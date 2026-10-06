Ajoutez ceci à l’eau de cuisson du riz : le résultat est bien plus savoureux

Il y a des petits gestes en cuisine qui font une différence énorme dans l’assiette. Le riz en fait partie.

On le cuit souvent dans de l’eau plate, on le sale à peine, et on espère qu’il sera bon.

Résultat : un riz fade, collant ou trop sec, qui ne ressemble à rien.

Pourtant, quelques ajouts simples à l’eau de cuisson suffisent à transformer complètement ce céréale du quotidien.

Pas besoin d’être chef étoilé ni de posséder une batterie de cuisine hors de prix.

Juste quelques ingrédients que vous avez probablement déjà dans vos placards.

Pourquoi l’eau de cuisson du riz mérite qu’on s’y attarde

Le riz absorbe intégralement l’eau dans laquelle il cuit. C’est une évidence, et pourtant peu de gens en tirent les bonnes conclusions. Si vous cuisez votre riz dans une eau neutre et insipide, il sera neutre et insipide. Si vous parfumez cette eau, aromatisez-la, enrichissez-la, le riz va absorber tout cela grain par grain. C’est exactement ce principe que les cuisines asiatiques, moyen-orientales et latino-américaines utilisent depuis des siècles pour obtenir des riz d’une saveur incomparable.

Le riz représente l’aliment de base de plus de la moitié de la population mondiale. En Asie du Sud-Est, en Inde, au Japon, en Chine, au Moyen-Orient ou encore en Amérique latine, chaque culture a développé ses propres techniques pour sublimer ce grain en apparence si simple. Et dans presque toutes ces traditions, le secret commence avant même que le riz ne soit versé dans la casserole : il commence dans l’eau de cuisson.

Le bouillon : la substitution la plus simple et la plus efficace

Remplacer l’eau par du bouillon de légumes, de poulet ou de bœuf est probablement le geste le plus transformateur que vous puissiez faire. Le riz cuit ainsi absorbe toute la richesse du bouillon, ses arômes, ses minéraux, sa profondeur. Le résultat est un riz savoureux qui se suffit presque à lui-même.

Vous pouvez utiliser un bouillon maison, bien sûr, mais un bouillon cube de qualité dissous dans l’eau chaude fonctionne très bien. Attention toutefois à ne pas trop saler votre eau si vous utilisez un bouillon cube, car ceux-ci contiennent déjà une quantité de sel non négligeable.

Le bouillon de poulet donne un riz doux et légèrement doré, parfait pour accompagner des volailles ou des légumes rôtis.

donne un riz doux et légèrement doré, parfait pour accompagner des volailles ou des légumes rôtis. Le bouillon de légumes convient à tous les plats et reste la version la plus polyvalente.

convient à tous les plats et reste la version la plus polyvalente. Le bouillon de bœuf apporte une saveur plus corsée, idéale pour accompagner des viandes rouges.

L’ail : un ingrédient qui change la donne

Ajouter une ou deux gousses d’ail entières ou légèrement écrasées dans l’eau de cuisson du riz, c’est une technique répandue dans de nombreuses cuisines méditerranéennes et latino-américaines. L’ail infuse doucement pendant la cuisson et parfume le riz d’une manière subtile, sans l’envahir. On ne retrouve pas le goût piquant de l’ail cru, mais une saveur douce et ronde qui enrichit chaque grain.

Certains cuisiniers font revenir l’ail dans un peu d’huile d’olive avant d’ajouter l’eau et le riz. Cette étape supplémentaire apporte encore plus de profondeur au résultat final. C’est une base utilisée dans la préparation du riz à l’espagnole ou du riz mexicain, deux classiques qui doivent en partie leur caractère à cette technique.

Les épices entières : la méthode des cuisines orientales

Dans la cuisine indienne, pakistanaise ou moyen-orientale, il est courant de faire infuser des épices entières dans l’eau de cuisson du riz. Cette technique est au cœur de la préparation du riz basmati et du fameux biryani. Les épices les plus utilisées sont :

La cardamome verte , qui apporte une note florale et légèrement citronnée

, qui apporte une note florale et légèrement citronnée Les clous de girofle , pour une chaleur douce et aromatique

, pour une chaleur douce et aromatique Le bâton de cannelle , qui donne une touche chaude et légèrement sucrée

, qui donne une touche chaude et légèrement sucrée Les graines de cumin , pour une saveur terreuse et légèrement fumée

, pour une saveur terreuse et légèrement fumée Les feuilles de laurier, qui parfument discrètement le riz sans le dominer

Ces épices ne se mangent généralement pas, on les retire avant de servir ou on les laisse dans le plat en prévenant les convives. Leur rôle est uniquement d’infuser leurs arômes dans l’eau, qui les transmet ensuite au riz pendant la cuisson.

Le lait de coco : pour un riz crémeux et parfumé

Remplacer une partie de l’eau de cuisson par du lait de coco est une technique très répandue en Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande, en Indonésie et aux Philippines. Le riz absorbe le lait de coco et devient légèrement crémeux, avec une saveur douce et exotique qui se marie parfaitement avec les currys, les poissons grillés ou les légumes sautés.

