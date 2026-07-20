Coupure de courant pendant une vague de chaleur : que faire pour rester en sécurité

L’été 2003 reste gravé dans les mémoires.

La France avait enregistré près de 15 000 décès supplémentaires liés à la chaleur en l’espace de quelques semaines.

Depuis, les autorités sanitaires ont renforcé leurs dispositifs d’alerte, mais un facteur aggravant reste souvent sous-estimé : la panne d’électricité.

Quand les températures dépassent les 40 degrés et que le courant coupe, la situation peut devenir dangereuse très rapidement.

Climatiseurs, ventilateurs, réfrigérateurs, tout s’arrête en même temps.

Voici ce qu’il faut savoir et faire pour traverser ces moments sans mettre sa santé en danger.

Pourquoi les coupures de courant sont plus fréquentes lors des vagues de chaleur

Ce n’est pas un hasard si les pannes électriques surviennent précisément quand on en a le plus besoin. Pendant une vague de chaleur, la consommation d’électricité grimpe en flèche à cause de l’utilisation massive des climatiseurs et des systèmes de refroidissement. Le réseau électrique se retrouve sous une pression extrême, ce qui peut provoquer des surcharges et des coupures en cascade.

En France, RTE (Réseau de Transport d’Électricité) surveille en permanence l’équilibre entre la production et la consommation. Mais même avec une gestion rigoureuse, des incidents locaux peuvent survenir. Les lignes électriques elles-mêmes souffrent de la chaleur : les câbles se dilatent, perdent en efficacité, et dans les cas les plus extrêmes, peuvent déclencher des protections automatiques qui coupent l’alimentation.

À cela s’ajoute le fait que les centrales nucléaires françaises, qui produisent environ 70 % de l’électricité nationale, peuvent être contraintes de réduire leur production quand les rivières qui servent à leur refroidissement atteignent des températures trop élevées. Ce phénomène a été observé lors de plusieurs étés chauds ces dernières années.

Les premiers réflexes à avoir dès que le courant coupe

Les premières minutes après une coupure sont importantes. Avant de paniquer ou de chercher des solutions complexes, quelques gestes simples permettent de limiter les risques immédiats.

Vérifier l’origine de la panne

La première chose à faire est de déterminer si la panne vient de chez vous ou du réseau général. Regardez si vos voisins sont privés de courant. Si c’est une panne générale, contactez Enedis au 09 70 83 19 70 pour signaler l’incident et obtenir une estimation du délai de rétablissement. Si la panne semble localisée à votre logement, vérifiez votre tableau électrique. Un disjoncteur peut avoir sauté à cause d’une surcharge.

Éteindre et débrancher les appareils électriques

Quand le courant revient après une coupure, la tension peut fluctuer et endommager vos appareils électroniques sensibles. Débranchez dès que possible votre télévision, votre ordinateur, votre box internet et tout autre équipement électronique. Gardez seulement un appareil branché pour savoir quand l’électricité est rétablie.

Ne pas ouvrir inutilement le réfrigérateur et le congélateur

C’est un réflexe que peu de personnes ont naturellement, mais il est essentiel. Un réfrigérateur bien rempli et maintenu fermé peut conserver une température sûre pendant environ 4 heures. Un congélateur plein peut tenir jusqu’à 48 heures. Chaque ouverture inutile fait entrer de l’air chaud et accélère la montée en température. Résistez à la tentation d’aller chercher une boisson fraîche toutes les dix minutes.

Gérer la chaleur sans électricité : les techniques qui fonctionnent vraiment

Sans ventilateur ni climatiseur, il faut revenir à des méthodes plus traditionnelles mais efficaces pour supporter la chaleur.

Gérer l’aération de son logement intelligemment

La règle de base est simple mais souvent mal appliquée : ouvrez les fenêtres la nuit quand les températures baissent, et fermez tout le matin avant que la chaleur ne s’installe. Les volets fermés en journée peuvent réduire la température intérieure de plusieurs degrés. Si vous avez des rideaux épais ou des stores occultants, utilisez-les.

Si vous habitez dans un appartement avec une seule exposition, créez un courant d’air en ouvrant simultanément des ouvertures sur des façades opposées dès que la température extérieure descend en dessous de la température intérieure, généralement en fin de soirée ou tôt le matin.

Rafraîchir son corps directement

Quand l’environnement est trop chaud pour être refroidi efficacement, la priorité est de rafraîchir le corps directement. Mouiller ses poignets, ses tempes et sa nuque avec de l’eau fraîche est plus efficace qu’on ne le pense. Un linge humide posé sur la nuque ou les avant-bras aide le corps à réguler sa température par évaporation.

Prenez des douches fraîches, pas glacées. Une eau trop froide provoque une vasoconstriction qui peut être contre-productive. L’eau légèrement fraîche est plus efficace pour abaisser la température corporelle progressivement.

