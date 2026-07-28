Votre laurier-rose fleurit moins ? Cette astuce de fin juillet pourrait lui redonner de l’élan jusqu’en septembre

Le laurier-rose est l’un de ces arbustes qui donnent l’impression de se débrouiller tout seul.

On le plante, on l’oublie presque, et il fleurit.

Sauf qu’en regardant de plus près, on réalise que la floraison s’essouffle souvent dès la mi-août, alors qu’on aimerait profiter de ces grappes colorées encore quelques semaines. Ce n’est pas une fatalité.

Il existe une intervention simple, à faire précisément à la fin du mois de juillet, qui change vraiment la donne.

Beaucoup de jardiniers l’ignorent ou la négligent, et c’est dommage, parce que le résultat est visible en quelques semaines seulement.

Comprendre pourquoi le laurier-rose s’arrête de fleurir

Avant de parler de l’astuce en elle-même, il faut comprendre ce qui se passe dans la plante. Le Nerium oleander, son nom scientifique, est un arbuste à floraison continue en théorie. En pratique, la floraison suit des cycles. Chaque tige fleurie produit ses fleurs, puis s’épuise. Si on ne fait rien, la plante consacre son énergie à former des graines plutôt qu’à produire de nouvelles fleurs.

C’est exactement là que le problème se pose. Une fois que les fleurs fanent, les tiges commencent à développer des capsules contenant des graines. Ce processus, qu’on appelle la fructification, mobilise une quantité considérable de ressources. La plante ne peut pas tout faire à la fois. Elle choisit, biologiquement parlant, de se reproduire plutôt que de continuer à fleurir.

En fin juillet, on est souvent à ce moment charnière où la première grande vague de floraison touche à sa fin. C’est précisément le bon moment pour intervenir.

L’astuce : la taille en vert de fin juillet

L’astuce dont il est question, c’est ce qu’on appelle la taille en vert ou taille d’été. Elle consiste à couper les tiges qui viennent de fleurir, juste après la chute des dernières fleurs, avant que les capsules de graines ne se forment vraiment.

Le principe est simple : en supprimant ces tiges épuisées, on empêche la plante de gaspiller son énergie dans la fructification. Elle va alors rediriger toutes ses ressources vers la production de nouvelles pousses latérales, qui porteront à leur tour des boutons floraux. Ces nouvelles pousses ont besoin d’environ quatre à six semaines pour fleurir. Si on intervient fin juillet, on peut donc raisonnablement espérer une nouvelle vague de floraison entre fin août et septembre.

Comment faire cette taille correctement

La technique demande un peu de précision, mais rien d’insurmontable. Voici comment procéder étape par étape :

Repérez les tiges qui portent des fleurs fanées ou en train de faner. Elles sont souvent légèrement plus molles et leur extrémité commence à brunir.

Munissez-vous d’un sécateur propre et bien aiguisé . La propreté est importante avec le laurier-rose, car la sève de cette plante est toxique et peut irriter la peau. Portez des gants.

. La propreté est importante avec le laurier-rose, car la sève de cette plante est toxique et peut irriter la peau. Portez des gants. Coupez la tige concernée juste au-dessus d’un nœud foliaire , c’est-à-dire à l’endroit où partent des feuilles ou de petites pousses. C’est de ces points que repartiront les nouvelles tiges fleuries.

, c’est-à-dire à l’endroit où partent des feuilles ou de petites pousses. C’est de ces points que repartiront les nouvelles tiges fleuries. Ne taillez pas trop court. On enlève généralement le tiers supérieur de la tige, pas plus. L’objectif est de stimuler, pas d’affaiblir.

Ramassez et jetez les parties coupées à la poubelle. Ne les mettez pas au compost, car la toxicité du laurier-rose est réelle et concerne toutes les parties de la plante.

Cette opération peut se faire progressivement, au fur et à mesure que les tiges finissent de fleurir. Inutile d’attendre que tout soit fané pour commencer. Dès qu’une tige a terminé son cycle, on la coupe.

Les conditions pour que ça fonctionne vraiment

La taille seule ne suffit pas toujours. Pour que la plante reparte vigoureusement et produise une belle deuxième vague de fleurs, elle a besoin d’être dans de bonnes conditions générales.

L’arrosage après la taille

Fin juillet, on est en plein cœur de l’été. Les températures sont élevées, et le laurier-rose, même s’il supporte bien la chaleur et la sécheresse, a besoin d’eau pour repartir après une taille. Un arrosage régulier à la base, sans mouiller le feuillage, est recommandé dans les deux à trois semaines qui suivent l’intervention. L’objectif est de maintenir le sol légèrement humide, sans excès, pour que les nouvelles pousses puissent se développer rapidement.

Pour les lauriers-roses en pot, la vigilance est encore plus importante. Un pot en terre cuite exposé au soleil peut se dessécher en moins de 24 heures par forte chaleur. Il vaut mieux arroser le matin, copieusement, et vérifier le soir si le sol est encore frais.

La fertilisation pour relancer la floraison

Après la taille, apporter un engrais spécial floraison riche en potasse fait une vraie différence. La potasse favorise la formation des boutons floraux et renforce la résistance de la plante. On peut utiliser un engrais liquide dilué dans l’eau d’arrosage, à raison d’une application toutes les deux semaines environ.

Attention à ne pas exagérer avec l’azote. Un engrais trop riche en azote va favoriser la croissance des feuilles au détriment des fleurs. Ce n’est pas l’effet recherché ici.

