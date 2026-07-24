Chiot à la maison : tout ce qu’il faut savoir pour réussir ses premiers jours

Ramener un chiot chez soi, c’est une de ces décisions qui change vraiment le quotidien.

Les premières heures, les premiers jours, tout se joue souvent dans les détails.

Un chiot qui arrive dans un nouvel environnement quitte sa mère, ses frères et sœurs, les odeurs qu’il connaît depuis sa naissance.

C’est un bouleversement total pour lui, même s’il a l’air de s’adapter facilement.

Ce que vous ferez pendant ces premiers jours aura un impact direct sur son comportement, sa confiance en vous et sa façon d’appréhender le monde qui l’entoure.

Voici ce qu’il faut vraiment savoir avant de franchir la porte avec lui.

Préparer la maison avant son arrivée

Beaucoup de propriétaires attendent que le chiot soit là pour commencer à s’organiser. C’est une erreur. Préparer l’espace en amont évite le stress du premier jour et permet d’accueillir l’animal dans de bonnes conditions.

Sécuriser les espaces

Un chiot explore avec sa gueule. Tout ce qui traîne au sol est une cible potentielle : câbles électriques, chaussures, plantes, produits ménagers. Avant son arrivée, il faut passer chaque pièce en revue et éliminer les dangers. Certaines plantes courantes comme le philodendron, le dieffenbachia ou encore le laurier rose sont toxiques pour les chiens. Mieux vaut les mettre hors de portée ou les retirer complètement.

Pensez à définir dès le départ les zones auxquelles il aura accès. Utiliser des barrières de sécurité pour chiot permet de limiter son espace au début, ce qui facilite aussi l’apprentissage de la propreté.

Le coin du chiot : un espace rien qu’à lui

Le chiot a besoin d’un endroit où il se sent en sécurité. Une caisse de transport ou un panier avec des bords hauts placé dans un coin calme de la maison fera parfaitement l’affaire. Mettez-y une couverture douce, éventuellement un vêtement qui porte votre odeur. Certains propriétaires glissent un vêtement de l’éleveur dans la litière pour les premiers jours, afin que le chiot retrouve une odeur familière.

L’idéal est que cet espace reste le sien, un endroit où personne ne vient le déranger quand il s’y réfugie. Les enfants doivent comprendre dès le début que ce coin est une zone de tranquillité.

Le premier jour : ne pas en faire trop

Le trajet depuis l’élevage ou le refuge est déjà une source de stress pour le chiot. Quand il arrive chez vous, la tentation est grande de l’emmener partout, de le présenter à tout le monde, de le laisser explorer l’intégralité de la maison d’un coup. C’est exactement ce qu’il ne faut pas faire.

Laissez-lui le temps de sentir, d’observer, de s’installer à son rythme. Proposez-lui de l’eau fraîche immédiatement, et si c’est l’heure de son repas, donnez-lui sa ration habituelle avec la même nourriture que celle qu’il recevait avant. Changer brutalement d’alimentation au moment de l’arrivée peut provoquer des troubles digestifs qui s’ajouteront au stress du déménagement.

Limiter les visites les premiers jours

Tout le monde veut voir le nouveau chiot. La famille, les amis, les voisins. Il faut pourtant résister à cette envie de le montrer partout tout de suite. Les premières 48 à 72 heures devraient idéalement se passer dans le calme, avec uniquement les membres du foyer. Cela lui permet de commencer à vous identifier comme ses référents, de mémoriser les odeurs de la maison et de trouver ses repères sans surcharge sensorielle.

La première nuit : s’y préparer vraiment

La première nuit est souvent celle que les nouveaux propriétaires redoutent le plus, et à raison. Un chiot qui pleure toute la nuit, ça s’entend. Et ça dure parfois plusieurs nuits d’affilée.

Ce comportement est tout à fait normal. Le chiot vient de quitter un environnement où il dormait blotti contre ses congénères. Se retrouver seul dans le noir dans un endroit inconnu est angoissant pour lui. Plusieurs solutions existent pour adoucir cette transition.

Placer sa caisse ou son panier dans votre chambre les premières nuits, puis le déplacer progressivement vers l’endroit définitif.

Glisser une bouillotte enveloppée dans une couverture pour simuler la chaleur d’un congénère.

Laisser un vêtement portant votre odeur dans son couchage.

Éviter de répondre à chaque pleur en le prenant dans les bras, au risque de créer une dépendance difficile à gérer ensuite.

Il existe aussi des peluches à battement de cœur spécialement conçues pour les chiots, qui imitent le rythme cardiaque de la mère. Certains propriétaires les trouvent très efficaces pour calmer l’anxiété nocturne.

L’apprentissage de la propreté : commencer tout de suite

La propreté du chiot est souvent la première préoccupation des propriétaires. Et pour cause, les accidents à répétition peuvent vite devenir épuisants. La bonne nouvelle, c’est que plus vous commencez tôt à poser des bases claires, plus l’apprentissage sera rapide.

Comprendre le rythme du chiot

Un chiot a une vessie qui se remplit vite. Il a besoin de sortir après chaque repas, après chaque sieste, après chaque session de jeu et globalement toutes les deux heures environ dans les premières semaines. Anticiper ces moments est la clé pour éviter les accidents à l’intérieur.

