Quelques gestes suffisent pour réussir un gratin de courgettes digne d’un bon restaurant

Le gratin de courgettes fait partie de ces plats simples qui peuvent complètement rater ou complètement séduire selon la façon dont on les prépare.

Trop d’eau dans le plat, une texture molle, une croûte qui ne dore pas vraiment…

beaucoup de personnes ont déjà vécu cette déception.

Pourtant, avec quelques gestes précis et une meilleure compréhension du légume, le résultat change du tout au tout.

La courgette est un légume capricieux en cuisine, composé à plus de 95 % d’eau, ce qui explique pourquoi elle rend autant de liquide à la cuisson.

C’est précisément ce point qu’il faut maîtriser pour obtenir un gratin qui tient, qui fond en bouche et qui ressort du four avec cette belle couleur dorée qu’on recherche tous.

Pourquoi le gratin de courgettes rend-il autant d’eau ?

Avant de parler de solutions, il faut comprendre le problème. La courgette est constituée en très grande majorité d’eau. Quand elle est soumise à la chaleur du four, cette eau s’échappe et se retrouve dans le fond du plat. Résultat : le gratin nage dans son jus, la garniture se délaie, et la surface reste molle au lieu de dorer.

Ce phénomène est encore plus marqué quand on utilise des courgettes de grosse taille, qui ont tendance à contenir encore plus d’humidité que les petites. Les courgettes jeunes et fermes, à la peau lisse et brillante, sont beaucoup plus adaptées à la préparation d’un gratin réussi.

Il y a aussi la question de la découpe. Des tranches trop épaisses ne cuisent pas uniformément et relâchent leur eau de façon inégale. Des tranches trop fines, elles, fondent complètement et donnent une texture pâteuse. L’idéal se situe autour de 5 à 7 millimètres d’épaisseur.

L’étape que beaucoup sautent : faire dégorger les courgettes

C’est probablement l’astuce la plus efficace et la plus sous-estimée. Faire dégorger les courgettes au sel avant de les mettre au four permet d’éliminer une grande partie de leur eau avant même que la cuisson commence.

La méthode est simple :

Couper les courgettes en tranches ou en dés selon la recette choisie. Les disposer dans une passoire ou sur un torchon propre. Saupoudrer généreusement de sel fin et mélanger. Laisser reposer au minimum 30 minutes, idéalement une heure. Rincer rapidement à l’eau froide pour retirer l’excès de sel. Bien éponger avec du papier absorbant ou un torchon propre.

Cette étape peut sembler longue, mais elle change vraiment la donne. Les courgettes ainsi traitées relâcheront beaucoup moins d’eau pendant la cuisson, ce qui permet à la garniture de rester onctueuse et à la surface de dorer correctement.

Faut-il précuire les courgettes avant de les gratiner ?

C’est une question que beaucoup se posent. La réponse dépend du résultat qu’on recherche. Si on veut un gratin vraiment fondant, avec des courgettes qui se tiennent mais qui s’écrasent presque sous la fourchette, une précuisson légère est conseillée. Elle peut se faire de plusieurs façons :

À la poêle : faire revenir les tranches de courgettes quelques minutes dans un filet d’huile d’olive permet d’évacuer l’humidité résiduelle tout en leur donnant un début de coloration très agréable.

: faire revenir les tranches de courgettes quelques minutes dans un filet d’huile d’olive permet d’évacuer l’humidité résiduelle tout en leur donnant un début de coloration très agréable. À la vapeur : une cuisson vapeur de 5 à 8 minutes donne des courgettes tendres sans matière grasse ajoutée. Il faudra bien les éponger ensuite.

: une cuisson vapeur de 5 à 8 minutes donne des courgettes tendres sans matière grasse ajoutée. Il faudra bien les éponger ensuite. Au micro-ondes : rapide et pratique, cette méthode fonctionne bien pour extraire l’excès d’humidité. Quelques minutes suffisent, à condition de bien égoutter ensuite.

Si vous avez pris le temps de bien faire dégorger vos courgettes, la précuisson n’est pas obligatoire. Mais les deux étapes combinées garantissent un résultat vraiment bluffant.

La garniture : ce qui fait toute la différence

Un bon gratin de courgettes ne se résume pas au légume seul. C’est la garniture qui lui donne son caractère, sa richesse et cette texture crémeuse qu’on aime retrouver à chaque bouchée.

La crème et les œufs

L’appareil classique se compose de crème fraîche épaisse et d’œufs battus. Ce mélange, en cuisant, forme une sorte de flan qui lie les courgettes et donne cette texture fondante caractéristique. La proportion habituelle est d’environ 2 œufs pour 20 cl de crème, mais on peut ajuster selon les goûts. Certains ajoutent un peu de lait pour alléger l’ensemble.

Le fromage

C’est lui qui va assurer le dorage en surface. Le gruyère râpé reste la valeur sûre, avec sa capacité à fondre et à gratiner de façon homogène. Le parmesan apporte une note plus prononcée et une croûte plus croustillante. On peut aussi utiliser de l’emmental, du comté ou même de la mozzarella pour une texture plus filante.

L’astuce pour une belle croûte dorée : ne pas mélanger tout le fromage à l’appareil. En garder une bonne quantité à saupoudrer sur le dessus juste avant d’enfourner, et même en ajouter une dernière couche à mi-cuisson si la surface ne colore pas assez vite.

