Ongles forts et sains : tout ce qu’il faut vraiment savoir pour y arriver

Les ongles en disent long sur l’état général de la santé.

Des ongles qui se dédoublent, qui cassent au moindre choc ou qui arborent des taches blanches ne sont pas une fatalité.

Beaucoup de personnes se résignent à avoir des ongles fragiles en pensant que c’est génétique, alors que dans la grande majorité des cas, quelques ajustements simples suffisent à transformer leur état.

Alimentation, hydratation, habitudes du quotidien, soins adaptés : les leviers sont nombreux et accessibles à tout le monde.

Pourquoi les ongles deviennent-ils fragiles ?

Avant de chercher des solutions, il est utile de comprendre ce qui fragilise les ongles. L’ongle est composé principalement de kératine, une protéine fibreuse qui forme les cheveux. Sa solidité dépend directement de la qualité de cette kératine, elle-même influencée par plusieurs facteurs.

Les causes les plus fréquentes de la fragilité des ongles

Les carences nutritionnelles : un manque de fer, de zinc, de biotine ou de protéines affecte directement la qualité de l’ongle.

: un manque de fer, de zinc, de biotine ou de protéines affecte directement la qualité de l’ongle. Le contact répété avec l’eau et les produits chimiques : vaisselle, produits ménagers, gel hydroalcoolique utilisé en excès… Ces agressions répétées déshydratent l’ongle et le fragilisent.

: vaisselle, produits ménagers, gel hydroalcoolique utilisé en excès… Ces agressions répétées déshydratent l’ongle et le fragilisent. Le limage excessif ou mal réalisé : limer dans tous les sens abîme la structure lamellaire de l’ongle et provoque des dédoublements.

: limer dans tous les sens abîme la structure lamellaire de l’ongle et provoque des dédoublements. Certaines maladies ou traitements médicaux : les thyroïdites, le psoriasis, les chimiothérapies ou encore certains médicaments peuvent altérer la qualité des ongles.

: les thyroïdites, le psoriasis, les chimiothérapies ou encore certains médicaments peuvent altérer la qualité des ongles. Le stress chronique : il perturbe l’assimilation des nutriments et peut ralentir la pousse des ongles.

: il perturbe l’assimilation des nutriments et peut ralentir la pousse des ongles. L’utilisation prolongée de vernis ou de faux ongles : notamment les gels UV et les résines, qui asphyxient l’ongle naturel à la longue.

Identifier la cause principale de la fragilité est la première étape. Si les ongles se portent bien sur une main et pas sur l’autre, la cause est probablement mécanique. Si les deux mains sont touchées de façon symétrique, on s’oriente davantage vers une cause interne, nutritionnelle ou médicale.

L’alimentation, la base de tout

Les ongles poussent en moyenne de 3 à 4 millimètres par mois. Cette croissance consomme des nutriments précis, et si l’alimentation n’en fournit pas suffisamment, les ongles en pâtissent en premier. Ce n’est pas un hasard si les carences alimentaires se lisent souvent sur les ongles avant même de se manifester ailleurs.

Les nutriments essentiels pour des ongles solides

La biotine (vitamine B8) : c’est la vitamine la plus souvent citée pour la santé des ongles. On la trouve dans les œufs, les noix, les légumineuses et le foie. Des études ont montré qu’une supplémentation en biotine peut améliorer la solidité des ongles chez les personnes carencées.

: c’est la vitamine la plus souvent citée pour la santé des ongles. On la trouve dans les œufs, les noix, les légumineuses et le foie. Des études ont montré qu’une supplémentation en biotine peut améliorer la solidité des ongles chez les personnes carencées. Le fer : une carence en fer provoque des ongles en cuillère (koïlonychie), cassants et striés. Les sources alimentaires les plus efficaces restent la viande rouge, les lentilles et les épinards.

