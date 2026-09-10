Lave-linge : 5 astuces simples pour l’entretenir et lui faire dépasser les 10 ans de vie

Un lave-linge tombe rarement en panne du jour au lendemain.

La plupart du temps, c’est une accumulation de petites négligences au quotidien qui finit par avoir raison de lui.

Calcaire, moisissures, joints encrassés, tambour abîmé… les causes de dégradation sont nombreuses et souvent invisibles jusqu’au jour où la machine rend l’âme.

Le problème, c’est qu’un lave-linge neuf représente un budget conséquent, souvent entre 300 et 1 000 euros selon les modèles.

Autant dire qu’on a tout intérêt à prendre soin de celui qu’on a déjà.

Bonne nouvelle : quelques gestes simples, pratiqués régulièrement, suffisent à prolonger significativement la durée de vie de votre appareil.

Voici cinq astuces concrètes, testées et approuvées, pour garder votre machine à laver en parfait état le plus longtemps possible.

1. Lancer régulièrement un cycle de nettoyage à vide

C’est sans doute l’astuce la plus connue, et pourtant la plus souvent oubliée. Votre lave-linge lave vos vêtements, mais qui lave votre lave-linge ? À l’intérieur du tambour, des résidus de lessive, de l’adoucissant et des dépôts de calcaire s’accumulent progressivement. Sans nettoyage régulier, ces résidus favorisent le développement de bactéries et de moisissures, responsables de ces odeurs désagréables que l’on finit par retrouver sur le linge.

La solution est simple : lancez un cycle à vide à haute température, idéalement à 90°C, une fois par mois. Vous pouvez ajouter directement dans le tambour un demi-litre de vinaigre blanc ou utiliser un produit nettoyant spécifique pour lave-linge. Le vinaigre blanc est particulièrement efficace pour dissoudre le calcaire et éliminer les mauvaises odeurs sans abîmer les composants internes de la machine.

Certains lave-linge récents disposent d’un programme de nettoyage intégré. Si c’est le cas du vôtre, utilisez-le. Sinon, le programme coton à 90°C fait très bien l’affaire. Ce simple geste mensuel peut considérablement rallonger la durée de vie de votre appareil en limitant l’encrassement progressif des joints, du tambour et des canalisations internes.

2. Nettoyer le filtre de vidange sans jamais l’oublier

Le filtre de vidange est l’une des pièces les plus importantes de votre lave-linge, et paradoxalement l’une des plus négligées. Son rôle est pourtant essentiel : il retient les corps étrangers qui pourraient endommager la pompe de vidange, comme les pièces de monnaie, les boutons, les poils d’animaux ou les fibres de tissu. Quand ce filtre est obstrué, la machine peine à évacuer l’eau, ce qui sollicite davantage le moteur et la pompe, et accélère leur usure.

Selon les fabricants, il est recommandé de nettoyer le filtre de vidange tous les deux à trois mois. Sur la plupart des machines, il se situe en façade, en bas à droite ou à gauche, derrière une petite trappe. Avant de l’ouvrir, pensez à placer une cuvette et une serviette sous la trappe : un peu d’eau s’écoule toujours au moment de l’ouverture.

Retirez le filtre, rincez-le sous l’eau claire, retirez tous les débris accumulés, puis remettez-le en place en vous assurant qu’il est bien vissé. Ce nettoyage ne prend pas plus de cinq minutes, mais il peut vous éviter une panne de pompe coûteuse. À titre indicatif, le remplacement d’une pompe de vidange représente en moyenne entre 80 et 150 euros de pièce, sans compter la main-d’œuvre d’un technicien.

3. Doser correctement la lessive et l’adoucissant

On pourrait croire que mettre plus de lessive lave mieux. C’est exactement l’inverse. Un surdosage de lessive est l’une des erreurs les plus fréquentes et les plus néfastes pour un lave-linge. Quand la lessive est en excès, elle ne se rince pas complètement et laisse des résidus qui s’accumulent dans le tambour, les joints, les tuyaux et le bac à lessive. Ces résidus forment avec le temps une sorte de boue qui encrasse progressivement l’ensemble du circuit hydraulique de la machine.

La bonne pratique est de respecter scrupuleusement les dosages indiqués sur l’emballage de votre lessive, en tenant compte de la dureté de l’eau dans votre région et du niveau de salissure du linge. Si vous vivez dans une zone où l’eau est peu calcaire, vous pouvez même réduire légèrement les doses préconisées.

