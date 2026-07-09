Ces 3 salades composées sont parfaites pour les journées où l’on ne veut surtout pas allumer les fourneaux

Il fait 35 degrés, le ventilateur tourne à plein régime et l’idée d’allumer les plaques de cuisson relève presque de la torture. Pourtant, il faut bien manger.

C’est dans ces moments-là que la salade composée devient une vraie alliée, pas celle qu’on prépare en soupant parce qu’on n’a rien trouvé d’autre, mais une assiette généreuse, colorée et rassasiante qui ne demande ni four, ni casserole, ni sueur supplémentaire.

Les trois recettes qui suivent sont pensées pour ça : des ingrédients simples, une préparation rapide, et un résultat qui donne vraiment envie de passer à table même quand la chaleur a mis tout le monde à plat.

Pourquoi les salades composées sont parfaites en été

La salade composée a longtemps souffert d’une mauvaise réputation. On la résumait à quelques feuilles de laitue, une tomate coupée en quatre et un filet de vinaigrette expédié en deux secondes. Ce temps-là est révolu. Une salade composée bien pensée peut constituer un repas complet, apporter des protéines, des glucides complexes, des bonnes graisses et des fibres, le tout sans qu’on ait besoin de passer plus de vingt minutes en cuisine.

En été, les avantages sont encore plus évidents. La plupart des ingrédients se consomment crus ou peuvent être préparés à l’avance et conservés au réfrigérateur. On peut même préparer certains composants la veille au soir, quand la température est un peu plus supportable, et assembler le tout au moment de manger. C’est aussi le moment de l’année où les étals des marchés regorgent de légumes et de fruits qui n’ont besoin d’aucune transformation pour être délicieux.

Autre point important : une salade composée se transporte facilement. Dans une boîte hermétique, elle suit sans problème au bureau, à la plage ou en pique-nique. Il suffit de garder la sauce à part et de mélanger au dernier moment pour éviter que les feuilles ne ramollissent.

Salade niçoise revisitée : un classique qui ne déçoit jamais

La salade niçoise est probablement la salade composée la plus connue en France. Elle vient de Nice, comme son nom l’indique, et dans sa version traditionnelle, elle ne contient pas de pommes de terre ni de haricots verts cuits. Mais les versions revisitées avec ces ingrédients sont tellement répandues qu’elles font maintenant partie du paysage culinaire. Pour cette version allégée en effort, on va rester proche de l’original tout en acceptant quelques petites libertés.

Les ingrédients pour 2 personnes

1 boîte de thon au naturel (environ 160 g égouttés)

(environ 160 g égouttés) 2 œufs durs

Une poignée d’olives noires

2 tomates bien mûres

1 poivron rouge ou jaune

Quelques feuilles de basilic frais

Un filet d’huile d’olive

Du sel, du poivre, un trait de jus de citron

La préparation

Les œufs durs sont la seule chose qui nécessite une cuisson, et encore, on peut les faire cuire la veille et les garder au frais. Dix minutes dans l’eau bouillante, puis dans l’eau froide pour stopper la cuisson, c’est tout. Le reste ne demande que quelques coups de couteau. On coupe les tomates en quartiers, le poivron en lamelles fines, on émiette le thon grossièrement par-dessus, on dispose les œufs coupés en deux, on parsème d’olives et de basilic. La sauce se fait en mélangeant simplement de l’huile d’olive, du jus de citron, du sel et du poivre. Pas besoin de moutarde ni de vinaigre ici, le citron suffit à apporter l’acidité nécessaire.

Ce qui fait la réussite de cette salade, c’est avant tout la qualité du thon et des tomates. Une tomate ramassée à maturité en plein mois de juillet n’a rien à voir avec celles qu’on trouve en hiver. Profitez-en.

Salade de pois chiches, concombre et feta : fraîche et rassasiante

Cette salade s’inspire des cuisines méditerranéenne et moyen-orientale, où les légumineuses occupent une place centrale dans l’alimentation quotidienne. Les pois chiches sont riches en protéines végétales et en fibres, ce qui en fait une base idéale pour une salade qui cale vraiment. Et comme on utilise des pois chiches en boîte, le temps de préparation tombe à presque rien.

Les ingrédients pour 2 personnes

1 boîte de pois chiches (400 g, soit environ 240 g égouttés)

(400 g, soit environ 240 g égouttés) 1 concombre

150 g de feta

Une poignée de tomates cerises

Quelques feuilles de menthe fraîche

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à soupe de jus de citron

1 petite gousse d’ail (facultatif)

Sel, poivre

La préparation

On rince et égoutte les pois chiches, on coupe le concombre en demi-rondelles après l’avoir épépiné si on préfère éviter l’excès d’eau, on coupe les tomates cerises en deux et on émiette la feta à la main. La menthe fraîche est vraiment importante ici, elle apporte une fraîcheur qui transforme complètement le résultat. Si on a de l’ail, on peut en frotter légèrement le fond du saladier avant d’y mettre les ingrédients, ça parfume discrètement l’ensemble sans dominer.

