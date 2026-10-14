Votre cafetière risque de tomber en panne plus vite que prévu : voici 5 astuces pour la faire durer !

Une cafetière tombe rarement en panne du jour au lendemain.

La plupart du temps, c’est une accumulation de petites négligences qui finit par avoir raison de l’appareil.

Le calcaire s’installe, les joints s’abîment, les filtres s’encrassent, et un matin, plus rien.

Pourtant, avec quelques habitudes simples à adopter, il est tout à fait possible de faire durer sa machine à café bien au-delà des deux ou trois ans que certains lui accordent.

Que vous possédez une cafetière à filtre, une machine à capsules, une cafetière à piston ou encore un expresso, ces conseils s’appliquent à la quasi-totalité des modèles du marché.

1. Détartrer régulièrement votre cafetière

Le calcaire est sans doute l’ennemi numéro un de votre cafetière. Il se dépose progressivement à l’intérieur de la machine, sur les résistances, dans les tuyaux et autour des buses, au fil de chaque utilisation. Ce dépôt minéral, composé principalement de carbonate de calcium, réduit l’efficacité de chauffe de l’appareil, ralentit le passage de l’eau et finit par endommager les composants internes de façon irréversible.

La fréquence de détartrage dépend directement de la dureté de l’eau dans votre région. Dans les zones où l’eau est particulièrement calcaire, comme en Île-de-France ou dans certaines régions du Sud-Est, il est recommandé de détartrer sa machine toutes les quatre à six semaines. Dans les régions où l’eau est plus douce, un détartrage tous les deux à trois mois peut suffire.

Pour détartrer efficacement, vous avez plusieurs options :

Utiliser un détartrant spécifique vendu dans le commerce, souvent sous forme de tablettes ou de liquide concentré

vendu dans le commerce, souvent sous forme de tablettes ou de liquide concentré Préparer une solution maison à base de vinaigre blanc dilué dans de l’eau (50/50), bien que cette méthode soit déconseillée par certains fabricants car elle peut altérer les joints

dans de l’eau (50/50), bien que cette méthode soit déconseillée par certains fabricants car elle peut altérer les joints Utiliser de l’acide citrique dilué dans de l’eau, une alternative plus douce que le vinaigre et tout aussi efficace

Quelle que soit la méthode choisie, pensez toujours à faire tourner plusieurs cycles d’eau claire après le détartrage pour rincer correctement l’intérieur de la machine. Un résidu de détartrant dans votre tasse n’est agréable ni au goût ni pour la santé.

2. Nettoyer les pièces amovibles après chaque utilisation

C’est une habitude que beaucoup négligent, souvent par manque de temps le matin. Pourtant, nettoyer les pièces amovibles de sa cafetière après chaque utilisation est l’un des gestes les plus efficaces pour préserver la longévité de l’appareil et garantir la qualité du café dans la tasse.

Les huiles de café se déposent sur toutes les surfaces en contact avec le grain ou la mouture. Ces huiles rancissent rapidement et finissent par donner un goût amer et désagréable à vos préparations. Pire, elles peuvent s’incruster dans les petits interstices des pièces et devenir très difficiles à éliminer si elles ne sont pas nettoyées régulièrement.

Les éléments à nettoyer systématiquement sont :

Le porte-filtre et la douche de groupe sur les machines expresso

et la sur les machines expresso Le bac à marc et le tiroir à café sur les machines automatiques

et le sur les machines automatiques Le filtre permanent ou le porte-filtre papier sur les cafetières à filtre

ou le sur les cafetières à filtre Le piston et le cylindre sur les cafetières à piston type French Press

et le sur les cafetières à piston type French Press La buse vapeur sur les machines expresso, à purger et essuyer immédiatement après chaque utilisation

Un simple rinçage à l’eau chaude suffit pour l’entretien quotidien. Un nettoyage plus poussé avec un produit adapté peut être réalisé une fois par semaine ou toutes les deux semaines selon l’intensité d’utilisation.

3. Utiliser une eau de qualité adaptée à votre machine

La qualité de l’eau que vous utilisez a un impact direct sur la durée de vie de votre cafetière. Une eau trop calcaire accélère le dépôt de tartre, comme évoqué précédemment. Mais une eau trop pure, comme l’eau distillée, peut poser problème en étant trop agressive pour certains matériaux internes.

L’idéal est d’utiliser une eau dont le taux de résidu sec se situe entre 75 et 150 mg par litre. C’est dans cette plage que l’eau est suffisamment minéralisée pour ne pas être corrosive, sans pour autant être chargée en calcaire au point d’encrasser rapidement la machine.

