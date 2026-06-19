Chlore dans le skimmer ou dans un flotteur : quelle est la bonne méthode pour votre piscine ?

Quand on possède une piscine, la question du traitement au chlore revient chaque été avec son lot de débats entre voisins, forums spécialisés et vendeurs de matériel.

Mettre les galets de chlore directement dans le skimmer, les placer dans un flotteur qui dérive tranquillement à la surface, ou encore les disposer dans le panier du préfiltre…

chaque propriétaire a sa méthode, souvent héritée d’une habitude ou d’un conseil reçu au magasin. Pourtant, ces choix ne sont pas anodins.

La façon dont vous introduisez le chlore dans votre bassin a des conséquences directes sur la durée de vie de vos équipements, sur l’efficacité du traitement et même sur la sécurité des baigneurs.

Comment fonctionne le chlore en piscine

Avant de trancher sur la méthode d’introduction du chlore, il faut comprendre ce que ce produit fait réellement dans l’eau. Le chlore pour piscine se présente sous plusieurs formes : galets, pastilles, granulés ou liquide. Les galets de trichlore, les plus répandus, se dissolvent progressivement au contact de l’eau en libérant du chlore actif, un désinfectant puissant qui élimine bactéries, algues et micro-organismes.

Le trichlore est un produit acide, avec un pH autour de 2,8 à 3. Cela signifie que lorsqu’il se dissout, il libère non seulement du chlore, mais aussi de l’acide. Cette acidité est un élément central dans le choix de la méthode d’introduction, car elle peut attaquer certains matériaux.

Le taux de chlore libre recommandé dans une piscine se situe entre 1 et 3 mg/L (ou ppm). En dessous, le traitement devient insuffisant. Au-dessus, l’eau peut irriter les yeux et la peau des baigneurs. Maintenir une concentration stable est donc l’objectif principal de tout système de chloration.

Mettre le chlore dans le skimmer : les risques réels

Le skimmer est cet appareil encastré dans la paroi du bassin qui aspire en permanence les impuretés en surface grâce à la pompe de filtration. Beaucoup de propriétaires y glissent leurs galets de chlore, attirés par la simplicité du geste. L’eau qui passe en continu semble logiquement emporter le chlore dans tout le circuit. En réalité, cette pratique pose plusieurs problèmes sérieux.

Une concentration de chlore dangereusement élevée

Lorsqu’un galet de trichlore se dissout dans le skimmer, il crée une concentration locale de chlore très élevée, bien supérieure à ce que l’eau du bassin contient normalement. Cette eau ultra-chlorée et très acide est ensuite aspirée directement par la pompe, puis passe dans le filtre avant de revenir dans le bassin.

Cette concentration ponctuelle peut atteindre plusieurs dizaines de ppm, voire davantage, selon la taille du galet et le débit de la pompe. C’est largement au-dessus du seuil recommandé.

Des dégâts sur les équipements

C’est là que les choses se compliquent vraiment. Le joint de la pompe, les raccords, les vannes et certaines pièces en plastique ou en caoutchouc du circuit hydraulique ne sont pas conçus pour supporter en permanence une eau aussi acide et aussi concentrée en chlore. À terme, ces composants se dégradent plus rapidement, ce qui entraîne des fuites et des pannes prématurées.

Les pompes à chaleur et les électrolyseurs au sel sont particulièrement vulnérables. Si votre installation comporte l’un de ces équipements en aval du skimmer, les galets de trichlore placés dans le skimmer peuvent endommager l’échangeur thermique ou les cellules d’électrolyse en quelques saisons seulement.

Le problème de la pompe à l’arrêt

Un autre risque souvent sous-estimé concerne les périodes où la pompe est arrêtée, la nuit par exemple. Quand la circulation de l’eau s’interrompt, le galet continue de se dissoudre lentement dans l’eau stagnante du skimmer. Cette eau devient alors extrêmement concentrée en chlore et en acide. Au redémarrage de la pompe, c’est cette eau corrosive qui est envoyée en premier dans tout le circuit, avec un effet de choc sur les équipements.

Ce phénomène est l’une des principales causes de dégradation prématurée des pompes de filtration et des systèmes de traitement complémentaires.

Le flotteur de chlore : une solution plus équilibrée

Le flotteur de chlore, aussi appelé diffuseur flottant, est un petit boîtier en plastique percé de trous réglables qui contient un ou plusieurs galets de trichlore. Il dérive librement à la surface du bassin et diffuse le chlore de façon progressive et homogène dans l’ensemble de l’eau.

Les avantages du flotteur

Le principal avantage du flotteur est qu’il protège les équipements. Le chlore se diffuse directement dans l’eau du bassin, diluée dans des milliers de litres, ce qui évite toute concentration excessive dans le circuit hydraulique. La pompe, le filtre et les autres équipements ne reçoivent jamais d’eau surchargée en chlore acide.

Le flotteur permet un dosage plus régulier. En ajustant l’ouverture des orifices de diffusion, vous pouvez moduler la vitesse de dissolution des galets en fonction de la température de l’eau, de la fréquentation du bassin ou de l’ensoleillement. L’été, quand le chlore se consomme plus vite, vous ouvrez davantage les orifices. En intersaison, vous les réduisez.

Les limites du flotteur

Le flotteur n’est pas exempt de défauts. Le premier est esthétique et pratique : un flotteur qui dérive dans le bassin pendant la baignade peut gêner les nageurs. Certains propriétaires le retirent avant chaque baignade et le remettent après, ce qui peut conduire à des oublis et à des variations du taux de chlore.

