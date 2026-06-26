Les vagues de chaleur se multiplient : les réflexes à adopter pour voyager sans mauvaise surprise

L’été dernier, des millions de touristes ont été pris de court par des températures dépassant les 40°C dans plusieurs pays européens.

Des vols annulés, des musées fermés en plein après-midi, des hôtels sans climatisation et des files d’attente interminables sous un soleil de plomb.

Personne ne vous prévient vraiment de ce qui vous attend quand une vague de chaleur s’abat sur votre destination de vacances.

Et pourtant, avec un minimum de préparation et quelques ajustements dans votre façon de voyager, il est tout à fait possible de profiter de l’Europe en été sans mettre sa santé en danger.

Comprendre ce qu’est réellement une vague de chaleur en Europe

Une vague de chaleur ne se résume pas à quelques journées chaudes. En Europe, les météorologues parlent de vague de chaleur lorsque les températures dépassent un seuil anormalement élevé pendant au moins trois jours consécutifs. Ce seuil varie selon les pays et les régions. En France, Météo-France utilise des indicateurs combinant températures diurnes et nocturnes. En Espagne, en Italie ou en Grèce, les seuils sont naturellement plus élevés, car les populations y sont davantage habituées à la chaleur.

Ce qui rend ces épisodes particulièrement dangereux pour les voyageurs, c’est la combinaison de plusieurs facteurs : la fatigue du voyage, les longues marches dans des villes peu ombragées, les repas pris à des heures inhabituelles et une hydratation souvent insuffisante. Le corps met plusieurs jours à s’acclimater à une chaleur intense, ce que beaucoup de touristes ignorent.

Les destinations européennes les plus touchées par les fortes chaleurs

Toutes les régions d’Europe ne sont pas égales face aux vagues de chaleur. Certaines zones sont structurellement plus exposées que d’autres.

Le bassin méditerranéen

La péninsule ibérique, le sud de l’Italie, la Grèce et les îles comme la Sicile, la Sardaigne, la Crète ou les îles grecques enregistrent régulièrement des températures supérieures à 40°C en juillet et août. Séville, en Espagne, est l’une des villes les plus chaudes d’Europe continentale avec des pics pouvant frôler les 47°C. Athènes n’est pas en reste, avec des épisodes de chaleur extrême de plus en plus fréquents ces dernières années.

L’Europe du Nord de plus en plus concernée

Ce que beaucoup de voyageurs ne savent pas, c’est que les pays du nord de l’Europe sont souvent moins bien équipés pour faire face à la chaleur. En Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas ou en Allemagne, les bâtiments historiques, les transports en commun et même de nombreux hôtels ne disposent pas de climatisation. Lors de la canicule de juillet 2022, le Royaume-Uni a enregistré pour la première fois de son histoire des températures dépassant les 40°C. Les voyageurs qui s’y rendent en pensant échapper à la chaleur du sud peuvent donc se retrouver dans des situations inconfortables, voire dangereuses.

Préparer son voyage : les bons réflexes avant de partir

La préparation est la clé pour traverser une vague de chaleur sans encombre. Quelques vérifications simples peuvent faire une vraie différence.

Vérifier les prévisions météo et les alertes officielles

Avant de partir, consultez les prévisions météorologiques de votre destination sur des sites fiables comme Météo-France, le European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) ou les services météo nationaux. En cas d’alerte canicule, les autorités locales publient souvent des recommandations spécifiques, notamment sur les horaires d’ouverture des sites touristiques ou les restrictions en vigueur.

Choisir le bon hébergement

C’est un point souvent négligé lors de la réservation. Vérifiez explicitement si votre hébergement est équipé d’une climatisation individuelle et non d’un simple ventilateur. Dans les villes du nord de l’Europe ou dans les maisons d’hôtes et gîtes ruraux, la climatisation est loin d’être systématique. Privilégiez les chambres situées en étage bas ou en sous-sol, naturellement plus fraîches, et évitez les chambres exposées plein ouest qui accumulent la chaleur en fin de journée.

Préparer sa trousse santé

Emportez avec vous :

Un thermomètre pour surveiller votre température corporelle

pour surveiller votre température corporelle De la crème solaire à indice élevé (SPF 50 minimum)

(SPF 50 minimum) Des sels de réhydratation orale , particulièrement utiles en cas de sudation excessive

, particulièrement utiles en cas de sudation excessive Un brumisateur portable

portable Des médicaments contre les maux de tête, souvent provoqués par la déshydratation

Si vous prenez des médicaments réguliers, sachez que certains traitements, notamment les diurétiques, les antihypertenseurs ou certains antidépresseurs, peuvent augmenter la sensibilité à la chaleur. Consultez votre médecin avant le départ.

Sur place : adapter son rythme et ses habitudes

Voyager pendant une vague de chaleur demande de revoir complètement son organisation quotidienne. Les touristes qui maintiennent leur rythme habituel sont les premiers à souffrir.

Adopter le rythme local

Dans les pays méditerranéens, la sieste n’est pas un luxe, c’est une adaptation climatique qui a fait ses preuves depuis des siècles. Les habitants évitent de sortir entre 13h et 17h, heure à laquelle le soleil est au plus fort. Profitez de ces heures pour vous reposer dans votre hébergement climatisé, visiter des musées ou des sites couverts, ou simplement lire à l’ombre.

