Cannelle & marrons : nos douceurs réconfortantes pour affronter le froid

Il y a des odeurs qui font leur travail mieux que n’importe quel chauffage.

Celle de la cannelle qui chauffe doucement dans une casserole de lait, ou celle des marrons grillés qu’on sent de loin dans la rue, encore enveloppés dans leur papier journal.

Ces deux-là forment un duo presque indissociable dès que les températures chutent.

On ne sait pas exactement à quel moment ils sont devenus les symboles officiels du froid qui s’installe, mais une chose est certaine : ils sont là chaque année, fidèles au poste, et on les attend avec une impatience qu’on ne se donne même plus la peine de cacher.

La cannelle, une épice aux mille visages

La cannelle est l’une des épices les plus anciennes du monde. Elle était déjà commercialisée il y a plus de 4 000 ans, et les Égyptiens l’utilisaient dans leurs rituels funéraires. Aujourd’hui, on la retrouve dans nos cuisines sous deux formes principales : la cannelle de Ceylan, aussi appelée vraie cannelle, originaire du Sri Lanka, et la cannelle de Chine, ou cassia, beaucoup plus répandue dans le commerce et au goût plus prononcé, parfois légèrement âcre.

La différence entre les deux mérite qu’on s’y attarde. La cannelle de Ceylan est plus fine, plus douce, avec des notes presque sucrées. Elle se roule en plusieurs couches délicates. La cassia, elle, est plus épaisse, plus dure, avec une saveur plus intense. Si vous achetez vos bâtons de cannelle au supermarché sans regarder l’étiquette, vous avez probablement de la cassia dans votre placard. Ce n’est pas un drame, mais si vous cherchez de la subtilité dans vos recettes, la cannelle de Ceylan vaut vraiment le détour.

Ce qu’elle apporte en cuisine

En cuisine hivernale, la cannelle s’invite partout. Elle parfume les compotes de pommes, relève les vin chauds, se glisse dans les pâtes à gâteau, les crumbles, les biscuits de Noël. Elle se marie aussi très bien avec des préparations salées : un tajine d’agneau, une soupe de potimarron, un curry de légumes. C’est cette polyvalence qui en fait une épice à part.

En poudre, elle s’incorpore facilement aux préparations. En bâton, elle infuse lentement dans les liquides chauds et libère ses arômes de façon plus progressive. Les deux formes ont leur utilité, et les cuisiniers expérimentés gardent souvent les deux dans leurs réserves.

Ses vertus reconnues

Sans tomber dans les excès du marketing bien-être, la cannelle possède des propriétés qui ont été étudiées sérieusement. Elle contient du cinnamaldéhyde, un composé actif qui lui donne son arôme caractéristique et qui présente des propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes. Des études ont examiné son effet sur la glycémie, avec des résultats encourageants, même si les recherches restent à consolider sur ce point.

Une chose est sûre : une pincée de cannelle dans votre thé ou votre café du matin, c’est déjà un petit geste qui fait du bien, ne serait-ce que pour le plaisir olfactif qu’elle procure.

Le marron, star des marchés de Noël

Le marron, ou plutôt la châtaigne — car il faut être précis — est un fruit d’automne et d’hiver qui a longtemps été un aliment de subsistance dans de nombreuses régions de France. En Ardèche, en Corse, dans les Cévennes, la châtaigne nourrissait des populations entières pendant des siècles. On l’appelait d’ailleurs l’arbre à pain.

Techniquement, le marron et la châtaigne sont deux choses légèrement différentes. La châtaigne est le fruit sauvage du châtaignier, souvent divisé en plusieurs lobes à l’intérieur. Le marron, lui, est une variété cultivée, sélectionnée pour donner un fruit unique et charnu, plus facile à travailler. C’est cette variété que l’on utilise pour fabriquer la crème de marrons ou les marrons glacés.

Grillés, en purée, en crème : toutes les façons de les aimer

Les marrons grillés restent l’image la plus emblématique. Ces petits vendeurs qui installent leurs braseros dans les rues en novembre, avec leurs cornets en papier, font partie du paysage urbain hivernal depuis des générations. Il y a quelque chose de profondément rassurant dans ce rituel. On se brûle légèrement les doigts en épluchant, on souffle dessus, et le goût légèrement fumé, doux et farineux qu’on obtient vaut bien la petite brûlure.

À la maison, on peut les préparer au four en incisant simplement leur peau avant de les enfourner une vingtaine de minutes à 200°C. Le résultat est un peu moins fumé que sur un brasero, mais tout aussi satisfaisant.

La crème de marrons, popularisée par la marque Clément Faugier depuis 1885, est une autre façon de les consommer. Sur une tartine de pain beurré, dans un yaourt nature, mélangée à de la crème fraîche pour garnir une bûche de Noël : ses utilisations sont nombreuses. C’est un produit simple, avec peu d’ingrédients, et qui a traversé le temps sans se dénaturer.

La purée de châtaignes, elle, accompagne parfaitement les viandes en sauce, le gibier, le boudin noir. C’est une garniture qui réchauffe et qui tient au corps, exactement ce qu’on cherche en hiver.

Une valeur nutritionnelle souvent sous-estimée

La châtaigne est un fruit particulièrement intéressant d’un point de vue nutritionnel. Contrairement aux autres fruits à coque, elle est très pauvre en lipides et riche en glucides complexes, ce qui en fait un aliment énergétique et rassasiant. Elle contient des fibres, de la vitamine C, du potassium et du magnésium. Sa farine, naturellement sans gluten, est utilisée dans de nombreuses recettes pour les personnes intolérantes.

