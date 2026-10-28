Réussir la culture du riz jasmin : tout ce qu’il faut savoir avant de se lancer

Le riz jasmin est l’une des variétés de riz les plus appréciées au monde, notamment pour son parfum floral délicat et sa texture légèrement collante après cuisson.

Originaire de Thaïlande, il est aujourd’hui cultivé dans plusieurs régions d’Asie du Sud-Est, mais aussi par des passionnés de jardinage qui souhaitent tenter l’expérience chez eux.

Ce n’est pas une culture impossible, loin de là, mais elle demande de la rigueur, une bonne compréhension des besoins de la plante et un minimum de préparation.

Si vous avez un terrain adapté, de la patience et l’envie de voir pousser vos propres épis de riz parfumé, voici ce qu’il faut mettre en place pour maximiser vos chances de succès.

Comprendre le riz jasmin avant de le cultiver

Le riz jasmin, connu scientifiquement sous le nom Oryza sativa et commercialement sous l’appellation Thai Hom Mali, appartient à la sous-espèce indica. Il se distingue des autres variétés par la présence naturelle d’un composé aromatique appelé 2-acétyl-1-pyrroline, responsable de son odeur caractéristique qui rappelle le jasmin ou le pop-corn frais. Cette variété est à cycle long, ce qui signifie qu’elle nécessite une période de croissance plus étendue que les riz ordinaires, généralement entre 120 et 150 jours selon les conditions climatiques.

Avant de planter, il est utile de savoir que le riz jasmin est une plante tropicale qui aime la chaleur, l’humidité et un ensoleillement généreux. Elle pousse naturellement dans des régions où les températures oscillent entre 22°C et 35°C. En dehors de ces zones climatiques, la culture reste possible mais exige des aménagements particuliers.

Les conditions climatiques et géographiques idéales

Le premier facteur à évaluer avant de se lancer est le climat local. Le riz jasmin a besoin d’une longue saison chaude et humide. En France métropolitaine, la culture en plein champ est difficile sauf dans les régions les plus méridionales comme la Camargue, qui est d’ailleurs une zone historique de production rizicole en France. Dans les départements d’outre-mer comme la Guadeloupe, la Martinique ou la Réunion, les conditions sont beaucoup plus favorables.

Pour les jardiniers situés dans des zones tempérées, la culture en serre chaude ou en bac sur terrasse peut être une alternative intéressante, à condition de reproduire un environnement suffisamment chaud et humide tout au long du cycle végétatif.

Les besoins en eau

Le riz est une plante semi-aquatique. La méthode traditionnelle de culture en rizière inondée n’est pas une obligation absolue, mais elle reste la plus efficace pour le riz jasmin. L’inondation des parcelles permet de :

Maintenir une température stable autour des racines

Limiter la croissance des mauvaises herbes

Favoriser le développement racinaire

Réduire certains ravageurs du sol

Il est possible de cultiver le riz jasmin avec une irrigation contrôlée sans inondation permanente, mais cela demande une gestion de l’eau beaucoup plus rigoureuse et les rendements sont généralement inférieurs.

Préparer le sol et la parcelle

Le sol idéal pour la culture du riz jasmin est un sol argileux, riche en matière organique, avec une bonne capacité de rétention d’eau. Les sols sableux ou trop drainants sont à éviter car ils ne permettent pas de maintenir l’humidité nécessaire au développement de la plante.

La préparation du sol comprend plusieurs étapes :

Le labour profond : il permet d’ameublir la terre et d’enfouir les résidus végétaux des cultures précédentes. Le nivellement : la parcelle doit être la plus plane possible pour assurer une répartition homogène de l’eau d’irrigation. L’apport de matière organique : un amendement au compost bien décomposé ou au fumier enrichit le sol en nutriments essentiels. La création de diguettes : si vous optez pour la culture en rizière inondée, des petites levées de terre sur les bords de la parcelle permettent de retenir l’eau.

Le pH du sol optimal se situe entre 5,5 et 7. Un sol trop acide ou trop alcalin peut nuire à l’absorption des nutriments par la plante. Un test de sol avant la mise en culture est fortement recommandé.

La sélection et la préparation des semences

Choisir de bonnes semences est une étape déterminante. Il est préférable de se procurer des grains de riz jasmin non décortiqués, c’est-à-dire avec leur enveloppe naturelle, auprès de fournisseurs spécialisés ou de producteurs asiatiques. Le riz jasmin vendu en épicerie pour la consommation alimentaire a souvent subi un traitement thermique ou un décorticage qui le rend impropre à la germination.

Le trempage des grains

Avant le semis, les grains doivent être mis à tremper dans l’eau pendant 24 à 48 heures. Cette étape favorise la germination en réhydratant l’embryon. Après le trempage, les grains sont égouttés et laissés à l’air libre pendant quelques heures jusqu’à ce qu’ils commencent à montrer un léger germe blanc.

