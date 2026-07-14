Légumineuses, poissons, légumes… Les 5 recettes qui ont tout bon pour un déjeuner équilibré

Le cholestérol, tout le monde en entend parler chez le médecin, mais peu de gens savent vraiment comment agir dessus au quotidien.

Entre les médicaments, les conseils contradictoires et les régimes draconiens, on finit souvent par ne plus savoir quoi mettre dans son assiette.

La bonne nouvelle, c’est que l’alimentation joue un rôle majeur dans la régulation du cholestérol LDL, celui qu’on appelle communément le « mauvais cholestérol ».

Et ce rôle commence dès le déjeuner, ce repas que beaucoup expédient en quelques minutes sans vraiment y réfléchir.

Les cinq recettes qui suivent sont à la fois simples à préparer, rassasiantes et surtout pensées pour vous aider à prendre soin de votre cœur sans sacrifier le plaisir de manger.

Pourquoi le déjeuner est un moment clé pour gérer son cholestérol

Le déjeuner représente souvent le repas principal de la journée en France. C’est à ce moment-là que le corps a besoin d’énergie pour tenir l’après-midi, et c’est aussi une occasion en or pour apporter des nutriments bénéfiques pour le système cardiovasculaire. Plusieurs études, dont celles publiées par l’American Heart Association, ont confirmé que des repas riches en fibres solubles, en acides gras insaturés et en antioxydants contribuent à réduire le taux de cholestérol LDL dans le sang.

Les fibres solubles, notamment, ont la capacité de se lier aux acides biliaires dans l’intestin, ce qui force le foie à puiser dans les réserves de cholestérol pour en produire davantage. Résultat : le taux de cholestérol circulant dans le sang diminue progressivement. On trouve ces fibres solubles dans les légumineuses, les flocons d’avoine, les pommes ou encore les graines de chia.

Recette 1 : La soupe de lentilles corail au cumin et aux carottes

Les lentilles corail sont l’un des aliments les plus efficaces pour agir sur le cholestérol. Riches en fibres solubles et en protéines végétales, elles constituent une base de repas idéale pour remplacer les protéines animales grasses qui, elles, contribuent à faire monter le LDL.

Ingrédients pour 2 personnes

200 g de lentilles corail

3 carottes moyennes

1 oignon

2 gousses d’ail

1 cuillère à café de cumin en poudre

en poudre 1 cuillère à café de curcuma

1 litre de bouillon de légumes

2 cuillères à soupe d’ huile d’olive

Sel, poivre, jus de citron

Préparation

Faites revenir l’oignon émincé et l’ail dans l’huile d’olive à feu moyen pendant 3 minutes. Ajoutez les carottes coupées en rondelles, le cumin et le curcuma. Mélangez bien. Incorporez les lentilles corail rincées et le bouillon de légumes. Laissez cuire 20 minutes à feu doux jusqu’à ce que les lentilles soient fondantes. Mixez le tout, ajustez l’assaisonnement et terminez avec un filet de jus de citron.

Le curcuma apporte en plus ses propriétés anti-inflammatoires, tandis que l’huile d’olive extra vierge, riche en acides gras mono-insaturés, contribue à augmenter le bon cholestérol HDL. Une soupe simple, économique et redoutablement efficace.

Recette 2 : Le bowl de quinoa aux pois chiches, avocat et grenade

Le bowl est devenu un incontournable des déjeuners équilibrés, et pour de bonnes raisons. Celui-ci associe le quinoa, une graine complète riche en protéines végétales, avec les pois chiches qui apportent leurs fibres solubles, et l’avocat dont les acides gras insaturés sont particulièrement bénéfiques pour le cœur.

Ingrédients pour 2 personnes

150 g de quinoa cuit

cuit 200 g de pois chiches cuits (en conserve, bien rincés)

cuits (en conserve, bien rincés) 1 avocat mûr

Les graines d’une demi- grenade

Une poignée de roquette

2 cuillères à soupe d’ huile d’olive

Le jus d’un citron vert

Sel, poivre, quelques feuilles de menthe fraîche

Préparation

Disposez le quinoa cuit au fond de deux bols. Ajoutez les pois chiches, l’avocat coupé en tranches et la roquette. Parsemez de graines de grenade et de feuilles de menthe. Préparez la vinaigrette en mélangeant l’huile d’olive, le jus de citron vert, le sel et le poivre. Versez la vinaigrette sur le bowl et servez immédiatement.

La grenade mérite une attention particulière : ses polyphénols ont fait l’objet de plusieurs recherches montrant leur capacité à réduire l’oxydation du cholestérol LDL, un phénomène qui aggrave les risques cardiovasculaires. Ce bowl est aussi visuellement attrayant, ce qui aide à prendre le temps de manger correctement.

Recette 3 : Le saumon en papillote aux herbes fraîches et légumes vapeur

Le saumon est l’un des poissons les plus recommandés par les cardiologues pour sa richesse en oméga-3, ces acides gras polyinsaturés qui agissent directement sur la réduction des triglycérides et l’inflammation des artères. La cuisson en papillote permet de conserver tous les nutriments sans ajouter de matières grasses superflues.

