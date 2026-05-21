Cette méthode toute simple peut rendre vos chaussures beaucoup moins glissantes

Vous avez sûrement déjà vécu ce moment désagréable : une semelle qui glisse sur du carrelage mouillé, un parquet ciré ou un trottoir humide.

Ce n’est pas qu’une question de confort, c’est aussi une vraie question de sécurité.

Chaque année, des milliers de personnes se blessent à cause de chutes liées à des semelles glissantes.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des solutions simples, efficaces et souvent peu coûteuses pour régler ce problème sans avoir à jeter vos chaussures préférées.

Pourquoi les chaussures glissent-elles ?

Avant de chercher une solution, il est utile de comprendre pourquoi certaines chaussures glissent plus que d’autres. La réponse tient essentiellement à la nature de la semelle.

Les semelles en cuir lisse, par exemple, sont particulièrement traîtresses. Elles sont élégantes, certes, mais elles offrent très peu d’adhérence sur la plupart des surfaces. Les semelles en plastique rigide ou en caoutchouc très lisse ne valent guère mieux. À l’inverse, une semelle rainurée en caoutchouc souple accroche bien mieux le sol grâce à sa texture et à sa capacité à évacuer l’eau.

L’usure joue un rôle important. Une semelle neuve peut être parfaitement adhérente, puis devenir dangereuse une fois qu’elle s’est lissée avec le temps. C’est souvent le cas des chaussures de ville portées quotidiennement ou des chaussures de sport dont les crampons s’effacent progressivement.

Les astuces maison pour rendre vos semelles antidérapantes

Pas besoin de dépenser une fortune pour sécuriser vos chaussures. Plusieurs techniques simples peuvent faire une vraie différence.

Le papier de verre ou la râpe à ongles

C’est probablement la méthode la plus rapide et la plus accessible. Il suffit de frotter la semelle avec du papier de verre à grain moyen ou grossier pour créer de petites aspérités qui amélioreront l’adhérence. Une râpe à ongles métallique peut faire l’affaire pour les petites surfaces.

Cette technique fonctionne particulièrement bien sur les semelles en cuir ou en plastique lisse. Elle est en revanche moins adaptée aux semelles très fines, car elle risque de les abîmer rapidement. Quelques allers-retours suffisent : inutile d’insister au point d’user la semelle.

Le sel et la colle

Une autre astuce consiste à appliquer de la colle forte sur la semelle, puis à y saupoudrer du gros sel ou du sable fin avant que la colle ne sèche. Une fois durcie, cette surface granuleuse offre une bien meilleure prise sur le sol. Le résultat n’est pas éternel, mais il peut tenir plusieurs semaines selon l’utilisation.

Le sparadrap ou le ruban adhésif antidérapant

Pour une solution encore plus rapide, du sparadrap médical appliqué sous la semelle peut suffire à dépanner. Le tissu légèrement rugueux accroche mieux que le cuir ou le plastique lisse. Cette solution est évidemment temporaire et devra être renouvelée régulièrement.

Il existe des rubans adhésifs antidérapants vendus en quincaillerie, initialement conçus pour sécuriser les escaliers ou les sols de douche. Découpés aux dimensions de votre semelle, ils peuvent constituer une solution efficace et durable.

La laque pour cheveux

Aussi surprenant que cela puisse paraître, un peu de laque pour cheveux vaporisée sur la semelle peut temporairement améliorer l’adhérence. La laque laisse un léger résidu collant qui accroche le sol. Cette méthode est très éphémère et ne convient que pour un usage ponctuel, par exemple avant une soirée où vous devez marcher sur du parquet ciré.

Les solutions durables pour des semelles vraiment antidérapantes

Si vous cherchez quelque chose de plus pérenne, il existe des solutions plus sérieuses qui méritent d’être envisagées.

Les patins antidérapants autocollants

On les trouve facilement dans les cordonneries, les drogueries ou en ligne. Ces patins en caoutchouc autocollants se collent directement sous la semelle et offrent une excellente adhérence. Ils sont disponibles en différentes tailles et formes, souvent découpables pour s’adapter à n’importe quelle chaussure.

Leur durée de vie est raisonnable et leur pose ne prend que quelques minutes. C’est sans doute le meilleur rapport qualité-praticité pour la majorité des chaussures de ville à semelles lisses.

Le recours au cordonnier

Pour les chaussures de qualité auxquelles vous tenez vraiment, le cordonnier reste la meilleure option. Il peut poser une demi-semelle en caoutchouc antidérapant, appelée aussi demi-tap, sur toute la surface d’appui de votre chaussure. Cette intervention coûte généralement entre 10 et 25 euros selon les régions et les cordonneries, ce qui reste très raisonnable pour prolonger la vie d’une belle paire de chaussures tout en la sécurisant.

