Le longe-côte : La pratique aquatique qui séduit de plus en plus d’adeptes !

Le longe-côte, né sur les plages du Nord de la France, séduit de plus en plus d’adeptes.

Cette activité consiste à marcher dans l’eau, le long du littoral, avec de l’eau jusqu’à la poitrine.

Simple en apparence, ce sport offre pourtant de nombreux bienfaits et sensations.

Que vous cherchiez une activité douce pour vous remettre en forme ou un complément à votre entraînement sportif, le longe-côte pourrait bien vous séduire.

Voici tout ce que vous devez savoir pour vous lancer dans cette aventure aquatique.

Qu’est-ce que le longe-côte ?

Le longe-côte, appelé marche aquatique côtière, est né en 2005 à Dunkerque. Thomas Wallyn, entraîneur d’aviron, cherchait une alternative d’entraînement pour ses rameurs lorsque la mer était trop agitée. Il a alors imaginé cette activité qui consiste à marcher dans l’eau, parallèlement à la plage.

Cette discipline se pratique en groupe, avec de l’eau jusqu’à la poitrine. Les pratiquants avancent en file indienne ou côte à côte, selon la configuration de la plage et le nombre de participants. La résistance de l’eau rend chaque pas plus difficile qu’à terre, ce qui sollicite davantage les muscles.

Depuis sa création, le longe-côte a gagné en popularité et s’est structuré. La Fédération Française de Randonnée l’a intégré en 2013, et des compétitions sont désormais organisées, avec des championnats de France depuis 2015.

Les bienfaits du longe-côte

Le longe-côte présente de nombreux avantages pour la santé et le bien-être :

Un sport complet : il sollicite 80% des muscles du corps, notamment les jambes, les fessiers, les abdominaux et les bras si vous utilisez des pagaies.

: il sollicite 80% des muscles du corps, notamment les jambes, les fessiers, les abdominaux et les bras si vous utilisez des pagaies. Faible impact articulaire : grâce à la portance de l’eau, les articulations sont préservées, ce qui en fait une activité adaptée aux personnes souffrant de problèmes articulaires.

: grâce à la portance de l’eau, les articulations sont préservées, ce qui en fait une activité adaptée aux personnes souffrant de problèmes articulaires. Effet drainant : la pression de l’eau favorise le retour veineux et aide à lutter contre la cellulite et la rétention d’eau.

: la pression de l’eau favorise le retour veineux et aide à lutter contre la cellulite et la rétention d’eau. Renforcement cardio-vasculaire : l’effort fourni améliore les capacités cardiaques et respiratoires.

: l’effort fourni améliore les capacités cardiaques et respiratoires. Bien-être mental : comme toute activité physique en plein air, le longe-côte libère des endorphines et réduit le stress.

: comme toute activité physique en plein air, le longe-côte libère des endorphines et réduit le stress. Convivialité : pratiqué en groupe, il favorise les échanges et crée du lien social.

Une séance d’une heure permet de brûler entre 300 et 500 calories selon l’intensité de l’effort et les conditions météorologiques.

L’équipement nécessaire pour le longe-côte

Pour pratiquer le longe-côte dans de bonnes conditions, quelques équipements sont indispensables :

La combinaison

Élément central de l’équipement, la combinaison néoprène vous protège du froid. Son épaisseur varie selon la saison et la température de l’eau :

En été (eau à plus de 19°C) : shorty ou combinaison fine (2 mm)

Au printemps et à l’automne : combinaison moyenne (3-4 mm)

En hiver : combinaison épaisse (5-6 mm), éventuellement complétée par un sous-vêtement thermique

Certains pratiquants aguerris utilisent simplement un maillot de bain en été, mais la combinaison reste recommandée pour les débutants.

Les chaussons

Les chaussons néoprène protègent vos pieds du froid et des éventuelles blessures (coquillages, rochers). Choisissez-les avec une semelle renforcée pour plus de confort et de durabilité.