Si votre eau du robinet est particulièrement dure, plusieurs solutions existent :

Installer un filtre à eau directement sur votre robinet ou sous votre évier

directement sur votre robinet ou sous votre évier Utiliser une carafe filtrante de type Brita ou équivalent pour préparer l’eau avant de la verser dans le réservoir

de type Brita ou équivalent pour préparer l’eau avant de la verser dans le réservoir Utiliser de l’ eau en bouteille à faible teneur en minéraux, une option pratique mais moins écologique

à faible teneur en minéraux, une option pratique mais moins écologique Vérifier si votre machine dispose d’un filtre à eau intégré, présent sur de nombreux modèles haut de gamme, et le remplacer selon les préconisations du fabricant

Certaines marques comme De’Longhi, Jura ou Philips proposent des filtres à eau spécifiques pour leurs machines. Ces filtres sont conçus pour retenir le calcaire avant qu’il n’entre dans le circuit hydraulique de l’appareil, ce qui prolonge significativement la durée de vie des composants internes.

4. Respecter les quantités et ne pas forcer sur la machine

Chaque cafetière est conçue pour fonctionner dans des conditions précises. Forcer sur les quantités, utiliser une mouture inadaptée ou faire tourner la machine en dehors de ses limites techniques sont des erreurs qui usent prématurément les composants mécaniques et électriques de l’appareil.

Sur une machine à expresso manuelle, tasser le café trop fort dans le porte-filtre oblige la pompe à travailler sous une pression excessive. À terme, cette surcharge abîme la pompe et réduit sa durée de vie de façon notable. À l’inverse, un café insuffisamment tassé laisse passer l’eau trop rapidement et nuit à la qualité de l’extraction.

Sur une cafetière automatique avec broyeur intégré, utiliser une mouture trop fine peut bloquer le mécanisme de broyage et forcer le moteur. Il est important de régler le niveau de mouture progressivement et de ne jamais descendre d’un cran d’un seul coup, mais plutôt par étapes successives.

Quelques règles de bon sens à respecter :

Ne jamais dépasser la capacité maximale du réservoir indiquée par le fabricant Toujours vérifier que le bac à eau est suffisamment rempli avant de lancer un cycle de préparation Ne pas laisser tourner la machine à vide, sans eau dans le circuit Utiliser uniquement le type de café recommandé par le fabricant, notamment en ce qui concerne la granulométrie Respecter les temps de repos entre deux préparations successives sur les machines qui le préconisent

Ces précautions peuvent sembler évidentes, mais elles sont régulièrement ignorées dans la précipitation du quotidien. Or, ce sont souvent ces petits excès répétés qui finissent par provoquer des pannes coûteuses.

5. Stocker et entretenir la machine correctement entre les utilisations

L’entretien d’une cafetière ne se limite pas aux moments où elle est en fonctionnement. La façon dont vous la stockez et la manipulez au quotidien joue un rôle important dans sa longévité.

Premièrement, évitez de laisser de l’eau stagnante dans le réservoir. Une eau qui reste plusieurs jours sans être renouvelée peut développer des bactéries et des moisissures, notamment dans les zones peu aérées du circuit hydraulique. Si vous n’utilisez pas votre cafetière pendant plusieurs jours, videz le réservoir et laissez-le sécher à l’air libre.

Deuxièmement, faites attention à l’emplacement de la machine dans votre cuisine. Une cafetière placée trop près d’une source de chaleur, comme une plaque de cuisson ou un four, subit des variations de température qui peuvent affecter les joints et les composants électroniques. Préférez un emplacement stable, à l’abri de la chaleur directe et de l’humidité excessive.

Troisièmement, manipulez les pièces amovibles avec soin. Les porte-filtres, les bacs et les paniers sont souvent en plastique ou en métal léger. Les laisser tomber, les forcer ou les empiler sans précaution peut provoquer des fissures ou des déformations qui nuisent à l’étanchéité de l’ensemble.

Enfin, pensez à consulter régulièrement le manuel d’utilisation de votre appareil. Les fabricants y précisent les fréquences d’entretien recommandées, les produits à utiliser ou à éviter, et les signaux d’alerte à ne pas ignorer. Un voyant de détartrage qui s’allume, un bruit inhabituel lors du broyage ou un temps de chauffe anormalement long sont autant de signaux qui indiquent qu’il est temps d’intervenir avant que la situation ne s’aggrave.

Prendre soin de sa cafetière au quotidien, c’est finalement un investissement en temps très raisonnable au regard de ce que cela permet d’économiser. Une machine bien entretenue peut facilement tenir dix ans ou plus, là où une machine négligée peut rendre l’âme en moins de trois ans. Et entre les frais de réparation, le remplacement de l’appareil et la perte de qualité dans la tasse, les arguments pour adopter de bonnes habitudes d’entretien sont nombreux.