: une carence en fer provoque des ongles en cuillère (koïlonychie), cassants et striés. Les sources alimentaires les plus efficaces restent la viande rouge, les lentilles et les épinards. Le zinc : il intervient dans la synthèse des protéines et donc dans la fabrication de la kératine. Les huîtres, les graines de courge et les légumineuses en sont de bonnes sources.

: il intervient dans la synthèse des protéines et donc dans la fabrication de la kératine. Les huîtres, les graines de courge et les légumineuses en sont de bonnes sources. Les protéines : puisque l’ongle est fait de kératine, une alimentation pauvre en protéines se traduit rapidement par des ongles mous et qui poussent lentement.

: puisque l’ongle est fait de kératine, une alimentation pauvre en protéines se traduit rapidement par des ongles mous et qui poussent lentement. La silice : présente dans la prêle, le bambou ou encore certaines eaux minérales, elle contribue à la solidité de la structure de l’ongle.

: présente dans la prêle, le bambou ou encore certaines eaux minérales, elle contribue à la solidité de la structure de l’ongle. Les oméga-3 : ils hydratent l’ongle de l’intérieur et réduisent les inflammations autour du lit unguéal. On les trouve dans les poissons gras, les noix et les graines de lin.

Faut-il prendre des compléments alimentaires ?

Les compléments alimentaires pour les ongles et les cheveux font partie des produits les plus vendus en pharmacie. Ils peuvent être utiles, notamment en période de fatigue ou après une grossesse. Mais ils ne remplacent pas une alimentation équilibrée et leur efficacité dépend entièrement de la présence ou non d’une carence réelle. Avant d’investir dans des cures coûteuses, une prise de sang pour vérifier les niveaux de fer, de zinc et de vitamine D peut s’avérer bien plus utile.

Les bons gestes au quotidien

L’alimentation seule ne suffit pas si les ongles subissent des agressions répétées. Les habitudes quotidiennes jouent un rôle tout aussi important dans leur solidité.

Protéger les ongles des agressions extérieures

Porter des gants en caoutchouc pour faire la vaisselle ou utiliser des produits ménagers est un réflexe simple mais très efficace. Le contact prolongé avec l’eau ramollit l’ongle, et les produits chimiques détruisent le film lipidique naturel qui le protège. Ce n’est pas anodin : les personnes qui font régulièrement la vaisselle à mains nues ont statistiquement des ongles plus fragiles.

Hydrater les ongles et les cuticules

Les cuticules ne sont pas là pour faire joli. Elles protègent la matrice de l’ongle, qui est la zone où l’ongle se forme. Les couper ou les repousser trop brutalement ouvre la porte aux infections et fragilise la base de l’ongle. Il vaut mieux les ramollir avec une huile de cuticules, à base de jojoba, d’argan ou de ricin, et les repousser doucement après un bain ou une douche.

Appliquer une crème pour les mains plusieurs fois par jour, en insistant sur les ongles, est l’une des habitudes les plus simples et les plus efficaces. L’urée, le beurre de karité et la glycérine sont des ingrédients particulièrement adaptés pour nourrir et hydrater l’ongle en profondeur.

Bien limer ses ongles

La technique de limage a son importance. Une lime en verre ou en cristal est bien plus douce qu’une lime en carton ou en métal. Il faut toujours limer dans un seul sens, jamais en va-et-vient, pour éviter de délaminer l’ongle. La forme en amande ou ovale est généralement considérée comme la plus solide, car elle répartit mieux les contraintes mécaniques que la forme carrée aux coins pointus.

Laisser les ongles respirer

Le vernis, surtout le vernis semi-permanent ou le gel UV, crée une couche imperméable sur l’ongle. Utilisé de façon occasionnelle, ce n’est pas un problème. Mais porté en continu pendant des mois, il empêche l’ongle de respirer et le rend poreux et blanc à l’enlèvement. Prévoir des périodes sans vernis, d’au moins deux semaines par mois, permet à l’ongle de récupérer.