Accessoires complémentaires

Gants néoprène : utiles en eau froide ou pour utiliser des pagaies

: utiles en eau froide ou pour utiliser des pagaies Bonnet ou cagoule néoprène : indispensable en hiver pour limiter les déperditions de chaleur

: indispensable en hiver pour limiter les déperditions de chaleur Pagaies : pour augmenter l’intensité de l’effort et travailler davantage le haut du corps

: pour augmenter l’intensité de l’effort et travailler davantage le haut du corps Flotteurs : pour les débutants ou pour des exercices spécifiques

Comptez entre 150 et 300 euros pour un équipement complet de qualité. De nombreux clubs proposent du matériel en prêt ou en location pour les débutants.

Comment débuter le longe-côte ?

Les premières séances

Pour découvrir le longe-côte, le mieux est de rejoindre un club ou une association. Les premières séances suivent généralement ce déroulé :

Échauffement sur la plage : mouvements articulaires et étirements légers Entrée progressive dans l’eau : adaptation à la température et à la résistance de l’eau Marche à différentes profondeurs : d’abord à mi-cuisse puis progressivement jusqu’à la poitrine Exercices variés : marche avant, arrière, latérale, avec ou sans pagaies Retour au calme : diminution progressive de l’intensité Étirements sur la plage : pour éviter les courbatures

La durée d’une séance varie généralement entre 45 minutes et 1h30, selon le niveau des participants et les conditions météorologiques.

Les conseils pour bien débuter

Ne jamais pratiquer seul, surtout pour les débutants

Respecter son rythme et ne pas hésiter à faire des pauses

Bien s’hydrater avant, pendant et après la séance

Être attentif aux conditions météorologiques et à l’état de la mer

Commencer par des séances courtes (30-45 minutes) et augmenter progressivement

Les précautions à prendre

Comme pour toute activité physique, quelques précautions s’imposent :

Consulter un médecin avant de commencer, surtout en cas de problèmes cardiaques ou respiratoires

Éviter de pratiquer en cas de plaies ouvertes

Ne pas s’aventurer trop loin du rivage

Respecter les zones de baignade et les consignes des surveillants

S’informer sur les marées et les courants locaux

Où pratiquer le longe-côte en France ?

Le longe-côte peut se pratiquer sur la quasi-totalité du littoral français, à condition que la plage présente une pente douce et peu de rochers. Voici quelques régions particulièrement propices :

La côte d’Opale et la Manche

Berceau de la discipline, le Nord de la France offre de nombreuses possibilités :

Dunkerque : le club historique « Les Sentiers de la Mer » propose des séances toute l’année

: le club historique « Les Sentiers de la Mer » propose des séances toute l’année Boulogne-sur-Mer : plages idéales avec une pente douce

: plages idéales avec une pente douce Baie de Somme : cadre naturel exceptionnel

: cadre naturel exceptionnel Côtes normandes : de Dieppe au Mont-Saint-Michel, de nombreux clubs se sont développés

La Bretagne

Avec ses 2700 km de côtes, la Bretagne offre d’innombrables spots :

Baie de Saint-Brieuc : plages de sable fin idéales pour les débutants

: plages de sable fin idéales pour les débutants Golfe du Morbihan : eaux calmes et protégées

: eaux calmes et protégées Finistère : nombreux clubs sur les plages de Brest, Concarneau ou Quimper

La côte Atlantique

De la Loire-Atlantique au Pays basque :

La Baule : grande plage adaptée aux débutants

: grande plage adaptée aux débutants Île de Ré et Île d’Oléron : spots prisés des longeurs

: spots prisés des longeurs Bassin d’Arcachon : eaux calmes et peu profondes

: eaux calmes et peu profondes Côte basque : de Biarritz à Hendaye, plusieurs clubs proposent des séances

La Méditerranée

Idéale pour débuter grâce à ses eaux plus chaudes et l’absence de marées :

Languedoc-Roussillon : longues plages de sable fin de Perpignan à Montpellier

: longues plages de sable fin de Perpignan à Montpellier Camargue : paysages uniques et plages peu fréquentées

: paysages uniques et plages peu fréquentées Côte d’Azur : de nombreux clubs entre Marseille et Menton

: de nombreux clubs entre Marseille et Menton Corse : développement récent de la discipline sur plusieurs plages

Comment trouver un club ou une association ?