La pépinière

La technique la plus répandue consiste à réaliser une pépinière avant la transplantation. Les grains pré-germés sont semés densément dans une petite parcelle humide ou dans des bacs remplis de terreau. Au bout de 20 à 30 jours, les jeunes plants atteignent une hauteur de 15 à 25 cm et sont prêts à être repiqués.

Le repiquage et la gestion de la croissance

Le repiquage est une opération délicate qui consiste à transplanter les jeunes plants de la pépinière vers la parcelle définitive. Les plants sont arrachés délicatement, regroupés en touffes de 3 à 5 tiges et replantés à une profondeur de 2 à 3 cm dans la boue ou le sol humide.

L’espacement recommandé entre les plants est de 20 à 25 cm en tous sens. Un espacement suffisant permet une bonne aération, limite la propagation des maladies fongiques et favorise le tallage, c’est-à-dire la multiplication naturelle des tiges à partir d’un seul plant.

La fertilisation

Le riz jasmin est une plante gourmande en azote. Un apport fractionné d’engrais azoté est généralement recommandé :

Un premier apport au moment du repiquage pour favoriser la reprise

Un deuxième apport au stade du tallage actif

Un troisième apport à l’initiation paniculaire, c’est-à-dire quand la plante commence à former ses épis

Les engrais organiques comme le compost de fumier ou les engrais verts sont à privilégier pour une culture plus respectueuse de l’environnement. La fertilisation phosphatée et potassique est importante pour le développement racinaire et la résistance aux stress climatiques.

Les maladies et ravageurs à surveiller

Comme toute culture, le riz jasmin est exposé à plusieurs menaces qu’il convient d’identifier rapidement pour intervenir avant que les dégâts ne deviennent irréversibles.

Problème Symptômes Solution Pyriculariose Taches en forme de losange sur les feuilles, brunissement des épis Fongicides adaptés, variétés résistantes Helminthosporiose Taches brunes ovales sur les feuilles Rotation des cultures, traitement fongique Insectes foreurs de tiges Tiges creuses, cœur mort Surveillance régulière, insecticides biologiques Oiseaux Grains arrachés à maturité Filets de protection, épouvantails

La pyriculariose, causée par le champignon Magnaporthe oryzae, est la maladie la plus redoutée dans la culture du riz. Elle se développe particulièrement lors de périodes humides avec des nuits fraîches. Une surveillance hebdomadaire des plants est indispensable dès le stade tallage.

La récolte et le traitement post-récolte

Le riz jasmin est prêt à être récolté lorsque 80 à 85 % des grains ont pris une couleur dorée et que les tiges commencent à se courber sous le poids des épis. En conditions tropicales, cela intervient généralement entre 120 et 150 jours après le semis.

La récolte peut se faire à la main avec une faucille ou mécaniquement avec une moissonneuse-batteuse pour les grandes surfaces. Après la coupe, les tiges sont laissées à sécher au soleil pendant 3 à 5 jours avant le battage qui sépare les grains des pailles.

Le séchage et le stockage

Le séchage est une étape critique. Les grains doivent atteindre un taux d’humidité de 14 % avant le stockage pour éviter le développement de moisissures. Un séchage insuffisant est l’une des principales causes de pertes post-récolte.

Une fois séchés, les grains de riz jasmin en enveloppe (paddy) peuvent être stockés dans des contenants hermétiques, à l’abri de la lumière et de l’humidité, pendant plusieurs mois sans perte significative de qualité. Le décorticage pour obtenir le riz blanc ou semi-complet se fait à l’aide d’une décortiqueuse manuelle ou électrique.

Quelques conseils pratiques pour les petites surfaces

Si vous n’avez pas accès à une parcelle agricole, il est tout à fait possible de cultiver du riz jasmin en bac ou en pot sur un balcon ou une terrasse ensoleillée. Voici quelques points à retenir :

Utilisez des bacs profonds d’au moins 30 cm avec un substrat argileux et riche

avec un substrat argileux et riche Maintenez un niveau d’eau de 5 à 10 cm au-dessus du sol pendant la phase végétative

au-dessus du sol pendant la phase végétative Placez les bacs dans l’endroit le plus chaud et le plus ensoleillé disponible

Réduisez progressivement l’eau à l’approche de la récolte pour favoriser la maturation des grains

Protégez les plants des températures inférieures à 15°C qui peuvent stopper la croissance

Le rendement en bac sera forcément limité, mais l’expérience reste très enrichissante pour comprendre le cycle complet de cette plante extraordinaire et apprécier différemment le riz que l’on cuisine au quotidien.