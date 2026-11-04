Brun chocolat, roux cuivré : les colorations qui font craquer ce novembre

Chaque automne amène son lot de tendances capillaires, mais novembre 2024 semble avoir tranché la question avec une clarté rare.

Dans les salons de coiffure, les demandes se ressemblent toutes : on veut du chaud, du profond, du lumineux.

Le brun chocolat et le roux cuivré trustent les premières places des colorations les plus demandées du moment, et ce n’est pas un hasard.

Ces teintes parlent à quelque chose de viscéral en nous, une envie de cocooning chromatique qui colle parfaitement à la saison.

Que vous ayez les cheveux naturellement châtains, blonds ou déjà colorés, ces deux nuances ont cette capacité rare de s’adapter à presque tous les profils, à condition de bien comprendre leurs subtilités.

Le brun chocolat, une valeur sûre revisitée

Le brun chocolat n’est pas une nouveauté en soi. Cette teinte existe depuis des décennies dans les bacs des coloristes, mais ce qui change cette saison, c’est la manière dont on l’interprète. Fini le brun chocolat monolithique et sans relief des années 2000. Ce que les coiffeurs proposent aujourd’hui, c’est une version travaillée, dimensionnelle, qui joue sur plusieurs profondeurs de couleur pour créer du mouvement.

On parle notamment du chocolate brown façon « glossy », avec une brillance presque miroir qui donne aux cheveux un aspect satiné très élégant. Cette finition brillante s’obtient généralement grâce à des soins acidifiants appliqués après la coloration, qui referment les écailles du cheveu et amplifient la réflexion de la lumière. Le résultat est spectaculaire, surtout sous les lumières artificielles de novembre, quand le soleil se fait rare.

Les différentes déclinaisons du brun chocolat

Le terme « brun chocolat » recouvre en réalité un spectre assez large de nuances. Voici les variantes les plus demandées en ce moment :

Le chocolate truffle : un brun très foncé, presque noir, avec des reflets chauds discrets. Idéal pour les peaux mates ou olivâtres.

: un brun très foncé, presque noir, avec des reflets chauds discrets. Idéal pour les peaux mates ou olivâtres. Le milk chocolate : plus clair, plus doux, avec une base châtain moyen rehaussée de reflets caramel. Parfait pour les peaux claires.

: plus clair, plus doux, avec une base châtain moyen rehaussée de reflets caramel. Parfait pour les peaux claires. Le dark chocolate : intense et profond, il se rapproche du brun naturel mais avec une saturation plus forte qui lui donne un caractère affirmé.

: intense et profond, il se rapproche du brun naturel mais avec une saturation plus forte qui lui donne un caractère affirmé. Le mocha brown : un mélange de brun et de tons légèrement cendrés, pour celles qui veulent du chaud sans tomber dans l’orange.

Chacune de ces déclinaisons se travaille différemment selon la base capillaire de départ. Une coloriste expérimentée saura déterminer quelle version correspond le mieux à votre carnation, à la santé de vos cheveux et à l’entretien que vous êtes prête à consacrer à votre couleur.

Le roux cuivré, la couleur qui n’a pas peur de s’affirmer

Si le brun chocolat joue la carte de l’élégance discrète, le roux cuivré mise sur tout autre chose : l’impact visuel immédiat. C’est une couleur qui entre dans une pièce avant vous. En novembre, elle prend une dimension particulière parce qu’elle fait écho aux feuilles mortes, aux tons de la forêt en automne, à cette palette naturelle que la saison étale généreusement dehors. Porter un roux cuivré en novembre, c’est presque être en harmonie avec le monde extérieur.

Les nuances cuivrées connaissent un regain d’intérêt très fort depuis quelques saisons, porté en partie par des personnalités publiques et des actrices qui ont remis cette teinte sur le devant de la scène. Mais au-delà des effets de mode, le roux cuivré a des arguments solides : il réchauffe le teint, crée un contraste saisissant avec les yeux clairs, et donne une présence visuelle aux cheveux que peu d’autres couleurs peuvent revendiquer.

Cuivré chaud ou cuivré doré : quelle différence ?

La famille des roux cuivrés est large, et il est important de bien distinguer les sous-catégories pour ne pas se retrouver avec une couleur qui ne correspond pas à ce qu’on imaginait.

Le cuivré intense : c’est le roux classique, vif, avec une dominante orange-rouge marquée. Il demande une base suffisamment éclaircie pour s’exprimer pleinement.

: c’est le roux classique, vif, avec une dominante orange-rouge marquée. Il demande une base suffisamment éclaircie pour s’exprimer pleinement. Le cuivré doré : plus doux, il mélange des reflets cuivrés à des tons plus blonds, pour un résultat solaire et lumineux sans être agressif.

: plus doux, il mélange des reflets cuivrés à des tons plus blonds, pour un résultat solaire et lumineux sans être agressif. Le cuivré auburn : plus foncé, avec une base brune sur laquelle viennent se poser des reflets roux et cuivrés. C’est peut-être la version la plus polyvalente de la famille.

: plus foncé, avec une base brune sur laquelle viennent se poser des reflets roux et cuivrés. C’est peut-être la version la plus polyvalente de la famille. Le cuivré acajou : il intègre des nuances rouges plus profondes qui lui donnent un caractère plus dramatique et sophistiqué.

