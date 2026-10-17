Couper le chauffage la nuit : cette habitude que beaucoup adoptent en automne est-elle vraiment économique ?

Chaque année, quand les températures commencent à chuter et que les premières factures de gaz ou d’électricité arrivent dans les boîtes aux lettres, la même question revient.

Faut-il laisser le chauffage tourner toute la nuit, ou vaut-il mieux l’éteindre complètement pour faire des économies ?

La réponse n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire, et elle dépend de plusieurs facteurs concrets : le type de logement, le système de chauffage utilisé, et même la région où l’on habite.

Ce débat revient chaque automne avec une acuité particulière, surtout depuis que les prix de l’énergie ont fortement augmenté ces dernières années en France.

Ce que l’on entend souvent sur le sujet

Beaucoup de gens sont convaincus qu’éteindre le chauffage la nuit est forcément une bonne idée. Le raisonnement paraît logique : on dort sous une couette, on n’a pas besoin de 20 degrés dans toute la maison, autant couper et économiser. D’autres, au contraire, affirment que relancer un logement froid le matin coûte plus cher en énergie que de maintenir une température stable toute la nuit. Ces deux positions circulent depuis longtemps, parfois présentées comme des vérités absolues. La réalité est plus nuancée.

Ce que dit vraiment la physique du bâtiment

Un logement perd de la chaleur en permanence. La vitesse à laquelle il se refroidit dépend directement de la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur, ainsi que de la qualité de son isolation. C’est ce qu’on appelle le déphasage thermique. Dans un appartement bien isolé avec du double vitrage et une bonne isolation des murs, la température intérieure mettra plusieurs heures à descendre de manière significative. Dans une vieille maison mal isolée, en revanche, la chaleur s’échappe très rapidement.

Ce point est fondamental. Il signifie que couper le chauffage la nuit n’a pas le même effet selon le logement. Dans un bâtiment récent aux normes BBC ou RT 2012, la température peut rester acceptable une grande partie de la nuit sans aucune dépense d’énergie supplémentaire. Dans une maison ancienne des années 1960, le logement sera froid en quelques heures seulement.

La relance du matin : le vrai sujet du débat

L’argument le plus souvent avancé par ceux qui s’opposent à l’extinction nocturne est le coût de la relance. Remettre le chauffage à fond le matin pour retrouver rapidement une température confortable consommerait, selon eux, plus d’énergie que ce qui a été économisé pendant la nuit.

Ce raisonnement est partiellement faux. L’ADEME (Agence de la transition écologique) a clairement indiqué que baisser la température la nuit génère des économies réelles dans la grande majorité des cas. L’énergie dépensée pour relancer le chauffage le matin est inférieure à celle qui aurait été consommée pour maintenir la température toute la nuit. La raison est simple : un logement froid perd moins de chaleur vers l’extérieur qu’un logement chaud. Moins la différence de température intérieur/extérieur est grande, moins les pertes sont importantes.

Là où le bât blesse, c’est dans la manière de relancer. Si vous remontez d’un coup à 22 ou 23 degrés le matin en forçant votre chaudière ou vos radiateurs électriques à pleine puissance pendant une heure, l’économie se réduit. Si vous programmez une remontée progressive à partir de 6h du matin pour atteindre 19 degrés à 7h30, vous optimisez réellement votre consommation.

Baisser ou couper : il y a une différence importante

Il faut distinguer deux choses que l’on confond souvent dans ces discussions :

Couper complètement le chauffage : éteindre totalement le système, ce qui peut poser des problèmes selon les équipements et la saison.

: éteindre totalement le système, ce qui peut poser des problèmes selon les équipements et la saison. Baisser la température de nuit : passer de 19-20 degrés à 16-17 degrés, ce qu’on appelle le mode hors gel renforcé ou simplement la programmation nocturne.

L’ADEME recommande de ne pas descendre en dessous de 16 degrés la nuit dans les pièces occupées. En dessous de cette température, les parois et les meubles se refroidissent en profondeur, et la remontée thermique demande beaucoup plus d’énergie et de temps. On parle d’inertie thermique des matériaux : une dalle en béton ou un mur en pierre stocke la chaleur et la restitue, mais quand elle est vraiment froide, elle absorbe d’abord l’énergie produite par le chauffage avant de la libérer dans la pièce.

Le type de chauffage change tout

Le système de chauffage utilisé influence considérablement la stratégie à adopter.

