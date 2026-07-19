Tresses masculines : le grand retour d’une coiffure qui n’a jamais vraiment disparu

Il suffit de regarder les derniers défilés de mode, les clips musicaux ou simplement les rues des grandes villes pour s’en rendre compte : les tresses masculines sont partout.

Ce qui aurait pu passer pour une tendance éphémère il y a quelques années s’est installé dans la durée, au point de devenir un véritable choix de style assumé par des millions d’hommes à travers le monde.

Des footballeurs aux rappeurs, en passant par des anonymes qui ont simplement envie de changer de tête, la tresse masculine a retrouvé une place de choix dans l’univers de la coiffure.

Et pour cause : elle a une histoire bien plus longue et bien plus riche que ce que l’on imagine.

Une coiffure qui traverse les siècles et les cultures

Avant de parler tendance, il faut remettre les choses dans leur contexte. Les tresses pour hommes ne sont pas une invention récente. Loin de là. Dans de nombreuses civilisations africaines, les coiffures tressées avaient une signification sociale, spirituelle et identitaire forte. Elles pouvaient indiquer l’appartenance à un clan, le statut social d’un individu, son âge ou encore son état civil. En Égypte ancienne, les représentations de pharaons arborant des tresses sont nombreuses. Chez les Vikings, les guerriers portaient des nattes qui contribuaient à leur image de combattants redoutables. Les Amérindiens tressaient leurs cheveux depuis des temps immémoriaux, là encore avec des codes culturels précis.

Ce rappel historique n’est pas anodin. Il permet de comprendre que lorsqu’on parle de retour des tresses masculines aujourd’hui, on parle en réalité d’une réappropriation d’une pratique ancestrale qui n’a jamais cessé d’exister dans de nombreuses communautés. Ce qui est nouveau, c’est l’ampleur du phénomène dans les sociétés occidentales et son intégration dans les codes de la mode contemporaine.

Les styles de tresses masculines les plus populaires aujourd’hui

La tresse n’est pas un style unique. Il existe une multitude de techniques et de rendus, ce qui explique en partie pourquoi autant d’hommes s’y intéressent. Voici les styles qui dominent actuellement :

Les box braids

Les box braids sont probablement les tresses les plus iconiques du moment. Elles consistent à diviser les cheveux en sections carrées et à tresser chaque section individuellement, souvent avec l’ajout de mèches synthétiques pour gagner en longueur et en volume. Ce style, profondément ancré dans la culture afro-américaine, a été popularisé dans les années 1990 avant de revenir en force. Des artistes comme ASAP Rocky ou Lil Nas X ont contribué à leur visibilité internationale.

Les cornrows

Les cornrows, ou tresses collées, sont réalisées directement sur le cuir chevelu. Elles peuvent être droites, en diagonale, ou suivre des motifs géométriques plus complexes. Ce style demande une certaine dextérité et un vrai savoir-faire de la part du coiffeur. Il est particulièrement apprécié pour son côté net et structuré. David Beckham avait contribué à populariser ce style auprès du grand public au début des années 2000, et il revient aujourd’hui avec encore plus de force.

Les tresses vikings

Portées sur des cheveux longs, les tresses vikings ou tresses nordiques ont bénéficié d’un coup de projecteur inattendu grâce aux séries télévisées comme Vikings ou The Last Kingdom. Elles se caractérisent par leur aspect brut et naturel, souvent associées à une barbe fournie. Ce style séduit particulièrement les hommes qui portent déjà les cheveux longs et cherchent à les coiffer de manière originale sans passer par la case salon de coiffure trop souvent.

La tresse française et la tresse hollandaise

Plus classiques, la tresse française et la tresse hollandaise sont des techniques que beaucoup connaissent mais qu’on associe encore trop souvent aux femmes. Pourtant, portées sur des cheveux mi-longs, elles offrent un rendu élégant et maîtrisé. La tresse hollandaise, qui passe sous les mèches plutôt que dessus, crée un effet en relief particulièrement esthétique.

Les fulani braids

Originaires de la culture peule d’Afrique de l’Ouest, les fulani braids se distinguent par une tresse centrale sur le crâne, accompagnée de tresses latérales et souvent agrémentées de perles ou d’accessoires. Ce style gagne en popularité pour son côté artistique et personnalisable.

Pourquoi les hommes se tournent vers les tresses en 2024

La question mérite d’être posée. Pourquoi maintenant ? Plusieurs facteurs expliquent cet engouement.

L’influence des réseaux sociaux et de la culture pop

Il serait difficile de parler de tendances capillaires sans évoquer l’impact des réseaux sociaux. TikTok et Instagram ont joué un rôle déterminant dans la diffusion des coiffures tressées masculines. Des tutoriels, des transformations avant/après, des photos de looks inspirants : le contenu autour des tresses masculines génère des millions de vues. Les algorithmes font le reste, exposant ces styles à des audiences qui n’auraient peut-être jamais été touchées autrement.

Du côté de la culture pop, les artistes de hip-hop et de R&B ont toujours eu une influence considérable sur les tendances capillaires masculines. Des noms comme Travis Scott, Future ou encore Offset ont arboré différents styles de tresses, normalisant la coiffure auprès de millions de fans.

