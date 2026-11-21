Fuerteventura est une île qui ne ressemble à aucune autre.

Deuxième plus grande île de l’archipel des Canaries, elle s’étend sur près de 1 700 km² entre l’océan Atlantique et les côtes africaines, dont elle n’est séparée que d’une centaine de kilomètres.

Ce qui frappe en premier, c’est l’aridité du paysage, une sécheresse presque désertique qui rappelle davantage le Sahara que l’Europe.

Pourtant, cette île recèle des trésors naturels d’une beauté rare, des plages de sable blanc interminables, des dunes sculptées par le vent, des falaises volcaniques tombant dans une mer turquoise.

Classée Réserve de biosphère par l’UNESCO depuis 2009, Fuerteventura mérite bien mieux qu’un simple séjour balnéaire.

Voici les sites naturels qui valent vraiment le détour.

Quels sont les plus beaux sites naturels à explorer lors d’un séjour à Fuerteventura ?

Fuerteventura possède une diversité de paysages qui mérite d’être explorée au-delà de ses plages les plus fréquentées. Dunes, montagnes arides et côtes sauvages offrent de nombreuses possibilités de balades et de découvertes. Pour les voyageurs qui apprécient particulièrement les environnements naturels et les destinations dépaysantes, Aspire Dreamers propose également des articles invitant à explorer des sites remarquables et des lieux moins connus.

Le Parc naturel des Dunes de Corralejo, un désert face à l’océan

Au nord-est de l’île, le Parc naturel de Corralejo s’impose comme l’un des paysages les plus spectaculaires de tout l’archipel canarien. Sur environ 10 kilomètres de long, des dunes de sable blanc fin s’étendent jusqu’au bord de l’eau, créant un contraste saisissant avec le bleu intense de l’océan Atlantique. Ces dunes ne sont pas figées : elles se déplacent lentement sous l’effet des vents alizés qui soufflent en permanence sur l’île, redessinant sans cesse le paysage.

Le sable qui compose ces dunes provient directement des côtes africaines, transporté par les vents depuis le Sahara. Cette origine lui donne une couleur et une texture particulières, presque dorées sous la lumière du matin. En face, à seulement 11 kilomètres, se trouve l’îlot de Lobos, visible à l’œil nu par temps clair. Le parc abrite une faune et une flore adaptées aux conditions arides, avec notamment plusieurs espèces d’oiseaux nicheurs protégés.

Pour profiter pleinement du site, il vaut mieux s’y rendre tôt le matin ou en fin d’après-midi. La lumière rasante du soleil couchant donne aux dunes des teintes orangées absolument remarquables. Les deux hôtels construits au cœur du parc avant sa création font aujourd’hui figure d’anomalie dans ce paysage préservé, mais ils n’enlèvent rien à la majesté de l’ensemble.

L’îlot de Lobos, un sanctuaire naturel hors du temps

À quelques encablures de Corralejo, l’îlot de Lobos est accessible en bateau en moins de vingt minutes. Cet îlot d’à peine 4,5 km² est classé réserve naturelle intégrale, ce qui signifie que le nombre de visiteurs journaliers y est strictement limité. Il est indispensable d’obtenir une autorisation préalable pour s’y rendre, délivrée par le gouvernement des Canaries.

Une fois sur place, on découvre un paysage volcanique d’une sérénité absolue. Des sentiers balisés permettent de faire le tour de l’îlot à pied, en passant par une lagune naturelle, une plage isolée, et les vestiges d’un ancien volcan. La végétation est rare mais adaptée, avec des plantes halophytes qui poussent à même le sel. Les eaux qui entourent Lobos sont d’une clarté exceptionnelle, classées parmi les meilleures spots de plongée et de snorkeling de l’île.

Le nom de l’îlot vient des loups de mer, autrement dit les phoques moines, qui peuplaient autrefois ces eaux. Ils ont aujourd’hui disparu de la zone, mais le nom est resté. Un petit phare construit au XIXe siècle veille toujours sur le détroit qui sépare Lobos de Fuerteventura.

La Péninsule de Jandía, l’extrémité sauvage de l’île

Au sud de Fuerteventura, la péninsule de Jandía forme une sorte de langue de terre reliée au reste de l’île par un isthme étroit. Ce territoire, largement protégé par un parc naturel du même nom, est l’un des endroits les plus sauvages de l’île. Les plages y sont immenses, parfois désertes, battues par des vents forts qui en font le paradis des amateurs de kitesurf et de windsurf.

La plage de Cofete est sans doute la plus emblématique de cette péninsule. Longue de plus de 12 kilomètres, encadrée par les montagnes de la sierra de Jandía dont certains sommets dépassent les 800 mètres, elle est accessible uniquement par une piste de terre défoncée qui décourage les moins motivés. Cette difficulté d’accès est précisément ce qui la préserve. Les eaux y sont agitées et les courants dangereux, ce qui la rend peu propice à la baignade mais lui confère une atmosphère sauvage et presque mystique.

Dans l’arrière-pays de Jandía, les randonneurs trouveront des sentiers qui grimpent vers les crêtes volcaniques, offrant des panoramas à couper le souffle sur les deux côtes de la péninsule. La végétation, plus dense ici que dans le reste de l’île grâce à l’humidité captée par les nuages, surprend agréablement.

