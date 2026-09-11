Entretenir le pelage d’un Teckel devient facile avec ces 5 astuces de toilettage

Le Teckel, avec ses pattes courtes et son corps allongé, est l’un des chiens les plus attachants qui soit.

Que vous ayez un Teckel à poil ras, à poil long ou à poil dur, chaque variété a ses propres exigences en matière de toilettage.

Beaucoup de propriétaires pensent que ce petit chien ne demande pas beaucoup d’entretien, et c’est une erreur qui peut coûter cher à la santé de leur animal.

Un brossage régulier, c’est bien plus qu’une question d’esthétique : c’est aussi un moment de complicité entre vous et votre chien, et un excellent moyen de surveiller son état de santé général.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour bien s’en occuper.

Les différentes variétés de Teckel et leurs besoins spécifiques

Avant de parler de brossage à proprement parler, vous devez comprendre que tous les Teckels ne se ressemblent pas. La Fédération Cynologique Internationale (FCI) reconnaît trois types de robes pour cette race, et chacune demande une attention particulière.

Le Teckel à poil ras

C’est la variété la plus répandue. Son pelage est court, dense et brillant. Il colle bien au corps et ne s’emmêle pas. Ce type de robe est sans doute le plus facile à entretenir, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il faut le négliger. Un brossage hebdomadaire suffit généralement à maintenir son pelage en bonne santé et à éliminer les poils morts.

Le Teckel à poil long

Celui-là demande nettement plus d’attention. Ses poils soyeux et légèrement ondulés ont tendance à s’emmêler, surtout derrière les oreilles, sous les aisselles et autour du cou. Sans un entretien régulier, des nœuds peuvent se former rapidement et devenir douloureux pour l’animal. Un brossage deux à trois fois par semaine est recommandé pour cette variété.

Le Teckel à poil dur

Sa robe épaisse et rugueuse ressemble à celle d’un terrier. Ce pelage particulier nécessite un traitement différent des deux autres. En plus du brossage régulier, le Teckel à poil dur doit subir un stripping (arrachage des poils morts à la main ou à l’aide d’un couteau à effiler) environ deux fois par an. Cette opération permet de renouveler le pelage et de conserver sa texture caractéristique.

Conseil n°1 : Choisir les bons outils de brossage

Un bon toilettage commence toujours par le choix du bon matériel. Utiliser n’importe quelle brosse sur votre Teckel peut abîmer son pelage ou irriter sa peau. Voici les outils indispensables selon le type de robe :

Pour le Teckel à poil ras : une brosse en caoutchouc ou un gant de toilettage suffit amplement. Ces outils permettent d’éliminer les poils morts tout en massant la peau et en stimulant la circulation sanguine.

une brosse en caoutchouc ou un gant de toilettage suffit amplement. Ces outils permettent d’éliminer les poils morts tout en massant la peau et en stimulant la circulation sanguine. Pour le Teckel à poil long : une brosse à poils naturels combinée à un peigne à dents larges est idéale. Le peigne permet de démêler les zones sensibles sans tirer sur les poils.

une brosse à poils naturels combinée à un peigne à dents larges est idéale. Le peigne permet de démêler les zones sensibles sans tirer sur les poils. Pour le Teckel à poil dur : un peigne métallique et un couteau à effiler pour le stripping sont nécessaires. Il est préférable de confier cette opération à un toiletteur professionnel si vous n’avez pas l’habitude.

Investir dans du matériel de qualité, c’est aussi s’assurer que les séances de brossage restent agréables pour votre chien. Un outil mal adapté peut créer des associations négatives et rendre chaque séance de toilettage difficile.

Conseil n°2 : Habituer le Teckel au brossage dès le plus jeune âge

C’est probablement le conseil le plus important de tous. Un chiot Teckel qui est habitué très tôt aux manipulations, au brossage et aux soins en général sera beaucoup plus coopératif une fois adulte. Les premières séances doivent être courtes, positives et associées à des récompenses.

Commencez par toucher doucement les pattes, les oreilles et la queue de votre chiot sans brosse. Ensuite, introduisez progressivement l’outil de brossage. Ne forcez jamais. Si votre chien montre des signes de stress, arrêtez la séance et reprenez plus tard. La patience est la clé. Un adulte qui n’a jamais été habitué au brossage peut devenir agressif ou très anxieux pendant ces moments, ce qui complique considérablement la tâche.

Conseil n°3 : Ne pas négliger les zones sensibles

Le Teckel a une morphologie particulière qui le rend sujet à certains problèmes spécifiques. Lors de chaque séance de toilettage, plusieurs zones méritent une attention particulière :

Les oreilles

Le Teckel a des oreilles tombantes qui limitent la circulation de l’air dans le conduit auditif. Cela favorise l’accumulation de cire et le développement de bactéries ou de levures. Il est conseillé de nettoyer les oreilles de votre Teckel une fois par semaine avec un produit nettoyant adapté aux chiens. Évitez les cotons-tiges qui peuvent enfoncer les impuretés plus profondément.

