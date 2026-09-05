Voici comment transformer des cheveux frisés en boucles magnifiques avec quelques gestes simples

Les cheveux frisés ont cette particularité d’être à la fois magnifiques et capricieux.

Une journée, les boucles tombent parfaitement, le lendemain, c’est le chaos total.

Beaucoup de personnes aux cheveux frisés ont grandi avec des produits inadaptés, des conseils contradictoires et des routines qui abîmaient plus qu’elles ne réparaient.

La bonne nouvelle, c’est qu’avec les bonnes habitudes et les bons gestes, transformer une chevelure frisée en boucles définies et brillantes est tout à fait possible.

Pas besoin d’un salon de coiffure haut de gamme ni d’une trousse de produits à trois chiffres.

Quelques ajustements dans la routine quotidienne suffisent souvent à changer radicalement le résultat.

Comprendre la structure du cheveu frisé avant tout

Avant de parler de techniques ou de produits, il faut comprendre pourquoi le cheveu frisé se comporte différemment. La forme du follicule pileux détermine la forme du cheveu. Un follicule ovale ou asymétrique produit un cheveu qui pousse en spirale ou en zigzag, ce qui donne naissance aux boucles, aux frisottis ou aux cheveux crépus selon le degré de courbure.

Cette structure particulière a une conséquence directe : le sébum naturel produit par le cuir chevelu a du mal à descendre le long de la tige capillaire en raison des courbes. Résultat, les cheveux frisés sont naturellement plus secs que les cheveux lisses. C’est pourquoi l’hydratation est au cœur de toute routine capillaire adaptée aux cheveux bouclés et frisés.

Le lavage : La base d’une belle boucle

Choisir le bon shampoing

Tout commence sous la douche. Le choix du shampoing a un impact énorme sur la définition des boucles. Les shampoings contenant des sulfates agressifs comme le sodium lauryl sulfate décapent le cheveu de son hydratation naturelle, ce qui provoque gonflement, sécheresse et boucles mal définies. Opter pour un shampoing sans sulfate ou un co-wash (conditionner washing, c’est-à-dire laver ses cheveux uniquement avec un après-shampoing) permet de nettoyer le cuir chevelu sans assécher la fibre capillaire.

La technique du lavage

La façon dont on lave ses cheveux compte autant que le produit utilisé. Frotter énergiquement le cuir chevelu avec les ongles ou masser les longueurs en les emmêlant crée des nœuds et casse les boucles. La bonne méthode consiste à :

Appliquer le shampoing uniquement sur le cuir chevelu

Masser doucement avec la pulpe des doigts en mouvements circulaires

Laisser le produit rincer naturellement sur les longueurs sans frotter

Rincer à l’eau froide ou tiède plutôt qu’à l’eau chaude qui ouvre les écailles et favorise le frisottis

L’hydratation : Le secret numéro un des boucles réussies

Si il y a bien une chose que toutes les personnes aux cheveux frisés naturels bien entretenues ont en commun, c’est une hydratation régulière et profonde. Un cheveu hydraté est un cheveu souple, élastique et capable de former une belle boucle définie. Un cheveu sec, au contraire, gonfle, se rebelle et part dans tous les sens.

Le masque capillaire, un incontournable

Intégrer un masque hydratant une à deux fois par semaine dans sa routine fait une différence visible en quelques semaines. Les masques à base de beurre de karité, d’huile d’avocat, d’aloe vera ou de protéines de soie sont particulièrement efficaces pour les cheveux bouclés et frisés. L’idéal est de laisser poser le masque sous une charlotte chauffante ou une serviette chaude pendant au moins vingt minutes pour que les actifs pénètrent bien dans la fibre capillaire.

La méthode LOC ou LCO

Ces deux méthodes sont très populaires dans la communauté des cheveux bouclés et texturés. Elles consistent à superposer des produits dans un ordre précis pour maximiser la rétention d’humidité :

LOC : Liquid (eau ou spray hydratant) → Oil (huile) → Cream (crème)

: Liquid (eau ou spray hydratant) → Oil (huile) → Cream (crème) LCO : Liquid → Cream → Oil

L’ordre dépend de la porosité du cheveu. Les cheveux à haute porosité absorbent et perdent l’hydratation rapidement, ils bénéficient souvent mieux de la méthode LOC. Les cheveux à faible porosité ont du mal à laisser entrer les produits, la méthode LCO leur convient généralement mieux.

Le démêlage : Un geste crucial à ne pas négliger

Le démêlage est souvent la partie la plus redoutée de la routine capillaire pour les personnes aux cheveux frisés. Pourtant, bien fait, il ne doit pas être douloureux ni prendre des heures.

La règle d’or : ne jamais démêler des cheveux frisés à sec. Les cheveux secs sont fragiles et cassants. Le démêlage doit toujours se faire sur cheveux humides et enduits d’après-shampoing ou de démêlant. On commence toujours par les pointes et on remonte progressivement vers les racines, section par section.

Les outils recommandés pour les cheveux frisés :

Les doigts en premier lieu pour défaire les gros nœuds sans casser

en premier lieu pour défaire les gros nœuds sans casser Un peigne à dents larges pour affiner le démêlage

pour affiner le démêlage Une brosse Denman pour définir les boucles tout en démêlant

Les brosses à picots serrés et les peignes fins sont à éviter absolument, ils cassent les boucles et créent des frisottis.

