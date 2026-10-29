Puces et tiques chez les chiens et les chats : comment les prévenir efficacement toute l’année

Chaque année, des millions d’animaux de compagnie sont infestés par des puces ou des tiques, parfois sans que leur propriétaire ne s’en rende compte immédiatement.

Ces parasites ne sont pas seulement une source d’inconfort pour votre chien ou votre chat, ils peuvent transmettre des maladies sérieuses, certaines pouvant même affecter les humains vivant sous le même toit.

Une chatte qui se gratte sans arrêt, un chien qui se mordille la base de la queue, une petite bosse suspecte derrière une oreille… les signes sont là, mais la prévention reste encore trop souvent négligée.

Mettre en place de bonnes habitudes avant que le problème ne survienne est bien plus simple, moins coûteux et surtout moins stressant pour tout le monde, y compris pour l’animal.

Comprendre pourquoi la prévention est indispensable

Beaucoup de propriétaires pensent que leurs animaux ne risquent rien parce qu’ils vivent principalement en appartement ou qu’ils ne sortent que peu. C’est une idée reçue qui peut coûter cher. Une puce peut très bien être ramenée à la maison par un humain sur ses vêtements ou ses chaussures. Une tique peut se trouver dans un jardin, un parc urbain, ou même sur un balcon si des oiseaux ou des rongeurs y passent.

Les puces se reproduisent à une vitesse impressionnante. Une seule femelle peut pondre jusqu’à 50 œufs par jour. Ces œufs tombent dans l’environnement, se glissent dans les moquettes, les canapés, les coussins, les recoins du parquet. Une infestation peut donc s’installer très rapidement dans un logement, même propre et bien entretenu.

Les tiques, de leur côté, sont des vecteurs de maladies graves. Elles peuvent transmettre la maladie de Lyme, la piroplasmose (aussi appelée babésiose), l’ehrlichiose ou encore l’anaplasmose. Certaines de ces maladies sont potentiellement mortelles pour un chien ou un chat si elles ne sont pas prises en charge rapidement. La piroplasmose, par exemple, détruit les globules rouges et peut tuer un chien en quelques jours sans traitement.

Les différentes solutions préventives disponibles

Il existe aujourd’hui de nombreux produits et méthodes pour protéger efficacement vos animaux. Tous n’ont pas la même efficacité ni le même spectre d’action. Le choix dépend du mode de vie de l’animal, de son poids, de son âge, de son état de santé et des parasites présents dans votre région.

Les antiparasitaires externes

Ce sont les produits les plus courants. On distingue plusieurs formes :

Les pipettes spot-on : appliquées directement sur la peau, entre les omoplates ou à la base du crâne, elles diffusent une substance active qui se répand sur l’ensemble du corps de l’animal via les glandes sébacées. Leur durée d’action varie généralement entre 4 et 8 semaines selon les produits.

: appliquées directement sur la peau, entre les omoplates ou à la base du crâne, elles diffusent une substance active qui se répand sur l’ensemble du corps de l’animal via les glandes sébacées. Leur durée d’action varie généralement entre selon les produits. Les colliers antiparasitaires : certains colliers, comme le Seresto , offrent une protection pouvant aller jusqu’à 8 mois contre les puces et les tiques. Ils diffusent en continu des substances actives sur le pelage et la peau de l’animal.

: certains colliers, comme le , offrent une protection pouvant aller jusqu’à contre les puces et les tiques. Ils diffusent en continu des substances actives sur le pelage et la peau de l’animal. Les sprays : pratiques pour traiter rapidement un animal ou son environnement, ils sont souvent utilisés en complément d’autres méthodes.

: pratiques pour traiter rapidement un animal ou son environnement, ils sont souvent utilisés en complément d’autres méthodes. Les shampoings antiparasitaires : leur efficacité est limitée dans le temps et ils ne constituent pas une solution de prévention à long terme. Ils peuvent être utiles en cas d’infestation légère ou comme complément.

Les antiparasitaires internes (comprimés et médicaments)

Ces dernières années, des médicaments administrés par voie orale ont révolutionné la prévention antiparasitaire. Des molécules comme le fluralaner (Bravecto), l’afoxolaner (NexGard) ou le sarolaner (Simparica) offrent une protection efficace contre les puces et les tiques après une simple prise orale. Selon le produit, la durée d’action s’étend de 1 à 3 mois. Ces médicaments sont disponibles uniquement sur ordonnance vétérinaire en France, ce qui garantit un usage adapté à chaque animal.

Ces comprimés présentent l’avantage de ne laisser aucun résidu sur le pelage, ce qui est particulièrement appréciable dans les foyers avec de jeunes enfants qui ont l’habitude de caresser les animaux.

Les répulsifs naturels : utiles mais insuffisants seuls

Certains propriétaires préfèrent se tourner vers des solutions plus naturelles, notamment l’huile essentielle de lavande, le vinaigre de cidre, ou encore la terre de diatomée. Ces approches peuvent avoir un effet répulsif modéré, mais elles ne constituent pas une protection fiable contre les tiques, notamment parce qu’elles n’ont pas fait l’objet des mêmes études cliniques que les produits vétérinaires homologués. Elles peuvent éventuellement être utilisées en complément, mais jamais comme seule ligne de défense, surtout dans les zones à forte pression parasitaire.