Réagir correctement aux accidents

Quand un accident se produit à l’intérieur, inutile de gronder le chiot après coup. Il ne fera pas le lien entre la punition et ce qu’il a fait plusieurs minutes auparavant. En revanche, si vous le surprenez en flagrant délit, un simple « non » ferme suivi d’une sortie immédiate lui permettra de comprendre progressivement ce qu’on attend de lui.

Nettoyez toujours les zones souillées avec un nettoyant enzymatique pour éliminer complètement les odeurs. Si l’odeur persiste, le chiot reviendra au même endroit.

Les premières interactions avec les enfants et les autres animaux

Si vous avez déjà des enfants ou d’autres animaux à la maison, les présentations méritent d’être gérées avec soin.

Avec les enfants

Les enfants en bas âge ne comprennent pas toujours que le chiot n’est pas un jouet. Il faut leur expliquer dès le départ comment le manipuler, ne jamais le tirer par les oreilles ou la queue, ne pas le déranger quand il mange ou dort. Ces règles protègent à la fois le chiot et l’enfant, car même le chiot le plus doux peut mordre par peur ou par douleur.

Avec un autre chien ou un chat

La présentation entre le chiot et un animal déjà présent doit se faire progressivement, dans un espace neutre si possible. Ne forcez jamais le contact. Laissez les animaux s’approcher à leur rythme, en gardant le contrôle de la situation. Les premiers jours, surveillez toutes les interactions et ne les laissez jamais seuls ensemble avant d’être certain que la cohabitation se passe bien.

L’alimentation : maintenir la continuité

Comme mentionné plus tôt, le changement d’alimentation doit se faire en douceur. Si vous souhaitez changer de marque ou de type de nourriture, faites-le sur une période d’au moins 7 à 10 jours, en mélangeant progressivement l’ancienne et la nouvelle alimentation.

Renseignez-vous auprès de l’éleveur ou du refuge sur ce que mangeait le chiot, les quantités et la fréquence des repas. Un chiot de moins de 3 mois a généralement besoin de 3 à 4 repas par jour. Entre 3 et 6 mois, on passe à 3 repas, puis à 2 repas par jour après 6 mois.

La visite chez le vétérinaire : ne pas attendre

La première visite chez le vétérinaire devrait avoir lieu dans les premiers jours suivant l’arrivée du chiot. Même s’il a déjà reçu ses premières vaccinations chez l’éleveur, le vétérinaire fera un bilan de santé complet, vérifiera le carnet de santé et établira le calendrier vaccinal à suivre.

C’est aussi l’occasion de parler de la vermifugation, de la protection antiparasitaire et de planifier la stérilisation si vous envisagez de ne pas faire reproduire votre animal. Prendre l’habitude de consulter régulièrement dès le début crée aussi une relation de confiance entre le chiot et le vétérinaire, ce qui facilitera les visites futures.

Les bases de l’éducation : commencer dès les premiers jours

On entend souvent qu’il faut attendre que le chiot soit « installé » pour commencer à l’éduquer. En réalité, l’éducation commence dès le premier jour, même sans le vouloir. Chaque interaction que vous avez avec lui lui envoie un message sur ce qui est acceptable ou non.

Les règles de base à poser immédiatement

Décidez dès le départ si le chiot a le droit de monter sur le canapé, de dormir dans le lit, de sauter sur les gens. Ces règles doivent être les mêmes pour tous les membres du foyer. Un chiot qui reçoit des messages contradictoires selon les personnes aura beaucoup plus de mal à comprendre ce qu’on attend de lui.

La méthode positive

L’éducation positive basée sur le renforcement des bons comportements est aujourd’hui la méthode recommandée par la grande majorité des comportementalistes canins. Récompensez immédiatement les comportements que vous souhaitez voir se répéter, que ce soit avec une friandise, des caresses ou des encouragements verbaux. Le chiot associera rapidement le comportement à la récompense et aura envie de le reproduire.

Évitez les punitions physiques. Elles créent de la peur, abîment le lien de confiance et peuvent engendrer des problèmes comportementaux à long terme. Un chiot qui grandit dans un environnement bienveillant et prévisible sera un chien équilibré.

La socialisation : une priorité absolue

La période de socialisation du chiot s’étend approximativement jusqu’à l’âge de 12 à 16 semaines. C’est pendant cette fenêtre que le chiot est le plus réceptif aux nouvelles expériences. Ce qu’il découvre pendant cette période, il l’intègre comme normal. Ce qu’il ne découvre pas peut devenir une source de peur ou d’anxiété plus tard.

Exposez-le progressivement à différents environnements, sons, personnes et situations : la ville, les transports, les enfants, les personnes âgées, les vélos, les aspirateurs. Chaque nouvelle expérience positive renforce sa confiance. Attention toutefois à ne pas le surexposer trop vite, l’objectif est que chaque découverte reste une expérience positive.

Concernant les sorties avant la fin des vaccinations, parlez-en avec votre vétérinaire. Il est souvent possible de promener le chiot dans des zones à faible risque ou de le porter pour lui permettre de découvrir le monde sans contact direct avec le sol.