L’autre limite concerne la concentration locale en surface. Si le flotteur reste immobile trop longtemps au même endroit, notamment contre une paroi ou dans un coin peu brassé, il peut créer une zone de sur-concentration et décolorer le liner ou attaquer les joints de carrelage. Il est donc conseillé de s’assurer que le flotteur circule bien dans le bassin grâce aux buses de refoulement.

Le panier préfiltre : une troisième option à éviter

Certains propriétaires placent leurs galets dans le panier préfiltre, situé juste avant la pompe. Cette méthode cumule les inconvénients du skimmer sans en avoir les avantages. L’eau concentrée en chlore acide passe directement et immédiatement dans la pompe, sans même le temps de dilution que peut offrir le skimmer. C’est probablement la pire des trois méthodes pour la longévité des équipements.

Les alternatives au chlore en galet dans le skimmer ou le flotteur

Si vous souhaitez vous affranchir des contraintes du flotteur ou du skimmer, d’autres systèmes permettent d’automatiser et de sécuriser la chloration.

Le régulateur automatique de chlore

Appelé aussi chlorinateur ou diffuseur automatique en ligne, cet appareil s’installe directement sur le circuit de filtration, après la pompe et le filtre. Il contient des galets de chlore et diffuse une quantité réglable de chlore dans l’eau de façon continue. C’est une solution propre, efficace, qui protège les équipements en amont et permet un dosage précis.

Le chlore liquide

Le chlore liquide, ou hypochlorite de sodium, peut être versé directement dans le bassin, de préférence devant les buses de refoulement pour favoriser la dilution rapide. Il n’a pas les problèmes d’acidité du trichlore solide et convient bien aux traitements choc ponctuels. Son inconvénient est qu’il se dégrade rapidement et nécessite des ajouts plus fréquents.

Les systèmes de chloration automatique

Les pompes doseuses couplées à une sonde de mesure du taux de chlore et du pH représentent la solution la plus aboutie. Elles injectent automatiquement la bonne quantité de chlore liquide en fonction des besoins réels du bassin, sans intervention manuelle. C’est un investissement plus conséquent, mais qui garantit une eau parfaitement équilibrée en permanence.

Les bonnes pratiques pour une chloration efficace

Mesurez le taux de chlore libre et le pH de votre bassin au moins deux à trois fois par semaine en période estivale.

et le de votre bassin au moins deux à trois fois par semaine en période estivale. Maintenez le pH entre 7,2 et 7,4 pour optimiser l’efficacité du chlore. Un pH trop élevé rend le chlore quasi inactif, même en quantité suffisante.

pour optimiser l’efficacité du chlore. Un pH trop élevé rend le chlore quasi inactif, même en quantité suffisante. Réalisez un traitement choc au chlore en début de saison, après de fortes pluies ou après une fréquentation intense du bassin.

au chlore en début de saison, après de fortes pluies ou après une fréquentation intense du bassin. Conservez vos galets de chlore dans un endroit frais, sec et ventilé, à l’abri de la lumière directe. Ne mélangez jamais différents produits chimiques pour piscine.

Si vous utilisez un flotteur, retirez-le du bassin avant chaque baignade et ne le laissez pas s’immobiliser contre le liner ou les parois.

Vérifiez régulièrement l’état des joints et raccords de votre circuit hydraulique, quelle que soit la méthode de chloration choisie.

Ce que disent les fabricants d’équipements

La plupart des fabricants de pompes, de pompes à chaleur et d’électrolyseurs mentionnent explicitement dans leurs notices d’utilisation que l’introduction de galets de trichlore dans le skimmer est déconseillée, voire formellement interdite pour ne pas annuler la garantie. Ce n’est pas un détail commercial : c’est une précaution technique fondée sur les propriétés chimiques du produit.

Certains fabricants de skimmers proposent désormais des modèles équipés d’un compartiment séparé pour les galets de chlore, avec un débit d’eau réduit et contrôlé pour limiter les risques. Si votre skimmer dispose de cette fonctionnalité, elle peut être utilisée, mais elle ne remplace pas un système de diffusion dédié pour les installations avec des équipements sensibles.

Quel choix faire selon votre installation

La réponse dépend de votre configuration. Si votre piscine est équipée d’une pompe à chaleur, d’un électrolyseur au sel ou d’une pompe doseuse, évitez absolument les galets dans le skimmer. Le flotteur ou le chlorinateur en ligne sont vos meilleures options.

Si votre installation est basique, avec une simple pompe de filtration et un filtre à sable ou à cartouche, le risque lié au skimmer est moindre, mais il reste réel sur le long terme. Le flotteur reste une solution plus sûre et tout aussi simple à mettre en œuvre.

Pour les piscines avec un liner, soyez particulièrement vigilant avec le flotteur : une concentration prolongée de chlore à un endroit précis peut décolorer ou fragiliser le revêtement. Assurez-vous que le flotteur circule librement et ne reste pas bloqué contre les parois.

Méthode Protection des équipements Facilité d’utilisation Régularité du dosage Coût Galet dans le skimmer Mauvaise Très simple Variable Faible Flotteur Bonne Simple Bonne Faible Chlorinateur en ligne Très bonne Moyenne Très bonne Moyen Pompe doseuse automatique Excellente Automatique Excellente Élevé

Prendre soin de sa piscine, c’est aussi prendre soin de ses équipements. Un galet mal placé ne détruira pas votre installation du jour au lendemain, mais des années de mauvaises pratiques finissent toujours par se payer, souvent au pire moment, en plein mois de juillet, quand le technicien est débordé et les pièces en rupture de stock.