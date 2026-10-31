Compost qui ne se décompose pas : 4 conseils simples pour l’accélérer vraiment

Vous regardez votre bac à compost depuis des semaines, voire des mois, et rien ne semble bouger.

Les épluchures de la semaine dernière sont toujours là, reconnaissables, intactes, comme si le temps s’était arrêté.

C’est l’une des frustrations les plus courantes chez les jardiniers qui se lancent dans le compostage.

La bonne nouvelle, c’est que dans la grande majorité des cas, le problème vient de quelques erreurs simples à corriger.

Pas besoin d’être ingénieur agronome pour obtenir un compost de qualité en quelques semaines.

Quelques ajustements suffisent souvent à relancer la machine et à transformer vos déchets organiques en un amendement riche et utile pour votre jardin.

Pourquoi votre compost se décompose-t-il si lentement ?

Avant de parler des solutions, il est utile de comprendre ce qui se passe réellement dans un tas de compost. La décomposition est assurée par des micro-organismes — bactéries, champignons, actinomycètes — ainsi que par des organismes plus visibles comme les vers de terre et les cloportes. Ces êtres vivants ont besoin de quatre choses pour travailler efficacement : de la nourriture, de l’humidité, de l’oxygène et de la chaleur.

Quand l’un de ces éléments fait défaut, le processus ralentit ou s’arrête. Un compost trop sec, trop compact, mal équilibré en matières ou placé à l’ombre en plein hiver va stagner. Ce n’est pas que votre compost est raté — c’est simplement qu’il manque de quelque chose. Voici quatre leviers concrets pour y remédier.

1. Équilibrer les matières vertes et les matières brunes

C’est probablement la cause numéro un d’un compost qui n’avance pas. Beaucoup de personnes jettent dans leur bac uniquement des matières vertes : épluchures de légumes, marc de café, tontes de gazon, restes de repas. Ces matières sont riches en azote, ce qui est indispensable, mais en excès, elles forment une masse humide, compacte et malodorante qui manque d’air et qui fermente plutôt qu’elle ne se décompose.

Pour que les micro-organismes travaillent dans de bonnes conditions, il faut leur apporter aussi des matières brunes, riches en carbone. On parle ici de :

Feuilles mortes séchées

Carton non imprimé déchiré en petits morceaux

Paille ou foin

Copeaux de bois non traité

Tiges sèches de plantes

Papier journal non couché

Le ratio idéal recommandé par la plupart des spécialistes du compostage tourne autour de deux tiers de matières brunes pour un tiers de matières vertes en volume. En pratique, chaque fois que vous ajoutez des épluchures ou des restes de cuisine, pensez à ajouter une bonne poignée de feuilles mortes ou quelques morceaux de carton déchiqueté par-dessus.

Ce simple réflexe change tout. Non seulement il accélère la décomposition, mais il évite aussi les odeurs désagréables et la formation d’une masse collante impossible à retourner.

2. Retourner régulièrement le tas pour apporter de l’oxygène

Un compost qui ne reçoit pas d’air est un compost qui souffre. Les bactéries les plus efficaces pour décomposer rapidement la matière organique sont des bactéries aérobies, c’est-à-dire qu’elles ont besoin d’oxygène pour fonctionner. Quand le tas se compacte et que l’air ne circule plus, ce sont les bactéries anaérobies qui prennent le dessus. Ces dernières travaillent beaucoup plus lentement et produisent des gaz malodorants comme le méthane et le sulfure d’hydrogène.

La solution est simple : retourner votre compost régulièrement. Concrètement, cela signifie mélanger le contenu du bac avec une fourche ou un aérateur à compost, en ramenant les matières du bas vers le haut et celles de l’extérieur vers le centre.

À quelle fréquence ? Cela dépend de votre objectif :

Une fois par semaine : pour un compostage rapide, vous pouvez obtenir un compost utilisable en 4 à 8 semaines

: pour un compostage rapide, vous pouvez obtenir un compost utilisable en 4 à 8 semaines Une fois par mois : la décomposition sera plus lente mais demandera moins d’effort

: la décomposition sera plus lente mais demandera moins d’effort Jamais : le compost se fera quand même, mais il faudra compter 12 à 24 mois

Si vous avez deux bacs côte à côte, une technique très efficace consiste à transvaser le contenu d’un bac dans l’autre. Cette opération mélange et aère le tout en une seule manipulation. C’est un peu physique, mais le résultat est immédiat : on voit souvent la température du tas remonter dès le lendemain, signe que les micro-organismes se sont remis au travail.