Même raisonnement pour l’adoucissant. En excès, il laisse des dépôts gras sur le tambour et les joints en caoutchouc, ce qui favorise le développement de moisissures. Certains professionnels de l’entretien électroménager recommandent d’ailleurs de remplacer l’adoucissant classique par du vinaigre blanc dilué, qui assouplit le linge sans laisser de résidus problématiques.

Pensez à nettoyer le bac à lessive régulièrement. Il suffit de le sortir de son logement et de le rincer sous l’eau chaude pour éliminer les résidus de produits qui s’y déposent. Un bac encrassé peut bloquer le passage de l’eau et perturber le bon déroulement des cycles.

4. Prendre soin des joints et laisser la porte ouverte après chaque lavage

Le joint de hublot est une pièce en caoutchouc qui assure l’étanchéité de la porte du lave-linge. C’est aussi l’endroit où les moisissures s’installent le plus facilement, car il reste humide après chaque cycle et ses nombreux replis retiennent l’eau, les résidus de lessive et les poils. Une fois que les moisissures sont bien installées dans le joint, elles sont très difficiles à éliminer complètement, et le joint finit souvent par devoir être remplacé.

Pour éviter d’en arriver là, adoptez deux réflexes simples. Premièrement, essuyez le joint après chaque lavage avec un chiffon propre et sec, en veillant à bien nettoyer l’intérieur des replis. Deuxièmement, laissez systématiquement la porte du lave-linge entrouverte entre deux utilisations. Cela permet à l’humidité résiduelle de s’évaporer naturellement et empêche la formation de moisissures.

Si des traces noires sont déjà apparues sur votre joint, vous pouvez les traiter avec un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc, ou avec un produit antifongique adapté. Appliquez le produit, laissez agir une vingtaine de minutes, puis frottez avec une vieille brosse à dents et rincez. Dans les cas les plus avancés, le remplacement du joint reste la seule option viable. Comptez entre 30 et 80 euros pour la pièce selon le modèle de votre machine.

5. Ne pas surcharger le tambour et surveiller le niveau de calcaire

Charger le lave-linge à ras bord à chaque lavage est une habitude très répandue, et très mauvaise pour la machine. Quand le tambour est surchargé, le linge ne peut pas tourner librement, ce qui déséquilibre la machine lors de l’essorage. Ces déséquilibres répétés génèrent des vibrations anormales qui usent prématurément les amortisseurs, les roulements et le moteur. Les roulements de tambour sont d’ailleurs l’une des pièces qui tombent le plus souvent en panne sur les machines surchargées régulièrement.

La règle à retenir est de ne jamais dépasser 80 % de la capacité maximale indiquée par le fabricant. Si votre machine affiche une capacité de 8 kg, chargez-la avec 6 à 6,5 kg de linge au maximum. Votre machine travaillera dans de meilleures conditions, le linge sera mieux lavé, et les composants mécaniques seront beaucoup moins sollicités.

La question du calcaire mérite une attention particulière, surtout si vous habitez dans une région où l’eau est dure. Le calcaire se dépose progressivement sur la résistance qui chauffe l’eau, sur les parois du tambour et dans les tuyaux. Une résistance entartrée consomme davantage d’énergie pour chauffer l’eau et finit par griller prématurément. Pour lutter contre ce phénomène, utilisez régulièrement un produit anticalcaire spécifique pour lave-linge, ou ajoutez du cristaux de soude à vos lessives. Certains foyers installent un adoucisseur d’eau directement sur leur installation plomberie, ce qui règle définitivement le problème du calcaire pour tous les appareils de la maison.

Lancez un cycle de nettoyage à vide à 90°C une fois par mois avec du vinaigre blanc

à 90°C une fois par mois avec du vinaigre blanc Nettoyez le filtre de vidange tous les deux à trois mois

tous les deux à trois mois Respectez les dosages de lessive et d’adoucissant recommandés

recommandés Essuyez le joint de hublot après chaque lavage et laissez la porte ouverte

après chaque lavage et laissez la porte ouverte Ne dépassez pas 80 % de la capacité du tambour et traitez régulièrement le calcaire

Un lave-linge bien entretenu peut facilement dépasser les dix, voire les quinze ans de bon fonctionnement. À l’inverse, une machine négligée peut rendre l’âme en moins de cinq ans, même si elle était de bonne qualité au départ. Ces cinq astuces ne demandent ni compétence technique particulière, ni budget important. Elles demandent simplement un peu de régularité. Et au regard des économies réalisées sur le long terme, en évitant les réparations coûteuses et le remplacement prématuré de l’appareil, le jeu en vaut largement la chandelle.