Les techniques de coiffage pour définir les boucles

Le scrunching

Le scrunching est probablement la technique la plus connue et la plus efficace pour définir les boucles. Elle consiste à prendre des poignées de cheveux humides et à les presser vers le haut en direction du cuir chevelu, comme si on froissait du papier. Ce geste encourage les cheveux à s’enrouler sur eux-mêmes et à former des boucles naturelles. On peut le faire avec un gel définissant, une mousse ou une crème coiffante.

Le plopping

Le plopping est une technique venue des États-Unis, très adoptée par les adeptes de la méthode Curly Girl. Elle consiste à envelopper ses cheveux humides dans un t-shirt en coton ou une serviette en microfibre (jamais une serviette classique dont le tissu éponge abîme les boucles) pendant vingt à trente minutes. Cette technique permet d’absorber l’excès d’eau sans perturber la forme des boucles, tout en réduisant le temps de séchage.

Le diffuseur, l’allié du séchage

Sécher ses cheveux frisés avec un sèche-cheveux classique sans diffuseur, c’est la garantie d’un résultat gonflé et frisotté. Le diffuseur est un accessoire qui s’adapte sur le sèche-cheveux et diffuse l’air chaud de façon uniforme et douce, sans souffler directement sur les boucles et les casser. La technique consiste à :

Placer les pointes des cheveux dans la coupelle du diffuseur Remonter le diffuseur vers le cuir chevelu Laisser sécher quelques minutes avant de bouger Répéter sur toute la tête en utilisant une chaleur moyenne plutôt que forte

Les produits coiffants : Lesquels choisir et comment les utiliser

Le marché regorge de produits pour cheveux bouclés. Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Voici les grandes catégories et leur utilisation :

Produit Utilisation Type de cheveux Crème coiffante Hydrate et définit les boucles Cheveux épais et poreux Mousse coiffante Légère, donne du volume Cheveux fins ou ondulés Gel définissant Fixe les boucles durablement Tous types de frisés Huile capillaire Scelle l’hydratation, donne du brillant Cheveux secs et abîmés

Une astuce importante : appliquer les produits coiffants toujours sur cheveux très humides, voire dégouttants. Beaucoup de personnes font l’erreur d’attendre que les cheveux soient presque secs pour coiffer, ce qui donne un résultat croustillant et mal défini.

Les habitudes du quotidien qui font la différence

Dormir avec les bons accessoires

La nuit peut défaire en quelques heures tout le travail de la journée. La taie d’oreiller en coton classique crée des frictions qui abîment les boucles et favorisent les frisottis. Passer à une taie d’oreiller en satin ou en soie est l’un des changements les plus simples et les plus efficaces. Alternativement, envelopper ses cheveux dans un bonnet en satin avant de dormir protège les boucles et préserve le coiffage plusieurs jours.

Rafraîchir les boucles entre les lavages

Les cheveux frisés n’ont pas besoin d’être lavés tous les jours. Entre les lavages, un simple spray d’eau ou un spray rafraîchissant mélangé à un peu d’après-shampoing permet de raviver les boucles qui se sont aplaties pendant la nuit. On repart ensuite sur un léger scrunching pour les remettre en forme.

Éviter la chaleur excessive

Les outils chauffants comme le lisseur ou le fer à boucler utilisés trop fréquemment et sans protection thermique altèrent la structure du cheveu frisé sur le long terme. Si on souhaite utiliser de la chaleur occasionnellement, appliquer un spray protecteur thermique avant est indispensable. Réduire la fréquence d’utilisation de ces outils permet aux boucles naturelles de retrouver leur définition et leur élasticité.

La coupe : un facteur souvent sous-estimé

Même avec la meilleure routine du monde, une mauvaise coupe peut saboter le résultat. Les cheveux frisés ne se coupent pas comme les cheveux lisses. Couper les cheveux frisés mouillés puis les laisser sécher donne souvent un résultat bien différent de ce qui était prévu, car les boucles remontent en séchant.

La coupe à sec est souvent recommandée pour les cheveux frisés car elle permet au coiffeur de voir exactement comment les boucles tombent naturellement et d’adapter la coupe en conséquence. Des coupes comme le deva cut, développé spécifiquement pour les cheveux bouclés et frisés, donnent des résultats particulièrement harmonieux en travaillant boucle par boucle.

Faire couper ses pointes régulièrement, tous les deux à trois mois environ, évite que les fourches ne remontent le long de la tige capillaire et n’abîment les boucles. Des pointes saines sont des boucles mieux définies.

Adopter une routine adaptée à son type de boucles

Il n’existe pas une seule routine pour tous les cheveux frisés. Les cheveux ondulés de type 2, les boucles larges de type 3 ou les boucles serrées et les cheveux crépus de type 4 n’ont pas exactement les mêmes besoins. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre.

L’essentiel est d’observer comment ses propres cheveux réagissent aux produits et aux techniques, d’ajuster progressivement et de ne pas changer toute sa routine d’un seul coup. Tester un nouveau produit ou une nouvelle méthode à la fois permet de comprendre ce qui fait vraiment la différence pour sa propre chevelure. Les cheveux frisés demandent de la patience et de l’écoute, mais une fois qu’on a trouvé sa routine idéale, les résultats sont à la hauteur.