

Le poireau est souvent le légume le plus boudé à table. Sa texture filandreuse et son goût prononcé rebutent beaucoup d’enfants. Associé aux pommes de terre dans un gratin crémeux, il passe pourtant sans aucun problème. Les pommes de terre absorbent le goût du poireau et l’adoucissent considérablement.

Les ingrédients pour 4 personnes

4 poireaux moyens

600 g de pommes de terre à chair ferme

200 ml de crème liquide entière

100 ml de lait entier

120 g d’emmental râpé

30 g de beurre

Sel, poivre

La préparation

Lavez soigneusement les poireaux et émincez-les en rondelles. Faites-les revenir dans le beurre à feu moyen pendant une dizaine de minutes jusqu’à ce qu’ils soient bien fondants. Épluchez les pommes de terre et coupez-les en fines rondelles. Dans un plat à gratin beurré, alternez les couches de pommes de terre et de poireaux fondus. Mélangez la crème et le lait, assaisonnez, et versez sur le gratin. Recouvrez d’emmental râpé et enfournez à 190°C pendant 45 minutes environ.

Vérifiez la cuisson en plantant la pointe d’un couteau dans le gratin : elle doit s’enfoncer sans résistance. Si le dessus dore trop vite, couvrez le plat d’une feuille de papier aluminium en cours de cuisson.

Astuce pour les enfants : mixez une partie des poireaux dans la crème avant de la verser sur le gratin. Les enfants ne verront pratiquement plus les poireaux, mais leur goût sera bien présent. Une technique de camouflage efficace.

4. Le gratin de carottes et panais au chèvre

Le panais est un légume d’hiver injustement méconnu. Sa saveur douce et légèrement sucrée, proche de celle de la carotte mais avec une note plus terreuse, en fait un excellent compagnon pour les gratins. Associé aux carottes et à un peu de fromage de chèvre, il donne un gratin original qui change des recettes habituelles.

Les ingrédients pour 4 personnes

4 carottes moyennes

3 panais

150 g de bûche de chèvre

200 ml de crème fraîche

1 cuillère à soupe de miel

Sel, poivre, romarin

La préparation

Épluchez les carottes et les panais, puis coupez-les en bâtonnets ou en rondelles épaisses. Faites-les précuire à la vapeur pendant 10 minutes. Disposez-les dans un plat à gratin. Mélangez la crème fraîche avec le miel, le sel, le poivre et un peu de romarin effeuillé. Versez sur les légumes. Disposez des rondelles de fromage de chèvre sur le dessus et enfournez à 200°C pendant 20 à 25 minutes.

Le miel caramélise légèrement en surface et adoucit encore les saveurs. C’est un gratin qui fonctionne très bien comme plat du soir accompagné de pain frais.

Astuce pour les enfants : si le chèvre est trop prononcé pour vos enfants, remplacez-le par de la mozzarella ou de l’emmental. Le résultat sera différent mais tout aussi savoureux et beaucoup plus accessible aux palais sensibles.

5. Le gratin de brocoli et pommes de terre au cheddar

Le brocoli fait partie de ces légumes qui provoquent des réactions épidermiques chez certains enfants. Pourtant, dans ce gratin associé aux pommes de terre et au cheddar fondu, il trouve sa place sans discussion. Le cheddar, avec sa saveur légèrement salée et son fondant incomparable, fait office de médiateur parfait.

Les ingrédients pour 4 personnes

1 brocoli de taille moyenne

500 g de pommes de terre

150 g de cheddar râpé

40 g de beurre

40 g de farine

400 ml de lait entier

Sel, poivre, moutarde de Dijon

La préparation

Faites cuire les pommes de terre épluchées et coupées en dés dans une casserole d’eau salée pendant 15 minutes. Faites blanchir les bouquets de brocoli séparément pendant 5 minutes seulement : ils doivent rester légèrement croquants car ils vont continuer à cuire au four. Préparez une béchamel avec le beurre, la farine et le lait, puis incorporez les deux tiers du cheddar et une cuillère à café de moutarde de Dijon pour relever la sauce.

Mélangez délicatement les pommes de terre et le brocoli dans la sauce, versez dans un plat à gratin et recouvrez avec le reste du cheddar. Enfournez à 200°C pendant 20 à 25 minutes jusqu’à ce que le dessus soit bien gratiné.

Astuce pour les enfants : la moutarde dans la béchamel ne se sent pratiquement pas mais elle relève considérablement la saveur d’ensemble. Si vos enfants sont très sensibles aux goûts forts, réduisez la quantité à une demi-cuillère à café.

Quelques conseils généraux pour réussir vos gratins de légumes d’hiver

Au-delà des recettes, il y a quelques règles simples qui font la différence entre un gratin ordinaire et un gratin dont les enfants redemandent.

Précuisez toujours vos légumes avant de les mettre au four. Un légume cru dans un gratin risque de rester dur même après une longue cuisson, surtout les légumes racines comme les carottes ou les panais.

avant de les mettre au four. Un légume cru dans un gratin risque de rester dur même après une longue cuisson, surtout les légumes racines comme les carottes ou les panais. Ne lésinez pas sur le fromage . La croûte gratinée est souvent la partie préférée des enfants. Un gratin avec trop peu de fromage perd tout son attrait visuel et gustatif.

. La croûte gratinée est souvent la partie préférée des enfants. Un gratin avec trop peu de fromage perd tout son attrait visuel et gustatif. Assaisonnez correctement vos sauces. Une béchamel bien assaisonnée avec du sel, du poivre et de la noix de muscade fait toute la différence. Une sauce fade rendra le plat entier insipide.

vos sauces. Une béchamel bien assaisonnée avec du sel, du poivre et de la noix de muscade fait toute la différence. Une sauce fade rendra le plat entier insipide. Impliquez les enfants dans la préparation. Laisser un enfant râper le fromage ou disposer les légumes dans le plat crée une relation positive avec les aliments qu’il a contribué à préparer. Il sera beaucoup plus enclin à goûter ce qu’il a aidé à cuisiner.

dans la préparation. Laisser un enfant râper le fromage ou disposer les légumes dans le plat crée une relation positive avec les aliments qu’il a contribué à préparer. Il sera beaucoup plus enclin à goûter ce qu’il a aidé à cuisiner. Variez les fromages selon les recettes et les goûts de vos enfants. Le gruyère, l’emmental, le cheddar, le parmesan et même la mozzarella donnent des résultats très différents et permettent de renouveler les plaisirs tout au long de l’hiver.

Les légumes d’hiver ne manquent pas de qualités nutritionnelles. Les courges sont riches en vitamines A et C, les brocolis et choux-fleurs sont d’excellentes sources de fibres et de vitamine K, les carottes apportent du bêta-carotène, et les poireaux sont reconnus pour leurs propriétés prébiotiques bénéfiques pour la flore intestinale. Faire aimer ces légumes aux enfants dès le plus jeune âge, c’est leur donner de bonnes habitudes alimentaires pour la vie entière. Et si ça passe par une belle couche de gruyère fondu, c’est un compromis tout à fait acceptable.