Traiter l’environnement, une étape souvent oubliée

Protéger l’animal ne suffit pas si son environnement n’est pas traité en parallèle. Les œufs et larves de puces représentent 95 % de la population totale lors d’une infestation. Ils se trouvent dans la literie, les tapis, les fissures du parquet, les coussins du canapé. Si on ne traite que l’animal, les larves présentes dans l’environnement vont continuer leur cycle et réinfester l’animal en quelques semaines.

Voici les mesures à prendre pour assainir l’environnement :

Laver régulièrement la literie de l’animal à haute température (60°C minimum) pour tuer les œufs et les larves. Passer l’aspirateur fréquemment, en insistant sur les recoins, sous les meubles, le long des plinthes. Vider et jeter le sac ou la cuve immédiatement après. Utiliser un spray environnemental contenant un insecticide adulte et un inhibiteur de croissance des insectes (IGR), comme le méthoprène ou le pyriproxyfène, pour interrompre le cycle de développement des puces. Traiter tous les animaux du foyer simultanément, même ceux qui semblent ne pas être touchés.

Adapter la prévention aux saisons et aux habitudes de vie

On associe souvent les puces et les tiques aux mois chauds, et c’est vrai que leur activité est maximale au printemps et en été. Mais les puces peuvent survivre et se reproduire toute l’année à l’intérieur d’un logement chauffé. Les tiques, quant à elles, restent actives dès que la température dépasse 7 à 8°C, ce qui signifie qu’elles peuvent être présentes même en hiver dans certaines régions de France.

Un animal qui vit à la campagne, qui fréquente des forêts, des zones herbeuses ou des sous-bois aura besoin d’une protection plus soutenue qu’un animal citadin qui ne sort que pour de courtes promenades sur le bitume. De même, un chat qui sort librement dans un jardin est bien plus exposé qu’un chat d’appartement strict.

Il est recommandé par la plupart des vétérinaires de maintenir une protection antiparasitaire tout au long de l’année, sans interruption saisonnière, pour éviter les réinfestations et garantir une couverture continue.

Le rôle essentiel du vétérinaire dans la prévention

Le vétérinaire est votre meilleur allié pour établir un protocole de prévention adapté à votre animal. Il connaît les parasites présents dans votre région, les résistances éventuelles à certaines molécules, et peut orienter vers le produit le plus efficace selon le profil de votre chien ou de votre chat.

Certains antiparasitaires sont déconseillés chez les animaux souffrant d’épilepsie, chez les chiots ou chatons de moins de 8 semaines, ou encore chez les femelles gestantes ou allaitantes. Un avis vétérinaire permet d’éviter des erreurs qui peuvent avoir des conséquences graves. Il faut savoir que certains produits pour chiens sont toxiques pour les chats, notamment ceux contenant de la perméthrine. Un chat exposé à ce produit peut développer des tremblements, des convulsions et mourir en l’absence de soins d’urgence.

Inspecter régulièrement son animal

Même avec une protection en place, il est important de garder l’habitude d’examiner régulièrement son animal, surtout après chaque sortie en nature. Pour les tiques, les zones à inspecter en priorité sont :

Le contour des oreilles et l’intérieur du pavillon

L’espace entre les doigts et les coussinets

L’aine et les aisselles

Le tour du collier

La base de la queue

Si vous trouvez une tique accrochée, retirez-la le plus rapidement possible à l’aide d’un crochet à tiques (tire-tique), en effectuant un mouvement rotatif sans écraser le corps de la tique. Plus l’extraction est rapide, plus le risque de transmission de maladies est faible. Évitez d’utiliser de l’éther, de l’huile ou tout autre produit pour étouffer la tique avant de la retirer, car cela peut provoquer un rejet de salive et augmenter le risque de contamination.

Les signes qui doivent alerter

Malgré toutes les précautions, il peut arriver qu’une infestation ou une maladie transmise par un parasite se déclare. Voici les symptômes qui doivent vous amener à consulter rapidement un vétérinaire :

Symptôme Cause possible Grattages intenses, surtout à la base de la queue Allergie aux piqûres de puces (DAPP) Fatigue soudaine, fièvre, perte d’appétit Piroplasmose, maladie de Lyme Urines foncées ou rougeâtres Piroplasmose (destruction des globules rouges) Perte de poils par plaques Infestation sévère aux puces, réaction allergique Boiterie, gonflement des articulations Maladie de Lyme

La dermatite allergique par piqûres de puces (DAPP) est l’une des affections cutanées les plus fréquentes chez le chien et le chat. Un seul passage de puce suffit à déclencher une réaction allergique chez un animal sensibilisé. C’est pourquoi la prévention reste la meilleure réponse, bien plus efficace que le traitement curatif une fois que les symptômes sont installés.