Juillet est le mois national de la crème glacée : voici pourquoi c’est une célébration qui mérite votre attention

Chaque année, quand le thermomètre grimpe et que les terrasses se remplissent, une envie commune traverse les esprits : celle d’une bonne crème glacée bien froide.

Ce n’est pas un hasard si le mois de juillet a été officiellement désigné comme le mois national de la crème glacée aux États-Unis.

Cette tradition, qui remonte à plusieurs décennies, a fini par dépasser les frontières américaines pour toucher les amateurs de desserts glacés partout dans le monde.

Et si vous pensiez que la crème glacée n’était qu’un simple plaisir estival, vous allez vite changer d’avis.

Derrière chaque boule se cache une histoire fascinante, une industrie colossale et une passion que des millions de personnes partagent sans jamais se lasser.

L’origine du mois national de la crème glacée

La désignation officielle de juillet comme National Ice Cream Month remonte à 1984. C’est le président américain Ronald Reagan qui a signé une proclamation présidentielle reconnaissant officiellement ce mois comme celui de la crème glacée. Dans ce texte, il qualifiait la crème glacée de « délice nutritif et agréable » consommé par environ 90 % des Américains. Il désignait le troisième dimanche de juillet comme le National Ice Cream Day, une journée spécialement dédiée à ce dessert bien-aimé.

Cette initiative n’était pas uniquement symbolique. Elle visait à mettre en lumière une industrie qui faisait déjà vivre des centaines de milliers de personnes aux États-Unis et qui représentait des milliards de dollars de chiffre d’affaires chaque année. Depuis lors, chaque juillet, les glaciers, les supermarchés et les fabricants de crème glacée profitent de cette période pour lancer des promotions, des nouveautés et des événements autour de ce produit iconique.

La crème glacée : une histoire bien plus ancienne qu’on ne le croit

Avant de parler de célébrations et de saveurs, il faut remettre les choses dans leur contexte historique. La crème glacée telle qu’on la connaît aujourd’hui est le résultat de siècles d’évolution culinaire. Les premières traces de desserts glacés remontent à la Chine ancienne, où l’on mélangeait de la neige avec du miel et des fruits. En Perse, on consommait déjà un ancêtre du sorbet bien avant notre ère.

En Europe, c’est à partir du XVIIe siècle que les desserts glacés ont commencé à se populariser, d’abord dans les cours royales italiennes et françaises avant de se démocratiser progressivement. La crème glacée à base de lait et de crème, plus proche de ce que l’on mange aujourd’hui, s’est développée au XVIIIe siècle. Aux États-Unis, elle est rapidement devenue un symbole de la culture populaire, notamment grâce à l’apparition des premiers ice cream parlors au XIXe siècle.

Le cornet de crème glacée, lui, est apparu lors de l’Exposition universelle de Saint-Louis en 1904, selon l’histoire populaire. Un marchand de gaufres aurait eu l’idée de rouler ses gaufres en cône pour aider un vendeur de glaces voisin qui manquait de récipients. Vraie ou légèrement embellie, cette anecdote illustre bien le caractère spontané et populaire de ce dessert.

Les chiffres qui montrent à quel point on aime la crème glacée

Pour comprendre pourquoi ce mois de célébration a du sens, quelques chiffres suffisent à donner le vertige :

Les États-Unis sont l’un des plus grands consommateurs de crème glacée au monde, avec une production annuelle qui dépasse le milliard de gallons.

sont l’un des plus grands consommateurs de crème glacée au monde, avec une production annuelle qui dépasse le milliard de gallons. La saveur la plus populaire dans le monde reste la vanille , loin devant le chocolat et la fraise.

, loin devant le chocolat et la fraise. En France , la consommation de glaces et sorbets représente plusieurs centaines de millions de litres chaque année, avec un pic évidemment en été.

, la consommation de glaces et sorbets représente plusieurs centaines de millions de litres chaque année, avec un pic évidemment en été. Il faut environ 12 litres de lait pour produire un seul gallon de crème glacée.

pour produire un seul gallon de crème glacée. Le mois de juillet est systématiquement le mois où les ventes de crème glacée atteignent leur sommet dans l’hémisphère nord.

Ces données montrent que la crème glacée n’est pas un simple caprice saisonnier. C’est un produit ancré dans les habitudes alimentaires de milliards de personnes à travers le monde.

Les saveurs qui ont marqué l’histoire de la crème glacée

Si la vanille trône en tête des ventes depuis des décennies, l’univers de la crème glacée est en réalité d’une richesse incroyable. Au fil du temps, les glaciers artisanaux et les grandes marques ont rivalisé d’imagination pour proposer des saveurs toujours plus originales.

Les classiques indémodables

Certaines saveurs ont traversé les époques sans prendre une ride. Le chocolat, la fraise, le caramel ou encore le café font partie de ces valeurs sûres que l’on retrouve dans tous les pays, dans tous les glaciers. Ces saveurs ont construit la réputation de la crème glacée comme dessert universel.

