Crème solaire, lunettes, baume… Les réflexes à adopter pour affronter l’été en toute sérénité

L’été arrive avec ses longues journées ensoleillées, ses terrasses bondées et ses envies de plage.

Mais derrière ce tableau idyllique se cache une réalité que beaucoup ignorent encore : le soleil abîme la peau bien plus vite qu’on ne le pense, et les dégâts s’accumulent année après année.

Une tache brune qui apparaît à 40 ans, c’est souvent le résultat d’expositions répétées et mal protégées depuis l’adolescence.

Les dermatologues le répètent depuis des décennies, et pourtant les mauvaises habitudes persistent.

Voici ce que vous pouvez faire concrètement pour traverser la saison estivale sans en payer le prix sur votre peau, vos yeux et vos lèvres.

Pourquoi l’été est une saison particulièrement agressive pour la peau

Le rayonnement solaire se compose principalement de deux types d’ultraviolets qui atteignent la surface terrestre : les UVA et les UVB. Les UVB sont responsables des coups de soleil, ces brûlures superficielles que l’on ressent dès le lendemain d’une journée à la plage. Les UVA, eux, pénètrent plus profondément dans le derme et accélèrent le vieillissement cutané. Ce sont aussi les UVA qui sont impliqués dans le développement de certains cancers de la peau, dont le mélanome.

En été, l’intensité du rayonnement UV est maximale, surtout entre 12h et 16h. L’altitude, la réverbération sur l’eau, le sable ou la neige en montagne augmentent encore cette intensité. Un skieur en altitude en juillet est exposé à un niveau de rayonnement UV bien supérieur à celui d’un vacancier en bord de mer à la même heure.

La peau n’est pas le seul organe en danger. Les yeux et les lèvres, souvent négligés, subissent eux aussi des dommages réels et durables.

Les bons réflexes pour protéger sa peau du soleil

Choisir le bon indice de protection solaire

Le facteur de protection solaire, connu sous l’abréviation SPF, indique le niveau de protection d’une crème contre les UVB. Un SPF 30 filtre environ 97 % des UVB, un SPF 50 en filtre environ 98 %. La différence peut sembler faible, mais elle devient significative pour les peaux claires, les enfants ou les personnes qui s’exposent longuement.

Pour les peaux claires ou très sensibles : optez pour un SPF 50 ou 50+

: optez pour un SPF 50 ou 50+ Pour les peaux mates ou foncées : un SPF 30 peut suffire, mais un SPF 50 reste recommandé en cas d’exposition prolongée

: un SPF 30 peut suffire, mais un SPF 50 reste recommandé en cas d’exposition prolongée Pour les enfants de moins de 3 ans : l’exposition directe au soleil est déconseillée, quelle que soit la protection utilisée

Pensez à vérifier que votre crème offre une protection large spectre, c’est-à-dire qu’elle protège à la fois contre les UVA et les UVB. Cette mention doit figurer clairement sur l’emballage.

Appliquer la crème solaire correctement

La plupart des gens appliquent deux à trois fois moins de crème que la quantité recommandée. Les dermatologues préconisent environ 2 mg de crème par centimètre carré de peau, ce qui correspond, pour un adulte, à environ six cuillères à café pour l’ensemble du corps. C’est bien plus que ce que l’on applique intuitivement.

Quelques règles à retenir :

Appliquer la crème 20 à 30 minutes avant l’exposition, pas une fois installé sur la plage Renouveler l’application toutes les deux heures, et après chaque baignade ou transpiration importante Ne pas oublier les zones souvent oubliées : oreilles, nuque, pieds, dos des mains et cuir chevelu sur les parties dégarnies Ne pas se fier aux crèmes « waterproof » pour éviter les réapplications : elles résistent à l’eau mais pas indéfiniment

Adopter des protections complémentaires

La crème solaire ne suffit pas à elle seule. Les vêtements anti-UV, les chapeaux à larges bords et le fait de rester à l’ombre pendant les heures les plus chaudes sont des protections tout aussi efficaces, voire plus. Un t-shirt en coton ordinaire offre un SPF d’environ 5 à 15 selon sa couleur et son épaisseur. Les vêtements certifiés UPF 50+ (Ultraviolet Protection Factor) offrent une protection bien supérieure.

Évitez de vous exposer entre 12h et 16h, période pendant laquelle les UV sont les plus intenses, indépendamment de la chaleur ressentie. Un ciel nuageux ne protège pas : les nuages filtrent peu les ultraviolets.

Protéger ses yeux : une priorité que l’on sous-estime

Les yeux sont des organes extrêmement sensibles aux rayonnements UV. Une exposition répétée et non protégée peut favoriser le développement de plusieurs pathologies sérieuses, dont la cataracte, la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et le ptérygion, une excroissance bénigne mais gênante qui se développe sur la conjonctive.

Bien choisir ses lunettes de soleil

Toutes les lunettes de soleil ne se valent pas. La couleur des verres ou leur prix ne sont pas des indicateurs fiables de leur niveau de protection UV. Ce qui compte, c’est la catégorie de filtration indiquée sur la monture ou l’étiquette.

