Envie d’un look estival réussi ? Ces colliers colorés font toute la différence

L’été arrive avec ses envies de légèreté, de couleurs et d’accessoires qui sentent bon le soleil.

Parmi les bijoux qui accompagnent le mieux la saison chaude, le collier d’été pour femme occupe une place à part.

Qu’il soit porté sur une robe de plage, un maillot de bain ou une tenue décontractée, il transforme instantanément un look.

Les modèles avec perles et coquillages reviennent chaque année en force, portés aussi bien par les adolescentes que par les femmes plus matures qui savent exactement ce qu’elles veulent.

Ce type de bijou n’est pas un simple accessoire de mode passager.

Il raconte quelque chose, une envie d’évasion, un souvenir de vacances, une connexion avec la mer et la nature.

Pourquoi le collier d’été séduit autant les femmes

Il y a quelque chose de particulier dans la façon dont un collier change une silhouette en été. Les tenues sont plus légères, les décolletés plus présents, et le cou devient une zone que l’on met naturellement en valeur. Un collier coloré posé sur une peau bronzée produit un effet visuel immédiat. Les couleurs ressortent différemment sous la lumière du soleil, les matières naturelles comme les coquillages ou les perles de verre captent la lumière d’une manière que les bijoux en métal ordinaire ne peuvent pas reproduire.

Les femmes apprécient la liberté que ces bijoux offrent. Un collier de coquillages ne demande aucun entretien particulier, il se porte à la plage, au marché, au restaurant en bord de mer. Il n’y a pas de crainte de l’abîmer avec le sable ou l’eau salée, contrairement à un bijou en or ou en argent. Cette praticité associée à l’esthétique explique en grande partie le succès durable de ces modèles chaque été.

Les différents types de colliers d’été colorés

Le marché des colliers d’été pour femme est extrêmement varié. Il existe des modèles pour tous les goûts, tous les styles et tous les budgets. Voici les grandes catégories que l’on retrouve le plus souvent.

Les colliers avec coquillages naturels

Ce sont sans doute les plus emblématiques de la saison estivale. Les coquillages naturels sont collectés, nettoyés et percés pour être enfilés sur des fils en coton, en cuir ou en nylon. Chaque coquillage est unique par sa forme et sa couleur, ce qui donne à chaque collier un caractère exclusif. On trouve des modèles très simples avec un seul gros coquillage en pendentif, et d’autres beaucoup plus élaborés avec des dizaines de petits coquillages de différentes espèces assemblés ensemble.

Les teintes naturelles des coquillages vont du blanc nacré au beige doré, en passant par des nuances de brun, de rose pâle et même de violet selon les espèces utilisées. Certains artisans ajoutent des éléments colorés comme des perles de rocaille ou des fils de coton teints pour apporter de la vivacité à l’ensemble.

Les colliers avec perles de verre colorées

Les perles de verre sont utilisées dans la fabrication de bijoux depuis des siècles. En été, elles prennent une dimension particulière grâce aux couleurs vives et transparentes qui les caractérisent. Le turquoise, le corail, le jaune citron, le vert anis ou encore l’orange brûlé sont des teintes très populaires pour les colliers estivaux.

Ces perles peuvent être associées entre elles dans des compositions multicolores, ou mélangées avec des coquillages et des éléments en bois pour créer des pièces hybrides très originales. La transparence du verre donne un effet lumineux particulièrement réussi sous la lumière naturelle, ce qui en fait un choix très apprécié pour les tenues de jour.

Les colliers avec perles naturelles et semi-précieuses

Pour celles qui souhaitent un bijou d’été un peu plus raffiné, les colliers avec des pierres semi-précieuses ou des perles naturelles représentent une excellente option. Le lapis-lazuli, la turquoise, le quartz rose ou encore l’amazonite sont des pierres qui évoquent naturellement la mer, le ciel et la nature. Elles se portent très bien en été et apportent une touche d’élégance décontractée.

Ces modèles sont souvent fabriqués à la main par des artisans bijoutiers et se vendent à des prix plus élevés que les colliers en coquillages ou en perles de verre. Mais leur qualité et leur durabilité en font un investissement qui dépasse largement la saison estivale.

Les colliers en perles de bois et graines naturelles

Très tendance depuis quelques années, les colliers en perles de bois et en graines naturelles apportent une dimension ethnique et naturelle aux tenues d’été. Les couleurs utilisées sont souvent chaudes, proches des tons de la terre, du sable et de la végétation tropicale. Ces bijoux sont légers, confortables et se marient parfaitement avec les robes bohèmes, les tuniques en lin ou les tenues de plage.

Comment choisir son collier d’été selon sa morphologie

Le choix d’un collier d’été ne se fait pas uniquement en fonction des goûts esthétiques. La morphologie et la forme du visage entrent en jeu pour obtenir un résultat harmonieux.

La longueur du collier

La longueur est un critère déterminant. Un collier ras de cou met en valeur un décolleté et allonge visuellement le cou. Il convient particulièrement aux femmes avec une morphologie en V ou en A. Un collier de longueur moyenne, qui tombe entre le sternum et le buste, est plus polyvalent et s’adapte à presque toutes les morphologies. Les colliers longs, qui descendent jusqu’au nombril ou en dessous, créent une ligne verticale qui affine la silhouette et conviennent très bien aux femmes rondes.

