Chaque automne, la même question revient : quel bonnet porter sans avoir l’air d’une tête de champignon ou sans écraser complètement sa coiffure ? Ce n’est pas une question anodine.

Un bonnet mal choisi peut déséquilibrer un visage, aplatir un volume soigneusement travaillé ou au contraire accentuer des zones qu’on préférerait dissimuler.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe aujourd’hui une telle variété de modèles — bonnets slouchy, à revers, pompons, en laine, en cachemire — qu’il y en a forcément un qui correspond à votre morphologie et à votre coupe.

Encore faut-il savoir où regarder et comment choisir.

1. Les cheveux courts : miser sur un bonnet ajusté qui révèle la nuque

Les personnes qui portent une coupe courte — pixie cut, coupe garçonne, undercut — ont souvent le réflexe d’enfiler le premier bonnet venu en pensant que leur coiffure ne risque rien. C’est une erreur. Un bonnet trop grand ou trop épais sur des cheveux courts peut donner l’impression d’une tête disproportionnée, surtout si le bonnet remonte en hauteur.

Pour une coupe pixie ou une coupe très courte sur les côtés, le meilleur allié reste le bonnet ajusté, aussi appelé bonnet fitted ou bonnet beanie classique. Il épouse la forme du crâne sans créer de volume artificiel. L’idéal est de le porter légèrement en arrière, dégageant le front et les oreilles, ce qui met en valeur les traits du visage plutôt que de les noyer.

Les matières fines comme le jersey de laine mérinos ou le coton tricoté serré sont à privilégier. Elles maintiennent la chaleur sans alourdir la silhouette. À l’inverse, les bonnets en grosse maille ou avec un pompon imposant sont à éviter : ils ajoutent un volume que les cheveux courts ne compensent pas naturellement.

Un autre détail souvent négligé : la couleur et la position du bonnet. Pour les coupes courtes, porter le bonnet bien posé sur le crâne, sans le remonter trop haut, évite l’effet « tête en pain de sucre » qui peut déséquilibrer le visage.

2. Les cheveux mi-longs : la coupe la plus polyvalente mérite un bonnet à la hauteur

Les cheveux mi-longs — qu’il s’agisse d’un carré long, d’une coupe au menton ou d’une longueur aux épaules — offrent la plus grande liberté de choix en matière de bonnet. C’est à la fois un avantage et un piège, parce que la tentation de prendre n’importe quel modèle est grande.

Pour un carré long ou une coupe aux épaules, le bonnet à revers est particulièrement flatteur. Le revers replié crée une ligne horizontale qui structure le visage et équilibre visuellement la longueur des cheveux qui tombent sur les épaules. C’est un modèle qui fonctionne aussi bien avec des cheveux lisses que légèrement ondulés.

Si vous portez un carré plongeant, attention à ne pas choisir un bonnet trop descendant sur les oreilles : cela casse la ligne asymétrique qui fait tout le charme de cette coupe. Préférez un bonnet porté en arrière, dégageant les oreilles, pour laisser la coupe s’exprimer.

Les cheveux mi-longs supportent très bien le bonnet slouchy — ce bonnet ample qui retombe légèrement à l’arrière du crâne. Il donne un côté décontracté et aérien, surtout quand les cheveux sont laissés libres ou légèrement ondulés. Avec une raie sur le côté et quelques mèches qui s’échappent, le résultat est souvent très réussi.

3. Les cheveux longs : gérer le volume et éviter l’effet « tête aplatie »

Porter un bonnet avec de longs cheveux pose une question pratique avant même d’être une question esthétique : où mettre toute cette chevelure ? Les laisser tomber librement sous le bonnet, les glisser à l’intérieur ou les attacher en queue de cheval ou en chignon — chaque option change complètement le rendu final.

Pour les cheveux longs et lisses, le principal ennemi est l’effet casque. Un bonnet trop ajusté plaque les cheveux contre le crâne et donne une tête parfaitement ronde, sans relief. Le bonnet slouchy est ici votre meilleur ami : son ample poche arrière permet de glisser les cheveux à l’intérieur tout en conservant du volume sur le dessus de la tête.

Une autre option très populaire consiste à attacher les cheveux en chignon bas ou en queue de cheval basse avant d’enfiler le bonnet. Cette technique présente plusieurs avantages : elle évite que les cheveux se froissent ou s’électrisent à l’intérieur du bonnet, et elle crée une silhouette élégante avec le chignon qui dépasse en bas du bonnet.

Pour les cheveux longs et bouclés ou frisés, la question du volume est encore plus centrale. Un bonnet trop serré va comprimer les boucles et les transformer en une masse informe dès que vous l’enlèverez. Préférez un bonnet en satin ou doublé en soie à l’intérieur — une technique très répandue dans les routines de soin des cheveux texturés — qui protège les boucles et limite les frisottis causés par le frottement.