Catégorie Niveau de protection Usage recommandé Catégorie 0 Très faible Intérieur ou lumière très faible Catégorie 1 Faible Temps nuageux Catégorie 2 Moyenne Ensoleillement modéré Catégorie 3 Haute Plage, mer, activités extérieures Catégorie 4 Très haute Haute montagne, neige, glacier

Pour une journée à la plage ou en ville en été, une catégorie 3 est généralement recommandée. Vérifiez que vos lunettes portent la mention CE et qu’elles filtrent 99 à 100 % des UV. Les montures enveloppantes sont préférables car elles protègent aussi les côtés des yeux.

Les enfants ont besoin de lunettes de soleil aussi

Le cristallin des enfants est beaucoup plus transparent que celui des adultes, ce qui signifie qu’il filtre moins bien les UV. Les ophtalmologues recommandent de faire porter des lunettes de soleil adaptées aux enfants dès leur plus jeune âge, dès lors qu’ils sont exposés au soleil. Choisissez des modèles avec des verres certifiés et des montures souples et résistantes.

Les lèvres : une peau fine et sans défense naturelle

La peau des lèvres est particulièrement vulnérable au soleil. Elle est très fine, ne contient pratiquement pas de mélanine (le pigment naturel qui protège la peau des UV) et ne possède pas de glandes sébacées pour se protéger naturellement. Résultat : les lèvres brûlent vite, sèchent rapidement et vieillissent précocement sous l’effet du soleil.

Utiliser un baume à lèvres avec protection solaire

Un baume à lèvres avec SPF est indispensable en été. Optez pour un produit avec un SPF minimum de 30, idéalement 50. Appliquez-le avant toute exposition et renouvelez l’application régulièrement, surtout après avoir mangé, bu ou essuyé vos lèvres.

Certains baumes contiennent des agents hydratants comme le beurre de karité, l’huile de jojoba ou l’aloé vera, qui aident à maintenir l’hydratation des lèvres souvent desséchées par la chaleur et le vent estival.

Ce qu’il ne faut pas faire avec ses lèvres en été

Ne pas se lécher les lèvres : la salive assèche encore plus la peau en s’évaporant

Éviter les gloss brillants sans protection UV : ils peuvent agir comme une loupe et concentrer les rayons UV sur la peau

Ne pas négliger les lèvres après une journée en montagne ou sur l’eau, où la réverbération est intense

Prendre soin de sa peau après l’exposition

La protection solaire ne s’arrête pas quand le soleil se couche. Après une journée d’exposition, la peau a besoin d’être apaisée et réhydratée. Un after-sun ou une crème hydratante riche aide à restaurer la barrière cutanée et à limiter les sensations de tiraillement ou de rougeur.

Si vous avez attrapé un coup de soleil, appliquez une crème apaisante à base d’aloé vera ou de panthenol, buvez beaucoup d’eau et évitez toute nouvelle exposition jusqu’à la guérison complète. Un coup de soleil important, accompagné de cloques, de fièvre ou de maux de tête, nécessite une consultation médicale.

Surveiller sa peau tout au long de l’été

L’été est aussi une bonne période pour prendre l’habitude d’examiner sa peau régulièrement. La règle ABCDE est un outil simple recommandé par les dermatologues pour surveiller les grains de beauté :

A comme Asymétrie : un grain de beauté normal est symétrique

comme Asymétrie : un grain de beauté normal est symétrique B comme Bords : ils doivent être réguliers et bien définis

comme Bords : ils doivent être réguliers et bien définis C comme Couleur : une couleur uniforme est rassurante, plusieurs teintes dans un même grain de beauté méritent attention

comme Couleur : une couleur uniforme est rassurante, plusieurs teintes dans un même grain de beauté méritent attention D comme Diamètre : un diamètre supérieur à 6 mm doit être signalé à un médecin

comme Diamètre : un diamètre supérieur à 6 mm doit être signalé à un médecin E comme Évolution : tout changement récent de forme, de taille ou de couleur doit être consulté

En cas de doute, consultez un dermatologue sans attendre. Le dépistage précoce du mélanome est l’un des facteurs les plus déterminants pour le pronostic de cette maladie.

Les idées reçues sur la protection solaire à abandonner

Beaucoup de croyances persistent autour du soleil et de la protection solaire. En voici quelques-unes qui méritent d’être corrigées :

« Un teint hâlé protège du soleil » : le bronzage est une réaction de défense de la peau, pas une protection efficace. Il offre un SPF équivalent à 2 ou 3, ce qui est très insuffisant.

« La crème solaire empêche de bronzer » : elle ralentit le bronzage mais ne l’empêche pas. Elle réduit surtout les dommages invisibles à court terme.

« Je n’ai pas besoin de crème solaire par temps nuageux » : les nuages laissent passer jusqu’à 80 % des UV.

« Une seule application suffit pour la journée » : non. La crème solaire se dégrade sous l’effet de la chaleur, de la transpiration et du contact avec l’eau.

Prendre soin de sa peau, de ses yeux et de ses lèvres en été n’est pas une contrainte. C’est un investissement sur le long terme, pour une peau en meilleure santé, des yeux préservés et un confort quotidien bien supérieur. Les gestes sont simples, les produits accessibles, et les bénéfices, eux, sont durables.