Régime et vacances : les astuces concrètes pour ne pas ruiner vos efforts en partant

Vous avez tenu des semaines, parfois des mois.

Vous avez refusé des desserts, surveillé vos portions, bougé plus que d’habitude.

Et là, les valises sont bouclées, le soleil vous attend, et une petite voix dans votre tête vous souffle que tout ça va partir à la poubelle en quinze jours.

Cette angoisse, beaucoup de personnes qui font attention à leur alimentation la connaissent.

Les vacances riment souvent avec buffets à volonté, apéros en terrasse, glaces sur la plage et restaurants tous les soirs. Ce n’est pas une fatalité pour autant.

Perdre le fil pendant les vacances n’est pas inévitable, à condition d’aborder cette période avec un peu de stratégie et beaucoup de bon sens.

Pourquoi les vacances font-elles autant de dégâts sur la balance ?

Avant de parler solutions, il est utile de comprendre ce qui se passe réellement pendant les vacances. La prise de poids estivale ne vient pas uniquement de ce qu’on mange. Elle est souvent le résultat d’une combinaison de facteurs qui s’accumulent.

Le premier est le changement de rythme. On se lève plus tard, on mange à des heures décalées, on grignote entre les repas parce qu’on s’ennuie ou parce qu’on passe devant une boulangerie. Le corps, habitué à une certaine régularité, se retrouve déstabilisé.

Le deuxième facteur, c’est l’abondance alimentaire. En vacances, la nourriture est partout. Les buffets d’hôtel, les spécialités locales à goûter absolument, les marchés, les restaurants. On mange plus, souvent mieux, mais aussi plus gras et plus sucré que d’habitude.

Enfin, il y a l’alcool. Les apéritifs s’allongent, les verres de vin accompagnent chaque repas, les cocktails sur la plage s’enchaînent. L’alcool est calorique, tout le monde le sait, mais on l’oublie facilement quand on est en mode détente.

Fixer des objectifs réalistes avant de partir

La première chose à faire, c’est de revoir ses attentes. Vouloir continuer à perdre du poids pendant les vacances est rarement réaliste, et surtout pas souhaitable si cela doit vous empêcher de profiter. L’objectif raisonnable pour la grande majorité des gens, c’est de maintenir son poids, pas d’en perdre davantage.

Cette nuance change tout psychologiquement. Vous n’êtes plus en train de vous battre contre les tentations, vous êtes simplement en train de tenir un équilibre. Et tenir un équilibre, c’est tout à fait compatible avec une glace de temps en temps ou un repas de restaurant.

Avant de partir, prenez le temps de définir vos limites personnelles. Pas des règles rigides, mais des repères. Par exemple : je mange un dessert sur deux, je prends un verre de vin le soir mais pas l’apéritif, je marche au moins trente minutes par jour. Ces petites décisions prises à froid, avant que la tentation soit là, sont beaucoup plus efficaces que les bonnes résolutions prises face à la carte des desserts.

Les astuces au quotidien pour garder le cap

Commencer la journée du bon pied

Le petit-déjeuner est souvent le repas qui déraille en premier en vacances, surtout dans les hôtels avec buffet. Viennoiseries, charcuteries, fromages, jus de fruits sucrés… tout est là pour vous faire craquer dès le matin.

La stratégie la plus efficace est de construire votre assiette avant de vous laisser tenter. Commencez par les protéines : œufs, jambon blanc, yaourt nature. Ajoutez des fruits frais. Prenez du pain complet plutôt que des croissants. Ce n’est pas une punition, c’est simplement un choix qui vous permettra de ne pas avoir faim à 10h et d’éviter le grignotage de milieu de matinée.

Manger local et de saison

C’est l’un des grands avantages des vacances : vous avez accès à des produits locaux, frais et de saison que vous ne trouvez pas forcément chez vous. Les marchés provençaux en été regorgent de tomates, de courgettes, de melons, de pêches. La cuisine méditerranéenne, riche en légumes, en poisson et en huile d’olive, est naturellement équilibrée.

Profiter des spécialités locales ne signifie pas se jeter sur les frites ou les churros. Cela peut aussi vouloir dire goûter une salade niçoise authentique, une ratatouille maison, des fruits de mer frais. Manger local, c’est souvent manger mieux.

Gérer les restaurants sans culpabiliser

Manger au restaurant tous les soirs pendant deux semaines peut effectivement faire des dégâts si on ne fait aucune attention. Quelques réflexes simples permettent de limiter la casse sans gâcher le plaisir.

Lisez la carte entière avant de commander. On a tendance à commander ce qu’on voit en premier ou ce que le serveur recommande. Prendre le temps de lire permet de faire un choix plus réfléchi.

On a tendance à commander ce qu’on voit en premier ou ce que le serveur recommande. Prendre le temps de lire permet de faire un choix plus réfléchi. Optez pour une entrée et un plat plutôt qu’un plat et un dessert. Vous mangez autant de plats, mais les entrées sont généralement moins caloriques que les desserts.