Les Ajaches et la côte sud-est, un volcanisme à fleur de peau

Le massif des Ajaches, situé dans la partie sud-est de l’île, est l’une des zones géologiques les plus anciennes de Fuerteventura. Ces formations volcaniques érodées, aux couleurs ocre et rouille, dominent une côte découpée où alternent criques rocheuses et petites plages de sable. Le Parc naturel des Ajaches protège cet ensemble remarquable.

Le village de La Lajita et les environs de Las Playitas constituent de bonnes bases pour explorer ce secteur. Les amateurs de géologie seront fascinés par les dykes basaltiques qui traversent les falaises, témoins des anciennes intrusions magmatiques qui ont façonné l’île il y a des millions d’années. Les fonds marins de cette côte sont très riches, avec des récifs qui attirent plongeurs et pêcheurs.

La Caldeira de Gairía et les paysages volcaniques du centre

L’intérieur de Fuerteventura est souvent négligé par les touristes qui restent collés aux plages. C’est pourtant là que se révèle la vraie nature géologique de l’île. La Caldeira de Gairía, dans la région centrale, est un ancien cratère volcanique dont le diamètre impressionne. Autour d’elle, le paysage ressemble à une surface lunaire, avec des cônes volcaniques, des coulées de lave solidifiée et des roches aux teintes variées allant du noir au rouge en passant par le jaune soufré.

La route qui traverse le centre de l’île entre Pájara et Betancuria offre des vues spectaculaires sur ces paysages. Betancuria elle-même, ancienne capitale de l’île nichée dans une vallée verdoyante, est un arrêt incontournable. Fondée au XVe siècle, elle contraste fortement avec l’aridité environnante grâce à la présence d’un barranco, un ravin, qui retient suffisamment d’humidité pour permettre la croissance de végétation.

Les plages de Sotavento, le royaume du kitesurf et de la lagune

Sur la côte est de la péninsule de Jandía, les plages de Sotavento forment un ensemble de plusieurs kilomètres de sable fin bordé d’eaux peu profondes. À marée basse, il se forme une lagune naturelle d’une couleur turquoise irréelle, qui change d’aspect selon les heures de la journée et la luminosité. Ce phénomène naturel est dû à la configuration particulière du fond marin et aux bancs de sable qui retiennent l’eau.

C’est ici que se tient chaque année le Mondial du Vent, une compétition internationale de windsurf et de kitesurf qui attire les meilleurs athlètes de la planète. Les conditions naturelles de Sotavento, avec ses vents réguliers et ses eaux calmes dans la lagune, en font un terrain de jeu idéal pour ces sports. Même sans pratiquer, observer les voiles colorées qui s’élèvent au-dessus de l’eau est un spectacle en soi.

El Cotillo et la côte nord-ouest, entre falaises et criques cachées

Le village de pêcheurs d’El Cotillo, sur la côte nord-ouest de l’île, est entouré de paysages naturels qui méritent une attention particulière. Au nord du village, une série de petites criques rocheuses forment des bassins naturels protégés par des récifs, où l’eau est calme et d’une transparence remarquable. Ces lagunes naturelles sont parfaites pour la baignade et le snorkeling.

Au sud d’El Cotillo, la côte change radicalement d’aspect. Les plages de La Concha et leurs environs offrent des kilomètres de sable exposés à l’Atlantique, avec des vagues puissantes qui attirent les surfeurs. Les falaises volcaniques qui bordent certaines portions de cette côte ont été sculptées par des millénaires d’érosion marine, créant des formes et des textures fascinantes.

Le vieux phare de El Cotillo, le Toston, construit au XIXe siècle, domine cette côte depuis une pointe rocheuse. Il est aujourd’hui désaffecté mais reste l’un des symboles photographiques de l’île. Autour de lui, les couchers de soleil sont parmi les plus beaux que l’on puisse observer à Fuerteventura, avec l’océan qui s’embrase de rouge et d’orange à mesure que le soleil descend vers l’horizon.

Les Barrancas de Esquinzo, la face cachée de l’île

Loin des circuits touristiques classiques, les barrancas, ces ravins creusés par l’érosion dans le plateau volcanique, constituent l’un des visages les plus authentiques de Fuerteventura. Celui d’Esquinzo, dans le sud-ouest, est particulièrement impressionnant. Les parois du ravin révèlent les différentes couches géologiques de l’île, comme un livre ouvert sur des millions d’années d’histoire volcanique.

Ces ravins abritent une biodiversité surprenante pour une île aussi aride. Des plantes endémiques y trouvent refuge, profitant de l’ombre et de l’humidité relative que procure le fond du ravin. Des rapaces, notamment le faucon d’Éléonore et la buse féroce, nichent dans les falaises et peuvent être observés en vol au-dessus de ces formations.

Parcourir ces barrancas à pied, sans autre guide que le sentier et le soleil, c’est toucher quelque chose d’essentiel dans Fuerteventura : cette île n’est pas seulement une destination balnéaire. C’est un territoire géologique vivant, un paysage en perpétuelle transformation, façonné par le vent, le sel et le temps. Ceux qui prennent la peine de s’éloigner des complexes hôteliers le découvrent invariablement avec une forme de stupéfaction tranquille.