Pour pratiquer le longe-côte en toute sécurité, rejoindre un club est la meilleure option. Plusieurs moyens existent pour trouver une structure près de chez vous :

Le site de la Fédération Française de Randonnée qui recense les clubs affiliés

Les offices de tourisme des stations balnéaires

Les réseaux sociaux avec des groupes dédiés au longe-côte

Le bouche-à-oreille, particulièrement efficace dans les petites communes côtières

La plupart des clubs proposent des formules découverte ou des séances d’essai à prix modique (10-15€), ainsi que des forfaits à l’année (150-300€) ou des cartes de 10 séances (80-120€).

Le longe-côte en compétition

Si vous prenez goût à cette activité, sachez qu’il existe un circuit compétitif :

Compétitions régionales : organisées tout au long de l’année

: organisées tout au long de l’année Championnats de France : depuis 2015, ils réunissent les meilleurs longeurs

: depuis 2015, ils réunissent les meilleurs longeurs Rencontres internationales : encore peu développées mais en plein essor

Les compétitions se déroulent sur plusieurs formats :

Solo : 100m, 200m, 400m ou 1000m

: 100m, 200m, 400m ou 1000m Quintes : équipes de 5 personnes sur 1000m

: équipes de 5 personnes sur 1000m Binômes : équipes de 2 personnes sur différentes distances

Pour participer aux compétitions officielles, une licence compétition de la FFRandonnée est nécessaire, ainsi qu’un certificat médical spécifique.

Longe-côte : activité saisonnière ou à l’année ?

Contrairement aux idées reçues, le longe-côte se pratique toute l’année. Chaque saison offre ses avantages :

En été

C’est la période idéale pour débuter : eau chaude, journées longues permettant des séances en soirée, équipement minimal. L’inconvénient peut être la fréquentation des plages qui oblige parfois à pratiquer tôt le matin.

Au printemps et à l’automne

Périodes privilégiées par les pratiquants réguliers : températures agréables, plages moins fréquentées, conditions souvent idéales.

En hiver

Réservé aux plus motivés ! Avec un équipement adapté (combinaison épaisse, gants, cagoule), la pratique reste possible et offre même des sensations uniques : paysages déserts, eau cristalline, sensation de bien-être intense après l’effort.

De nombreux clubs adaptent leurs horaires selon les saisons, proposant par exemple des séances en fin de journée en été et plutôt en milieu de journée en hiver.

Le longe-côte : pour qui ?

L’un des grands atouts du longe-côte est son accessibilité à un large public :

Seniors : activité douce pour les articulations, idéale pour maintenir sa condition physique

: activité douce pour les articulations, idéale pour maintenir sa condition physique Sportifs en récupération : permet de conserver une activité pendant une période de blessure

: permet de conserver une activité pendant une période de blessure Personnes en surpoids : l’eau facilite les mouvements et réduit les impacts

: l’eau facilite les mouvements et réduit les impacts Sportifs confirmés : excellent complément d’entraînement

: excellent complément d’entraînement Familles : activité intergénérationnelle (généralement accessible dès 12-14 ans)

Certains clubs proposent même des séances adaptées aux personnes en situation de handicap, avec un encadrement spécifique et du matériel adapté.

Le longe-côte séduit particulièrement les femmes (environ 70% des pratiquants), peut-être en raison de ses effets bénéfiques sur la silhouette et de l’ambiance conviviale qui y règne.

Alors, prêt à vous jeter à l’eau ? Le longe-côte vous attend pour une expérience sportive revigorante qui allie effort physique, contact avec la nature et moments de partage. N’hésitez plus et rejoignez les quelque 25 000 à 30 000 pratiquants français qui ont déjà adopté cette activité rafraîchissante !