L’exposition au soleil

Le laurier-rose est une plante méditerranéenne qui a besoin de beaucoup de soleil pour fleurir abondamment. Un arbuste mal exposé, à mi-ombre, produira toujours moins de fleurs qu’un sujet en plein soleil. Si votre plante est en pot, fin juillet est aussi l’occasion de vérifier qu’elle est bien placée et de la déplacer si nécessaire vers un emplacement plus ensoleillé.

Ce qu’il faut éviter de faire en même temps

Certaines erreurs peuvent annuler les bénéfices de la taille de fin juillet. Il vaut mieux les connaître pour ne pas les commettre.

Tailler trop sévèrement : une taille trop agressive en plein été peut stresser la plante et retarder la repousse au lieu de l’accélérer. On reste sur une taille légère et ciblée.

: une taille trop agressive en plein été peut stresser la plante et retarder la repousse au lieu de l’accélérer. On reste sur une taille légère et ciblée. Négliger l’arrosage : une plante taillée qui manque d’eau va mettre toute son énergie à survivre, pas à refleurir.

: une plante taillée qui manque d’eau va mettre toute son énergie à survivre, pas à refleurir. Appliquer un engrais azoté : comme mentionné plus haut, l’azote favorise les feuilles, pas les fleurs.

: comme mentionné plus haut, l’azote favorise les feuilles, pas les fleurs. Oublier de désinfecter le sécateur : passer d’une plante à l’autre avec un outil souillé peut transmettre des maladies. Un simple passage à l’alcool à 70° suffit.

Les variétés qui répondent le mieux à cette technique

Toutes les variétés de Nerium oleander ne réagissent pas de la même façon. Les variétés à fleurs simples ont tendance à repartir plus rapidement après une taille que les variétés à fleurs doubles. Ces dernières sont souvent plus spectaculaires, mais leur cycle de floraison est légèrement différent.

Parmi les variétés qui répondent particulièrement bien à cette technique, on peut citer :

‘Roseum Plenum’ : une variété à fleurs doubles roses, très répandue, qui repart bien après une taille légère.

: une variété à fleurs doubles roses, très répandue, qui repart bien après une taille légère. ‘Album’ : à fleurs blanches simples, elle est parmi les plus vigoureuses et les plus faciles à relancer.

: à fleurs blanches simples, elle est parmi les plus vigoureuses et les plus faciles à relancer. ‘Splendens’ : à fleurs doubles roses foncées, elle demande un peu plus de soin mais donne de beaux résultats.

: à fleurs doubles roses foncées, elle demande un peu plus de soin mais donne de beaux résultats. ‘Luteum Plenum’ : la variété à fleurs jaunes, plus rare, qui apprécie particulièrement cette technique pour prolonger sa floraison naturellement courte.

Pourquoi fin juillet est le moment idéal et pas avant

On pourrait se demander pourquoi attendre fin juillet plutôt que d’agir dès le début du mois. La réponse tient à la biologie de la plante. En début et mi-juillet, le laurier-rose est souvent encore en pleine première floraison. Tailler à ce moment-là reviendrait à supprimer des fleurs encore en bonne santé, ce qui serait contre-productif.

C’est à la fin du mois que la première vague commence réellement à s’essouffler. Les tiges les plus précoces ont terminé leur cycle, et les capsules de graines commencent tout juste à se former. C’est cette fenêtre précise, entre la fin de la floraison et le début de la fructification, qu’il faut saisir. Trop tôt, on coupe des fleurs. Trop tard, la plante a déjà engagé ses ressources dans la production de graines et mettra plus de temps à refleurir.

Le résultat attendu et la patience nécessaire

Après la taille, il faut s’armer d’un peu de patience. Les premières nouvelles pousses apparaissent généralement dans les dix à quinze jours. Les boutons floraux se forment ensuite progressivement, et les premières fleurs s’ouvrent entre quatre et six semaines après l’intervention, selon les conditions météorologiques et la vigueur de la plante.

En pratique, si la taille est réalisée entre le 20 et le 31 juillet, on peut espérer voir les premières fleurs de la deuxième vague apparaître entre la fin août et la première semaine de septembre. Cette deuxième floraison est souvent moins abondante que la première, mais elle est bien réelle et permet de profiter du laurier-rose jusqu’aux premières fraîcheurs automnales.

Avec les étés de plus en plus chauds que connaît la France ces dernières années, les conditions sont souvent favorables à une floraison qui peut se prolonger jusqu’à la mi-septembre, voire plus tard dans les régions les plus clémentes comme la Provence, le Languedoc ou la Côte d’Azur.

Préparer le laurier-rose pour l’hiver après cette deuxième floraison

Une fois que la deuxième vague de floraison est terminée, généralement en septembre ou début octobre, il est temps de penser à préparer la plante pour l’hiver. On évite de tailler à nouveau à cette période, car les nouvelles pousses qui se formeraient seraient trop tendres pour résister au froid.

Pour les lauriers-roses en pot, c’est le moment de prévoir leur hivernage dans un endroit hors gel, lumineux, comme une véranda ou une serre froide. Pour ceux en pleine terre, dans les régions où les hivers sont doux, un simple paillage au pied de la plante suffit généralement à les protéger.

La taille de printemps, qui interviendra en mars ou avril, sera l’occasion de nettoyer la silhouette de l’arbuste et de le préparer pour une nouvelle saison de floraison. Mais ça, c’est une autre histoire.