Moelleux, dorés et délicieusement parfumés : ces pains au lait font fondre toute la famille

Le pain au lait fait partie de ces recettes qui traversent les générations sans jamais perdre leur charme.

On se souvient tous de cette odeur qui envahissait la cuisine quand on était enfant, ce parfum de beurre et de lait chaud qui annonçait quelque chose de bon.

Aujourd’hui, beaucoup de gens pensent que faire son pain au lait maison est compliqué, réservé aux boulangers professionnels ou aux passionnés de pâtisserie confirmés. C’est faux.

Avec les bonnes proportions, un peu de patience et quelques astuces simples, vous pouvez obtenir des petits pains au lait aussi moelleux que ceux de la boulangerie, voire meilleurs.

Qu’est-ce que le pain au lait exactement ?

Le pain au lait est une viennoiserie française à pâte levée, enrichie de lait, de beurre, d’œufs et de sucre. Il se distingue du pain classique par sa texture particulièrement moelleuse et légère, ainsi que par sa mie filante et sa croûte fine et dorée. On le retrouve sous différentes formes : en petits pains individuels allongés, en boule ou en couronne. Il est souvent consommé au petit-déjeuner ou au goûter, nature ou avec un peu de confiture.

Sa composition le rapproche de la brioche, mais il en est distinct. Le pain au lait contient moins de beurre et moins d’œufs que la brioche, ce qui lui donne une texture plus légère et moins grasse, tout en restant très tendre. C’est ce juste équilibre qui en fait une recette si appréciée des enfants comme des adultes.

Les ingrédients pour une recette de pain au lait réussie

Pour réaliser environ 12 petits pains au lait, voici les ingrédients dont vous aurez besoin :

500 g de farine de blé type 45 ou type 55

25 cl de lait entier tiède

80 g de beurre doux à température ambiante

à température ambiante 60 g de sucre en poudre

2 œufs entiers

1 sachet de levure de boulanger sèche (soit environ 7 g) ou 20 g de levure fraîche

(soit environ 7 g) ou 20 g de levure fraîche 1 cuillère à café de sel fin

1 jaune d’œuf et un peu de lait pour la dorure

Le choix des ingrédients a une vraie importance. Le lait entier apporte plus de matière grasse que le lait demi-écrémé, ce qui contribue directement au moelleux de la pâte. Le beurre doux à température ambiante s’incorpore plus facilement et donne une texture homogène. Quant à la farine T45, elle est recommandée pour les viennoiseries car elle donne une mie plus fine et plus légère qu’une farine T65.

La préparation pas à pas

Étape 1 : activer la levure

Si vous utilisez de la levure de boulanger sèche, commencez par la diluer dans le lait tiède avec une cuillère à café de sucre. Laissez reposer pendant 10 minutes. Vous devez voir apparaître une légère mousse en surface, signe que la levure est bien active. Si rien ne se passe, votre levure est peut-être périmée ou votre lait était trop chaud. Le lait doit être tiède, autour de 35 à 37°C, jamais bouillant, car la chaleur excessive tue la levure.

Étape 2 : préparer la pâte

Dans le bol de votre robot pétrisseur ou dans un grand saladier, versez la farine, le sucre et le sel. Mélangez rapidement ces ingrédients secs. Faites un puits au centre et ajoutez les œufs battus ainsi que le mélange lait-levure. Commencez à pétrir à vitesse lente pendant 3 à 4 minutes pour amalgamer tous les ingrédients.

Ajoutez ensuite le beurre en petits morceaux, progressivement, en continuant de pétrir. C’est une étape qui demande un peu de patience. La pâte va d’abord sembler collante et peu homogène, c’est tout à fait normal. Continuez à pétrir pendant 8 à 10 minutes à vitesse moyenne. La pâte doit finalement se décoller des parois du bol et devenir lisse, souple et légèrement élastique.

Étape 3 : la première pousse

Formez une boule avec la pâte et placez-la dans un saladier légèrement fariné. Couvrez avec un torchon propre ou du film alimentaire et laissez lever dans un endroit tiède pendant 1 heure à 1 heure 30. La pâte doit doubler de volume. Si votre cuisine est froide, vous pouvez placer le saladier dans votre four éteint avec un bol d’eau chaude pour créer une atmosphère légèrement humide et tiède.

Étape 4 : façonner les petits pains

Une fois la pâte levée, dégazez-la en appuyant dessus avec le poing pour chasser l’air. Divisez-la en 12 portions égales d’environ 70 à 75 g chacune. Pour obtenir la forme allongée classique du pain au lait, prenez chaque portion, aplatissez-la légèrement avec la paume, repliez les bords vers le centre et roulez-la entre vos mains pour former un petit boudin régulier.

Déposez les petits pains façonnés sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, en les espaçant suffisamment car ils vont encore gonfler. Vous pouvez les disposer côte à côte dans un moule à cake pour obtenir un pain au lait en miche que vous découperez en tranches.

