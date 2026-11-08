Cheveux sans volume : les techniques et produits qui changent vraiment la donne

Les cheveux plats, ça ne prévient pas.

On se lève un matin, on regarde dans le miroir, et on voit une chevelure qui colle au crâne comme si elle avait renoncé à tout effort.

Pour certaines personnes, c’est une réalité quotidienne qui s’installe avec le temps, souvent liée à des changements hormonaux, à une mauvaise routine capillaire ou simplement à la génétique.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe aujourd’hui des solutions concrètes, testées et approuvées, pour redonner du corps à des cheveux qui semblent avoir décidé de rester au sol.

Pas de miracle à vendre ici, juste des méthodes qui fonctionnent quand on les applique correctement.

Pourquoi les cheveux manquent-ils de volume ?

Avant de chercher des solutions, il faut comprendre ce qui se passe réellement. Les cheveux fins ou raplaplas ne sont pas une fatalité dans tous les cas. Plusieurs facteurs entrent en jeu, et les identifier permet de choisir les bons outils.

Le poids des produits mal adaptés

C’est l’une des causes les plus fréquentes et les plus sous-estimées. Utiliser des après-shampooings trop riches, des huiles appliquées en excès ou des crèmes coiffantes lourdes finit par alourdir la fibre capillaire. Le cheveu, déjà fin pour certains, n’a aucune chance de se redresser sous ce poids. Le résultat est immédiat : une chevelure qui retombe, terne et sans énergie.

Le sébum et les racines grasses

Un cuir chevelu qui produit trop de sébum va coller les cheveux les uns aux autres, notamment à la racine. Ce phénomène est souvent aggravé par des lavages trop fréquents qui, paradoxalement, stimulent encore plus la production de sébum. Trouver le bon rythme de lavage est donc essentiel pour retrouver du volume.

Les facteurs internes

La carence en fer, les changements hormonaux liés à la grossesse, à la ménopause ou à la thyroïde, ainsi que le stress chronique peuvent modifier la texture et la densité des cheveux. Dans ces cas, une consultation médicale est nécessaire avant de se lancer dans une nouvelle routine capillaire.

Les erreurs à éviter absolument

Certains réflexes que l’on croit bons sont en réalité contre-productifs quand on cherche à donner du volume à ses cheveux.

Appliquer l’après-shampoing sur les racines : il doit toujours être appliqué sur les longueurs et les pointes uniquement.

: il doit toujours être appliqué sur les longueurs et les pointes uniquement. Sécher les cheveux tête penchée vers le bas sans technique : sans diffuseur ou brosse ronde, ce geste ne sert pas à grand-chose sur le long terme.

: sans diffuseur ou brosse ronde, ce geste ne sert pas à grand-chose sur le long terme. Utiliser trop de produit coiffant : une noisette suffit dans la plupart des cas. L’excès alourdit immédiatement.

: une noisette suffit dans la plupart des cas. L’excès alourdit immédiatement. Ne jamais clarifier le cuir chevelu : les résidus de produits s’accumulent et étouffent la racine, ce qui nuit directement au volume.

: les résidus de produits s’accumulent et étouffent la racine, ce qui nuit directement au volume. Brosser les cheveux mouillés sans précaution : cela fragilise la fibre et contribue à aplatir le cheveu une fois sec.

Les techniques de coiffage qui font vraiment la différence

Le volume se travaille autant avec les mains et les outils qu’avec les produits. Certaines techniques de coiffage ont fait leurs preuves et méritent d’être adoptées dans la routine quotidienne.

Le séchage tête en bas

Cette technique reste l’une des plus efficaces pour créer du volume à la racine. Elle consiste à pencher la tête vers le bas pendant le séchage au sèche-cheveux, en soulevant les mèches avec les doigts ou une brosse ronde. La chaleur fixe le cheveu dans une position surélevée, et le résultat tient plusieurs heures. Pour optimiser l’effet, il est conseillé de terminer par un jet d’air froid qui va sceller la cuticule et maintenir la forme.

L’utilisation de la brosse ronde

La brosse ronde est l’alliée numéro un du volume. En enroulant les mèches autour de la brosse pendant le séchage, on crée une courbure à la racine qui soulève naturellement le cheveu. Plus la brosse est petite, plus la boucle est serrée. Pour du volume pur sans boucle, une brosse de taille moyenne est idéale.

Le brushing inversé

Moins connu du grand public, le brushing inversé consiste à brosser les cheveux en remontant de la pointe vers la racine, en soulevant les mèches à contre-sens. Cette technique crée une légère friction qui gonfle le cheveu et lui donne instantanément plus de corps. Elle est particulièrement efficace sur des cheveux fins et lisses.

Les rouleaux chauffants ou Velcro

Les rouleaux chauffants font leur grand retour dans les salles de bain, et ce n’est pas un hasard. Posés sur des cheveux légèrement humides ou secs, ils créent un volume durable à la racine. Les rouleaux Velcro, quant à eux, s’utilisent sur des cheveux encore chauds après le séchage : on les pose quelques minutes, on les retire, et le résultat est immédiat.

Les produits capillaires à privilégier pour le volume

Le marché regorge de produits qui promettent du volume. Tous ne se valent pas, et certains ingrédients sont à surveiller de près.

Les shampooings volumateurs

Un bon shampooing volumateur doit nettoyer efficacement le cuir chevelu sans laisser de résidus lourds. On recherche des formules légères, souvent sans silicones, qui vont gonfler la fibre capillaire sans l’alourdir. Des marques comme Kérastase avec sa gamme Volumifique, Redken avec Volume Injection ou encore René Furterer avec Volumea proposent des références reconnues dans ce domaine.