Vous mangez autant de plats, mais les entrées sont généralement moins caloriques que les desserts. Demandez les sauces à part. C’est simple, ça ne coûte rien, et ça peut économiser plusieurs centaines de calories par repas.

C’est simple, ça ne coûte rien, et ça peut économiser plusieurs centaines de calories par repas. Partagez les desserts. Si vous avez envie d’une crème brûlée ou d’un fondant au chocolat, commandez-en un pour deux. Vous avez le plaisir sans l’excès.

L’hydratation, souvent négligée

En vacances, sous la chaleur, on confond fréquemment la soif et la faim. On grignote alors qu’on aurait simplement besoin de boire. Boire suffisamment d’eau tout au long de la journée est l’une des astuces les plus simples et les plus efficaces pour éviter le grignotage intempestif.

Ayez toujours une bouteille d’eau avec vous. Avant chaque repas, buvez un grand verre d’eau. Cela aide à mieux ressentir la satiété et à moins manger par réflexe.

L’activité physique pendant les vacances : rester actif sans en faire une contrainte

Les vacances sont souvent plus actives qu’on ne le pense. On marche davantage pour visiter, on nage, on fait du vélo, on joue avec les enfants. Cette activité physique naturelle est précieuse et compense en partie les excès alimentaires.

Il ne s’agit pas de s’imposer une séance de sport à 7h du matin quand vous êtes en vacances pour vous reposer. Il s’agit de rester en mouvement de façon agréable. Quelques idées concrètes :

Préférez la marche aux transports en commun pour les courtes distances. Louez des vélos pour explorer la région. Nagez chaque jour si vous êtes à la mer ou à la piscine. Choisissez des activités de plein air : randonnée, kayak, volley sur la plage. Prenez les escaliers plutôt que l’ascenseur à l’hôtel.

Ces petits gestes mis bout à bout représentent une dépense calorique significative sur deux semaines.

Comment gérer les jours de vrais excès ?

Soyons honnêtes : il y aura des jours où vous mangerez trop. Un repas de famille mémorable, une spécialité locale trop bonne pour résister, une soirée qui s’éternise autour d’une bonne bouteille. C’est normal, c’est humain, et c’est même une partie du bonheur des vacances.

La clé, c’est ce que vous faites le lendemain. Pas question de vous punir ou de sauter des repas, ce qui serait contre-productif. Mais vous pouvez naturellement alléger la journée suivante : un petit-déjeuner plus léger, un déjeuner à base de légumes, une promenade plus longue que d’habitude. Sans effort particulier, sans frustration, vous rééquilibrez.

Ce principe du rééquilibrage sur plusieurs jours est d’ailleurs celui que pratiquent la plupart des nutritionnistes. Ce n’est pas un repas qui fait grossir, c’est la tendance générale sur la durée.

Le cas particulier des vacances en tout-inclus

Les séjours en formule tout-inclus sont probablement les plus piégeux. La nourriture est disponible en permanence, on a l’impression de devoir « rentabiliser » ce qu’on a payé, et les buffets sont conçus pour être attrayants et abondants.

Quelques règles spécifiques s’appliquent dans ce contexte :

Ne mangez que lorsque vous avez vraiment faim. Ce n’est pas parce que le buffet ouvre à 12h que vous devez y aller si vous n’avez pas faim.

Ce n’est pas parce que le buffet ouvre à 12h que vous devez y aller si vous n’avez pas faim. Faites le tour du buffet avant de vous servir. Regardez toutes les options disponibles avant de prendre quoi que ce soit. Vous ferez des choix plus équilibrés.

Regardez toutes les options disponibles avant de prendre quoi que ce soit. Vous ferez des choix plus équilibrés. Prenez une assiette normale, pas une grande assiette. La taille de l’assiette influence directement la quantité qu’on mange.

La taille de l’assiette influence directement la quantité qu’on mange. Asseyez-vous loin des buffets. La distance réduit les tentations de resservir.

Le retour de vacances : ne pas tomber dans le piège du « tout ou rien »

Beaucoup de personnes reviennent de vacances avec un ou deux kilos en plus et décident alors de se lancer dans un régime draconien pour « rattraper le temps perdu ». C’est une erreur classique. Ces régimes trop restrictifs sont difficiles à tenir, génèrent de la frustration et conduisent souvent à reprendre encore plus de poids par la suite.

Le retour à une alimentation normale et équilibrée, celle que vous aviez avant de partir, suffit généralement à retrouver votre poids de forme en quelques jours ou quelques semaines. Le corps est bien fait : il retrouve naturellement son équilibre quand on lui en donne les moyens.

Reprenez simplement vos habitudes : cuisinez à la maison, mangez à des heures régulières, bougez comme avant. Sans vous mettre de pression supplémentaire. Les vacances sont faites pour recharger les batteries, pas pour générer de la culpabilité.