Les pattes et les coussinets

Les coussinets peuvent se dessécher, se craqueler ou accumuler des débris entre les doigts. Vérifiez régulièrement l’état des pattes de votre Teckel et hydratez les coussinets si nécessaire avec un baume adapté. Les poils qui poussent entre les doigts doivent être taillés pour éviter les glissades sur les sols lisses, ce qui est particulièrement important pour cette race très susceptible aux problèmes de dos.

Les dents

Le brossage des dents est souvent négligé par les propriétaires de chiens. Pourtant, les maladies parodontales sont très fréquentes chez les petites races comme le Teckel. Un brossage dentaire deux à trois fois par semaine avec une brosse à dents et un dentifrice spécialement formulés pour les chiens peut prévenir de nombreux problèmes de santé.

Les griffes

Des griffes trop longues modifient la posture du chien et peuvent aggraver les problèmes de colonne vertébrale, auxquels le Teckel est particulièrement prédisposé en raison de sa morphologie. Une coupe régulière, environ toutes les trois à quatre semaines, est recommandée.

Conseil n°4 : Adopter la bonne technique de brossage

Brosser un chien ne s’improvise pas. Une mauvaise technique peut casser les poils, irriter la peau ou créer des nœuds supplémentaires. Voici quelques règles à respecter :

Brossez toujours dans le sens du poil pour éviter d’irriter la peau et de casser les poils. Commencez par les zones les moins sensibles comme le dos, puis progressez vers les zones plus délicates comme le ventre, les aisselles et les oreilles. Démêlez les nœuds avec les doigts avant d’utiliser la brosse. Tirer brutalement sur un nœud avec une brosse est douloureux pour le chien. Utilisez un spray démêlant si nécessaire, surtout pour les Teckels à poil long. Ces produits facilitent le brossage et protègent les poils. Terminez toujours la séance sur une note positive : une caresse, une friandise, quelques mots doux. Votre chien associera ainsi le toilettage à quelque chose d’agréable.

Conseil n°5 : Savoir quand faire appel à un toiletteur professionnel

Même les propriétaires les plus consciencieux ont parfois besoin d’aide. Un toiletteur professionnel dispose du matériel et des compétences nécessaires pour effectuer certaines tâches que vous ne pouvez pas réaliser seul à la maison. C’est particulièrement vrai pour :

Le stripping du Teckel à poil dur

La coupe et la mise en forme du pelage du Teckel à poil long

La coupe des griffes si vous avez peur de couper trop court et de toucher la veine

Le nettoyage des glandes anales, si votre vétérinaire le recommande

En règle générale, une visite chez le toiletteur tous les deux à trois mois est suffisante pour la plupart des Teckels, en complément des soins que vous réalisez à la maison. N’hésitez pas à demander conseil à votre toiletteur sur les techniques et les produits à utiliser entre les séances.

Le bain : à quelle fréquence et comment le donner ?

Le bain fait partie intégrante du toilettage, mais il ne doit pas être donné trop fréquemment. Un bain tous les quatre à six semaines est généralement suffisant pour un Teckel. Des bains trop fréquents peuvent éliminer le film protecteur naturel de la peau et provoquer des sécheresses cutanées ou des irritations.

Utilisez toujours un shampoing spécialement formulé pour les chiens, adapté au type de pelage de votre Teckel. Les shampoings pour humains ont un pH différent de celui de la peau des chiens et peuvent provoquer des déséquilibres cutanés. Rincez abondamment pour éviter les résidus de shampoing qui peuvent irriter la peau. Séchez bien votre chien après le bain, surtout en hiver, pour éviter qu’il prenne froid. Un sèche-cheveux à faible température peut être utilisé, à condition que votre chien l’accepte.

Le toilettage, un moment de surveillance sanitaire

Chaque séance de brossage est une occasion de vérifier l’état général de votre Teckel. Profitez-en pour inspecter sa peau à la recherche de parasites comme les puces ou les tiques, surtout après des promenades en extérieur. Vérifiez l’absence de plaies, de gonflements, de rougeurs ou de zones douloureuses. Une anomalie détectée tôt peut éviter bien des complications.

Le toilettage régulier permet aussi de surveiller le poids de votre chien. Chez le Teckel, le surpoids est un facteur aggravant majeur des hernies discales, une pathologie à laquelle cette race est particulièrement vulnérable en raison de sa colonne vertébrale très longue. En passant vos mains sur son corps à chaque brossage, vous pouvez détecter rapidement une prise de poids excessive et en parler à votre vétérinaire.

Prendre soin du pelage de son Teckel, c’est finalement prendre soin de lui dans sa globalité. Ces moments partagés, réguliers et bienveillants, renforcent le lien entre le chien et son propriétaire et contribuent au bien-être de l’animal sur le long terme. Avec un peu de pratique et les bons outils, le toilettage devient vite une routine simple et même agréable pour les deux parties.