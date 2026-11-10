6 réflexes quotidiens pour limiter la chute de cheveux en automne

Chaque année, c’est le même scénario.

Dès que les feuilles commencent à tomber, les cheveux suivent le mouvement.

La brosse se remplit un peu plus vite, la douche laisse des traces inquiétantes, et on se retrouve à compter les fils perdus avec une anxiété croissante.

Ce phénomène saisonnier touche une grande majorité de personnes, hommes et femmes confondus, généralement entre septembre et novembre.

Il porte même un nom médical : l’effluvium télogène saisonnier.

Rassurez-vous, il est dans la plupart des cas temporaire et parfaitement normal.

Ce qui ne signifie pas pour autant qu’on doit rester les bras croisés.

Quelques ajustements dans la routine quotidienne suffisent souvent à faire une vraie différence.

Pourquoi les cheveux tombent-ils plus en automne ?

Avant de parler de solutions, il est utile de comprendre ce qui se passe réellement. Le cycle de vie d’un cheveu comprend trois phases : la phase anagène (croissance), la phase catagène (transition) et la phase télogène (repos et chute). En été, sous l’effet des rayons UV et de la chaleur, un plus grand nombre de follicules pileux basculent simultanément en phase télogène. Résultat : deux à trois mois plus tard, en automne, ces cheveux tombent en masse.

À cela s’ajoutent d’autres facteurs aggravants propres à cette période de l’année : la baisse de luminosité qui affecte la synthèse de certaines vitamines, les changements alimentaires, la fatigue accumulée après l’été, et le stress de la rentrée. Le cocktail est redoutable pour le cuir chevelu. Mais il existe des gestes simples, à intégrer dans le quotidien, pour limiter ce phénomène et soutenir la repousse.

1. Revoir son alimentation dès les premiers signes

Le cheveu est un reflet direct de ce qu’on mange. Sa composition est constituée à environ 95 % de kératine, une protéine. Il a donc besoin, pour se former et se maintenir, d’un apport suffisant en protéines, mais aussi en micronutriments spécifiques.

En automne, plusieurs carences sont particulièrement fréquentes et directement liées à la chute de cheveux :

Le fer : une carence en fer, très répandue notamment chez les femmes, est l’une des premières causes de chute de cheveux. Les lentilles, la viande rouge, les épinards et les fruits secs en sont de bonnes sources.

: une carence en fer, très répandue notamment chez les femmes, est l’une des premières causes de chute de cheveux. Les lentilles, la viande rouge, les épinards et les fruits secs en sont de bonnes sources. La vitamine D : avec la diminution de l’ensoleillement en automne, le taux de vitamine D chute rapidement. Or, des récepteurs à la vitamine D sont présents dans les follicules pileux. Les poissons gras, les œufs et les produits laitiers enrichis peuvent aider, mais une supplémentation est souvent nécessaire.

: avec la diminution de l’ensoleillement en automne, le taux de vitamine D chute rapidement. Or, des récepteurs à la vitamine D sont présents dans les follicules pileux. Les poissons gras, les œufs et les produits laitiers enrichis peuvent aider, mais une supplémentation est souvent nécessaire. Le zinc : impliqué dans la synthèse des protéines et la régénération cellulaire, il est présent dans les huîtres, les noix de cajou et les légumineuses.

: impliqué dans la synthèse des protéines et la régénération cellulaire, il est présent dans les huîtres, les noix de cajou et les légumineuses. Les vitamines du groupe B, notamment la biotine (B8) : souvent citée pour ses effets sur la chevelure, elle se trouve dans les œufs, les noix et les céréales complètes.

Manger varié et équilibré reste la base. Un bilan sanguin chez son médecin permet d’identifier rapidement une carence spécifique avant de se lancer dans une supplémentation au hasard.

2. Adopter un rituel de massage du cuir chevelu

Le massage du cuir chevelu est probablement l’un des gestes les plus sous-estimés dans la lutte contre la chute de cheveux. Et pourtant, ses effets sont bien documentés. En stimulant la microcirculation sanguine au niveau des follicules pileux, il favorise l’apport en nutriments et en oxygène directement à la racine.

Une étude japonaise publiée en 2016 dans la revue ePlasty a montré que des massages quotidiens du cuir chevelu de 4 minutes pendant 24 semaines avaient conduit à une augmentation mesurable de l’épaisseur des cheveux chez les participants.

Concrètement, voici comment l’intégrer facilement :

Pratiquer le massage avant le shampooing , sur cuir chevelu sec ou légèrement huilé.

, sur cuir chevelu sec ou légèrement huilé. Utiliser les pulpes des doigts (jamais les ongles) en effectuant des mouvements circulaires fermes mais doux.

(jamais les ongles) en effectuant des mouvements circulaires fermes mais doux. Durer au minimum 3 à 5 minutes par session.

par session. Ajouter quelques gouttes d’huile essentielle de romarin diluée dans une huile végétale : des études récentes, dont une publiée en 2023 dans Skinmed, suggèrent que l’huile essentielle de romarin est aussi efficace que le minoxidil à 2 % pour stimuler la repousse.

3. Choisir les bons produits capillaires pour la saison

L’automne est le bon moment pour faire un tri dans sa salle de bain. Certains shampoings contiennent des sulfates agressifs qui fragilisent la fibre capillaire et irritent le cuir chevelu, ce qui amplifie la chute. D’autres ingrédients sont à surveiller : les silicones occlusifs qui étouffent le follicule sur le long terme, et les alcools dénaturants qui assèchent.