La proportion habituelle est de moitié eau, moitié lait de coco, mais vous pouvez ajuster selon vos préférences. Certains ajoutent une pincée de sel et une feuille de pandanus pour accentuer le parfum. En France, le pandanus est difficile à trouver, mais le résultat reste excellent sans lui.

Le safran : le luxe accessible

Le safran est l’une des épices les plus chères au monde, mais il en faut très peu pour parfumer et colorer un riz de façon spectaculaire. Quelques filaments de safran dissous dans l’eau chaude de cuisson suffisent à donner au riz une couleur dorée magnifique et un arôme délicat, légèrement miel et floral.

C’est la base du riz pilaf persan et du risotto milanais, deux plats emblématiques qui doivent leur identité visuelle et gustative au safran. Pour maximiser l’effet, faites tremper les filaments de safran dans un peu d’eau chaude pendant cinq à dix minutes avant de les ajouter à l’eau de cuisson.

Le vinaigre de riz : le secret du riz à sushi

Si vous aimez préparer des sushis ou des poké bowls à la maison, vous savez que le riz japonais a une texture et une saveur particulières. Ce n’est pas uniquement une question de variété de riz. Le vinaigre de riz, mélangé avec du sucre et du sel, est ajouté au riz chaud après cuisson et mélangé délicatement. Il donne au riz cette légère acidité, ce brillant caractéristique et cette capacité à se tenir sans être collant.

Ce n’est pas un ajout à l’eau de cuisson à proprement parler, mais c’est un ingrédient clé dans la transformation du riz ordinaire en riz à sushi. La proportion classique est d’environ 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz, 1 cuillère à soupe de sucre et 1 cuillère à café de sel pour 300 grammes de riz cru.

Le beurre et l’huile d’olive : pour des grains qui ne collent pas

Ajouter une noix de beurre ou un filet d’huile d’olive dans l’eau de cuisson est une astuce simple qui a deux effets bénéfiques. D’abord, la matière grasse enrobe légèrement les grains pendant la cuisson et les empêche de coller entre eux. Ensuite, elle apporte une rondeur en bouche qui rend le riz plus agréable à manger.

Cette technique est particulièrement utile avec des riz à grains ronds qui ont naturellement tendance à coller. Une simple noix de beurre dans l’eau fait une vraie différence sur la texture finale.

Les herbes fraîches et le citron : la touche méditerranéenne

Ajouter quelques tiges de persil, de thym ou de romarin dans l’eau de cuisson parfume le riz d’une manière légère et fraîche. On peut glisser un zeste de citron ou d’orange dans l’eau pour une note agrumée qui se marie très bien avec les poissons et les fruits de mer.

Ces ajouts sont particulièrement adaptés à la cuisine méditerranéenne et donnent un riz très agréable servi froid en salade ou chaud en accompagnement de grillades.

La sauce soja : umami et couleur

Quelques gouttes de sauce soja ajoutées à l’eau de cuisson donnent au riz une couleur légèrement ambrée et une saveur umami profonde. C’est une technique utilisée dans certaines cuisines asiatiques pour préparer un riz savoureux qui accompagne des plats en sauce ou des viandes marinées.

Attention à doser avec précision : la sauce soja est salée, il faut donc réduire ou supprimer le sel ajouté par ailleurs. Une à deux cuillères à soupe pour 200 grammes de riz cru suffisent généralement.

Les erreurs à éviter pour un riz parfait

Même avec les meilleurs ingrédients dans l’eau de cuisson, quelques erreurs courantes peuvent ruiner le résultat :

Ne pas rincer le riz : rincer le riz à l’eau froide avant cuisson élimine l’excès d’amidon en surface et évite que les grains ne collent entre eux. Ouvrir le couvercle pendant la cuisson : la vapeur s’échappe et le riz cuit mal. On garde le couvercle fermé jusqu’à la fin. Utiliser trop d’eau : un riz trop gorgé d’eau devient pâteux. La proportion classique est d’une part de riz pour une part et demie à deux parts d’eau, selon la variété. Ne pas laisser reposer le riz : après cuisson, laisser le riz reposer cinq minutes à couvert, hors du feu, permet aux grains de finir de s’hydrater uniformément et d’obtenir une texture parfaite.

Quel riz choisir selon la technique utilisée

Variété de riz Ajout recommandé Résultat attendu Riz basmati Épices entières, bouillon Grains longs et parfumés Riz jasmin Lait de coco, pandanus Riz crémeux et floral Riz rond japonais Vinaigre de riz Riz collant et brillant Riz long grain Bouillon, ail, herbes Riz savoureux et aéré Riz complet Bouillon de légumes, laurier Riz nutritif et aromatique

Le riz est l’un des aliments les plus consommés au monde précisément parce qu’il s’adapte à tout. Mais cette adaptabilité est aussi sa plus grande force en cuisine : il prend le goût de ce qu’on lui donne. Alors autant lui donner quelque chose de bon dès le départ, dans l’eau de cuisson. Un bouillon, une épice, un zeste de citron, une noix de beurre : le choix est vaste, les résultats sont immédiats, et votre riz ne ressemblera plus jamais à ce qu’il était avant.