Le choix entre ces options dépend largement de votre couleur naturelle de base et de votre tolérance à l’entretien. Les roux cuivrés ont la réputation de se décolorer plus vite que les bruns, notamment parce que les molécules de pigments rouges et orangés sont plus petites et s’échappent du cheveu plus facilement lors des shampooings.

Comment choisir entre brun chocolat et roux cuivré ?

C’est souvent la question que les clientes posent en premier en s’asseyant dans le fauteuil du salon. Les deux teintes sont belles, les deux sont tendance, mais elles ne correspondent pas aux mêmes profils ni aux mêmes envies.

Le brun chocolat sera généralement plus adapté si vous cherchez une couleur facile à porter au quotidien, qui ne demande pas une attention particulière de votre part côté entretien, et qui s’intègre naturellement dans votre apparence sans créer de rupture trop forte avec votre couleur naturelle. C’est aussi la teinte à privilégier si votre mode de vie professionnel impose une certaine sobriété.

Le roux cuivré, lui, s’adresse plutôt à celles qui veulent un changement visible, qui ont envie d’affirmer quelque chose à travers leur couleur de cheveux. Il demande un peu plus d’entretien, notamment l’utilisation de shampoings spécifiques pour les couleurs chaudes, et des retouches peut-être légèrement plus fréquentes. Mais ce qu’il apporte en termes de présence et de caractère est difficile à égaler.

La question de la carnation

Votre carnation reste l’un des critères les plus déterminants dans le choix d’une coloration. Voici quelques repères généraux :

Type de carnation Brun chocolat recommandé Roux cuivré recommandé Peau très claire, sous-tons rosés Milk chocolate, mocha brown Cuivré doré, cuivré auburn Peau claire, sous-tons neutres Milk chocolate, dark chocolate Cuivré intense, cuivré auburn Peau mate, sous-tons chauds Dark chocolate, chocolate truffle Cuivré acajou, cuivré intense Peau foncée Chocolate truffle avec reflets Cuivré acajou profond

Les techniques de coloration pour sublimer ces teintes

La couleur seule ne suffit pas toujours. C’est souvent la technique utilisée pour l’appliquer qui fait toute la différence entre un résultat plat et un résultat qui a du relief et de la vie.

Le balayage et le babylights

Pour le brun chocolat, le balayage reste une technique très utilisée. Il permet d’intégrer des mèches légèrement plus claires ou plus chaudes qui créent du contraste et de la dimension. Le babylights, qui consiste à poser de très fines mèches de couleur différente, donne quant à lui un résultat encore plus naturel et diffus, presque comme si le soleil avait éclairci certaines zones.

Le glossing et le bain de couleur

Pour le roux cuivré, le glossing est une technique particulièrement intéressante. Il s’agit d’une coloration semi-permanente très légère qui dépose des reflets cuivrés sur une base existante sans modifier radicalement la couleur. C’est une bonne porte d’entrée pour tester la teinte avant de s’engager dans une coloration permanente. Le bain de couleur fonctionne sur le même principe et permet de raviver des reflets cuivrés qui se seraient estompés entre deux colorations.

L’entretien à la maison pour préserver la couleur

Quelle que soit la teinte choisie, l’entretien à domicile conditionne largement la durée de vie de votre coloration. Quelques habitudes simples peuvent faire une vraie différence.

Utiliser un shampooing sans sulfates : les sulfates sont des agents lavants puissants qui accélèrent la décoloration. Les formules douces préservent bien mieux les pigments.

: les sulfates sont des agents lavants puissants qui accélèrent la décoloration. Les formules douces préservent bien mieux les pigments. Limiter la fréquence des shampooings : laver ses cheveux tous les deux à trois jours plutôt que quotidiennement ralentit significativement la perte de couleur.

Utiliser un masque nourrissant une à deux fois par semaine : des cheveux bien hydratés retiennent mieux les pigments colorants.

une à deux fois par semaine : des cheveux bien hydratés retiennent mieux les pigments colorants. Protéger les cheveux de la chaleur : les outils chauffants ouvrent les écailles et favorisent la fuite des pigments. Un spray thermoprotecteur est indispensable.

Pour les roux cuivrés, intégrer un shampooing ou masque aux pigments chauds dans la routine permet de recharger la couleur entre les visites au salon.

Ce que disent les coloristes de cette tendance novembre

Dans les salons, les professionnels confirment que la demande pour ces deux teintes est particulièrement forte en ce moment. Ce qui ressort des échanges avec les clients, c’est une recherche de couleurs qui donnent bonne mine dans un contexte où la lumière naturelle manque. Novembre est un mois difficile pour le teint : le manque d’ensoleillement, le froid, la fatigue de la rentrée se lisent souvent sur le visage. Une coloration chaude et lumineuse joue alors un rôle presque cosmétique, en renvoyant de la chaleur sur les traits du visage.

Les coloristes insistent aussi sur l’importance de la consultation préalable. Le brun chocolat et le roux cuivré peuvent sembler accessibles, mais mal dosés ou mal adaptés à la base capillaire, ils peuvent donner des résultats très éloignés de ce qu’on espérait. Un diagnostic sérieux en amont reste la meilleure garantie d’un résultat réussi, surtout si vos cheveux ont déjà subi des traitements chimiques ou des colorations précédentes.

Ce mois de novembre, la tendance est clairement aux teintes chaudes et enveloppantes. Que vous optiez pour la profondeur satinée du brun chocolat ou l’éclat affirmé du roux cuivré, vous rejoindrez un mouvement capillaire qui répond à quelque chose de très concret : l’envie de lumière quand la saison en manque cruellement.