Pour l’automne, on privilégie :

Des shampoings doux sans sulfates agressifs (SLS/SLES), formulés pour les cuirs chevelus sensibles ou fragilisés.

sans sulfates agressifs (SLS/SLES), formulés pour les cuirs chevelus sensibles ou fragilisés. Des soins contenant de la caféine , dont les effets stimulants sur les follicules pileux ont été confirmés par plusieurs études, notamment des travaux du Dr Fischer publiés dans le British Journal of Dermatology.

, dont les effets stimulants sur les follicules pileux ont été confirmés par plusieurs études, notamment des travaux du Dr Fischer publiés dans le British Journal of Dermatology. Des masques nourrissants à base d’huile de ricin, réputée pour ses propriétés renforçantes sur la tige capillaire.

La fréquence du lavage compte aussi. Contrairement à une idée reçue, se laver les cheveux tous les jours ne provoque pas la chute. Les cheveux qu’on voit dans le bac de douche seraient tombés de toute façon. En revanche, un cuir chevelu propre et bien oxygéné favorise un environnement sain pour la repousse.

4. Réduire les agressions mécaniques et thermiques

En automne, les cheveux sont déjà fragilisés. Les soumettre à des agressions supplémentaires ne fait qu’aggraver la situation. Les sources de chaleur — sèche-cheveux, lisseur, boucleur — abîment la cuticule et fragilisent la tige capillaire, ce qui augmente la casse.

Quelques ajustements pratiques :

Sécher les cheveux à une température modérée en maintenant le sèche-cheveux à au moins 15 cm du cuir chevelu.

en maintenant le sèche-cheveux à au moins 15 cm du cuir chevelu. Appliquer systématiquement un spray thermoprotecteur avant tout usage d’outil chauffant.

avant tout usage d’outil chauffant. Éviter les coiffures trop serrées (chignons, tresses, queues de cheval) portées quotidiennement : elles exercent une traction répétée sur les follicules qui peut conduire à une alopécie de traction .

(chignons, tresses, queues de cheval) portées quotidiennement : elles exercent une traction répétée sur les follicules qui peut conduire à une . Opter pour des élastiques sans métal et des accessoires en satin ou en soie pour limiter les frottements.

et des accessoires en satin ou en soie pour limiter les frottements. Démêler les cheveux avec un peigne à dents larges en partant des pointes vers les racines, jamais l’inverse.

5. Gérer le stress, ce facteur souvent négligé

Le lien entre stress chronique et chute de cheveux est physiologique et bien établi. Sous l’effet du cortisol — l’hormone du stress — les follicules pileux peuvent basculer prématurément en phase télogène. C’est ce qu’on appelle l’effluvium télogène de stress. La rentrée de septembre, avec son lot de pression professionnelle et d’obligations, tombe donc au pire moment.

Intégrer des pratiques de gestion du stress dans la routine quotidienne n’est pas un luxe. Parmi les approches qui ont montré des résultats :

La cohérence cardiaque : 5 minutes, 3 fois par jour, suffit à réduire le taux de cortisol de manière mesurable.

: 5 minutes, 3 fois par jour, suffit à réduire le taux de cortisol de manière mesurable. L’ activité physique régulière : elle régule les hormones du stress et améliore la circulation sanguine, bénéfique pour tout l’organisme, y compris le cuir chevelu.

: elle régule les hormones du stress et améliore la circulation sanguine, bénéfique pour tout l’organisme, y compris le cuir chevelu. Un sommeil de qualité : c’est pendant le sommeil que l’organisme se régénère. Un manque de sommeil chronique élève le cortisol et perturbe les cycles biologiques, dont le cycle pilaire.

6. Envisager une cure de compléments alimentaires ciblée

Les compléments alimentaires dédiés à la chevelure ont envahi les rayons des pharmacies et parapharmacies. Tous ne se valent pas, loin de là. Mais certaines formulations, à condition d’être bien choisies, peuvent réellement apporter un soutien pendant la période automnale.

Les actifs dont l’efficacité est la mieux documentée dans ce contexte :

La vitamine D3 : à supplémenter quasi systématiquement en automne-hiver en France, sous avis médical après bilan sanguin.

: à supplémenter quasi systématiquement en automne-hiver en France, sous avis médical après bilan sanguin. Le fer bisglycinate : mieux absorbé que le sulfate de fer et moins irritant pour l’estomac.

: mieux absorbé que le sulfate de fer et moins irritant pour l’estomac. La L-cystéine : un acide aminé soufré, composant direct de la kératine.

: un acide aminé soufré, composant direct de la kératine. Le Serenoa repens (Saw palmetto) : extrait végétal qui inhibe partiellement la 5-alpha-réductase, l’enzyme impliquée dans la conversion de la testostérone en DHT, responsable de la miniaturisation des follicules.

Une cure de 3 mois minimum est généralement nécessaire pour observer des résultats, le cycle de croissance capillaire étant long. Et avant de démarrer quoi que ce soit, un avis médical reste la démarche la plus sérieuse, surtout si la chute est soudaine, massive ou accompagnée d’autres symptômes.

Quand consulter un professionnel de santé ?

Si la chute de cheveux dure au-delà de 3 mois, s’intensifie au lieu de se calmer, ou si elle s’accompagne d’une fatigue persistante, de modifications de la peau ou des ongles, il est temps de consulter un dermatologue ou un médecin généraliste. Ces signes peuvent indiquer une cause sous-jacente — hypothyroïdie, anémie sévère, déséquilibre hormonal — qui nécessite un traitement spécifique. La chute saisonnière est normale ; une chute qui s’installe dans la durée ne l’est pas.