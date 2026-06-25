Savannah : la ville sudiste qui vous envoûte dès les premières heures

Il y a des villes qu’on aime immédiatement, sans vraiment savoir pourquoi.

Savannah, en Géorgie, fait partie de ces endroits qui s’imposent à vous sans crier gare.

Les rues pavées bordées de chênes centenaires drapés de mousse espagnole, les maisons victoriennes aux couleurs pastel, les squares ombragés où le temps semble suspendu… tout ici respire une élégance tranquille qu’on ne trouve nulle part ailleurs aux États-Unis.

Ce n’est pas un hasard si la ville est régulièrement classée parmi les plus belles destinations américaines.

Savannah ne se visite pas, elle se vit, lentement, au rythme de ses habitants qui ont gardé intact cet art sudiste de prendre le temps.

Une ville fondée sur un plan unique en son genre

Savannah a été fondée en 1733 par le général britannique James Oglethorpe, qui en a dessiné le plan urbain avec une précision remarquable. Ce plan, organisé autour d’une série de squares — des places publiques verdoyantes disposées en damier — est toujours visible aujourd’hui et constitue l’ossature même de la ville historique. À l’origine, la ville comptait 24 squares, dont 22 sont encore préservés. Chacun porte un nom, une histoire, une identité propre.

Ce modèle urbanistique, unique aux États-Unis, a été pensé pour favoriser la vie communautaire. Les squares n’étaient pas de simples ornements : ils servaient de lieux de rassemblement, de marchés, parfois d’espaces militaires. Aujourd’hui, ils sont devenus le cœur battant de la vie quotidienne à Savannah, des endroits où les habitants lisent, pique-niquent ou simplement profitent de l’ombre des chênes vivants (Quercus virginiana) recouverts de mousse espagnole, cette plante épiphyte qui donne à la ville son atmosphère si particulière.

Le quartier historique, un musée à ciel ouvert

Le Historic District de Savannah est l’un des plus grands quartiers historiques préservés des États-Unis. Sur environ 2,5 kilomètres carrés, on trouve une concentration exceptionnelle d’architecture des XVIIIe et XIXe siècles. Les styles se mêlent harmonieusement : architecture géorgienne, fédérale, grecque classique et victorienne cohabitent sans jamais se contredire.

Se promener dans les rues du centre historique, c’est avancer dans un décor qui semble sorti d’un roman. La rue Bull Street, l’artère principale qui traverse plusieurs squares, est particulièrement représentative de cette beauté architecturale. Les façades soignées, les balcons en fer forgé, les portes d’entrée surmontées de fenêtres en éventail… chaque détail raconte une époque révolue mais soigneusement entretenue.

La ville a eu la sagesse de résister aux vagues de démolition qui ont défiguré tant de centres-villes américains au XXe siècle. C’est en grande partie grâce à l’action de l’Historic Savannah Foundation, fondée en 1955 par un groupe de femmes déterminées à sauver le patrimoine local, que ce quartier exceptionnel a survécu.

Les squares, âme véritable de Savannah

On ne peut pas parler de Savannah sans s’attarder sur ses squares. Chacun mérite qu’on s’y arrête, qu’on s’assoie sur un banc, qu’on observe la vie qui passe. Quelques-uns se distinguent particulièrement.

Forsyth Park : le plus grand espace vert de la ville, avec sa fontaine blanche emblématique datant de 1858 . C’est ici que les habitants viennent jogger le matin, jouer au frisbee ou simplement flâner sous les arbres.

: le plus grand espace vert de la ville, avec sa fontaine blanche emblématique datant de . C’est ici que les habitants viennent jogger le matin, jouer au frisbee ou simplement flâner sous les arbres. Chippewa Square : rendu célèbre par la scène du banc dans le film Forrest Gump (1994), même si le banc original est aujourd’hui exposé au Savannah History Museum .

: rendu célèbre par la scène du banc dans le film Forrest Gump (1994), même si le banc original est aujourd’hui exposé au . Madison Square : élégant et calme, avec sa statue du général Nathanael Greene , héros de la guerre d’Indépendance.

: élégant et calme, avec sa statue du général , héros de la guerre d’Indépendance. Lafayette Square : entouré de maisons historiques remarquables, dont la Andrew Low House, résidence d’un riche marchand britannique du XIXe siècle.

Ces squares ne sont pas figés dans le temps. Ils vibrent au quotidien, animés par des concerts improvisés, des marchés de producteurs ou simplement la présence des étudiants de la SCAD — la Savannah College of Art and Design — qui ont fait de la ville leur terrain de jeu créatif.

La SCAD, quand l’art contemporain s’invite dans la ville historique

La Savannah College of Art and Design, fondée en 1978, est devenue l’une des plus grandes et des plus réputées écoles d’art et de design des États-Unis. Elle accueille aujourd’hui plus de 15 000 étudiants venus du monde entier. Sa présence a profondément transformé Savannah sans pour autant en altérer l’âme.

La SCAD a racheté et restauré des dizaines de bâtiments historiques pour en faire des campus, des galeries, des résidences étudiantes. Elle organise chaque année le SCAD Savannah Film Festival, l’un des festivals de cinéma les plus importants du Sud des États-Unis, qui attire des professionnels et des célébrités d’Hollywood.