3. Contrôler et ajuster l’humidité du compost

L’humidité est un facteur que beaucoup de jardiniers négligent, alors qu’elle est absolument déterminante. Les micro-organismes qui décomposent la matière organique ont besoin d’eau pour vivre et se multiplier. Un compost trop sec est un compost inerte, dans lequel presque rien ne se passe.

Pour vérifier l’humidité de votre compost, il existe un test très simple : prenez une poignée de compost dans votre main et serrez-la fort. Quelques gouttes d’eau doivent perler entre vos doigts. Si rien ne sort, le compost est trop sec. Si l’eau coule abondamment, il est trop humide.

Mon compost est trop sec

C’est fréquent en été ou quand le bac est placé sous un abri. La solution est d’arroser le tas en pluie fine, couche par couche si possible, en retournant en même temps. Évitez de noyer le compost d’un coup : l’eau doit s’infiltrer progressivement. Vous pouvez aussi couvrir le bac avec un couvercle ou une bâche pour limiter l’évaporation lors des périodes chaudes.

Mon compost est trop humide

C’est souvent le cas en automne et en hiver, ou quand le bac reçoit la pluie directement. Ajoutez des matières brunes sèches et absorbantes comme du carton déchiré ou des feuilles mortes. Retournez le tas pour l’aérer et, si possible, placez un couvercle pour le protéger des précipitations. Un compost gorgé d’eau manque d’air et développe rapidement des odeurs de pourriture.

4. Broyer ou déchiqueter les matières avant de les ajouter

Ce conseil est souvent sous-estimé, pourtant son impact sur la vitesse de décomposition est considérable. Plus les morceaux sont petits, plus la surface de contact entre les micro-organismes et la matière organique est grande, et plus la décomposition est rapide.

Concrètement, une branche entière peut mettre plusieurs années à se décomposer. La même branche broyée en copeaux sera transformée en quelques mois. Une feuille de chou entière mettra bien plus de temps qu’une feuille hachée grossièrement au couteau ou passée à la tondeuse.

Voici quelques habitudes simples à adopter :

Déchiqueter le carton en petits morceaux plutôt que de le mettre en grandes feuilles

en petits morceaux plutôt que de le mettre en grandes feuilles Couper les tiges et les branches en morceaux de 5 à 10 centimètres maximum

en morceaux de 5 à 10 centimètres maximum Hacher grossièrement les restes de cuisine avant de les ajouter

avant de les ajouter Passer les feuilles mortes à la tondeuse avant de les incorporer au tas

avant de les incorporer au tas Utiliser un broyeur de végétaux si vous avez beaucoup de tailles à composter

Cette habitude de fragmenter les matières avant de les incorporer est l’une des plus efficaces pour diviser par deux ou par trois le temps de compostage. Elle est particulièrement utile pour les matières ligneuses — branches, tiges de maïs, tiges de tournesol — qui sont naturellement très longues à se décomposer.

Un point sur la chaleur : l’alliée que vous ne pouvez pas toujours contrôler

La température joue un rôle important dans la vitesse de décomposition. Un tas de compost bien équilibré, humide et régulièrement retourné peut atteindre des températures internes de 50 à 70°C. À ces températures, les micro-organismes thermophiles travaillent à toute vitesse et détruisent au passage les graines de mauvaises herbes et certains agents pathogènes.

En hiver, quand les températures extérieures chutent, la décomposition ralentit naturellement. C’est normal et inévitable. Pour limiter ce ralentissement, vous pouvez :

Placer votre bac dans un endroit exposé au soleil

Isoler le bac avec des bottes de paille tout autour

tout autour Continuer à alimenter le tas régulièrement pour maintenir une activité biologique minimale

En été, à l’inverse, veillez à ce que le compost ne sèche pas trop vite. Un tas trop chaud et trop sec peut se stériliser et perdre une partie de ses micro-organismes bénéfiques.

Ce qu’il faut retenir pour un compost qui avance vraiment

Accélérer son compost ne demande pas de matériel sophistiqué ni de connaissances très poussées. Les quatre leviers présentés ici — équilibrer les matières vertes et brunes, aérer régulièrement, maintenir une bonne humidité et fragmenter les déchets avant de les incorporer — suffisent dans la très grande majorité des cas à transformer un compost stagnant en un compost actif et productif.

La clé, c’est la régularité. Un compost que l’on observe, que l’on retourne et que l’on ajuste au fil des semaines donne des résultats bien plus rapides qu’un compost laissé complètement à lui-même. Avec un peu d’attention, il est tout à fait possible d’obtenir un compost mûr et utilisable en 8 à 12 semaines pendant la belle saison, contre 12 à 18 mois sans aucune intervention.