Ingrédients pour 2 personnes

2 pavés de saumon (environ 150 g chacun)

(environ 150 g chacun) 1 courgette

1 carotte

1 citron

Quelques branches d’aneth frais

2 cuillères à soupe d’ huile d’olive

Sel, poivre, ail en poudre

Préparation

Préchauffez le four à 180°C. Découpez la courgette et la carotte en julienne ou en fines rondelles. Disposez les légumes au centre d’une feuille de papier sulfurisé, puis posez le pavé de saumon par-dessus. Arrosez d’huile d’olive, ajoutez des rondelles de citron, l’aneth, le sel, le poivre et l’ail en poudre. Fermez la papillote hermétiquement et enfournez 20 minutes.

Associé à des légumes vapeur ou en papillote, le saumon constitue un déjeuner complet, léger et particulièrement adapté aux personnes qui cherchent à prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Deux à trois portions de poissons gras par semaine sont généralement recommandées par les nutritionnistes.

Recette 4 : La salade tiède de haricots blancs, épinards et noix

Les haricots blancs font partie des légumineuses les plus riches en fibres solubles. Associés aux épinards, qui apportent des antioxydants et du magnésium, et aux noix, excellentes sources d’acides gras oméga-3 d’origine végétale, cette salade tiède forme un trio particulièrement efficace contre le mauvais cholestérol.

Ingrédients pour 2 personnes

400 g de haricots blancs cuits (en conserve, bien rincés)

cuits (en conserve, bien rincés) 100 g de jeunes pousses d’ épinards

30 g de noix concassées

concassées 1 gousse d’ail

2 cuillères à soupe d’ huile d’olive

1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique

Sel, poivre, thym frais

Préparation

Faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle et faites-y revenir l’ail émincé 1 minute. Ajoutez les haricots blancs et le thym, laissez chauffer 5 minutes en remuant. Hors du feu, incorporez les épinards frais qui vont légèrement se flétrir au contact de la chaleur. Dressez dans les assiettes, parsemez de noix concassées et terminez avec le vinaigre balsamique.

Les noix sont souvent sous-estimées dans leur rôle sur la santé cardiaque. Une étude publiée dans le British Journal of Nutrition a montré qu’une consommation régulière de noix était associée à une réduction significative du cholestérol LDL. Une petite poignée par jour suffit pour bénéficier de leurs effets.

Recette 5 : Le wrap à la dinde, houmous et légumes croquants

Pour les jours où le temps manque, le wrap est une solution rapide qui peut tout à fait s’inscrire dans une alimentation favorable à la réduction du cholestérol, à condition de bien choisir ses ingrédients. Ici, on remplace les sauces grasses par du houmous, riche en fibres et en graisses végétales saines, et on opte pour de la dinde, une viande blanche pauvre en graisses saturées.

Ingrédients pour 2 personnes

2 galettes de blé complet

150 g de blancs de dinde cuits et émincés

cuits et émincés 4 cuillères à soupe de houmous

1 carotte râpée

1/2 concombre en bâtonnets

Quelques feuilles de laitue

1 tomate coupée en tranches

Le jus d’un demi-citron

Sel, poivre, paprika doux

Préparation

Étalez deux cuillères à soupe de houmous sur chaque galette de blé complet. Disposez les feuilles de laitue, puis les tranches de dinde, la carotte râpée, le concombre et la tomate. Assaisonnez avec le jus de citron, le sel, le poivre et le paprika. Roulez les wraps fermement et coupez-les en deux en diagonale.

Le choix de la galette de blé complet plutôt que de farine blanche raffinée est important : les céréales complètes conservent leur son, qui contient précisément les fibres solubles bénéfiques pour le cholestérol. Ce wrap se prépare en moins de dix minutes et se transporte facilement si vous déjeunez au bureau.

Les habitudes alimentaires à adopter en parallèle

Ces cinq recettes sont efficaces, mais elles s’inscrivent dans une démarche globale. Réduire son cholestérol par l’alimentation demande de la régularité, pas de la perfection. Quelques principes simples peuvent compléter ces déjeuners au quotidien :

Privilégier les huiles végétales (olive, colza) au détriment du beurre et des graisses animales.

(olive, colza) au détriment du beurre et des graisses animales. Augmenter progressivement sa consommation de légumineuses : lentilles, pois chiches, haricots, fèves.

: lentilles, pois chiches, haricots, fèves. Réduire les charcuteries , les fromages gras et les viandes rouges grasses.

, les fromages gras et les viandes rouges grasses. Manger des fruits frais en dessert plutôt que des pâtisseries industrielles.

en dessert plutôt que des pâtisseries industrielles. Intégrer une activité physique régulière, même modérée, qui agit en synergie avec l’alimentation sur le profil lipidique.

Il est aussi important de rappeler que tout changement alimentaire significatif doit être discuté avec un médecin ou un diététicien, surtout si vous suivez déjà un traitement médicamenteux contre le cholestérol. L’alimentation est un levier puissant, mais elle ne remplace pas un suivi médical adapté à votre situation personnelle.

Ces recettes ne sont pas des contraintes, elles sont une invitation à redécouvrir des saveurs et des associations d’ingrédients qui font du bien autant au palais qu’aux artères. Cuisiner pour sa santé, c’est aussi l’un des actes les plus concrets qu’on puisse poser pour prendre soin de soi sur le long terme.