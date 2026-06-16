Chien en été : 6 astuces pour éviter le coup de chaleur et protéger votre animal

L’été arrive avec ses journées ensoleillées, ses barbecues en terrasse et ses longues balades… mais aussi avec ses pics de chaleur qui peuvent rapidement devenir dangereux pour nos chiens.

Contrairement à nous, les chiens ne transpirent pas par la peau.

Leur seul mécanisme de régulation thermique repose essentiellement sur le halètement et, dans une très faible mesure, sur les coussinets.

Résultat : quand le thermomètre dépasse les 30°C, leur corps peut s’emballer bien plus vite qu’on ne l’imagine.

Chaque année en France, des dizaines de chiens meurent de coup de chaleur, souvent à cause de situations évitables.

Voici six astuces concrètes pour passer l’été sereinement avec votre compagnon à quatre pattes.

Pourquoi le chien est-il si vulnérable à la chaleur ?

Avant de parler des solutions, il faut comprendre pourquoi le chien supporte mal les fortes chaleurs. Son système de thermorégulation est bien moins efficace que celui de l’être humain. Lorsque la température ambiante grimpe, le chien halète pour évacuer la chaleur par évaporation au niveau des voies respiratoires. Ce mécanisme atteint rapidement ses limites, surtout lorsque l’air ambiant est lui-même chaud et humide.

Certains chiens sont encore plus exposés que d’autres :

Les races brachycéphales comme le Bouledogue français, le Carlin ou le Shih Tzu, dont la morphologie du museau réduit les capacités respiratoires

comme le Bouledogue français, le Carlin ou le Shih Tzu, dont la morphologie du museau réduit les capacités respiratoires Les chiens âgés ou très jeunes

Les animaux en surpoids

Les chiens souffrant de maladies cardiaques ou respiratoires

Les races à pelage épais comme le Husky ou le Samoyède

Le coup de chaleur se manifeste par un halètement excessif, une salivation abondante, une démarche chancelante, des muqueuses rouges ou bleutées, des vomissements et dans les cas graves, une perte de connaissance. C’est une urgence vétérinaire absolue qui peut entraîner la mort en quelques minutes si rien n’est fait.

Astuce n°1 : Ne jamais laisser son chien dans une voiture stationnée

C’est le conseil le plus répété, et pourtant les accidents continuent de se produire. En plein soleil, l’intérieur d’une voiture peut atteindre 60 à 80°C en moins de 20 minutes, même avec les vitres légèrement ouvertes. La voiture agit comme une serre : elle accumule la chaleur sans la dissiper. Laisser votre chien « juste cinq minutes » pendant que vous faites une course peut lui être fatal.

La règle est simple : si vous ne pouvez pas emmener votre chien avec vous, laissez-le à la maison. Aucune excuse ne tient face au risque que représente une voiture en plein été. Si vous voyez un chien en détresse dans un véhicule stationné, contactez immédiatement le 15, le 17 ou le 18. En cas de danger imminent pour l’animal, la loi française autorise à briser une vitre pour le secourir, à condition d’avoir prévenu les secours au préalable.

Astuce n°2 : Adapter les horaires de promenade

En été, l’heure de la balade fait toute la différence. Sortir votre chien à 14h par 35°C, c’est lui imposer un effort physique dans des conditions thermiques extrêmes. Le bitume peut atteindre des températures de surface supérieures à 60°C, ce qui brûle les coussinets en quelques secondes.

Voici comment adapter votre routine :

Privilégiez les sorties tôt le matin, avant 9h, quand les températures sont encore supportables Sortez en soirée, après 19h ou 20h, une fois que la chaleur est retombée Évitez les surfaces goudronnées en pleine journée et préférez l’herbe ou la terre Raccourcissez la durée des promenades pendant les canicules

Pour tester si le sol est trop chaud pour votre chien, posez la paume de votre main à plat sur le bitume pendant sept secondes. Si vous ne supportez pas la chaleur, votre chien non plus.

Astuce n°3 : Assurer un accès permanent à l’eau fraîche

L’hydratation est la priorité absolue pendant les mois d’été. Un chien déshydraté est un chien en danger. En période de forte chaleur, ses besoins en eau augmentent considérablement, et il faut s’assurer qu’il peut boire librement à tout moment de la journée.

Quelques bonnes pratiques à adopter :

Remplissez le bol d’eau plusieurs fois par jour avec de l’ eau fraîche , pas glacée (l’eau trop froide peut provoquer des chocs thermiques)

, pas glacée (l’eau trop froide peut provoquer des chocs thermiques) Placez plusieurs points d’eau dans la maison et dans le jardin

En balade, emportez toujours une gourde et un bol pliable

Vous pouvez ajouter des glaçons dans le bol pour maintenir la fraîcheur plus longtemps

Certains chiens apprécient les friandises glacées à base de bouillon de poulet ou de yaourt nature, qui contribuent aussi à l’hydratation

Un chien adulte a besoin d’environ 60 ml d’eau par kilogramme de poids corporel par jour, et ce besoin peut doubler en cas de forte chaleur ou d’activité physique.