S’hydrater régulièrement et correctement

Pendant une vague de chaleur, le corps transpire davantage pour se refroidir, ce qui entraîne une perte importante d’eau et de minéraux. Buvez de l’eau régulièrement, sans attendre d’avoir soif. La sensation de soif est un signe que la déshydratation a déjà commencé. Les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes souffrant de maladies chroniques sont particulièrement vulnérables.

Évitez l’alcool et les boissons très sucrées qui favorisent la déshydratation. Le café et le thé, consommés en petites quantités, restent acceptables mais ne remplacent pas l’eau.

Sécurité alimentaire : ce qu’il faut jeter et ce qu’on peut garder

La question des aliments est souvent négligée lors des coupures de courant, mais elle peut avoir des conséquences sérieuses sur la santé.

Les aliments à risque

Certains aliments ne supportent pas la rupture de la chaîne du froid, même brève. Voici ce qu’il faut jeter si la coupure a duré plus de 4 heures :

La viande crue et la volaille

et la volaille Le poisson et les fruits de mer

Les produits laitiers comme le lait, la crème et les yaourts

comme le lait, la crème et les yaourts Les œufs et les plats à base d’œufs

et les plats à base d’œufs Les restes de plats cuisinés

Les charcuteries tranchées

La règle générale est simple : en cas de doute, jetez. Une intoxication alimentaire pendant une vague de chaleur peut rapidement devenir grave, surtout pour les personnes fragiles.

Ce qui peut être conservé

En revanche, certains aliments résistent bien à une coupure de courant de quelques heures :

Les fruits et légumes entiers

Le pain et les produits de boulangerie

et les produits de boulangerie Les conserves et les bocaux non ouverts

et les bocaux non ouverts Le beurre et le fromage à pâte dure peuvent tenir quelques heures de plus

peuvent tenir quelques heures de plus Les jus de fruits non ouverts

Les personnes vulnérables : une vigilance particulière

Certaines personnes sont beaucoup plus exposées aux risques lors d’une combinaison chaleur et coupure de courant. Les personnes âgées de plus de 65 ans, les nourrissons et jeunes enfants, les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, de diabète ou de troubles psychiatriques, ainsi que celles qui prennent certains médicaments, sont particulièrement vulnérables.

Si vous avez dans votre entourage des personnes dans ces situations, prenez de leurs nouvelles régulièrement pendant la coupure. Un coup de téléphone ou une visite peut littéralement sauver une vie. En France, les mairies disposent de registres nominatifs permettant aux services de secours d’identifier et de contacter les personnes isolées et vulnérables lors des épisodes caniculaires.

Pour les personnes dépendantes de matériel médical électrique comme les respirateurs ou les pompes à perfusion, il est indispensable d’avoir prévu en amont une solution de secours avec le médecin traitant et le prestataire de matériel médical.

Se préparer à l’avance pour mieux faire face

La meilleure façon de gérer une coupure de courant pendant une canicule est de s’y préparer avant qu’elle ne survienne. Quelques investissements simples peuvent faire une grande différence.

Le matériel utile à avoir chez soi

Équipement Utilité Lampes torches et piles Éclairage sans électricité Ventilateur à batterie Circulation d’air sans courant Glacière isotherme Conservation temporaire des aliments Blocs réfrigérants Maintien du froid dans la glacière Radio à piles ou manivelle Informations en cas de coupure généralisée Batterie externe chargée Recharge du téléphone portable Réserve d’eau en bouteilles Eau potable si la pompe de distribution tombe

Connaître les lieux de fraîcheur à proximité

En cas de coupure prolongée, il peut être nécessaire de quitter son domicile pour trouver un endroit frais. Repérez à l’avance les lieux climatisés accessibles près de chez vous : centres commerciaux, bibliothèques municipales, cinémas, piscines. Pendant les canicules officielles, de nombreuses mairies ouvrent des salles de fraîcheur accessibles gratuitement à tous les habitants.

Le numéro national canicule 0 800 06 66 66 (gratuit depuis un fixe) permet d’obtenir des conseils et de connaître les dispositifs locaux mis en place dans votre commune.

Que faire si la coupure dure plusieurs jours

Dans les cas les plus extrêmes, une panne peut durer plusieurs jours. C’est rare en France métropolitaine, mais cela peut arriver à la suite d’une tempête ou d’un incident majeur sur le réseau. Dans ce cas, les priorités changent.

Contactez votre mairie pour connaître les solutions d’hébergement temporaire disponibles. Ne restez pas seul chez vous si vous êtes vulnérable. Rejoignez de la famille, des amis ou un centre d’accueil municipal. Évitez d’utiliser des groupes électrogènes à l’intérieur de votre logement : ils produisent du monoxyde de carbone, un gaz inodore et mortel. Si vous en utilisez un, placez-le impérativement à l’extérieur, loin de toute ouverture.

Gardez votre téléphone chargé au maximum et économisez la batterie en désactivant les applications non essentielles. Les informations officielles sont diffusées par France Bleu et France Inter, accessibles sur une radio à piles, et par les comptes officiels des préfectures sur les réseaux sociaux.