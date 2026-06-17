Envie d’un vrai défi ? Cette séance jambes va vous faire transpirer du début à la fin

Les jambes représentent la moitié de votre corps.

Pourtant, c’est souvent la partie la plus négligée à la salle de sport.

On croise régulièrement des gens avec un haut du corps impressionnant et des jambes qui ressemblent à des cure-dents.

Si vous lisez ces lignes, c’est probablement que vous avez décidé de changer les choses. Bien.

Parce que la séance qui suit ne vous laissera aucun répit.

Elle cible les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers et les mollets avec une intensité qui va mettre votre mental à rude épreuve autant que vos muscles. Accrochez-vous.

Pourquoi les jambes méritent une séance dédiée et intense

Les muscles des jambes sont parmi les plus grands et les plus puissants du corps humain. Le quadriceps, les ischio-jambiers et les fessiers constituent une masse musculaire considérable. Travailler ces groupes musculaires avec sérieux déclenche une réponse hormonale importante, notamment une libération de testostérone et d’hormone de croissance qui bénéficie à l’ensemble du corps. Autrement dit, négliger les jambes, c’est se priver d’un levier de progression global.

En plus de ça, les jambes jouent un rôle central dans presque tous les mouvements du quotidien : marcher, monter des escaliers, porter des charges, courir. Renforcer ces muscles améliore la posture, réduit les risques de blessures aux genoux et au bas du dos, et augmente les performances sportives de façon générale. Il y a donc des raisons très concrètes de leur consacrer une vraie séance, pas juste quelques leg extensions en fin d’entraînement.

Ce qu’il faut savoir avant de commencer cette séance

Cette séance est conçue pour des personnes qui ont déjà une base solide en musculation ou en fitness. Si vous débutez, il vaut mieux commencer par des charges plus légères et maîtriser les techniques de base avant de vous lancer dans ce type de programme. L’objectif ici n’est pas de se blesser, mais de pousser ses limites de façon intelligente.

Quelques points importants avant de commencer :

L’échauffement est obligatoire : au moins 10 à 15 minutes de vélo stationnaire ou de marche rapide sur tapis, suivies de quelques séries légères sur les exercices prévus.

: au moins 10 à 15 minutes de vélo stationnaire ou de marche rapide sur tapis, suivies de quelques séries légères sur les exercices prévus. L’hydratation : buvez de l’eau avant, pendant et après la séance. Vous allez transpirer, beaucoup.

: buvez de l’eau avant, pendant et après la séance. Vous allez transpirer, beaucoup. La technique prime sur les charges : il vaut mieux faire un squat propre avec moins de poids qu’un squat approximatif avec une barre surchargée.

: il vaut mieux faire un squat propre avec moins de poids qu’un squat approximatif avec une barre surchargée. Le repos entre les séries : respectez les temps de récupération indiqués. Ils font partie intégrante du programme.

L’entraînement complet pour les jambes

Cette séance est structurée en six exercices. Elle combine des mouvements polyarticulaires lourds pour construire de la masse et de la force, et des exercices d’isolation pour finir de brûler les muscles en profondeur. La durée totale est d’environ 60 à 75 minutes, échauffement inclus.

1. Le squat barre : la base de tout

Le squat barre reste l’exercice roi pour les jambes. Aucun autre mouvement ne sollicite autant de muscles simultanément. Il travaille les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers, les adducteurs et même les muscles stabilisateurs du dos et du tronc.

Protocole : 4 séries de 8 à 10 répétitions avec un temps de repos de 2 minutes entre chaque série.

Descendez jusqu’à ce que vos cuisses soient parallèles au sol, voire légèrement en dessous si votre mobilité le permet. Gardez le dos droit, la poitrine haute et les genoux dans l’axe des pieds. Ne laissez pas vos talons se décoller du sol.

2. La presse à cuisses : charger lourd sans compromettre le dos

La presse à cuisses permet de travailler avec des charges importantes tout en limitant la contrainte sur la colonne vertébrale. C’est un excellent complément au squat pour vraiment fatiguer les quadriceps et les fessiers.

Protocole : 4 séries de 10 à 12 répétitions avec 90 secondes de repos.

Variez le placement de vos pieds : pieds hauts sur la plateforme pour cibler davantage les fessiers et les ischio-jambiers, pieds bas pour accentuer le travail des quadriceps. Ne verrouillez jamais complètement les genoux en extension.

3. Les fentes marchées avec haltères

Les fentes marchées sont redoutables. Elles mettent les quadriceps et les fessiers sous tension constante tout en exigeant un effort d’équilibre et de coordination. À mi-séance, vous allez commencer à ressentir sérieusement la brûlure.

Protocole : 3 séries de 12 répétitions par jambe avec 90 secondes de repos.

Tenez un haltère dans chaque main, gardez le buste droit et descendez jusqu’à ce que le genou arrière frôle le sol. Faites des grandes enjambées pour maximiser l’activation des fessiers.

4. Le soulevé de terre jambes tendues : pour les ischio-jambiers

Le soulevé de terre jambes tendues, aussi appelé Romanian Deadlift, est l’un des meilleurs exercices pour cibler les ischio-jambiers et les fessiers. Il est souvent sous-estimé, mais il fait partie des mouvements les plus efficaces pour développer l’arrière des cuisses.

Protocole : 3 séries de 10 à 12 répétitions avec 90 secondes de repos.

