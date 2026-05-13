Fini les crunchs : le mouvement que vous devriez vraiment faire pour un ventre plus plat

Pendant des années, le crunch a régné en maître absolu dans les salles de sport.

On le faisait par séries de cinquante, parfois cent, en espérant que ce mouvement répété à l’infini allait sculpter un ventre plat. Résultat ?

Des douleurs dans le bas du dos, une nuque tendue, et un ventre qui ne changeait pas vraiment d’aspect.

La réalité, c’est que le crunch est l’un des exercices les plus surestimés de l’histoire du fitness.

Des études en biomécanique, notamment les travaux du professeur Stuart McGill, spécialiste de la colonne vertébrale à l’Université de Waterloo au Canada, ont démontré que la flexion répétée de la colonne vertébrale provoquée par le crunch génère une pression importante sur les disques intervertébraux.

En clair, vous abîmez votre dos pour des résultats quasi inexistants.

Il existe pourtant un mouvement bien plus efficace, plébiscité par les kinésithérapeutes, les préparateurs physiques et les chercheurs en sciences du sport : le gainage.

Et plus précisément, une variante qui change tout.

Pourquoi le crunch ne fonctionne pas vraiment

Avant de parler de la solution, il faut comprendre le problème. Le crunch cible principalement le grand droit de l’abdomen, ce muscle superficiel qui forme les fameuses tablettes de chocolat. Mais ce muscle ne représente qu’une infime partie de ce qu’on appelle la sangle abdominale. Travailler uniquement ce muscle, c’est un peu comme vouloir renforcer une maison en ne s’occupant que de la peinture de façade.

La sangle abdominale est un système complexe composé de plusieurs couches musculaires :

Le transverse de l’abdomen , muscle le plus profond, qui agit comme une véritable ceinture naturelle

, muscle le plus profond, qui agit comme une véritable ceinture naturelle Les obliques internes et externes , qui assurent la rotation et la stabilité latérale du tronc

, qui assurent la rotation et la stabilité latérale du tronc Le grand droit de l’abdomen , le plus superficiel et le plus connu

, le plus superficiel et le plus connu Le plancher pelvien, souvent oublié, mais essentiel dans la gestion de la pression intra-abdominale

Quand vous faites des crunchs, vous sollicitez principalement la couche la plus superficielle tout en comprimant vos vertèbres lombaires. Les muscles profonds, eux, restent largement en dehors de l’équation. Or, ce sont précisément ces muscles profonds qui donnent au ventre son aspect plat et tonique au quotidien. Ce sont eux qui maintiennent les organes en place, qui stabilisent le bassin et qui protègent le dos.

Le mouvement qui change tout : le gainage abdominal profond

Le gainage abdominal profond, et en particulier la planche isométrique avec activation du transverse, est aujourd’hui reconnu comme l’un des exercices les plus complets pour travailler l’ensemble de la sangle abdominale sans mettre la colonne vertébrale en danger. Mais attention, il ne s’agit pas simplement de faire une planche classique en restant immobile. La différence se joue dans la qualité d’exécution et dans la conscience musculaire que vous développez pendant l’effort.

Comment réaliser correctement cet exercice

La position de base est celle de la planche frontale, appelée forearm plank en anglais. Voici comment la réaliser correctement :

Placez-vous en appui sur les avant-bras, coudes directement sous les épaules Les pieds sont joints ou légèrement écartés, en appui sur les orteils Le corps forme une ligne droite de la tête aux talons, sans creuser ni arrondir le bas du dos Avant de tenir la position, expirez lentement et rentrez le nombril vers la colonne vertébrale pour activer le transverse Serrez légèrement les fessiers pour stabiliser le bassin Gardez la nuque dans le prolongement de la colonne, le regard vers le sol Respirez de façon régulière pendant toute la durée de l’exercice

La durée n’est pas ce qui compte le plus. Tenir vingt secondes avec une activation musculaire parfaite vaut largement mieux que tenir deux minutes en compensant avec les lombaires ou les épaules. C’est ce que rappellent régulièrement les kinésithérapeutes spécialisés en rééducation du tronc.

L’activation du transverse : la clé que personne ne vous explique

Le transverse de l’abdomen est le muscle le plus important pour obtenir un ventre plat, et paradoxalement, c’est celui que la plupart des gens ne savent pas activer. Ce muscle profond fonctionne comme une gaine naturelle autour de votre taille. Lorsqu’il est fort et bien activé, il retient les viscères vers l’intérieur et affine visuellement la silhouette.