Une remise en question des codes de la masculinité

La société évolue, et avec elle la définition de ce qu’est la masculinité. Les hommes d’aujourd’hui sont de plus en plus nombreux à s’intéresser à leur apparence sans que cela soit perçu comme une contradiction avec leur identité. Prendre soin de ses cheveux, choisir une coiffure élaborée, passer du temps chez le coiffeur : tout cela est désormais assumé et même valorisé. Les tresses masculines s’inscrivent dans cette évolution des mentalités.

La praticité de la coiffure

Au-delà de l’esthétique, les tresses présentent des avantages pratiques non négligeables. Une fois réalisées, elles tiennent plusieurs semaines, ce qui représente un gain de temps considérable au quotidien. Pour les hommes aux cheveux afro ou texturés, les tresses constituent une méthode de protective styling, c’est-à-dire une coiffure qui protège les cheveux des agressions extérieures et limite la casse. Les cheveux peuvent ainsi pousser plus facilement sans être constamment manipulés.

Les questions pratiques à connaître avant de se lancer

Si l’envie de se faire tresser les cheveux vous démange, quelques informations pratiques s’imposent.

La longueur de cheveux nécessaire

Selon le style choisi, la longueur minimale requise varie. Pour des cornrows simples, quelques centimètres suffisent. Pour des box braids avec rajouts, la longueur naturelle importe moins puisque des mèches synthétiques sont ajoutées. Pour des tresses vikings, en revanche, il faudra compter sur une chevelure d’au moins 15 à 20 centimètres.

Le budget à prévoir

Le prix d’une coiffure tressée varie considérablement selon le style, la durée de la pose et le salon choisi. Des cornrows basiques peuvent coûter entre 30 et 80 euros. Des box braids longues et complexes peuvent facilement dépasser les 150 à 200 euros, voire plus selon les régions et le niveau d’expertise du coiffeur. C’est un investissement, mais qui se justifie par la durée de vie de la coiffure.

L’entretien au quotidien

Les tresses ne sont pas sans entretien. Il faut hydrater régulièrement le cuir chevelu avec des huiles ou des sprays adaptés, protéger les tresses la nuit avec un bonnet en satin pour éviter la friction, et éviter de laisser la coiffure trop longtemps en place pour ne pas fragiliser les cheveux. En général, on recommande de ne pas dépasser six à huit semaines avec des tresses, selon le style et la vitesse de pousse des cheveux.

Trouver le bon coiffeur

Toutes les coiffures tressées ne se valent pas, et le choix du coiffeur est crucial. Il est recommandé de consulter les portfolios des professionnels, de lire les avis clients et de ne pas hésiter à demander des photos de réalisations similaires avant de s’engager. Un coiffeur spécialisé dans les coiffures afro et les tresses sera généralement le mieux placé pour réaliser un travail soigné et durable.

Tresses masculines et appropriation culturelle : un débat nécessaire

Il serait malhonnête d’aborder le sujet des tresses masculines sans mentionner la question de l’appropriation culturelle. Ce débat, particulièrement vif dans les pays anglophones, commence à se faire entendre en France. Les tresses, et notamment les box braids et les cornrows, sont profondément liées à la culture et à l’histoire des peuples noirs. Pendant des décennies, ces coiffures ont été stigmatisées dans les environnements professionnels et scolaires occidentaux, tandis que les personnes noires qui les portaient faisaient face à des discriminations.

Voir ces mêmes coiffures être adoptées et célébrées lorsqu’elles sont portées par des personnes blanches soulève des questions légitimes. Ce n’est pas une raison pour interdire quoi que ce soit, mais c’est une invitation à porter ces styles avec connaissance et respect de leur histoire. S’informer sur les origines culturelles d’une coiffure, soutenir des coiffeurs issus des communautés dont proviennent ces styles, et ne pas réduire une pratique culturelle riche à une simple tendance de saison : voilà ce que beaucoup demandent, à juste titre.

Des personnalités qui portent les tresses avec style

Les exemples de personnalités masculines qui ont adopté les tresses ne manquent pas. Lewis Hamilton, le pilote de Formule 1, a arboré différents styles de tresses ces dernières années, contribuant à leur visibilité dans un milieu sportif plutôt conservateur. Odell Beckham Jr., le joueur de football américain, a longtemps été une référence en matière de style capillaire. En France, des footballeurs comme Paul Pogba ont popularisé les coiffures tressées auprès d’un large public. Dans le monde de la musique, les exemples sont innombrables, des artistes afrobeats aux rappeurs français qui assument pleinement leurs tresses sur scène comme en dehors.

Ces personnalités ont en commun d’avoir contribué à normaliser les tresses masculines dans des sphères où elles étaient peu représentées, ouvrant la voie à une acceptation plus large de cette coiffure dans la société.

La tresse masculine, un choix qui s’inscrit dans la durée

Ce qui distingue le retour des tresses masculines des simples effets de mode, c’est leur ancrage dans une réalité culturelle et sociale profonde. Elles ne sont pas apparues du jour au lendemain sur les têtes des hommes par caprice ou par mimétisme. Elles sont le reflet d’une époque qui redéfinit les codes de la masculinité, valorise la diversité des expressions capillaires et reconnaît enfin la richesse des héritages culturels dont ces coiffures sont issues.

Que vous soyez tenté par des cornrows discrets pour changer de look, ou par des box braids longues et affirmées pour exprimer votre personnalité, les tresses masculines offrent un éventail de possibilités qui mérite largement qu’on s’y intéresse. La seule vraie question est : par quel style commencer ?