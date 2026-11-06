Béret, bandeau, barrettes : les accessoires de coiffure indispensables pour sublimer vos looks cet hiver

L’hiver amène son lot de contraintes capillaires.

Entre les bonnets qui écrasent les cheveux, l’électricité statique et les journées où l’on n’a tout simplement pas le courage de se coiffer, la saison froide n’est pas toujours une alliée.

Pourtant, c’est aussi la période où les accessoires de coiffure reprennent toute leur valeur.

Un béret bien posé, un bandeau en velours ou quelques barrettes dorées peuvent transformer une coiffure banale en quelque chose de vraiment soigné.

Pas besoin de passer une heure devant le miroir pour y arriver.

Le béret, l’accessoire qui ne vieillit jamais

Le béret est l’un de ces rares accessoires qui traversent les décennies sans jamais vraiment disparaître. Il revient chaque automne-hiver avec une régularité presque rassurante, et pour de bonnes raisons : il est pratique, il tient chaud et il donne immédiatement un air parisien à n’importe quelle tenue.

Comment bien porter le béret selon la forme de son visage

La grande question que beaucoup se posent, c’est comment le positionner sans avoir l’air d’un personnage de dessin animé. La règle de base est simple : ne jamais le centrer parfaitement sur la tête. Un béret porté droit, à la manière d’un champignon, n’est flatteur pour personne. On le décale légèrement sur le côté, on le laisse glisser vers l’arrière ou on le porte incliné sur une tempe. C’est cette légère asymétrie qui crée l’élégance.

Visage rond : on incline le béret sur le côté pour créer une diagonale visuelle qui affine les traits.

on incline le béret sur le côté pour créer une diagonale visuelle qui affine les traits. Visage ovale : pratiquement toutes les positions fonctionnent, c’est la forme de visage la plus polyvalente.

pratiquement toutes les positions fonctionnent, c’est la forme de visage la plus polyvalente. Visage carré : on le porte légèrement en arrière pour adoucir l’angle de la mâchoire.

on le porte légèrement en arrière pour adoucir l’angle de la mâchoire. Visage long : on le pose plus à plat sur le dessus de la tête pour ne pas allonger davantage la silhouette du visage.

Les matières et couleurs de béret à privilégier cet hiver

Pour l’hiver, on mise sur des matières qui ont du corps et de la chaleur. Le béret en laine bouillie reste la valeur sûre, il garde sa forme et résiste bien aux intempéries. Le béret en feutre apporte une touche plus structurée et plus habillée. Pour ceux qui veulent quelque chose de plus doux, le béret en cachemire ou en mélange laine-cachemire est un investissement qui se justifie pleinement.

Côté couleurs, le noir est évidemment indétrônable, mais cette saison on voit beaucoup de bordeaux, de camel et de vert sapin. Ces teintes s’accordent facilement avec les manteaux d’hiver classiques et apportent une touche de couleur sans casser l’harmonie d’un look.

Le bandeau, entre utilité et style

Le bandeau a connu une renaissance spectaculaire ces dernières années. Longtemps cantonné aux séances de soin du visage ou aux cours de sport, il s’est réinventé en accessoire de mode à part entière. Aujourd’hui, il se porte en toute occasion, du quotidien au plus habillé.

Les différents types de bandeaux pour l’hiver

Tous les bandeaux ne se valent pas et ils ne s’adaptent pas aux mêmes situations. Voici les principaux modèles que l’on trouve en ce moment :

Le bandeau en velours : c’est le grand favori des saisons automne-hiver depuis plusieurs années. Sa texture mate et légèrement épaisse lui donne un rendu très soigné. Il fonctionne aussi bien avec des cheveux lâchés qu’avec un chignon.

c’est le grand favori des saisons automne-hiver depuis plusieurs années. Sa texture mate et légèrement épaisse lui donne un rendu très soigné. Il fonctionne aussi bien avec des cheveux lâchés qu’avec un chignon. Le bandeau en tweed : plus original, il apporte une dimension mode supplémentaire et s’accorde parfaitement avec les vestes et manteaux structurés.

plus original, il apporte une dimension mode supplémentaire et s’accorde parfaitement avec les vestes et manteaux structurés. Le bandeau matelassé : tendance cette saison, il rappelle les codes du quilting que l’on retrouve sur certains sacs de luxe.

tendance cette saison, il rappelle les codes du quilting que l’on retrouve sur certains sacs de luxe. Le bandeau en tricot : plus décontracté, il est parfait pour les week-ends ou les sorties casual.

Comment coiffer ses cheveux avec un bandeau

Le bandeau a cet avantage considérable de fonctionner avec presque toutes les longueurs de cheveux. Sur des cheveux courts, il structure la coiffure et lui donne une direction. Sur des cheveux mi-longs, on peut le combiner avec des mèches légèrement ondulées laissées de chaque côté pour un rendu romantique. Sur des cheveux longs, il se marie très bien avec un chignon bas ou une queue de cheval basse et lâche.

Une astuce que peu de gens utilisent : placer le bandeau non pas sur le dessus du crâne mais légèrement en retrait, à quelques centimètres de la racine des cheveux en haut du front. Cela crée un petit volume naturel à l’avant qui évite l’effet trop sage ou trop strict.

Les barrettes, le détail qui change tout

Les barrettes sont peut-être les accessoires les plus polyvalents de cette liste. Elles peuvent être discrètes ou très affirmées, portées seules ou en accumulation, sur des cheveux propres ou sur une coiffure de lendemain de shampoing. Leur force, c’est leur capacité à s’adapter à toutes les situations.