Astuce n°4 : Créer un environnement frais à la maison

Votre intérieur peut rapidement devenir un four si vous n’y faites pas attention. Pour que votre chien puisse se reposer dans de bonnes conditions, il faut maintenir une température acceptable dans le logement.

Plusieurs solutions existent selon votre situation :

Fermez les volets et les rideaux pendant les heures les plus chaudes de la journée pour bloquer la chaleur

Aérez tôt le matin et en soirée quand l’air extérieur est plus frais

Si vous avez la climatisation, réglez-la autour de 24-26°C — évitez les écarts de température trop importants entre l’intérieur et l’extérieur

— évitez les écarts de température trop importants entre l’intérieur et l’extérieur Proposez à votre chien un tapis rafraîchissant , disponible en animalerie, qui absorbe la chaleur corporelle sans nécessiter de réfrigération

, disponible en animalerie, qui absorbe la chaleur corporelle sans nécessiter de réfrigération Placez un ventilateur à hauteur de votre animal, en veillant à ce qu’il ne soit pas en courant d’air direct

Une serviette humide posée sur le sol en carrelage peut aussi offrir un endroit frais où votre chien aimera s’allonger

Les chiens cherchent instinctivement les endroits frais : le carrelage de la salle de bain, le couloir à l’abri du soleil. Laissez-leur accès à ces espaces librement.

Astuce n°5 : Rafraîchir son chien avec de l’eau

Mouiller votre chien est l’un des moyens les plus efficaces pour faire baisser sa température corporelle rapidement. Mais attention à la méthode : il ne s’agit pas de le plonger dans un bain d’eau glacée, ce qui pourrait provoquer un choc thermique et aggraver la situation.

Les bons réflexes :

Humidifiez les coussinets, les oreilles, le ventre et l’aine avec de l’eau fraîche (pas froide) — ce sont les zones où la dissipation thermique est la plus efficace

avec de l’eau fraîche (pas froide) — ce sont les zones où la dissipation thermique est la plus efficace Utilisez un spray ou un linge humide pour brumiser régulièrement votre chien lors des sorties

Si vous avez un jardin, une pataugeoire peu profonde peut faire des merveilles — beaucoup de chiens adorent y barboter

peu profonde peut faire des merveilles — beaucoup de chiens adorent y barboter Lors des balades près d’un cours d’eau ou d’un lac, laissez votre chien se baigner s’il le souhaite, en surveillant les courants

En cas de début de coup de chaleur, mouiller progressivement le chien avec de l’eau fraîche et l’emmener immédiatement chez le vétérinaire. Ne perdez pas de temps.

Astuce n°6 : Adapter l’alimentation et l’activité physique

L’été n’est pas la saison idéale pour pousser votre chien dans ses retranchements sportifs. Les activités intenses comme le canicross, l’agility ou les longues randonnées doivent être reportées aux heures fraîches ou carrément mises en pause pendant les canicules.

Du côté de l’alimentation, quelques ajustements peuvent aider :

Donnez les repas le matin et le soir , jamais en plein milieu de la journée chaude

, jamais en plein milieu de la journée chaude Évitez de nourrir votre chien juste avant ou juste après un effort physique, surtout pour les grandes races sujettes à la dilatation-torsion de l’estomac

Réduisez légèrement les portions si votre chien est moins actif en été — moins d’effort signifie moins de besoins caloriques

Certains propriétaires optent pour une alimentation humide (pâtée) en été, qui apporte une hydratation supplémentaire par rapport aux croquettes

Apprenez aussi à lire les signaux de votre chien. S’il s’arrête, s’allonge ou refuse d’avancer pendant une promenade, c’est qu’il a chaud et qu’il a besoin de se reposer. Respectez son rythme sans le forcer à continuer.

Que faire en cas de coup de chaleur avéré ?

Malgré toutes les précautions, un coup de chaleur peut survenir. Reconnaître les signes et réagir vite peut sauver la vie de votre animal.

Les symptômes à surveiller :

Halètement très intense et bruyant

Salivation excessive, bave épaisse

Gencives rouges vif ou bleutées

Faiblesse, tremblements, démarche instable

Vomissements ou diarrhée

Perte de connaissance

La conduite à tenir en urgence :

Mettez le chien à l’ombre ou dans un endroit frais immédiatement Mouillez-le progressivement avec de l’eau fraîche (pas glacée) sur le ventre, les pattes et la nuque Proposez-lui de l’eau à boire s’il est conscient, sans le forcer Appelez votre vétérinaire d’urgence sans attendre et transportez-le dès que possible

Le coup de chaleur est une urgence qui ne se gère pas à la maison. Même si votre chien semble aller mieux après refroidissement, une consultation vétérinaire reste indispensable pour évaluer les éventuelles atteintes internes.