Le cordonnier peut poser des talonnettes antidérapantes si c’est uniquement le talon qui pose problème. Cette solution est particulièrement recommandée pour les chaussures à talons hauts, dont la petite surface d’appui rend la marche particulièrement instable sur certains revêtements.

Les semelles intérieures antidérapantes

Ne confondez pas semelle intérieure et semelle extérieure. Les semelles intérieures antidérapantes ne résoudront pas un problème d’adhérence au sol, mais elles peuvent éviter que votre pied glisse à l’intérieur de la chaussure, ce qui est une cause fréquente de chutes à ne pas négliger. Ce type de semelle est particulièrement utile dans les chaussures trop grandes ou dans les sandales ouvertes.

Cas particuliers : quelles solutions pour quels types de chaussures ?

Toutes les chaussures ne se traitent pas de la même façon. Voici un tour d’horizon des situations les plus courantes.

Les chaussures de ville en cuir

C’est le cas le plus fréquent. Les chaussures en cuir à semelle lisse sont élégantes mais dangereuses, surtout neuves. Le papier de verre et les patins autocollants fonctionnent bien, mais la solution la plus propre reste la demi-semelle posée par un cordonnier. Elle préserve l’esthétique de la chaussure tout en apportant une vraie sécurité.

Les chaussures à talons

Pour les talons hauts, le problème vient souvent du talon lui-même, recouvert d’un embout en plastique lisse qui s’use rapidement. Le remplacement de cet embout par un embout en caoutchouc est une opération simple et peu coûteuse chez un cordonnier. Il existe aussi des protège-talons en caoutchouc que l’on peut poser soi-même.

Les chaussures de sport

Les semelles de sport sont généralement conçues pour être adhérentes, mais elles perdent cette propriété avec l’usure. Dans ce cas, les patins autocollants peuvent dépanner, mais il vaut mieux envisager le remplacement de la chaussure si la semelle est vraiment trop usée. Pour les chaussures de randonnée, certains produits chimiques spéciaux permettent de régénérer temporairement l’adhérence du caoutchouc.

Les chaussons et pantoufles

Les chaussons à semelle lisse sont une cause fréquente de chutes à domicile, notamment chez les personnes âgées. Les patins autocollants en caoutchouc sont parfaitement adaptés à ce type de chaussure. Il existe des chaussons spécialement conçus avec des semelles antidérapantes, une option à privilégier dès l’achat.

Comment entretenir des semelles antidérapantes ?

Une semelle antidérapante peut perdre ses propriétés si elle n’est pas correctement entretenue. Quelques gestes simples permettent de prolonger son efficacité.

Nettoyez régulièrement vos semelles : la saleté, la poussière et les résidus divers colmatent les rainures et réduisent l’adhérence. Un simple rinçage à l’eau et un brossage suffisent dans la plupart des cas.

: la saleté, la poussière et les résidus divers colmatent les rainures et réduisent l’adhérence. Un simple rinçage à l’eau et un brossage suffisent dans la plupart des cas. Évitez les produits cirés ou gras sur les semelles extérieures : ils sont conçus pour le cuir de la tige, pas pour la semelle, et peuvent la rendre glissante.

sur les semelles extérieures : ils sont conçus pour le cuir de la tige, pas pour la semelle, et peuvent la rendre glissante. Inspectez régulièrement l’usure : une semelle qui s’use de façon irrégulière peut signaler un problème de posture ou de marche, et devient progressivement moins sûre.

: une semelle qui s’use de façon irrégulière peut signaler un problème de posture ou de marche, et devient progressivement moins sûre. Renouvelez les patins autocollants dès qu’ils commencent à se décoller ou à s’user, pour maintenir une protection efficace.

Ce qu’il faut savoir avant d’acheter des chaussures

La meilleure façon d’éviter le problème reste encore d’y penser avant l’achat. Quelques critères simples permettent d’évaluer l’adhérence d’une chaussure en magasin.

Retournez la chaussure et regardez la semelle. Une semelle avec des rainures profondes et irrégulières sera généralement plus adhérente qu’une semelle lisse. Le caoutchouc souple accroche mieux que le plastique rigide. Vous pouvez aussi simplement essayer de faire glisser la semelle sur le sol du magasin : si elle glisse facilement sur le carrelage lisse, elle glissera aussi dehors.

Méfiez-vous des semelles très épaisses et rigides qui, en plus d’être peu adhérentes, réduisent la sensibilité du pied au sol et augmentent le risque de trébucher. Une semelle souple, légèrement rainurée et en caoutchouc de qualité reste la combinaison idéale pour la majorité des usages quotidiens.

Enfin, sachez que certaines normes antidérapantes existent pour les chaussures professionnelles, notamment dans la restauration ou le bâtiment. Les chaussures certifiées SRC (la plus haute classification européenne en matière d’antidérapance) ont été testées sur carrelage céramique mouillé et sur sol en acier huilé. Si vous travaillez dans un environnement à risque, ce critère doit être prioritaire dans votre choix.