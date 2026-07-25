Les espadrilles reviennent en force : voici quand les porter… et les situations où mieux vaut les éviter

Les espadrilles ont traversé les décennies sans prendre une ride.

Nées dans les régions du Pays basque et de Catalogne, ces chaussures à semelle de corde de jute et à tige en toile ont longtemps été associées aux vacances au bord de la mer, aux marchés provençaux et aux terrasses ensoleillées.

Aujourd’hui, elles se retrouvent dans les collections des plus grandes maisons de mode, portées aussi bien par des célébrités que par des gens ordinaires qui cherchent simplement à être à l’aise tout en ayant l’air soignés.

Mais voilà le problème : beaucoup de personnes les portent n’importe comment, n’importe où, et finissent par avoir l’air négligées plutôt que décontractées.

Il y a un vrai art à porter des espadrilles avec style, et cet art repose sur des règles simples que tout le monde peut apprendre.

Ce que sont vraiment les espadrilles : un peu d’histoire pour mieux les comprendre

Avant de parler de style, il faut savoir ce qu’on a aux pieds. Les espadrilles traditionnelles sont des chaussures légères dont la semelle est fabriquée à partir de corde de jute tressée. La tige, elle, est généralement en toile de coton ou en lin. Ce sont des matières naturelles, respirantes, qui expliquent pourquoi ces chaussures sont si agréables à porter quand il fait chaud.

Leur origine remonte au XIVe siècle, dans les Pyrénées. Le mot « espadrille » vient d’ailleurs du mot occitan espardilha, lui-même dérivé d’espart, une plante dont on tirait les fibres pour fabriquer les semelles. Pendant des siècles, elles étaient portées par les paysans et les ouvriers du sud de la France et du nord de l’Espagne. Ce n’est qu’au XXe siècle qu’elles ont commencé à séduire les classes aisées, notamment grâce à des personnalités comme Coco Chanel et Pablo Picasso, qui les portaient dans le sud de la France.

Aujourd’hui, le marché des espadrilles s’est considérablement diversifié. On trouve des modèles plats, des modèles à semelle compensée, des versions en cuir, en raphia, brodées, à lacets, à brides… La marque Castañer, fondée en Espagne en 1927, reste l’une des références mondiales en la matière. D’autres griffes comme Soludos, Maians ou encore des marques de luxe comme Saint Laurent proposent leurs propres interprétations.

Les différents types d’espadrilles et leur niveau de formalité

Toutes les espadrilles ne se valent pas sur le plan stylistique. Avant de décider quand les porter, encore faut-il savoir quel type d’espadrille on a entre les mains.

Les espadrilles plates classiques

Ce sont les plus simples et les plus décontractées. Elles conviennent parfaitement à une tenue casual du quotidien. Leur niveau de formalité est très bas, ce qui signifie qu’elles ne s’adaptent pas à tous les contextes.

Les espadrilles à semelle compensée

Popularisées notamment par Castañer dans les années 1970, ces modèles apportent de la hauteur grâce à une semelle en jute épaisse. Elles donnent une allure plus habillée que les modèles plats et peuvent s’associer à des tenues plus soignées, notamment des robes ou des jupes.

Les espadrilles en cuir ou en matières nobles

Ces versions plus raffinées se rapprochent davantage d’une chaussure habillée. Elles peuvent s’intégrer dans des tenues de travail dans des environnements professionnels décontractés, ou pour des sorties semi-formelles en été.

Les espadrilles à lacets montants

Ces modèles, souvent appelés espadrilles lacées ou espadrilles style ballet, ont des rubans qui se nouent autour de la cheville. Ils ajoutent une touche romantique et légèrement bohème à la silhouette.

Quand porter des espadrilles : les occasions qui s’y prêtent

Les espadrilles brillent dans certains contextes précis. Les connaître, c’est s’assurer de les porter au bon moment.

En vacances et à la plage

C’est leur terrain de jeu naturel. Une paire d’espadrilles plates en toile blanche ou en lin beige avec un short en lin et une chemise légère, c’est l’équation parfaite pour une journée en bord de mer ou dans une ville côtière. Elles sont légères, elles respirent, et elles s’enfilent en deux secondes. Attention toutefois à ne pas les porter directement dans le sable mouillé ou dans l’eau : la semelle en jute n’aime pas l’humidité et peut se détériorer rapidement.

Pour les sorties estivales décontractées

Marché du week-end, brunch en terrasse, balade en ville par temps chaud… Les espadrilles s’intègrent parfaitement dans ces moments de vie quotidienne. Associées à un jean slim, une robe fluide ou un pantalon en lin, elles donnent une impression de légèreté sans effort apparent.

Pour un dîner décontracté en été

Les espadrilles à semelle compensée ou en matières plus nobles peuvent tout à fait accompagner une tenue de dîner estival dans un restaurant sans code vestimentaire strict. Une robe midi, des bijoux simples et une paire d’espadrilles compensées en toile colorée : c’est une combinaison qui fonctionne très bien.

Pour un environnement de travail casual

Dans certains secteurs professionnels créatifs ou dans des entreprises à culture décontractée, les espadrilles en cuir ou en matières soignées peuvent trouver leur place. Associées à un pantalon tailleur fluide ou à une jupe crayon légère, elles restent dans les clous sans être guindées.

Pour les festivals et événements en plein air

Les festivals de musique, les marchés artisanaux, les fêtes de village… Ces événements sont des occasions parfaites pour sortir ses espadrilles les plus colorées ou les plus originales. C’est le moment d’oser les broderies, les imprimés ou les couleurs vives.