Cannelle et marrons ensemble : une association qui fonctionne

Ces deux ingrédients se retrouvent naturellement dans les mêmes recettes. La bûche marrons-cannelle, le mont-blanc revisité avec une pointe d’épice, la soupe de châtaignes parfumée à la cannelle et au gingembre : les combinaisons sont nombreuses et presque toujours réussies. Il y a une logique gustative entre eux. La douceur légèrement sucrée du marron appelle le côté chaud et légèrement piquant de la cannelle. L’un arrondit l’autre, et ensemble, ils créent quelque chose qui ressemble à ce qu’on appelle le réconfort.

Quelques idées de recettes simples

Velouté de châtaignes à la cannelle : des châtaignes cuites mixées avec du bouillon de volaille, une pincée de cannelle, un filet de crème fraîche. Prêt en moins de 30 minutes.

: des châtaignes cuites mixées avec du bouillon de volaille, une pincée de cannelle, un filet de crème fraîche. Prêt en moins de 30 minutes. Crème de marrons maison épicée : des châtaignes cuites, du sucre, un bâton de cannelle, un peu de vanille. À conserver en pot au réfrigérateur.

: des châtaignes cuites, du sucre, un bâton de cannelle, un peu de vanille. À conserver en pot au réfrigérateur. Biscuits sablés marrons-cannelle : de la farine de châtaignes, du beurre, du sucre, un œuf et de la cannelle en poudre. Une recette sans gluten qui plaît à tout le monde.

: de la farine de châtaignes, du beurre, du sucre, un œuf et de la cannelle en poudre. Une recette sans gluten qui plaît à tout le monde. Vin chaud aux marrons : un vin rouge fruité chauffé avec des épices, auquel on ajoute quelques marrons grillés émiettés pour épaissir légèrement le mélange.

: un vin rouge fruité chauffé avec des épices, auquel on ajoute quelques marrons grillés émiettés pour épaissir légèrement le mélange. Porridge d’hiver : des flocons d’avoine cuits avec du lait, une cuillère de crème de marrons et une pincée de cannelle. Le petit-déjeuner parfait quand il fait moins cinq dehors.

Pourquoi ces saveurs nous touchent autant

Il serait trop simple de dire que ce sont juste de bonnes saveurs. Ce qui rend la cannelle et les marrons si particuliers, c’est leur capacité à activer quelque chose de profond dans la mémoire. Les neurosciences l’ont bien documenté : l’odorat est le sens le plus directement connecté au système limbique, la partie du cerveau liée aux émotions et aux souvenirs. Une odeur peut ramener en quelques secondes une scène du passé avec une précision que les images ou les sons n’atteignent pas.

L’odeur de la cannelle dans un gâteau qui cuit, c’est peut-être la cuisine de votre grand-mère un dimanche d’hiver. Celle des marrons grillés, c’est peut-être un marché de Noël, une main tenue dans la vôtre, le froid sur les joues et la chaleur du cornet en papier. Ces associations se construisent tôt, elles s’ancrent profondément, et elles ressortent chaque année à la même période, fidèles et intactes.

C’est aussi pour cela que ces deux ingrédients traversent le temps sans jamais vraiment se démoder. Ils ne sont pas une tendance. Ils sont une constante. Et dans un monde qui change vite, cette constance a quelque chose de précieux.

Les trouver, les choisir, les conserver

Pour la cannelle, privilégiez les épiceries spécialisées ou les épiceries fines pour trouver de la cannelle de Ceylan de qualité. Les bâtons se conservent plusieurs années dans un bocal hermétique à l’abri de la lumière. La poudre, elle, perd plus vite ses arômes : mieux vaut l’acheter en petites quantités et la renouveler régulièrement.

Pour les châtaignes et marrons, la saison s’étend de septembre à décembre environ. On les trouve frais sur les marchés, en conserve ou sous vide toute l’année dans les supermarchés. La farine de châtaignes, elle, se déniche facilement en magasin bio ou dans les épiceries régionales. Elle se conserve dans un endroit sec et frais, à l’abri de l’humidité.

Si vous avez la chance de vivre près d’une châtaigneraie, la cueillette est une expérience à part entière. Armés d’un bâton et de gants épais pour manipuler les bogues, on repart souvent avec bien plus de châtaignes qu’on ne pensait en avoir besoin. Ce n’est jamais un problème.

Des traditions qui perdurent

La Foire de la châtaigne de Collobrières, dans le Var, attire chaque année des milliers de visiteurs en octobre. Celle de Villelongue, dans les Pyrénées, ou encore les fêtes de la châtaigne en Ardèche et en Corse témoignent d’un attachement réel et durable à ce fruit. Ce ne sont pas des événements folkloriques figés dans le passé : ce sont des célébrations vivantes, portées par des producteurs qui travaillent à valoriser des variétés locales et des savoir-faire anciens.

La cannelle, de son côté, est au cœur des traditions de Noël dans toute l’Europe du Nord, de l’Allemagne à la Suède, en passant par l’Alsace. Les bredeles, ces petits biscuits alsaciens, en contiennent presque tous. Le kanelbulle suédois, ce rouleau à la cannelle devenu mondial, a même sa propre journée de célébration le 4 octobre en Suède.

Deux ingrédients, des siècles d’histoire, des traditions qui résistent. Il n’en faut parfois pas plus pour que l’hiver, finalement, ne soit pas si difficile à traverser.