Les aromates et assaisonnements

La courgette a une saveur douce et légèrement neutre qui supporte très bien les herbes. L’ail est incontournable, qu’il soit haché finement ou frotté dans le fond du plat. Le thym, le basilic, la ciboulette ou la menthe fraîche s’accordent parfaitement avec ce légume. Une pincée de noix de muscade dans l’appareil crème-œufs apporte une profondeur de goût très appréciable.

La cuisson au four : température et timing

C’est souvent là que tout se joue. Un four mal réglé, et le gratin sort pâle, trop cuit ou encore liquide.

La température idéale pour un gratin de courgettes se situe entre 180 °C et 200 °C, en chaleur tournante de préférence. La chaleur tournante permet une diffusion uniforme de la chaleur et favorise le dorage en surface.

Pour un plat de taille standard :

Compter environ 35 à 45 minutes de cuisson totale.

de cuisson totale. Couvrir le plat avec du papier aluminium pendant les 20 premières minutes pour que les courgettes cuisent à cœur sans que la surface brûle.

pour que les courgettes cuisent à cœur sans que la surface brûle. Retirer le papier aluminium pour les 15 à 20 dernières minutes afin d’obtenir le dorage souhaité.

afin d’obtenir le dorage souhaité. Si la surface ne colore pas suffisamment, passer le plat sous le gril du four pendant 3 à 5 minutes en fin de cuisson, en surveillant attentivement.

Un autre détail important : ne pas trop remplir le plat. Un gratin trop épais mettra plus de temps à cuire à cœur, et l’humidité aura du mal à s’évaporer. Un plat à gratin large et peu profond donne généralement de meilleurs résultats.

Les variantes pour enrichir la recette

Le gratin de courgettes de base est déjà très bon, mais il se prête à de nombreuses variations selon les envies et ce qu’on a dans le réfrigérateur.

Avec de la viande

L’ajout de lardons revenus à la poêle ou de dés de jambon apporte du goût et de la mâche. Pour un plat plus consistant, on peut incorporer de la viande hachée préalablement revenue avec de l’oignon et de l’ail, ce qui donne un résultat qui rappelle une sorte de moussaka légère.

Avec d’autres légumes

Les courgettes s’associent très bien avec les tomates, les poivrons ou les aubergines. En ajoutant ces légumes en couches alternées, on obtient un gratin aux couleurs et aux saveurs plus complexes. Attention toutefois à bien faire dégorger les tomates si on les utilise, car elles relâchent elles aussi beaucoup d’eau.

Version végétarienne enrichie

Pour un gratin végétarien plus nourrissant, on peut ajouter de la ricotta ou du fromage de chèvre frais dans l’appareil. Ces fromages apportent de la richesse et une légère acidité qui contraste agréablement avec la douceur de la courgette. Une poignée de pignons de pin parsemés sur le dessus avant d’enfourner ajoute du croquant et une saveur toastée très agréable.

Les erreurs à éviter absolument

Même avec une bonne recette, certains réflexes peuvent compromettre le résultat final.

Ne pas saler les courgettes à l’avance : c’est l’erreur la plus courante. Sans cette étape, le gratin sera forcément trop humide.

: c’est l’erreur la plus courante. Sans cette étape, le gratin sera forcément trop humide. Utiliser de la crème liquide légère : elle contient plus d’eau et donne un appareil moins crémeux. La crème fraîche épaisse ou la crème entière liquide sont bien meilleures.

: elle contient plus d’eau et donne un appareil moins crémeux. La crème fraîche épaisse ou la crème entière liquide sont bien meilleures. Trop assaisonner en sel : les courgettes ont déjà été salées lors du dégorgement. Il faut donc goûter l’appareil avant d’ajuster l’assaisonnement.

: les courgettes ont déjà été salées lors du dégorgement. Il faut donc goûter l’appareil avant d’ajuster l’assaisonnement. Ouvrir le four trop souvent : chaque ouverture fait chuter la température et perturbe la cuisson.

: chaque ouverture fait chuter la température et perturbe la cuisson. Ne pas laisser reposer le gratin : sortir le plat du four et le laisser reposer 5 à 10 minutes avant de servir permet à l’appareil de se stabiliser. Le gratin se tient mieux et se découpe plus facilement.

Comment conserver et réchauffer un gratin de courgettes ?

Le gratin de courgettes se conserve très bien au réfrigérateur, dans le plat recouvert de film alimentaire ou dans une boîte hermétique, pendant 2 à 3 jours. Il peut aussi se congeler, bien que la texture des courgettes soit légèrement modifiée après décongélation.

Pour le réchauffage, le four reste la meilleure option. Quelques minutes à 160 °C, recouvert d’un papier aluminium pour éviter que la surface ne brûle, et le gratin retrouve une bonne partie de ses qualités initiales. Le micro-ondes fonctionne aussi en dépannage, mais il ramollit la croûte et ne rend pas vraiment justice au plat.

Un gratin réchauffé peut même parfois être meilleur que le jour même : les saveurs ont eu le temps de se mélanger et l’ensemble est souvent plus goûteux après une nuit au réfrigérateur.