La taille des éléments

Les femmes avec un cou fin et allongé peuvent se permettre des colliers avec de gros éléments, comme de larges coquillages ou de grosses perles. À l’inverse, les femmes avec un cou plus court et plus large auront intérêt à choisir des modèles plus délicats avec de petits éléments qui ne vont pas alourdir visuellement la zone du cou.

Les tendances 2024 en matière de colliers d’été colorés

Chaque année, les tendances évoluent légèrement tout en restant fidèles aux grands classiques de la saison. En 2024, plusieurs directions se distinguent clairement dans l’univers des bijoux d’été.

Le layering , c’est-à-dire le port de plusieurs colliers superposés de longueurs différentes, est plus populaire que jamais. On mélange les matières, les couleurs et les styles pour créer un effet de bijoux multiples et originaux.

, c’est-à-dire le port de plusieurs colliers superposés de longueurs différentes, est plus populaire que jamais. On mélange les matières, les couleurs et les styles pour créer un effet de bijoux multiples et originaux. Les couleurs vives et saturées sont très présentes. Le bleu cobalt, le rouge corail, le vert émeraude et le jaune soleil dominent les collections de bijoux estivaux.

sont très présentes. Le bleu cobalt, le rouge corail, le vert émeraude et le jaune soleil dominent les collections de bijoux estivaux. Le retour des perles baroques , avec leurs formes irrégulières et leur aspect naturel, est très marqué. Ces perles sont souvent associées à des coquillages et des fils colorés pour des compositions très modernes.

, avec leurs formes irrégulières et leur aspect naturel, est très marqué. Ces perles sont souvent associées à des coquillages et des fils colorés pour des compositions très modernes. Les bijoux à inspiration océanique continuent de dominer, avec des motifs de coquillages, d’étoiles de mer, de vagues et de coraux intégrés dans les designs.

continuent de dominer, avec des motifs de coquillages, d’étoiles de mer, de vagues et de coraux intégrés dans les designs. Le style bohème reste une référence incontournable, avec des colliers en macramé, des fils de coton tressés et des éléments naturels variés.

Comment entretenir son collier d’été

Même si les colliers d’été sont généralement des bijoux peu fragiles, quelques précautions permettent de les conserver en bon état plus longtemps.

Type de collier Précautions d’entretien Coquillages naturels Éviter les produits chimiques, rincer à l’eau douce après la plage, laisser sécher à l’air libre Perles de verre Éviter les chocs, ranger dans une pochette séparée, nettoyer avec un chiffon doux Pierres semi-précieuses Éviter l’exposition prolongée au soleil pour certaines pierres, nettoyer avec un chiffon légèrement humide Perles de bois Éviter l’humidité prolongée, ne pas immerger dans l’eau, huiler légèrement si le bois sèche

Où trouver les plus beaux colliers d’été pour femme

Les sources pour trouver un beau collier d’été coloré sont nombreuses et variées. Les marchés artisanaux qui se tiennent dans les stations balnéaires pendant la saison estivale sont souvent une excellente option. On y trouve des créations uniques fabriquées à la main par des artisans locaux ou venus de pays comme le Maroc, l’Inde, le Mexique ou l’Indonésie, qui ont une longue tradition de fabrication de bijoux en matières naturelles.

Les boutiques en ligne spécialisées dans les bijoux artisanaux proposent des sélections très intéressantes. Des plateformes comme Etsy permettent d’accéder directement aux créations d’artisans du monde entier, avec la possibilité de personnaliser certains modèles selon ses préférences de couleurs et de matières.

Les grandes enseignes de mode proposent aussi chaque été des collections de bijoux accessibles, avec des modèles qui suivent les tendances du moment. Ces colliers sont généralement moins coûteux que les pièces artisanales, mais ils permettent de renouveler sa collection de bijoux sans se ruiner.

Comment associer son collier d’été à sa tenue

L’art de porter un collier coloré en été réside dans la capacité à créer des associations harmonieuses sans tomber dans le trop-plein. Quelques règles simples permettent d’éviter les erreurs.

Avec une robe unie, toutes les audaces sont permises. Un collier multicolore avec des coquillages et des perles de toutes les couleurs apportera exactement la touche de fantaisie qu’il faut sans créer de conflit visuel. Avec une tenue à motifs, il vaut mieux choisir un collier dans une teinte qui reprend l’une des couleurs du tissu, pour créer une cohérence d’ensemble.

Un collier de coquillages posé directement sur la peau bronzée, avec juste un maillot de bain ou un crop top, est l’une des associations les plus efficaces de l’été. La simplicité de la tenue met en valeur le bijou et crée un effet très naturel et estival. Pour une soirée en bord de mer, un collier avec des pierres semi-précieuses ou des perles nacrées apportera une touche d’élégance qui élèvera instantanément la tenue sans paraître trop habillé.

Le collier d’été pour femme avec perles et coquillages est bien plus qu’un simple accessoire de saison. Il est le reflet d’une envie de liberté, d’un attachement à la nature et d’un sens du style qui sait rester léger et joyeux même dans les choix les plus simples. Choisir le bon modèle, c’est aussi choisir l’état d’esprit dans lequel on veut passer ses mois de chaleur.