Les créations plus audacieuses

Ces dernières années, les artisans glaciers ont osé des associations qui auraient semblé improbables il y a encore vingt ans. On trouve aujourd’hui des crèmes glacées au basilic et citron vert, à la lavande et miel, au fromage de chèvre, ou encore au matcha. Certains glaciers proposent même des saveurs salées comme le parmesan ou le bacon caramélisé. Ces créations témoignent d’une véritable évolution gastronomique autour d’un produit qu’on croyait pourtant avoir tout exploré.

La crème glacée artisanale face à l’industriel : un débat qui dure

Juillet est aussi le mois idéal pour s’interroger sur ce que l’on met réellement dans son cornet. La différence entre une crème glacée artisanale et un produit industriel est loin d’être négligeable. Une vraie crème glacée artisanale est fabriquée à partir d’ingrédients simples : du lait entier, de la crème, des œufs, du sucre et des arômes naturels. Elle contient peu ou pas d’additifs, et sa texture est généralement plus dense car elle incorpore moins d’air pendant la fabrication.

Les produits industriels, eux, contiennent souvent des émulsifiants, des stabilisants et des arômes artificiels qui permettent d’allonger leur durée de conservation et de réduire les coûts de production. Ce n’est pas forcément mauvais en soi, mais la différence de goût et de qualité est souvent perceptible pour un palais averti.

Le mouvement en faveur des glaces artisanales a pris beaucoup d’ampleur ces dernières années, notamment en France où la tradition de la glacerie artisanale est profondément ancrée. Des concours comme le Championnat du monde de la Gelato, organisé à Rimini en Italie, mettent chaque année en lumière le talent de glaciers qui considèrent leur métier comme un art à part entière.

Comment célébrer le mois de la crème glacée en juillet ?

Pas besoin d’être américain pour profiter de cette belle excuse qu’est le mois national de la crème glacée. Il existe plein de façons de marquer l’occasion, que vous soyez seul, en famille ou entre amis.

Visiter un glacier artisanal de votre ville et prendre le temps de discuter avec le glacier sur ses créations et ses méthodes de fabrication. Préparer sa propre crème glacée maison : avec ou sans sorbetière, de nombreuses recettes sont accessibles même aux débutants. Organiser une dégustation avec plusieurs saveurs et noter ses préférences, comme on le ferait avec du vin ou du fromage. Explorer des saveurs inhabituelles que vous n’auriez pas osé tester en temps normal. Partager le moment avec des proches, car la crème glacée a toujours été un dessert de convivialité avant tout.

La crème glacée dans la culture populaire

Il serait difficile de parler de crème glacée sans évoquer la place qu’elle occupe dans la culture populaire. Elle est omniprésente dans les films, les séries télévisées et la littérature comme symbole de réconfort, de nostalgie ou de joie simple. Qui n’a jamais vu une scène de film où un personnage chagriné mange une glace directement dans le pot à même le canapé ?

La crème glacée est aussi un terrain d’expression pour de nombreux artistes et photographes, notamment sur les réseaux sociaux où les visuels de cornets colorés et de coupes généreuses génèrent des millions d’interactions chaque été. Des marques comme Ben & Jerry’s ont même fait de leur communication autour des saveurs un véritable art, en nommant leurs glaces avec humour et en les associant à des causes sociales ou environnementales.

La crème glacée et la santé : ce qu’il faut vraiment savoir

La question revient chaque été : peut-on manger de la crème glacée sans culpabiliser ? La réponse honnête est oui, à condition de garder la tête froide. La crème glacée est un aliment plaisir qui, consommé de façon raisonnable, s’intègre parfaitement dans une alimentation équilibrée. Elle apporte du calcium, des protéines et de l’énergie. Le problème survient quand la consommation devient excessive ou que le produit est bourré d’additifs et de sucres ajoutés.

Pour ceux qui ont des intolérances au lactose ou qui suivent un régime végétalien, le marché propose aujourd’hui de nombreuses alternatives à base de lait d’amande, de lait de coco ou de lait d’avoine. Ces versions ont considérablement progressé en termes de goût et de texture, au point que certains préfèrent aujourd’hui ces alternatives aux versions traditionnelles.

Type de crème glacée Base principale Particularité Crème glacée classique Lait entier et crème Texture riche et onctueuse Gelato Lait entier (moins de crème) Plus dense, moins de matières grasses Sorbet Eau, sucre et fruits Sans produits laitiers Glace vegan Lait végétal (coco, amande, avoine) Sans lactose, sans produits animaux Frozen yogurt Yaourt Plus léger, légèrement acidulé

Juillet reste donc bien plus qu’un simple mois d’été. C’est une invitation à redécouvrir un dessert qui, malgré ses siècles d’existence, continue de surprendre, d’innover et de rassembler. Que vous soyez fidèle à votre boule de vanille habituelle ou adepte des créations les plus audacieuses, ce mois est fait pour vous. Alors profitez-en sans modération… ou presque.