Les sprays et mousses coiffantes

La mousse coiffante appliquée sur cheveux humides avant le séchage reste un classique indétrônable pour le volume. Elle enveloppe chaque cheveu d’une légère couche qui lui donne du corps sans le rigidifier si on choisit une formule légère. Les sprays volumateurs à la racine, eux, s’utilisent directement à la base du cheveu avant ou après le séchage pour un boost immédiat.

Les poudres texturisantes

Relativement récentes dans les habitudes des consommateurs, les poudres texturisantes sont redoutablement efficaces. Appliquées directement à la racine, elles absorbent le sébum et créent une friction entre les cheveux qui les fait naturellement se soulever. Le résultat est instantané et tient toute la journée. La poudre Dust It de Schwarzkopf est souvent citée comme une référence dans cette catégorie.

Les shampooings secs

Le shampooing sec n’est pas uniquement un produit de dépannage entre deux lavages. Utilisé correctement, il absorbe l’excès de sébum à la racine et redonne instantanément du volume aux cheveux aplatis. Il faut cependant éviter d’en abuser, car une utilisation excessive peut boucher les follicules pileux et nuire à la santé du cuir chevelu.

L’alimentation et les compléments alimentaires, un soutien de l’intérieur

Le volume des cheveux ne se travaille pas uniquement de l’extérieur. Ce que l’on mange a un impact direct sur la qualité et la densité de la fibre capillaire.

Les protéines sont les premières alliées du cheveu, puisque ce dernier est composé à environ 95 % de kératine, elle-même une protéine. Une alimentation pauvre en protéines se traduit souvent par des cheveux fins et cassants. Les oméga-3, présents dans les poissons gras, les noix et les graines de lin, contribuent à la brillance et à la souplesse du cheveu. La biotine, aussi appelée vitamine B8, est souvent recommandée pour renforcer la fibre capillaire, bien qu’une carence réelle en biotine reste rare chez les personnes ayant une alimentation équilibrée.

Des compléments alimentaires spécifiques comme Hairfluence, Nutricap ou ceux proposés par Laboratoire Ineldea avec Oenobiol Capil Plus sont fréquemment utilisés pour soutenir la pousse et la densité capillaire. Leur efficacité reste variable selon les individus et les causes du manque de volume.

La coupe de cheveux, une solution souvent négligée

On l’oublie trop souvent, mais la coupe de cheveux est l’un des leviers les plus puissants pour créer du volume. Une chevelure aux pointes abîmées et effilées sur toute la longueur va naturellement retomber et manquer de corps. À l’inverse, certaines coupes sont spécifiquement conçues pour maximiser le volume.

Le carré plongeant ou le carré droit sont des coupes qui donnent une impression de densité grâce à leur ligne nette. Le dégradé interne, réalisé par un coiffeur expérimenté, permet d’alléger les longueurs tout en conservant du volume à la racine. Les coupes en couches bien dosées créent du mouvement sans aplatir la silhouette. À l’inverse, des couches trop prononcées sur des cheveux très fins peuvent faire l’effet inverse et accentuer le manque de volume.

Les traitements en salon pour un résultat durable

Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, certains traitements proposés en salon de coiffure permettent de modifier durablement la texture du cheveu et d’apporter du volume sur plusieurs semaines ou mois.

La permanente volume

La permanente a mauvaise réputation depuis les années 80, mais les techniques modernes ont considérablement évolué. Une permanente volume réalisée avec des produits de qualité et des gros bigoudis va créer une légère ondulation à la racine qui soulève le cheveu de manière naturelle. L’effet dure en général entre deux et quatre mois selon la vitesse de repousse et l’entretien.

Le traitement à la kératine

Paradoxalement, le traitement à la kératine, souvent associé au lissage, peut dans certaines formulations renforcer la fibre capillaire et lui donner plus de corps. Il ne convient cependant pas à tous les types de cheveux et doit être réalisé par un professionnel.

Le mésoplasty ou PRP capillaire

Ces traitements dermatologiques, qui consistent à injecter des actifs ou du plasma riche en plaquettes dans le cuir chevelu, visent à stimuler les follicules pileux et à améliorer la densité capillaire. Ils s’adressent avant tout aux personnes qui souffrent d’une perte de densité significative et doivent être réalisés par un dermatologue ou un médecin spécialisé.

Adapter sa routine au quotidien

Retrouver du volume, c’est avant tout une question de régularité et de cohérence dans sa routine. Il ne suffit pas d’utiliser un bon produit une fois pour obtenir des résultats durables. La fréquence de lavage doit être adaptée à son type de cuir chevelu, les produits doivent être sélectionnés en fonction de la texture réelle de ses cheveux, et les techniques de coiffage doivent être maîtrisées pour être efficaces.

Un point souvent négligé : la taie d’oreiller en soie ou en satin. Elle réduit les frictions nocturnes qui aplatissent le cheveu pendant le sommeil et contribue à maintenir le volume obtenu après le coiffage. Un détail qui peut sembler anecdotique, mais qui fait une différence réelle sur la durée.

Donner du volume à ses cheveux demande un peu de méthode et de patience, mais les résultats sont accessibles à tous, quelle que soit la nature de sa chevelure. Il s’agit de combiner les bons produits, les bonnes techniques et parfois de faire appel à un professionnel pour ajuster la coupe ou proposer un traitement adapté. Une fois la bonne combinaison trouvée, les cheveux raplaplas appartiennent définitivement au passé.