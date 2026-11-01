Imperméable : comment bien le choisir pour rester vraiment au sec

Vous avez déjà vécu cette situation : vous sortez sous la pluie avec un imperméable que vous pensiez efficace, et au bout d’une heure, vos épaules sont trempées, votre dos commence à coller et vous regrettez amèrement votre achat.

Un imperméable mal choisi, c’est une vraie source de frustration, surtout quand on a mis le prix.

Entre les promesses marketing des fabricants, les étiquettes techniques difficiles à déchiffrer et les rayons qui débordent de modèles en tout genre, difficile de s’y retrouver.

Pourtant, quelques règles simples permettent de faire le bon choix et de ne plus jamais rentrer chez soi trempé jusqu’aux os.

Comprendre ce que signifient vraiment les chiffres sur l’étiquette

Avant même de regarder la coupe ou la couleur d’un imperméable, il faut apprendre à lire les données techniques. Ce sont elles qui font toute la différence entre un vêtement qui protège vraiment et un autre qui n’est qu’un coupe-vent habillé.

La colonne d’eau, l’indicateur clé de l’imperméabilité

La colonne d’eau est exprimée en millimètres et mesure la résistance du tissu à la pression de l’eau. Concrètement, plus le chiffre est élevé, plus le tissu résiste à la pluie. Voici comment interpréter ces valeurs :

Moins de 1 500 mm : résistance faible, adapté uniquement à une bruine légère

: résistance faible, adapté uniquement à une bruine légère Entre 1 500 et 5 000 mm : imperméabilité correcte pour une pluie modérée

: imperméabilité correcte pour une pluie modérée Entre 5 000 et 10 000 mm : bon niveau pour une utilisation outdoor régulière

: bon niveau pour une utilisation outdoor régulière Au-delà de 10 000 mm : protection sérieuse pour des conditions difficiles, randonnée en montagne, trail sous la pluie

: protection sérieuse pour des conditions difficiles, randonnée en montagne, trail sous la pluie 20 000 mm et plus : niveau professionnel, utilisé pour l’alpinisme ou les sports extrêmes

Une pluie battante génère une pression d’environ 2 000 mm sur le tissu. Si vous vous asseyez sur un rocher mouillé ou que vous portez un sac à dos, la pression exercée sur les coutures et le tissu augmente considérablement. Mieux vaut donc viser au minimum 5 000 mm pour une activité en extérieur.

La respirabilité, souvent négligée à tort

Un imperméable qui ne respire pas, c’est un peu comme enfiler un sac plastique sur le dos. Vous restez certes protégé de la pluie, mais la transpiration s’accumule à l’intérieur et vous finissez tout aussi mouillé, mais de l’intérieur cette fois. La respirabilité est mesurée en grammes de vapeur d’eau évacuée par mètre carré en 24 heures, ou en RET (résistance à la transmission de vapeur d’eau).

5 000 g/m²/24h : respirabilité faible, acceptable pour une marche tranquille

: respirabilité faible, acceptable pour une marche tranquille 10 000 g/m²/24h : bon compromis pour la randonnée

: bon compromis pour la randonnée 20 000 g/m²/24h et plus : très bonne respirabilité, indispensable pour les sports intenses

Si vous pratiquez la randonnée, le trail ou le vélo, ne faites aucune concession sur ce critère. Une respirabilité insuffisante ruine complètement le confort d’une veste pourtant imperméable.

Les différentes technologies de membranes imperméables

Derrière l’imperméabilité d’une veste se cache une membrane technique intégrée dans le tissu. Plusieurs technologies existent sur le marché, avec des performances et des prix très différents.

Le Gore-Tex, la référence incontestée

Le Gore-Tex est probablement la membrane la plus connue du grand public. Développée par la société américaine W. L. Gore & Associates, cette membrane en polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE) présente des milliards de pores microscopiques. Ces pores sont suffisamment petits pour bloquer les gouttes d’eau, mais assez grands pour laisser passer la vapeur d’eau produite par le corps. Le Gore-Tex existe en plusieurs déclinaisons : Gore-Tex Performance Shell, Gore-Tex Pro pour les usages les plus exigeants, ou encore Gore-Tex Paclite pour les vestes légères et compressibles.

La marque impose des contrôles qualité stricts à ses partenaires fabricants, ce qui garantit un niveau de performance constant. En contrepartie, les vestes Gore-Tex sont souvent plus chères que leurs concurrentes.

Les membranes alternatives

D’autres membranes offrent d’excellentes performances à des prix parfois plus accessibles :

eVent : membrane très respirante, appréciée pour les sports d’effort intense

: membrane très respirante, appréciée pour les sports d’effort intense Dermizax de Toray : membrane japonaise très performante, utilisée par des marques comme Millet ou Salomon

de Toray : membrane japonaise très performante, utilisée par des marques comme Millet ou Salomon Futurelight de The North Face : technologie récente à base de nanofibres, légère et très respirante

de The North Face : technologie récente à base de nanofibres, légère et très respirante H2No de Patagonia : système propriétaire de la marque californienne, avec une approche plus engagée sur le plan environnemental

Les marques de grande distribution proposent leurs propres membranes maison, souvent moins performantes mais suffisantes pour un usage urbain ou occasionnel.