Étape 5 : la deuxième pousse

Couvrez à nouveau les petits pains et laissez-les lever une deuxième fois pendant 45 minutes à 1 heure. Cette deuxième fermentation est essentielle pour obtenir une mie bien aérée et légère. Ne sautez pas cette étape, même si vous êtes pressé.

Étape 6 : la dorure et la cuisson

Préchauffez votre four à 180°C en chaleur tournante. Préparez la dorure en mélangeant un jaune d’œuf avec une cuillère à soupe de lait. Badigeonnez délicatement chaque petit pain avec ce mélange à l’aide d’un pinceau de cuisine, en faisant attention de ne pas appuyer trop fort pour ne pas faire retomber la pâte.

Si vous souhaitez décorer vos pains au lait à la manière traditionnelle, vous pouvez faire de légères entailles en diagonale sur le dessus avec une lame de rasoir ou un couteau bien aiguisé. Enfournez pour 12 à 15 minutes, jusqu’à ce que les petits pains soient bien dorés. Sortez-les du four et laissez-les refroidir sur une grille avant de les déguster.

Les erreurs courantes à éviter

Plusieurs erreurs reviennent fréquemment chez ceux qui font leur pain au lait pour la première fois :

Utiliser du lait trop chaud : comme mentionné plus haut, une température excessive tue la levure et empêche la pâte de lever.

: comme mentionné plus haut, une température excessive tue la levure et empêche la pâte de lever. Ne pas pétrir suffisamment : un pétrissage insuffisant donne une pâte peu élastique et un pain dense. Respectez le temps de pétrissage recommandé.

: un pétrissage insuffisant donne une pâte peu élastique et un pain dense. Respectez le temps de pétrissage recommandé. Ajouter trop de farine : si la pâte vous semble trop collante, la réaction instinctive est d’ajouter de la farine. Résistez à cette tentation. Une pâte à pain au lait est naturellement un peu collante au départ, c’est le pétrissage qui va la rendre souple.

: si la pâte vous semble trop collante, la réaction instinctive est d’ajouter de la farine. Résistez à cette tentation. Une pâte à pain au lait est naturellement un peu collante au départ, c’est le pétrissage qui va la rendre souple. Négliger les temps de pousse : les deux levées sont indispensables pour développer les arômes et obtenir la texture légère caractéristique du pain au lait.

: les deux levées sont indispensables pour développer les arômes et obtenir la texture légère caractéristique du pain au lait. Cuire à température trop élevée : une chaleur trop forte va brunir la croûte trop rapidement avant que l’intérieur soit cuit. Restez à 180°C.

Variantes et idées de personnalisation

La recette de base du pain au lait se prête très bien à différentes variations selon les goûts et les envies :

Pain au lait aux pépites de chocolat

Incorporez 100 g de pépites de chocolat noir ou au lait dans la pâte après le pétrissage, juste avant la première pousse. C’est une version particulièrement appréciée des enfants au goûter.

Pain au lait à la fleur d’oranger

Ajoutez 2 cuillères à soupe d’eau de fleur d’oranger dans la pâte en même temps que les œufs. Ce parfum délicat rappelle les viennoiseries orientales et apporte une touche d’originalité très agréable.

Pain au lait aux raisins secs

Faites tremper 80 g de raisins secs dans du rhum ou de l’eau tiède pendant 30 minutes, égouttez-les et incorporez-les à la pâte. Une variante classique et généreuse.

Pain au lait salé

En réduisant la quantité de sucre à une simple pincée et en augmentant légèrement le sel, vous obtenez un pain au lait version salée idéal pour accompagner des charcuteries ou du fromage lors d’un apéritif.

Comment conserver le pain au lait maison ?

Le pain au lait maison se conserve 2 à 3 jours à température ambiante, enveloppé dans un torchon propre ou dans un sac en tissu. Évitez de le mettre dans un sac plastique hermétique qui ramollirait la croûte et accélérerait le rassissement.

Pour une conservation plus longue, vous pouvez congeler les petits pains une fois refroidis, en les plaçant dans un sac de congélation. Il suffit ensuite de les laisser décongeler à température ambiante pendant 1 heure ou de les passer quelques secondes au four pour leur redonner tout leur moelleux. Ils se conservent ainsi jusqu’à 2 mois au congélateur.

Pourquoi faire son pain au lait maison plutôt que l’acheter ?

La question mérite d’être posée franchement. Les pains au lait industriels sont pratiques, peu coûteux et disponibles partout. Mais si vous regardez la liste d’ingrédients sur l’emballage, vous y trouverez souvent des émulsifiants, des arômes artificiels, des conservateurs et d’autres additifs qui n’ont rien à faire dans une recette aussi simple. Le pain au lait maison, lui, ne contient que ce que vous y mettez. Le goût n’a rien à voir, la texture non plus. Et il y a quelque chose de satisfaisant à sortir une plaque de petits pains dorés du four, à sentir cette odeur qui envahit toute la maison, que aucun paquet en plastique ne pourra jamais reproduire.