4. Les cheveux bouclés, frisés ou crépus : la protection avant tout

Les cheveux bouclés, frisés et crépus méritent une attention particulière dans le choix du bonnet d’hiver, et pas uniquement pour des raisons esthétiques. Ces types de cheveux sont structurellement plus fragiles face aux frottements, à la sécheresse et à l’électricité statique que génèrent certaines matières.

La laine, si appréciée pour sa chaleur, est en réalité l’une des matières les plus agressives pour les cheveux texturés. Ses fibres créent des frottements qui abîment la cuticule du cheveu, provoquent des frisottis et accélèrent la casse. Si vous tenez absolument à un bonnet en laine pour son aspect esthétique, assurez-vous qu’il est doublé intérieurement en satin ou en soie.

Le bonnet en satin pur reste la référence pour les cheveux bouclés et crépus. Il préserve l’hydratation du cheveu, réduit les frottements et permet aux boucles de conserver leur forme. Certaines marques proposent désormais des bonnets d’hiver avec une doublure en satin intégrée, combinant l’aspect chaud et stylé d’un bonnet classique avec la protection nécessaire pour les cheveux texturés.

En termes de forme, le bonnet slouchy large est le plus adapté aux volumes importants. Il offre suffisamment d’espace pour ne pas comprimer les boucles ou les frisettes, et peut accueillir un pineapple — cette technique qui consiste à rassembler les cheveux bouclés en une queue de cheval haute et lâche sur le dessus de la tête pour préserver les boucles pendant la nuit, et qui fonctionne très bien aussi sous un grand bonnet.

5. Tenir compte de la forme du visage autant que de la coupe de cheveux

La coupe de cheveux n’est pas le seul critère à prendre en compte. La forme du visage joue un rôle tout aussi important dans le choix du bonnet, et les deux critères doivent être considérés ensemble pour un résultat vraiment harmonieux.

Pour un visage rond, l’objectif est d’allonger visuellement les proportions. Un bonnet porté légèrement en hauteur, avec un peu de volume sur le dessus, crée cet effet d’étirement vertical. Le bonnet slouchy porté haut sur le crâne est idéal. À l’inverse, un bonnet trop descendant sur le front et les joues accentue la rondeur.

Pour un visage ovale — considéré comme la forme la plus équilibrée — presque tous les modèles de bonnets fonctionnent. C’est la morphologie qui offre le plus de liberté. Seul bémol : les bonnets extrêmement volumineux sur le dessus peuvent déséquilibrer les proportions si le visage est aussi assez allongé.

Pour un visage carré ou rectangulaire, l’enjeu est d’adoucir les angles de la mâchoire et du front. Un bonnet avec un revers souple et légèrement tombant sur le front, porté de manière asymétrique, crée une ligne plus douce. Les bonnets avec des éléments décoratifs comme un pompon ou une texture en relief attirent le regard vers le haut et équilibrent les traits anguleux.

Pour un visage en forme de cœur — front large et menton plus fin — le bonnet doit éviter d’accentuer la largeur du haut du visage. Un bonnet ajusté, porté sans trop de volume sur le dessus, et qui descend légèrement sur les tempes, aide à rééquilibrer les proportions.

Visage rond : bonnet slouchy porté haut, éviter les modèles qui descendent sur les joues

bonnet slouchy porté haut, éviter les modèles qui descendent sur les joues Visage ovale : presque tous les modèles conviennent, liberté totale

presque tous les modèles conviennent, liberté totale Visage carré : bonnet à revers asymétrique, éviter les modèles très structurés

bonnet à revers asymétrique, éviter les modèles très structurés Visage en cœur : bonnet ajusté descendant légèrement sur les tempes

Les matières à privilégier selon votre type de cheveux

Au-delà de la forme, le choix de la matière du bonnet a un impact direct sur la santé et l’aspect de vos cheveux après le port.

Type de cheveux Matière recommandée Matière à éviter Cheveux fins et lisses Laine mérinos fine, coton tricoté Grosse laine, acrylique rugueux Cheveux épais et lisses Cachemire, laine douce Matières synthétiques électrisantes Cheveux bouclés Satin, doublure soie, jersey doux Laine non doublée, acrylique Cheveux crépus Satin intégral ou doublé satin Toute matière sans doublure protectrice Cheveux colorés ou abîmés Cachemire, soie, matières douces Laine brute, fibres synthétiques

Choisir un bonnet d’hiver n’est donc pas une décision aussi rapide qu’on pourrait le croire. Entre la forme du visage, la longueur et la texture des cheveux, et la matière du bonnet, les combinaisons sont nombreuses — et les erreurs faciles à éviter une fois qu’on sait quoi regarder. Un bon bonnet, c’est celui qu’on remet chaque matin sans hésiter, parce qu’il fait autant partie de la tenue que du confort.