Le traitement DWR, un détail qui change tout

En complément de la membrane, presque tous les imperméables sont traités avec un DWR (Durable Water Repellency), un traitement déperlant appliqué sur la face externe du tissu. C’est ce traitement qui fait perler les gouttes d’eau en petites billes à la surface de la veste, plutôt que de les laisser s’imprégner dans le tissu.

Ce traitement s’use avec le temps, les lavages et la chaleur. Quand il disparaît, le tissu externe se sature d’eau, ce qu’on appelle le mouillage. La veste devient alors lourde et la respirabilité chute drastiquement, même si la membrane intérieure reste intacte. Pour raviver le DWR, il suffit souvent de passer la veste au sèche-linge à basse température ou de la repasser avec un linge humide entre le fer et la veste. Des sprays et des produits de re-imperméabilisation existent , comme ceux de la marque Nikwax ou Grangers.

Choisir son imperméable selon son usage

Un imperméable pour aller au bureau sous la pluie n’a pas du tout les mêmes caractéristiques qu’une veste pour une semaine de randonnée dans les Alpes. Définir son usage avant d’acheter est absolument indispensable.

Pour la ville et les déplacements quotidiens

En milieu urbain, les exigences techniques sont moins élevées. Une colonne d’eau autour de 5 000 à 10 000 mm suffit largement. On privilégiera plutôt le style, la coupe, la légèreté et la facilité d’entretien. Les imperméables 2 couches sont souvent suffisants pour cet usage. Attention toutefois aux modèles vendus comme imperméables dans les enseignes de mode, qui ne résistent parfois qu’à une légère bruine.

Pour la randonnée et les sports outdoor

Ici, on ne plaisante pas avec les performances. Une veste 3 couches avec une colonne d’eau d’au moins 10 000 mm et une respirabilité de 10 000 g/m²/24h minimum est recommandée. Les coutures doivent être soudées ou thermocollées, pas simplement cousues, car les coutures sont les premiers points d’infiltration de l’eau. La capuche doit être ajustable et idéalement compatible avec un casque si vous faites de l’alpinisme ou du vélo.

Pour le vélo et le running

Ces disciplines demandent une respirabilité maximale et une coupe ajustée pour éviter l’effet voile. Les vestes coupe-vent légèrement imperméables, parfois appelées softshells, peuvent convenir pour des sorties courtes. Pour des sorties longues sous la pluie, une veste avec une colonne d’eau élevée et une très bonne respirabilité reste la meilleure option.

Les détails qui font la différence au moment de l’achat

Au-delà des chiffres techniques, plusieurs éléments concrets méritent d’être vérifiés avant de sortir la carte bancaire.

Les coutures : vérifiez qu’elles sont soudées ou thermocollées, surtout sur les épaules et la capuche

: vérifiez qu’elles sont soudées ou thermocollées, surtout sur les épaules et la capuche La capuche : elle doit couvrir le front sans gêner la vision, et s’ajuster avec des cordons ou des velcros

: elle doit couvrir le front sans gêner la vision, et s’ajuster avec des cordons ou des velcros Les fermetures éclair : elles doivent être imperméables ou protégées par un rabat de tissu

: elles doivent être imperméables ou protégées par un rabat de tissu Les poignets : des velcros ou des élastiques permettent d’éviter les infiltrations par les manches

: des velcros ou des élastiques permettent d’éviter les infiltrations par les manches L’ourlet bas : un ourlet ajustable ou cintré évite les remontées d’eau sous la veste

: un ourlet ajustable ou cintré évite les remontées d’eau sous la veste Le poids et la compressibilité : si vous randonnez, une veste légère qui se range dans sa propre poche est un vrai atout

Entretenir son imperméable pour préserver ses performances

Un imperméable mal entretenu perd rapidement ses propriétés. Quelques gestes simples permettent de prolonger sa durée de vie et ses performances.

Lavez votre veste régulièrement avec un détergent spécial vêtements techniques, sans assouplissant, qui colmate les pores de la membrane. Des marques comme Nikwax Tech Wash ou Grangers Performance Wash sont spécialement formulées pour ça. Après le lavage, passez la veste au sèche-linge à basse température pendant 20 minutes : la chaleur réactive le traitement DWR et fait perler à nouveau les gouttes d’eau. Stockez votre veste dans un endroit sec, à l’abri de la lumière directe du soleil qui dégrade les fibres et les traitements techniques.

Le budget à prévoir selon le niveau de performance

Le prix d’un imperméable varie énormément selon les technologies employées et la marque.

Budget Type de veste Usage recommandé Moins de 80 € Imperméable basique 2 couches Usage urbain, pluie légère 80 à 200 € Veste 2,5 ou 3 couches milieu de gamme Randonnée occasionnelle, usage mixte 200 à 400 € Veste 3 couches haut de gamme, Gore-Tex ou équivalent Randonnée régulière, trail, montagne Au-delà de 400 € Veste technique professionnelle Alpinisme, conditions extrêmes

Investir dans une bonne veste imperméable, c’est faire le choix du confort sur le long terme. Une veste de qualité bien entretenue peut durer dix ans ou plus, ce qui ramène son coût annuel à une somme très raisonnable. Mieux vaut acheter une fois le bon produit que de racheter tous les deux ans une veste décevante.