Les radiateurs électriques à inertie

Ces appareils fonctionnent avec un corps de chauffe en pierre réfractaire, en fonte ou en céramique. Ils mettent du temps à monter en température mais restituent la chaleur longtemps après avoir été éteints. Les couper complètement la nuit n’est pas idéal : il vaut mieux les passer en mode réduit plutôt qu’en mode arrêt complet.

Les convecteurs électriques classiques

Ces appareils, souvent appelés grille-pain dans le langage courant, n’ont aucune inertie. Ils chauffent vite et refroidissent vite. Les couper la nuit est possible, mais la relance le matin est immédiate et consommatrice. La programmation reste la meilleure option.

Les chaudières gaz avec radiateurs à eau

Ce système a une bonne inertie. Une fois les radiateurs chauds, ils continuent à diffuser de la chaleur un moment après l’arrêt de la chaudière. Baisser la consigne de nuit est efficace. Couper complètement peut, dans certains cas, créer des problèmes de condensation dans les tuyaux ou allonger fortement le temps de remontée en température.

Les pompes à chaleur

Les pompes à chaleur (PAC) sont particulièrement sensibles aux grands écarts de température. Elles sont plus efficaces quand elles maintiennent une température stable que quand elles doivent rattraper un logement très froid. Pour ce type d’équipement, la baisse nocturne modérée est préférable à l’extinction complète.

Automne versus hiver : une nuance à ne pas négliger

En automne, les températures nocturnes extérieures restent souvent entre 5 et 12 degrés selon les régions. Dans ces conditions, un logement correctement isolé peut très bien supporter une nuit sans chauffage ou avec un chauffage réduit au minimum. La situation est différente en plein hiver, quand les températures descendent sous zéro. À ce moment-là, couper complètement le chauffage peut exposer les canalisations au risque de gel, surtout dans les maisons individuelles ou les logements avec des tuyaux passant dans des zones non chauffées comme les garages ou les vide-sanitaires.

En automne, la marge de manœuvre est donc plus grande. C’est précisément la période idéale pour tester et ajuster sa programmation avant les grands froids.

Combien peut-on vraiment économiser ?

L’ADEME avance qu’une réduction de la température de 1 degré correspond à environ 7 % d’économie sur la facture de chauffage. Si vous passez de 20 degrés le jour à 17 degrés la nuit pendant 8 heures, sur une saison de chauffe complète, les économies peuvent représenter plusieurs dizaines à quelques centaines d’euros selon la taille du logement et le prix de l’énergie.

Ces chiffres varient évidemment en fonction de nombreux paramètres :

La surface du logement

Le niveau d’isolation

Le prix du gaz ou de l’électricité au moment de la saison

Le nombre d’heures de réduction nocturne

La rigueur de l’hiver dans votre région

Pour un appartement de 70 m² chauffé au gaz à Paris, les économies liées à une programmation nocturne bien réglée peuvent se situer entre 80 et 150 euros par an. Ce n’est pas négligeable, surtout cumulé avec d’autres gestes simples.

Les bons réflexes pour optimiser sans se priver

Plutôt que de trancher entre tout ou rien, voici ce qui fonctionne réellement :

Programmer une baisse automatique à partir de 22h ou 23h, selon vos habitudes de coucher. Viser 16 à 17 degrés dans les pièces de vie la nuit, et pas moins. Programmer la relance progressive 30 à 45 minutes avant le réveil pour trouver un logement à bonne température. Fermer les portes des chambres pour concentrer la chaleur là où vous dormez. Utiliser un thermostat programmable ou connecté si votre installation le permet. Ces équipements permettent une gestion fine et automatique qui évite les oublis et les excès. Ne pas couper le chauffage dans les pièces humides comme la salle de bain, où un refroidissement trop important favorise la condensation et les moisissures.

La qualité du sommeil entre aussi en jeu

Un aspect souvent oublié dans ce débat est le confort nocturne. Les spécialistes du sommeil s’accordent à dire que la température idéale pour dormir se situe entre 16 et 18 degrés dans la chambre. Un logement trop chaud la nuit nuit à la qualité du sommeil. Baisser le chauffage la nuit n’est donc pas seulement une question d’économie : c’est aussi une question de santé et de récupération. En ce sens, la programmation nocturne est doublement bénéfique.

Couper ou baisser le chauffage la nuit cet automne est une vraie économie, à condition de le faire intelligemment. Ce n’est pas l’extinction brutale et totale qui rapporte le plus, mais une réduction maîtrisée, programmée, adaptée à votre logement et à votre équipement. Les quelques minutes passées à régler correctement votre thermostat ou votre programmateur peuvent se traduire par des économies concrètes sur toute la saison de chauffe, sans sacrifier votre confort.