Week-end d’été en famille à Rennes : les meilleures idées pour profiter à fond

Rennes en été, c’est une ville qui change de visage.

Les terrasses se remplissent, les parcs accueillent des familles entières, et les ruelles du centre historique prennent une couleur particulière sous le soleil breton.

Beaucoup de parents hésitent à y passer un week-end avec leurs enfants, persuadés que la capitale bretonne est avant tout une ville étudiante. C’est une erreur.

Rennes offre une palette d’activités qui convient aussi bien aux plus petits qu’aux adolescents, et même aux grands-parents qui auraient fait le déplacement.

Deux jours suffisent pour en voir l’essentiel, à condition de bien organiser son séjour.

Le centre historique, première étape incontournable

Commencer par le centre historique de Rennes est presque une évidence. Le quartier autour de la place des Lices et de la rue Saint-Georges concentre une bonne partie du patrimoine architectural de la ville. Les maisons à colombages datant des XVe et XVIe siècles impressionnent les enfants, surtout quand on leur explique que ces bâtiments ont survécu à l’incendie de 1720 qui a ravagé une grande partie de la cité.

La balade est agréable et ne demande pas d’effort particulier. Le sol est plat, les ruelles sont piétonnes pour la plupart, et il y a suffisamment de petites boutiques et de boulangeries pour faire des pauses sans que les plus jeunes ne s’impatientent. Prévoir environ une heure et demie pour cette promenade, davantage si vous vous arrêtez pour prendre des photos ou pour vous asseoir en terrasse.

La place des Lices et son marché du samedi matin

Si votre week-end inclut un samedi matin, ne ratez sous aucun prétexte le marché de la place des Lices. C’est l’un des plus grands marchés de plein air de France, et il se tient chaque samedi depuis des siècles. Les enfants y découvrent des produits qu’ils ne voient pas forcément dans les supermarchés : des variétés de légumes anciennes, des fromages bretons, des crêpes préparées sur place. L’ambiance est animée, colorée, et les odeurs à elles seules valent le détour. Arriver avant 9h30 pour éviter la foule.

Le parc du Thabor, le poumon vert de la famille

À quelques minutes à pied du centre, le parc du Thabor est probablement l’endroit le plus apprécié des familles rennaises en été. Ce parc de plus de dix hectares combine plusieurs espaces distincts : un jardin à la française, une roseraie, un jardin botanique, une volière et des aires de jeux pour les enfants. L’entrée est gratuite, ce qui ne gâche rien.

Les pelouses sont grandes et bien entretenues. On peut y pique-niquer sans problème, poser une couverture et laisser les enfants courir librement. La roseraie est particulièrement belle en juin et juillet, quand les fleurs sont en pleine floraison. La volière plaît beaucoup aux plus petits, qui peuvent observer de nombreuses espèces d’oiseaux de près. Compter une bonne demi-journée pour profiter du parc sans se presser.

Les aires de jeux du Thabor

Les aires de jeux du parc du Thabor ont été rénovées ces dernières années. Elles proposent des équipements adaptés à différentes tranches d’âge, des structures pour les tout-petits jusqu’aux jeux plus physiques pour les enfants de 8 à 12 ans. C’est un bon endroit pour laisser les enfants se dépenser pendant que les adultes soufflent un peu sur un banc à l’ombre.

Le musée des Beaux-Arts, pour une parenthèse culturelle

Le musée des Beaux-Arts de Rennes est installé dans un bâtiment du XVIIe siècle en plein cœur de la ville. Sa collection est l’une des plus riches de province, avec des œuvres allant de l’Antiquité égyptienne jusqu’à l’art contemporain. Il propose régulièrement des activités spécifiquement conçues pour les familles, notamment des ateliers de création et des visites guidées adaptées aux enfants pendant les périodes estivales.

Même sans activité programmée, le musée se visite très bien en famille. Certaines salles sont particulièrement accessibles aux enfants, notamment celles consacrées à l’Égypte ancienne et aux peintures flamandes avec leurs scènes de vie quotidienne. Prévoir une heure à une heure et demie, pas plus, pour maintenir l’attention des plus jeunes.

Tarif réduit pour les enfants de moins de 18 ans

Gratuit le premier dimanche du mois

Ouvert tous les jours sauf le mardi

Situé 20 quai Émile Zola, à deux pas du canal

Les bords de Vilaine et le canal, pour se promener autrement

Rennes est traversée par la Vilaine et bordée par un canal qui offre des promenades très agréables. Les quais ont été réaménagés au fil des années et constituent aujourd’hui un espace de détente très fréquenté par les habitants. En été, des terrasses s’y installent, des animations y sont parfois organisées, et l’atmosphère est détendue.