La sauce est minimaliste : huile d’olive, citron, sel, poivre. On peut ajouter une pincée de cumin en poudre si on aime les saveurs légèrement épicées, ça se marie très bien avec les pois chiches. Cette salade gagne à reposer quelques minutes au réfrigérateur avant d’être servie, les saveurs se mélangent mieux et elle est encore plus agréable bien fraîche.

Un détail pratique : si on prépare cette salade à l’avance, il vaut mieux ajouter la feta et la menthe au dernier moment. La feta a tendance à rendre du liquide avec le temps, et la menthe noircit rapidement une fois coupée.

Salade de riz, avocat et crevettes : le repas complet en un bol

Le riz froid est souvent sous-estimé. Pourtant, une fois refroidi et bien assaisonné, il constitue une base de salade excellente qui absorbe les saveurs de la sauce et des autres ingrédients. Ici, on l’associe à l’avocat et aux crevettes pour une salade qui fait vraiment office de repas, avec des glucides, des protéines et des bonnes graisses réunies dans un seul bol.

Les ingrédients pour 2 personnes

150 g de riz cuit et refroidi (du riz de la veille fonctionne parfaitement)

(du riz de la veille fonctionne parfaitement) 200 g de crevettes cuites décortiquées

décortiquées 1 avocat mûr

1 mangue (facultatif mais très recommandé)

Quelques feuilles de coriandre fraîche

Le jus d’un citron vert

2 cuillères à soupe d’huile d’olive ou de sésame

Sel, poivre

Quelques gouttes de sauce soja (facultatif)

La préparation

Si on a du riz cuit de la veille au réfrigérateur, cette salade se prépare en moins de dix minutes. On coupe l’avocat en cubes, la mangue en petits dés si on en utilise une, et on mélange le tout avec le riz et les crevettes. La sauce associe le jus de citron vert, l’huile, le sel et le poivre. L’huile de sésame, si on en a, apporte une dimension aromatique très agréable qui rappelle les cuisines asiatiques. Quelques gouttes de sauce soja peuvent remplacer une partie du sel.

La coriandre fraîche est ici presque indispensable. Elle apporte une fraîcheur herbacée qui équilibre la richesse de l’avocat et le côté légèrement sucré de la mangue. Si vraiment on ne supporte pas la coriandre, du persil plat peut faire l’affaire, mais le résultat sera différent.

Pour que le riz ne colle pas en blocs compacts, il suffit de l’égrener à la fourchette avant de l’incorporer aux autres ingrédients. Si on le prépare exprès pour cette salade, on peut le cuire la veille au soir et le laisser refroidir à température ambiante avant de le mettre au réfrigérateur.

Quelques conseils pour réussir ses salades composées en été

Au-delà des recettes elles-mêmes, quelques habitudes simples permettent d’améliorer le résultat et de gagner encore plus de temps au quotidien.

Préparer à l’avance sans sacrifier la texture

La règle d’or des salades composées, c’est de toujours garder la sauce séparée jusqu’au moment de servir. Une salade assaisonnée trop tôt devient molle et peu appétissante. Les ingrédients solides, en revanche, peuvent être préparés et conservés ensemble sans problème pendant vingt-quatre heures au réfrigérateur.

Jouer sur les textures

Ce qui rend une salade composée vraiment satisfaisante, c’est souvent le contraste des textures. Un élément croquant comme des graines de tournesol, des noix concassées, des croûtons ou même des radis tranchés finement apporte une dimension supplémentaire qui change tout. C’est un détail facile à ajouter et qui fait une vraie différence dans l’assiette.

Miser sur la qualité des huiles et des acides

Une bonne huile d’olive de qualité et un acide bien choisi, qu’il s’agisse de vinaigre de vin, de jus de citron jaune ou vert, ou même de vinaigre balsamique, font toute la différence dans une sauce simple. Quand on n’a que trois ou quatre ingrédients dans sa vinaigrette, chacun d’eux compte vraiment.

Ne pas négliger les herbes fraîches

Le basilic, la menthe, la coriandre, le persil plat ou la ciboulette sont des ingrédients peu coûteux qui transforment une salade ordinaire en quelque chose de vraiment parfumé et vivant. En été, ces herbes poussent facilement sur un rebord de fenêtre et il suffit de quelques feuilles pour changer complètement le profil aromatique d’une assiette.

Ces trois salades ont en commun d’être simples à assembler, généreuses en saveurs et adaptées aux journées où l’énergie manque autant que l’appétit pour cuisiner. Elles peuvent toutes être personnalisées selon ce qu’on a dans le réfrigérateur, et c’est peut-être là leur plus grand atout : elles ne demandent pas de faire des courses spéciales, juste un peu de bon sens et quelques ingrédients de base qu’on a presque toujours sous la main en été.