Grâce à cette école, Savannah est devenue une ville créative à part entière, où les galeries d’art contemporain côtoient les demeures historiques, où les jeunes designers croisent les vieilles familles sudistes dans les mêmes cafés. Cette cohabitation donne à la ville une énergie particulière, un équilibre rare entre tradition et modernité.

La gastronomie sudiste, une expérience à part entière

Manger à Savannah, c’est découvrir la cuisine du Sud des États-Unis dans ce qu’elle a de plus authentique. La ville possède une scène gastronomique étonnamment riche pour une cité de moins de 150 000 habitants.

Les incontournables de la table locale incluent le fried chicken (poulet frit), les shrimp and grits (crevettes sur polenta de maïs), le peach cobbler (crumble aux pêches) et les inévitables biscuits au beurre, servis à toute heure du jour. Le restaurant Mrs. Wilkes’ Dining Room, ouvert depuis 1943 sur Jones Street, est une institution absolue : on y mange en table commune, à la façon d’un repas de famille, avec des plats servis en grands bols à partager.

Le City Market, dans le quartier historique, regroupe de nombreux restaurants, bars et boutiques dans un cadre animé et convivial. C’est l’endroit idéal pour terminer une journée de visite autour d’un verre de sweet tea — le thé glacé sucré, boisson emblématique du Sud — ou d’un cocktail local.

Le bord de rivière et les environs, pour prolonger le séjour

Le River Street, qui longe la Savannah River, est l’un des endroits les plus vivants de la ville. Aménagé sur d’anciens entrepôts de coton du XIXe siècle, il accueille aujourd’hui restaurants, boutiques de souvenirs et bars qui animent les soirées locales. Les pavés en ballast de navire qui recouvrent les trottoirs rappellent que Savannah fut longtemps l’un des ports les plus actifs du continent américain.

À quelques kilomètres de la ville, les îles barrières offrent un dépaysement supplémentaire. Tybee Island, accessible en une vingtaine de minutes en voiture, est la plage des habitants de Savannah. Avec son phare datant du XVIIIe siècle, ses maisons de bois colorées et son ambiance décontractée, elle constitue une escapade idéale pour une journée ou une nuit.

Plus au sud, Jekyll Island et Cumberland Island — cette dernière accessible uniquement en ferry — proposent des paysages côtiers préservés d’une beauté sauvage, avec leurs plages désertes, leurs chevaux sauvages et leurs forêts maritimes intactes.

Le meilleur moment pour visiter Savannah

Le climat de Savannah est de type subtropical humide, avec des étés chauds et moites et des hivers doux. Les meilleures périodes pour visiter la ville sont le printemps (mars à mai) et l’automne (octobre à novembre), quand les températures sont agréables et la végétation particulièrement belle.

Le mois de mars est marqué par la St. Patrick’s Day Parade, l’une des plus importantes des États-Unis après celle de New York. Savannah possède en effet une forte communauté d’origine irlandaise, et la fête prend ici des proportions spectaculaires, attirant des centaines de milliers de visiteurs chaque année.

En décembre, la ville revêt ses habits de fête avec des décorations lumineuses qui soulignent encore davantage l’élégance de son architecture. Les squares illuminés, les maisons historiques ornées de guirlandes… Savannah en hiver possède un charme particulier, plus intime, loin de l’affluence touristique du printemps.

Comment se déplacer à Savannah

Le centre historique de Savannah se visite très facilement à pied. Les distances entre les différents squares et sites d’intérêt sont courtes, et la marche est sans conteste la meilleure façon de découvrir la ville à son propre rythme. Pour les visiteurs qui souhaitent un peu de contexte historique, les visites guidées à pied sont nombreuses et de qualité variable — certaines se spécialisent même dans les ghost tours, des visites nocturnes centrées sur les nombreuses légendes et histoires de fantômes qui entourent cette ville chargée d’histoire.

Des vélos et trottinettes électriques sont disponibles en libre-service dans plusieurs points de la ville. Pour les environs, notamment pour rejoindre Tybee Island, une voiture de location reste nécessaire. L’aéroport international de Savannah-Hilton Head (SAV) propose des vols directs vers de nombreuses villes américaines, dont New York, Atlanta, Chicago et Washington D.C.

Savannah, une ville qui reste gravée dans la mémoire

Peu de villes américaines laissent une impression aussi durable que Savannah. Elle n’a pas la frénésie de New York, ni le glamour de Los Angeles, ni même la fièvre musicale de La Nouvelle-Orléans. Elle a autre chose : une grâce tranquille, une capacité à faire ralentir le visiteur, à lui faire apprécier les détails — la lumière de fin d’après-midi qui filtre à travers les chênes, le parfum des magnolias au printemps, le son des carillons dans les squares endormis.

C’est peut-être cela, le vrai secret de Savannah : elle ne cherche pas à impressionner. Elle existe, simplement, avec une confiance sereine dans sa propre beauté. Et c’est précisément pour cette raison qu’on en revient toujours différent.