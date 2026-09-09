Oubliez les snacks industriels : ces 5 en-cas maison vont devenir vos nouveaux favoris

Il y a des recettes qu’on prépare une fois par curiosité et qu’on ne refait jamais.

Et puis il y a celles qui s’installent dans la routine, presque sans qu’on s’en rende compte.

Ces petits en-cas qu’on prépare un soir pour grignoter quelque chose de rapide, et qui finissent par devenir des incontournables.

Pas besoin d’être un grand cuisinier pour les réussir.

Ce qu’il faut, c’est de bons ingrédients, une recette simple et l’envie de se faire plaisir sans passer des heures en cuisine.

1. Les boulettes de poulet au parmesan et aux herbes fraîches

Les boulettes de poulet ont ce petit quelque chose qui plaît à tout le monde, des enfants aux adultes. Préparées avec du parmesan râpé, de l’ail, du persil frais et une pointe de muscade, elles sont moelleuses à l’intérieur et légèrement dorées à l’extérieur. Ce qui fait toute la différence, c’est la cuisson. Une poêle bien chaude avec un filet d’huile d’olive, et on les laisse dorer tranquillement sans les bouger trop vite.

Les ingrédients pour une vingtaine de boulettes

500 g de poulet haché

60 g de parmesan râpé

2 gousses d’ail émincées

Une poignée de persil frais haché

haché 1 œuf

Sel, poivre, muscade

Huile d’olive pour la cuisson

On mélange tous les ingrédients dans un bol, on forme des boulettes de la taille d’une noix et on les fait cuire environ 10 à 12 minutes en les retournant régulièrement. Servies avec une sauce yaourt à la menthe ou une sauce tomate maison, elles disparaissent du plat en quelques minutes. C’est ce genre de recette qu’on finit par préparer en double quantité tellement la demande est forte.

2. Les toasts à l’avocat et aux œufs pochés

Le toast à l’avocat a beau être partout depuis quelques années, il mérite largement sa réputation. Ce qui le rend addictif, c’est la combinaison de textures : le pain grillé qui croque, la chair crémeuse de l’avocat et le jaune coulant de l’œuf poché qui vient tout enrober. Un en-cas rassasiant qui peut aussi bien se manger au petit-déjeuner qu’en milieu d’après-midi quand la faim se fait sentir.

La recette en quelques étapes

Faire griller deux tranches de pain au levain ou de pain complet. Écraser un avocat mûr à la fourchette avec un filet de jus de citron, du sel et du poivre. Pocher un œuf dans une casserole d’eau frémissante avec un trait de vinaigre blanc pendant 3 minutes. Étaler la purée d’avocat sur le pain, déposer l’œuf poché par-dessus. Ajouter des flocons de piment rouge, des graines de sésame et quelques feuilles de roquette.

Le secret d’un bon œuf poché, c’est de créer un tourbillon dans l’eau avant de le faire glisser délicatement depuis un petit bol. Ça prend deux ou trois essais pour maîtriser la technique, mais une fois qu’on y est, on ne s’en lasse pas.

3. Les chips de pois chiches épicées au four

Les chips de pois chiches sont probablement l’en-cas le plus surprenant de cette liste. On part d’une simple boîte de pois chiches en conserve, et on obtient quelque chose de croustillant, savoureux et bien plus intéressant que n’importe quel paquet de chips du commerce. La clé, c’est de bien les sécher avant de les enfourner. Une humidité résiduelle et ils resteront mous au lieu de devenir croustillants.

Ingrédients et assaisonnements

1 boîte de pois chiches (400 g égouttés et rincés)

(400 g égouttés et rincés) 2 cuillères à soupe d’ huile d’olive

1 cuillère à café de paprika fumé

1 cuillère à café de cumin en poudre

½ cuillère à café de piment de Cayenne

Sel et poivre

Après les avoir bien séchés avec du papier absorbant, on les enrobe d’huile d’olive et des épices, puis on les étale sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Direction le four à 200°C pendant 25 à 30 minutes, en les remuant à mi-cuisson. On les laisse refroidir complètement avant de les déguster, c’est à ce moment-là qu’ils atteignent leur croustillant maximum. Ils se conservent deux à trois jours dans une boîte hermétique, mais honnêtement ils ne durent jamais aussi longtemps.

4. Les rouleaux de printemps au saumon fumé et à la mangue

Les rouleaux de printemps font partie de ces en-cas qu’on hésite à faire parce qu’on pense que c’est compliqué. En réalité, une fois qu’on a compris comment manipuler les galettes de riz, tout va très vite. La combinaison saumon fumé et mangue peut sembler audacieuse, mais c’est exactement ce contraste entre le salé et le sucré qui rend ces rouleaux irrésistibles.

Pour 8 rouleaux

8 galettes de riz

200 g de saumon fumé en tranches

en tranches 1 mangue mûre coupée en bâtonnets

mûre coupée en bâtonnets 1 avocat tranché finement

Des vermicelles de riz cuits et refroidis

Quelques feuilles de menthe fraîche et de coriandre

et de coriandre De la salade iceberg ou de la laitue

On trempe chaque galette de riz dans de l’eau tiède pendant 10 à 15 secondes, juste le temps qu’elle devienne souple. On la pose sur un plan de travail propre et légèrement humide, on dispose les garnitures au centre sans trop en mettre, et on roule en serrant bien. Une sauce soja sucrée avec du gingembre râpé pour tremper, et c’est parti. Ces rouleaux se préparent facilement à l’avance et se conservent au réfrigérateur enveloppés dans du film alimentaire humide.

5. Les tartines à la ricotta, aux figues et au miel

Cette dernière recette est celle qui étonne le plus à chaque fois qu’on la sert. Trois ingrédients principaux, cinq minutes de préparation, et un résultat qui a l’air sorti d’un restaurant gastronomique. La ricotta apporte une douceur crémeuse, les figues fraîches ou séchées une profondeur sucrée et légèrement caramélisée, et le miel vient lier le tout avec une note florale.

Comment les préparer

Faire griller des tranches de pain de campagne ou de brioche. Étaler généreusement de la ricotta fraîche sur chaque tranche. Disposer des quartiers de figues fraîches ou des figues séchées réhydratées. Arroser d’un filet de miel de châtaignier ou de miel d’acacia. Ajouter quelques feuilles de thym frais et une pincée de fleur de sel. Terminer avec quelques cerneaux de noix concassées pour le croquant.

En automne, quand les figues fraîches sont de saison, cette recette atteint son summum. En dehors de cette période, les figues séchées font parfaitement l’affaire. On peut aussi varier avec du gorgonzola à la place de la ricotta pour une version plus corsée, ou ajouter quelques tranches de jambon cru pour un en-cas plus consistant. C’est le genre de tartine qu’on prépare pour soi un soir tranquille et qu’on finit par proposer à tous ses invités.

Ce qui rend un en-cas vraiment bon

Au fond, ces cinq recettes ont un point commun : elles reposent sur des associations de saveurs simples mais bien pensées. Pas besoin de techniques compliquées ni d’ingrédients introuvables. Ce qui fait qu’on revient sans cesse vers ces en-cas, c’est leur capacité à satisfaire une envie rapidement, sans déception. Une fois qu’on les a essayés, on comprend pourquoi certaines recettes traversent le temps et les tendances. Elles sont bonnes, tout simplement.