Les styles de barrettes tendance cet hiver

Le marché des barrettes est aujourd’hui extrêmement varié. Voici les modèles qui se démarquent particulièrement cette saison :

La pince croco oversize : elle est devenue un classique en quelques années à peine. En résine, en acétate ou en métal, elle maintient les cheveux en un geste et donne immédiatement un rendu chic.

elle est devenue un classique en quelques années à peine. En résine, en acétate ou en métal, elle maintient les cheveux en un geste et donne immédiatement un rendu chic. Les épingles à cheveux ornées : petites épingles décorées de perles, de strass ou de petites fleurs, elles se portent en plusieurs exemplaires plantés dans un chignon ou le long d’une tresse.

petites épingles décorées de perles, de strass ou de petites fleurs, elles se portent en plusieurs exemplaires plantés dans un chignon ou le long d’une tresse. La barrette rectangulaire dorée : sobre et élégante, elle rappelle l’esthétique des années 90 revisitée. Elle se porte sur une mèche latérale ou pour maintenir une partie des cheveux en arrière.

sobre et élégante, elle rappelle l’esthétique des années 90 revisitée. Elle se porte sur une mèche latérale ou pour maintenir une partie des cheveux en arrière. Les pinces à ressort en écaille : la matière écaille de tortue reste très présente et apporte une chaleur visuelle qui s’accorde bien avec les palettes de couleurs hivernales.

L’art de l’accumulation de barrettes

Porter plusieurs barrettes ensemble est une tendance qui dure depuis quelques saisons et qui ne montre aucun signe d’essoufflement. Le principe est simple mais demande un minimum de sens de la composition. On ne place pas les barrettes au hasard : on crée une ligne le long d’une raie, on les dispose en cascade sur le côté ou on les regroupe pour maintenir une section de cheveux de façon décorative.

Pour un résultat harmonieux, on peut soit jouer la carte de l’uniformité en choisissant des barrettes identiques ou très similaires, soit au contraire miser sur le mélange des formes et des textures en associant par exemple des épingles fines avec une pince plus large. Ce dernier choix demande un peu plus d’œil mais le résultat est souvent plus personnel et plus intéressant.

Associer les accessoires entre eux : les règles à connaître

La question qui revient souvent est de savoir si l’on peut mélanger plusieurs accessoires de coiffure dans un même look. La réponse est oui, à condition de respecter quelques principes de base.

Ne pas tout faire en même temps

Un béret et des barrettes peuvent très bien cohabiter. On pose le béret et on laisse dépasser quelques mèches maintenues par des barrettes discrètes sur les tempes ou derrière les oreilles. En revanche, associer un béret, un bandeau et plusieurs grosses barrettes en même temps devient rapidement trop chargé. La règle non écrite est de choisir un accessoire principal et d’éventuellement en ajouter un second qui reste en retrait.

Jouer la cohérence des matières et des couleurs

Quand on mélange les accessoires, la cohérence visuelle est ce qui fait la différence entre un look réussi et un look brouillon. Un bandeau en velours bordeaux associé à des barrettes en velours de la même teinte ou dans une couleur complémentaire crée une harmonie immédiate. À l’inverse, mélanger du velours avec du plastique brillant ou associer des couleurs qui n’ont aucun rapport entre elles donne un résultat qui manque de direction.

Adapter les accessoires à l’occasion

C’est peut-être le point le plus important. Un béret en laine est parfait pour une journée en ville ou un week-end à la campagne, mais il ne s’intègre pas dans un contexte professionnel formel. Pour le bureau, on lui préfèrera un bandeau en velours sobre ou quelques barrettes discrètes. Pour une soirée, les barrettes ornées de strass ou les épingles dorées prennent tout leur sens.

Entretenir ses accessoires de coiffure pour qu’ils durent

Un dernier point que l’on néglige souvent : l’entretien des accessoires. Un béret en laine mal entretenu rétrécit ou perd sa forme au premier lavage. Un bandeau en velours froissé perd toute son élégance. Les barrettes en métal peuvent s’oxyder si on les laisse en contact avec l’humidité.

Pour le béret en laine : lavage à la main à l’eau froide avec un détergent doux, puis séchage à plat sur une serviette pour qu’il conserve sa forme. On évite absolument le sèche-linge.

lavage à la main à l’eau froide avec un détergent doux, puis séchage à plat sur une serviette pour qu’il conserve sa forme. On évite absolument le sèche-linge. Pour le bandeau en velours : on le brosse délicatement avec une brosse à poils doux pour raviver le velours et on le range à plat ou légèrement enroulé, jamais froissé sous d’autres accessoires.

on le brosse délicatement avec une brosse à poils doux pour raviver le velours et on le range à plat ou légèrement enroulé, jamais froissé sous d’autres accessoires. Pour les barrettes en métal : on les essuie après utilisation si elles ont été en contact avec des produits capillaires et on les range dans une boîte ou une pochette pour éviter les chocs et l’oxydation.

on les essuie après utilisation si elles ont été en contact avec des produits capillaires et on les range dans une boîte ou une pochette pour éviter les chocs et l’oxydation. Pour les barrettes en résine ou en acétate : on évite de les laisser exposées à la chaleur ou au soleil direct, ce qui peut les déformer ou altérer leur couleur.

Accessoiriser ses cheveux en hiver n’est pas une question de budget ou de temps. C’est avant tout une question de choix et d’intention. Quelques accessoires bien sélectionnés, portés avec un minimum de soin dans leur placement, suffisent à donner une vraie cohérence à un look hivernal et à transformer une coiffure ordinaire en quelque chose qui mérite qu’on s’y attarde.