Pour apprendre à le sentir, voici un exercice simple à faire avant même de commencer votre séance :

Allongez-vous sur le dos, genoux fléchis, pieds à plat sur le sol

Posez deux doigts à deux centimètres en dessous de vos hanches, vers l’intérieur

Expirez lentement et rentrez le bas du ventre, comme si vous vouliez faire rentrer votre nombril dans votre dos

Vous devriez sentir une légère tension sous vos doigts : c’est le transverse qui s’active

Maintenez cette contraction pendant cinq à dix secondes en continuant à respirer normalement

Une fois que vous avez appris à isoler ce muscle, intégrez cette activation systématiquement dans votre planche. C’est là que l’exercice devient vraiment transformateur.

Les variantes pour progresser et ne pas stagner

La planche classique est un excellent point de départ, mais le corps s’adapte rapidement. Pour continuer à progresser et stimuler l’ensemble des muscles abdominaux, il existe plusieurs variantes efficaces.

La planche avec élévation de jambe alternée

En position de planche, soulevez alternativement chaque jambe de quelques centimètres, en maintenant le bassin parfaitement stable. Ce mouvement oblige les obliques et le transverse à travailler davantage pour compenser le déséquilibre créé. Cinq répétitions de chaque côté suffisent pour sentir l’intensité augmenter.

La planche latérale

La planche latérale cible spécifiquement les obliques et le carré des lombes, deux muscles essentiels pour affiner la taille et stabiliser la colonne dans le plan frontal. En appui sur un avant-bras et sur le côté du pied, le corps forme une ligne droite de la tête aux pieds. Là encore, l’activation du transverse avant de tenir la position fait toute la différence.

Le dead bug

Moins connu du grand public mais adoré des préparateurs physiques, le dead bug est un exercice de gainage dynamique réalisé sur le dos. Allongé, bras tendus vers le plafond, genoux fléchis à quatre-vingt-dix degrés, vous abaissez alternativement un bras et la jambe opposée vers le sol sans les poser, tout en maintenant le bas du dos collé au sol. Ce mouvement sollicite intensément le transverse et les obliques tout en éduquant le système nerveux à stabiliser le tronc dans des situations dynamiques.

Combien de fois par semaine et pendant combien de temps

Contrairement aux crunchs qu’on avait tendance à faire tous les jours jusqu’à l’épuisement, le gainage profond demande moins de volume mais plus de régularité et de qualité d’exécution. Un programme réaliste et efficace ressemble à ceci :

Exercice Durée / Répétitions Séries Fréquence hebdomadaire Planche frontale 20 à 40 secondes 3 4 à 5 fois Planche latérale 15 à 30 secondes par côté 3 3 à 4 fois Dead bug 8 à 10 répétitions par côté 3 3 à 4 fois Activation du transverse 10 contractions de 10 secondes 1 Tous les jours

En quatre à six semaines d’entraînement régulier avec ce protocole, la plupart des personnes constatent une amélioration visible de la tonicité abdominale et une réduction de la sensation de ventre ballonné ou relâché.

Ce que le gainage seul ne peut pas faire

Il serait malhonnête de ne pas aborder ce point. Le gainage profond va tonifier, renforcer et affiner la sangle abdominale. Mais si une couche de graisse recouvre ces muscles, ils resteront invisibles. La composition corporelle dépend en grande partie de l’alimentation et du déficit calorique global. Aucun exercice abdominal, aussi efficace soit-il, ne permet de cibler la perte de graisse localement. C’est ce que la science appelle le spot reduction myth, un mythe solidement réfuté par la recherche.

Un ventre plus plat, c’est donc la combinaison de deux choses : des muscles abdominaux profonds renforcés grâce au gainage, et une alimentation adaptée qui permet de réduire la masse grasse globale. L’un sans l’autre donne des résultats limités. Les deux ensemble donnent des résultats durables.

Ce que disent les professionnels de santé

Les kinésithérapeutes et les médecins du sport recommandent depuis longtemps d’abandonner les exercices de flexion répétée du rachis au profit du gainage isométrique. Cette recommandation ne vient pas d’une mode passagère mais d’une compréhension plus fine de la biomécanique du tronc et de la protection de la colonne vertébrale sur le long terme. Le gainage est d’ailleurs systématiquement intégré dans les protocoles de rééducation lombaire, ce qui en dit long sur son efficacité et sa sécurité.

Pour les personnes souffrant de douleurs lombaires chroniques, de hernie discale ou de problèmes de posture, le gainage profond est souvent le premier exercice prescrit avant tout autre travail abdominal. Il renforce sans comprimer, il stabilise sans agresser. C’est précisément ce que le crunch n’a jamais su faire.