Les soins spécifiques qui font la différence

Les huiles pour les ongles

L’huile de ricin est souvent citée comme l’une des plus efficaces pour renforcer les ongles. Sa texture épaisse et sa richesse en acide ricinoléique la rendent particulièrement nourrissante. Appliquée chaque soir sur l’ongle et les cuticules, elle améliore visiblement la solidité en quelques semaines. L’huile d’argan et l’huile de jojoba sont de très bonnes options, avec une texture plus légère et une absorption plus rapide.

Les soins durcissants

Les durcisseurs pour ongles contiennent souvent du formaldéhyde ou des dérivés qui créent des liaisons entre les chaînes de kératine. Ils peuvent être utiles à court terme, mais leur utilisation prolongée fragilise paradoxalement l’ongle en le rendant trop rigide et donc cassant. Ils sont à utiliser ponctuellement, en cure de deux à trois semaines maximum, pas en traitement permanent.

Le trempage dans l’huile d’olive

Tremper les ongles dans de l’huile d’olive tiède pendant une dizaine de minutes, une à deux fois par semaine, est un soin maison qui a fait ses preuves. L’huile d’olive pénètre dans la structure de l’ongle et l’hydrate en profondeur. On peut y ajouter quelques gouttes de jus de citron pour une action légèrement blanchissante et purifiante.

Quand consulter un médecin ou un dermatologue ?

Certains signes sur les ongles méritent une attention médicale et ne doivent pas être traités à la légère avec des soins cosmétiques. Un ongle qui noircit sans traumatisme apparent, des stries brunes qui apparaissent dans la longueur, un épaississement important ou une déformation inhabituelle peuvent être le signe de pathologies qui nécessitent un diagnostic médical.

Les mycoses des ongles, ou onychomycoses, sont très fréquentes. Elles se manifestent par un ongle jaune, épais et friable, souvent à partir du bord libre. Elles ne se traitent pas avec des huiles ou des soins maison : elles nécessitent un traitement antifongique prescrit par un médecin, souvent sur plusieurs mois.

Un dermatologue peut aussi réaliser un bilan complet et orienter vers des analyses biologiques si la fragilité des ongles semble liée à une cause interne. Il vaut toujours mieux consulter tôt que de laisser une situation s’aggraver.

Les erreurs à éviter absolument

Se ronger les ongles : l’onychophagie abîme la matrice et favorise les infections bactériennes et fongiques.

: l’onychophagie abîme la matrice et favorise les infections bactériennes et fongiques. Utiliser ses ongles comme outils : ouvrir des boîtes, gratter des étiquettes… ces gestes semblent anodins mais créent des micro-fractures répétées.

: ouvrir des boîtes, gratter des étiquettes… ces gestes semblent anodins mais créent des micro-fractures répétées. Retirer le vernis semi-permanent en le grattant : c’est l’une des causes les plus fréquentes d’ongles abîmés. Le retrait doit toujours se faire avec de l’acétone et du coton, en laissant agir suffisamment longtemps.

: c’est l’une des causes les plus fréquentes d’ongles abîmés. Le retrait doit toujours se faire avec de l’acétone et du coton, en laissant agir suffisamment longtemps. Utiliser de l’acétone trop souvent : l’acétone déshydrate fortement l’ongle. Préférer les dissolvants sans acétone pour les vernis classiques.

: l’acétone déshydrate fortement l’ongle. Préférer les dissolvants sans acétone pour les vernis classiques. Négliger les cuticules : les couper trop court ou trop souvent affaiblit la protection naturelle de la base de l’ongle.

Des ongles forts et sains ne s’obtiennent pas du jour au lendemain. L’ongle met environ six mois pour se renouveler entièrement. C’est la durée qu’il faut accepter pour voir les résultats d’une meilleure alimentation ou de soins réguliers. La patience et la régularité sont les deux ingrédients les plus efficaces, bien avant n’importe quel produit miracle vendu en pharmacie.