Quand éviter les espadrilles : les situations où elles ne passent pas

Être honnête sur les limites des espadrilles, c’est aussi important que de savoir quand les porter. Il y a des contextes où elles envoient un mauvais message ou sont tout simplement inadaptées.

Les réunions professionnelles formelles

Dans un contexte de réunion d’affaires classique, de présentation devant des clients ou de rendez-vous dans un secteur traditionnel comme la finance, le droit ou la banque, les espadrilles n’ont pas leur place. Même les modèles les plus soignés restent perçus comme trop décontractés dans ces environnements. Mieux vaut s’en tenir à des chaussures fermées à semelle rigide.

Les événements formels

Mariage avec code vestimentaire élégant, cérémonie officielle, soirée de gala… Ce sont des situations où les espadrilles, même compensées et habillées, risquent de détonner. Le jute et la toile ont beau être beaux, ils ne dégagent pas la même prestance que le cuir verni ou le satin.

Par temps de pluie ou en automne-hiver

C’est peut-être la règle la plus évidente, mais elle mérite d’être rappelée. Les semelles en jute sont extrêmement sensibles à l’humidité. Une pluie même légère peut les déformer, les faire pourrir ou les faire se décoller. En dehors de la saison estivale, il vaut mieux les ranger et opter pour des chaussures adaptées aux conditions climatiques.

Pour de longues marches ou des activités physiques

Les espadrilles n’offrent quasiment aucun amorti et peu de maintien pour le pied. Les porter pour une longue journée de marche en ville ou pour une randonnée, même légère, est une mauvaise idée. Vous risquez d’avoir mal aux pieds et d’abîmer vos chaussures prématurément.

Avec certaines tenues qui créent un décalage

Un costume trois pièces avec des espadrilles plates, ça ne fonctionne pas. De même, une robe de soirée longue et très habillée associée à des espadrilles crée un contraste qui, contrairement à ce qu’on pourrait croire, ne passe pas toujours pour du chic décontracté. Il faut que le niveau de formalité de la chaussure soit cohérent avec celui de la tenue.

Les règles d’association pour porter les espadrilles avec élégance

Au-delà des occasions, il y a quelques principes de style qui font la différence entre quelqu’un qui porte des espadrilles avec aisance et quelqu’un qui a l’air de s’être habillé à la va-vite.

Soigner l’état de ses espadrilles : des espadrilles sales, déformées ou dont la semelle se décolle donnent une impression de négligence immédiate. Ces chaussures vieillissent vite, il faut savoir les remplacer au bon moment.

des espadrilles sales, déformées ou dont la semelle se décolle donnent une impression de négligence immédiate. Ces chaussures vieillissent vite, il faut savoir les remplacer au bon moment. Choisir la bonne couleur : les tons neutres comme le beige, le blanc, le marine ou le noir sont les plus polyvalents. Les couleurs vives ou les imprimés sont à réserver aux tenues estivales légères et aux occasions décontractées.

les tons neutres comme le beige, le blanc, le marine ou le noir sont les plus polyvalents. Les couleurs vives ou les imprimés sont à réserver aux tenues estivales légères et aux occasions décontractées. Faire attention à la longueur du pantalon : avec des espadrilles plates, un pantalon trop long qui traîne par terre est visuellement lourd. Préférez des longueurs cheville ou des coupes cropped qui laissent voir la chaussure.

avec des espadrilles plates, un pantalon trop long qui traîne par terre est visuellement lourd. Préférez des longueurs cheville ou des coupes cropped qui laissent voir la chaussure. Jouer avec les matières : les espadrilles en toile s’associent naturellement avec des matières légères comme le lin, le coton ou la viscose. Évitez de les mélanger avec des matières trop lourdes ou trop hivernales comme la laine épaisse ou le velours.

les espadrilles en toile s’associent naturellement avec des matières légères comme le lin, le coton ou la viscose. Évitez de les mélanger avec des matières trop lourdes ou trop hivernales comme la laine épaisse ou le velours. Penser aux chaussettes : les espadrilles se portent généralement sans chaussettes. Si vous souhaitez en porter pour des raisons de confort, optez pour des socquettes très courtes et discrètes, de préférence dans la même couleur que votre peau ou votre chaussure.

Entretenir ses espadrilles pour qu’elles restent belles plus longtemps

Un dernier point souvent négligé : l’entretien. Des espadrilles bien entretenues durent plus longtemps et restent présentables tout au long de la saison.

Problème courant Solution recommandée Taches sur la toile Nettoyage à la main avec une brosse douce et de l’eau savonneuse froide Semelle en jute qui noircit Frotter délicatement avec une brosse sèche Mauvaises odeurs Saupoudrer de bicarbonate de soude à l’intérieur et laisser agir une nuit Semelle qui se décolle Colle néoprène spéciale chaussures, appliquée sur les deux surfaces à recoller Espadrilles mouillées Laisser sécher à l’air libre, jamais au soleil direct ni au sèche-cheveux

Les espadrilles méritent qu’on les traite avec un minimum de soin. Ce ne sont pas des chaussures jetables, même si leur prix d’entrée de gamme peut le laisser croire. Avec un entretien régulier, une bonne paire peut accompagner plusieurs étés sans perdre son allure.

Porter des espadrilles avec style, c’est finalement une question de bon sens et de connaissance de soi. Savoir lire une situation, comprendre ce que sa tenue raconte de soi, et choisir ses chaussures en conséquence : voilà ce qui distingue quelqu’un qui s’habille bien de quelqu’un qui s’habille simplement. Les espadrilles ont tout pour plaire, à condition de leur donner le rôle qui leur correspond vraiment.