Tenez la barre ou deux haltères devant vous, pieds dans l’axe des hanches. Descendez en poussant les hanches vers l’arrière, dos plat, jusqu’à ressentir un étirement profond dans les ischio-jambiers. Remontez en contractant les fessiers.

5. Les extensions de jambes et les leg curls : finir le travail

Ces deux exercices d’isolation arrivent en fin de séance pour épuiser complètement les quadriceps et les ischio-jambiers. À ce stade, vos jambes sont déjà bien fatiguées. Ces exercices vont achever le travail.

Protocole extensions de jambes : 3 séries de 15 répétitions avec 60 secondes de repos.

Protocole leg curls : 3 séries de 15 répétitions avec 60 secondes de repos.

Contractez fort le muscle en haut du mouvement et descendez lentement en phase excentrique. C’est cette phase de descente contrôlée qui génère le plus de dommages musculaires et donc de croissance.

6. Les mollets debout : ne les oubliez pas

Les mollets sont souvent expédiés en deux minutes en fin de séance. Pourtant, le soléaire et le gastrocnémien sont des muscles qui méritent un vrai travail. Ils répondent bien aux volumes élevés et aux charges importantes.

Protocole : 4 séries de 20 répétitions avec 60 secondes de repos.

Utilisez une machine à mollets debout ou une marche d’escalier. Montez jusqu’à la pointe des pieds, tenez une seconde en haut, puis descendez lentement en cherchant l’étirement maximum.

Le récapitulatif de la séance en tableau

Exercice Séries Répétitions Repos Squat barre 4 8 à 10 2 minutes Presse à cuisses 4 10 à 12 90 secondes Fentes marchées haltères 3 12 par jambe 90 secondes Soulevé de terre jambes tendues 3 10 à 12 90 secondes Extensions de jambes 3 15 60 secondes Leg curls 3 15 60 secondes Mollets debout 4 20 60 secondes

La récupération après une telle séance

Une séance aussi intense nécessite une récupération sérieuse. Les courbatures vont probablement s’installer dans les 24 à 48 heures qui suivent. C’est normal, c’est le signe que les muscles ont été suffisamment sollicités pour déclencher un processus d’adaptation.

Pour optimiser la récupération :

Mangez suffisamment de protéines après la séance : visez 30 à 40 grammes de protéines dans les deux heures qui suivent l’entraînement.

après la séance : visez 30 à 40 grammes de protéines dans les deux heures qui suivent l’entraînement. Dormez : c’est pendant le sommeil que les muscles se reconstruisent. Une nuit de 7 à 9 heures est recommandée.

: c’est pendant le sommeil que les muscles se reconstruisent. Une nuit de 7 à 9 heures est recommandée. Les étirements légers le lendemain peuvent aider à réduire la sensation de raideur, même si les preuves scientifiques sur leur efficacité pour accélérer la récupération restent limitées.

le lendemain peuvent aider à réduire la sensation de raideur, même si les preuves scientifiques sur leur efficacité pour accélérer la récupération restent limitées. Attendez au moins 48 à 72 heures avant de refaire une séance jambes. Vos muscles ont besoin de temps pour se reconstruire.

À quelle fréquence faire cette séance

Une fois par semaine est une bonne fréquence pour la plupart des pratiquants intermédiaires. Si vous êtes plus avancé et que votre récupération le permet, vous pouvez monter à deux séances jambes par semaine, mais en variant les exercices et les intensités. Par exemple, une séance lourde axée sur la force avec des squats et des presses, et une séance plus légère centrée sur le volume avec des fentes et des exercices d’isolation.

Ce qui compte, c’est la régularité sur le long terme. Une séance par semaine pendant six mois vaut largement mieux que trois séances par semaine pendant trois semaines, suivies d’un abandon total parce que vous étiez épuisé ou blessé. La progression en musculation se mesure en mois et en années, pas en jours.

Les erreurs les plus courantes lors d’une séance jambes

Même avec la meilleure volonté du monde, certaines erreurs reviennent régulièrement et limitent les résultats ou augmentent les risques de blessure.

Sauter l’échauffement : les genoux et les hanches sont des articulations complexes. Les envoyer directement dans le bain avec des charges lourdes sans préparation est une mauvaise idée.

: les genoux et les hanches sont des articulations complexes. Les envoyer directement dans le bain avec des charges lourdes sans préparation est une mauvaise idée. Ne pas descendre assez bas au squat : un demi-squat travaille beaucoup moins les fessiers et les ischio-jambiers. Cherchez la profondeur.

: un demi-squat travaille beaucoup moins les fessiers et les ischio-jambiers. Cherchez la profondeur. Laisser les genoux rentrer vers l’intérieur : que ce soit au squat, à la presse ou aux fentes, les genoux qui s’effondrent vers l’intérieur créent une contrainte importante sur les ligaments. Poussez les genoux vers l’extérieur activement.

: que ce soit au squat, à la presse ou aux fentes, les genoux qui s’effondrent vers l’intérieur créent une contrainte importante sur les ligaments. Poussez les genoux vers l’extérieur activement. Négliger la phase excentrique : descendre trop vite prive les muscles d’une grande partie du stimulus de croissance. Contrôlez la descente.

: descendre trop vite prive les muscles d’une grande partie du stimulus de croissance. Contrôlez la descente. Trop charger trop tôt : l’ego au vestiaire. La progression doit être graduelle et cohérente.