Organisez vos visites en deux temps : tôt le matin, dès l’ouverture des sites, et en fin d’après-midi à partir de 18h. Non seulement vous éviterez la chaleur maximale, mais vous profiterez d’une lumière bien plus belle pour vos photos et de moins de monde sur les sites touristiques.

S’hydrater correctement

La règle des deux litres d’eau par jour ne s’applique plus lors d’une vague de chaleur. En cas de forte chaleur et d’activité physique, les besoins peuvent monter à trois litres ou plus. N’attendez pas d’avoir soif pour boire : la soif est déjà un signe de déshydratation légère.

Évitez l’alcool et les boissons sucrées qui accentuent la déshydratation. En Italie, en Espagne et en Grèce, l’eau du robinet est généralement potable dans les grandes villes, ce qui vous permettra de remplir votre gourde gratuitement. Portez toujours une gourde isotherme avec vous.

S’habiller intelligemment

Oubliez le jean et les vêtements synthétiques. Privilégiez les matières naturelles comme le coton ou le lin, qui respirent bien et absorbent la transpiration. Les couleurs claires réfléchissent la lumière solaire. Un chapeau à larges bords est indispensable, tout comme une paire de lunettes de soleil avec protection UV. Des sandales ou des chaussures légères sont préférables aux baskets qui gardent la chaleur.

Reconnaître les signes d’alerte et réagir rapidement

Savoir identifier les symptômes d’un coup de chaleur peut littéralement sauver une vie. Il ne faut pas confondre la simple fatigue liée à la chaleur avec un véritable coup de chaleur, qui est une urgence médicale.

Les signes qui doivent alerter

Température corporelle supérieure à 39,5°C

Peau chaude, rouge et sèche (absence de transpiration alors qu’il fait très chaud)

Confusion mentale, propos incohérents

Maux de tête intenses

Nausées et vomissements

Perte de connaissance

En cas de coup de chaleur, appelez immédiatement les secours. En Europe, le numéro d’urgence européen est le 112, accessible depuis tous les pays membres de l’Union européenne. En attendant les secours, allongez la personne à l’ombre, humidifiez sa peau avec de l’eau fraîche et ventilez-la.

Les sites touristiques et les transports pendant les fortes chaleurs

Une vague de chaleur peut perturber significativement votre programme touristique. Certains sites en plein air, comme les ruines de Pompéi en Italie ou l’Acropole d’Athènes, peuvent réduire leurs horaires d’ouverture ou fermer temporairement lors des pics de chaleur extrême. En 2021 et 2023, l’Acropole a été fermée plusieurs après-midis consécutifs pour protéger les visiteurs.

Les transports ferroviaires peuvent être affectés. Les rails se dilatent sous l’effet de la chaleur, ce qui oblige parfois les opérateurs à réduire la vitesse des trains ou à annuler certains services. En France, la SNCF et Eurostar ont déjà été contraints de limiter leurs services lors de canicules. Prévoyez des marges dans vos correspondances et vérifiez les informations en temps réel.

Quelques destinations alternatives pour fuir la chaleur en Europe

Si vous avez la flexibilité d’adapter votre itinéraire, certaines régions européennes offrent des températures plus clémentes même en plein été.

La Norvège , la Suède et la Finlande restent des destinations fraîches avec des températures moyennes de 20 à 25°C en juillet

, la et la restent des destinations fraîches avec des températures moyennes de 20 à 25°C en juillet Les îles Féroé et l’ Islande offrent des paysages spectaculaires avec des températures rarement supérieures à 15°C en été

et l’ offrent des paysages spectaculaires avec des températures rarement supérieures à 15°C en été Les Alpes autrichiennes et les Dolomites italiennes permettent de combiner montagne et fraîcheur

et les permettent de combiner montagne et fraîcheur La côte atlantique irlandaise et la Bretagne en France bénéficient de brises océaniques qui tempèrent les chaleurs estivales

Ce que vous devez savoir sur votre assurance voyage

Vérifiez attentivement les conditions de votre assurance voyage avant de partir. Certains contrats couvrent les frais médicaux liés aux coups de chaleur, les annulations de vols dues aux conditions météorologiques extrêmes ou les modifications de réservation imposées par des fermetures de sites. D’autres excluent explicitement les événements climatiques. Lisez les petits caractères et, si nécessaire, souscrivez une couverture complémentaire.

La Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM), disponible gratuitement pour les ressortissants de l’Union européenne, vous permet de bénéficier des soins de santé dans les pays membres aux mêmes conditions que les résidents locaux. Elle ne remplace pas une assurance voyage complète, mais constitue un filet de sécurité précieux en cas d’urgence médicale.

Voyager responsable par temps de canicule

Les vagues de chaleur mettent à rude épreuve les populations locales et les infrastructures des destinations touristiques. Être un voyageur responsable en période de canicule, c’est aussi respecter les ressources en eau des territoires que vous visitez, éviter les activités qui génèrent des déchets plastiques inutiles, et soutenir les commerces locaux qui souffrent souvent économiquement de la baisse de fréquentation touristique lors des épisodes de chaleur extrême.

Avec le changement climatique, ces épisodes de chaleur intense vont se multiplier et s’intensifier en Europe dans les années à venir. Apprendre à voyager différemment, à adapter ses attentes et son rythme, n’est plus une option mais une nécessité pour continuer à découvrir ce continent exceptionnel sans en payer le prix sur sa santé.