Longer le canal à vélo est une option très appréciée des familles. Rennes Métropole dispose d’un réseau de pistes cyclables bien développé, et plusieurs loueurs de vélos proposent des vélos adaptés aux enfants, y compris des remorques pour les tout-petits. Une sortie à vélo le long du canal, même sur quelques kilomètres, permet de s’aérer sans avoir à prendre la voiture.

L’Écomusée du pays de Rennes, une sortie qui sort de l’ordinaire

À une dizaine de minutes du centre-ville, la Ferme de la Bintinais abrite l’Écomusée du pays de Rennes. C’est un lieu qui mérite vraiment qu’on s’y arrête, surtout avec des enfants. Le site retrace l’histoire de l’agriculture bretonne sur plusieurs siècles, avec des bâtiments anciens restaurés, des animaux de ferme en liberté et des jardins potagers reconstitués.

Les enfants peuvent approcher les animaux, observer les poules, les vaches et les moutons, et comprendre d’où viennent les aliments qu’ils consomment. Les ateliers proposés en été sont bien pensés et adaptés aux différents âges. C’est une sortie qui mêle découverte, nature et pédagogie sans jamais être ennuyeuse.

Informations pratiques Détails Adresse Route de Châtillon-sur-Seiche, Rennes Tarif adulte Environ 6 euros Tarif enfant (6-18 ans) Environ 3 euros Gratuit Moins de 6 ans Fermeture Le lundi

Manger à Rennes en famille sans se ruiner

La question du restaurant avec des enfants est toujours un peu délicate en voyage. À Rennes, les options sont nombreuses et variées. La rue Saint-Malo et les environs de la place Saint-Anne concentrent beaucoup de crêperies qui conviennent parfaitement aux familles. Les galettes de sarrasin et les crêpes sucrées plaisent à tous les âges, et les prix restent raisonnables.

Pour le midi, les marchés couverts comme les Halles de Rennes proposent des options de restauration rapide de qualité. On y trouve des stands de produits locaux, des traiteurs et des comptoirs où manger debout ou sur des tables communes, dans une ambiance animée que les enfants apprécient généralement.

Quelques adresses à retenir

Le Carré : une crêperie bien établie dans le centre, avec une carte adaptée aux enfants

: une crêperie bien établie dans le centre, avec une carte adaptée aux enfants Les Halles centrales : idéales pour un déjeuner rapide et varié

: idéales pour un déjeuner rapide et varié Les nombreuses boulangeries du centre pour un petit-déjeuner ou un goûter sur le pouce

Où dormir à Rennes avec des enfants

Rennes dispose d’une offre hôtelière complète, avec des établissements adaptés aux familles dans toutes les gammes de prix. Les hôtels situés à proximité du parc du Thabor ou dans le quartier Sainte-Anne permettent de rejoindre les principaux sites à pied, ce qui est un vrai avantage quand on voyage avec des enfants.

Les locations d’appartements via les plateformes habituelles sont une option intéressante pour les familles avec plusieurs enfants. Avoir une cuisine à disposition permet de préparer les repas du soir et de maîtriser son budget. Le centre-ville est bien desservi et les appartements y sont nombreux.

Quelques conseils pratiques avant de partir

Rennes se visite très bien sans voiture une fois sur place. Le réseau de bus et de métro de STAR, l’opérateur de transport rennais, couvre bien la ville et ses environs. Le stationnement dans le centre peut être compliqué et coûteux en été, mieux vaut donc laisser la voiture dans un parking en périphérie et utiliser les transports en commun.

En été, les températures à Rennes restent généralement agréables, rarement excessives. Prévoir tout de même de la crème solaire et des vêtements légers pour les journées ensoleillées, et un coupe-vent pour les soirées qui peuvent fraîchir, comme souvent en Bretagne. Les orages d’été sont possibles, il vaut mieux avoir un plan B pour les activités en extérieur.

Télécharger l’application STAR pour les transports en commun

pour les transports en commun Vérifier les événements estivaux sur le site de l’ Office de Tourisme de Rennes avant le départ

avant le départ Réserver les restaurants le vendredi et samedi soir à l’avance

Prévoir des chaussures confortables pour les pavés du centre historique

Un week-end à Rennes en famille, c’est finalement une combinaison assez rare : une ville à taille humaine, facile à parcourir, avec suffisamment de richesses culturelles et de nature pour satisfaire tout le monde. Les enfants en gardent généralement un bon souvenir, et les parents aussi, ce qui est peut-être le critère le plus important.